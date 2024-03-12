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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 10, 12 марта / О бедном мошеннике замолвите слово!
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№10, 12 марта 2024 года.

О бедном мошеннике замолвите слово!

...У Шолбана Кара-оола тогда были две АЗС. Якушев был приставлен к ним в качестве распорядителя...

Как Вы думаете, бывают нищие профессиональные мошенники? Сам вопрос звучит как-то странно. Мошенник по определению должен быть «при деньгах». Иначе вся его криминальная деятельность, насыщенная всяческими опасностями, не имеет практического смысла. Ведь смысл «производственной деятельности» любого мошенника – это «пиастры»! По-нашему – это извлечение прибыли. А прибыль как измерить – только в деньгах, имуществе и удовольствиях. Так что нормальный мошенник просто обязан день и ночь трудиться, обманывая простодушных людей и неодушевлённое государство, намазывая на свой хлеб их масло. Вы таких знаете? Нет? А я – знаю. По крайней мере, одного – точно. Довелось поручкаться – еле ноги унёс и сохранил сбережения.

А что? Чудесный, скажу я Вам, экземпляр обольстителя, комедианта и проходимца в одном лице. Уникальный экземпляр! Специалист по обману состоятельных граждан и извлечению финансовых средств из карманов самых скупых богачей. Виртуоз по превращению пустых ничем не обеспеченных обещаний в звонкую монету. Человек, для которого нет разницы, кого дурить: хоть губернатора региона, хоть обычного строителя. И даже простого зеваки, у которого нашлась минута свободного времени, чтобы выслушать предложение респектабельного мошенника. У него плачут все: от состоятельного буржуа до налогового инспектора, включая участкового полицейского и судебного пристава. А как рыдают обобранные вдовы! Вы таких слёз, наверное, в жизни не видали. Потому как Юрий Якушев – а речь пойдёт именно о нём – настоящей змей-искуситель. Вы, может быть, не поверите, но известны случаи, когда он не только один и тот же не принадлежащий ему товар по очереди втюхивает нескольким простачкам, но порой одну и ту же даму бальзаковского возраста «греет» повторно. И знаете – получается!

Его дар убеждения настолько изощрён, что он оказался в состоянии несколько раз обмануть даже собственную супругу. Кстати, не последнюю женщину в Туве, занимающую достаточно высокую в республике должность – заместителя министра образования Ольгу Георгиевну Якушеву.

Поначалу в молодости он обольстил и обнадёжил, молодую девушку, уверяя, что любит её больше жизни. Что человек он со всех сторон положительный, порядочный и честный. Что будет заботиться о ней и её имидже, не давая в обиду. Что жить она будет не с каким-нибудь забулдыгой, а с высококлассным врачом, который будет следить за её здоровьем. Что жить они будут не в какой-нибудь хибаре, а в собственных просторных шикарных хоромах. И она будет по достоинству уважаема в обществе.

Но в жизни всё получилось у Ольги Георгиевны совсем иначе. Имея диплом врача, Юра отказался от своей профессии, забросил клятву Гиппократа, не желая ни при каких обстоятельствах не доставлять людям неприятностей, и пустился во все тяжкие. Его обуздала жажда наживы. Удачным брак Ольги Георгиевны с проходимцем Якушевым тоже назвать язык не поворачивается. Посудите сами, каково заслуженному педагогу, заместителю министру образования республики состоять в браке с осуждённым за мошенничество человеком, на которого все, кому не лень, показывают пальцем? В коллективе стыдно смотреть людям в глаза. Но это, наверное, как-то можно пережить. Всё-таки бесстыдство обычно передаётся половым путём... А вот терпеть жилищные неудобства никому не хочется. И ей, интеллигентной даме – тоже.

Поначалу жилищных стеснений у семьи не было. Но как только на Якушева завели уголовное дело, обвинив его в мошенничестве и присвоении бюджетных средств на строительстве жилья для детей-сирот, Якушев принялся избавляться от всего имущества. И супружеской паре пришлось продать жильё и от греха подальше переехать на съёмную квартиру, демонстрируя всем своим видом отсутствие достатка. В общем, Якушевы решили активно поприбедняться, чтобы финансовое бремя возможной конфискации не отняло всё нажитое непосильным трудом. А чтобы приставы не изъяли у замминистра последние трусы, Юра предложил ей с ним формально развестись. Что русская женщина не сделает ради любимого человека? Она и на это согласилась при условии, что он её совсем не бросит. И по-прежнему согласится делить с ней супружеское ложе. Только теперь уже на съёмной кровати.

Наверное, юная Оля, выходя за врача Юру, представляла своё будущее совсем не в таком виде, как оно смотрится сейчас. Думаю, она вообще и мысли не допускала, что ей придётся коротать старость с клеймёным мошенником. Однако в реальности жизнь бывает сурова.

Но оставим в стороне семью Якушева и обратимся к его повседневной кипучей мошеннической деятельности. Невзирая на то, что его жена – педагог, Якушева всё время тянуло жульничать именно сфере образования. Первую судимость Юрий заработал за то, что, пользуясь особенным доверием бывшего губернатора Тувы Шолбана Кара-оола, получил по блату и оформил на подставную фирму государственный заказ на строительство жилья для детей-сирот. Но когда по понятным причинам эта стройка заинтересовала правоохранителей, выяснилось, что проходимец не только нагрел бюджет Тувы, но совершил это путём оформления сделки на фирму, к которой не имел никакого отношения. А при обналичивании государственных средств пользовался счётом в Сбербанке своей супруги Ольги. Кстати, впоследствии она чудом избежала судимости, хотя факт соучастия Ольги Якушевой в отмывании денежных средств следствием был установлен достоверно. Что было отмечено в обвинительном приговоре Юрия Якушева. Вот тут-то и пригодилась дружба мошенника с главой республики: Якушев отделался условным сроком и денежным штрафом, а статус его жены-педагога переквалифицировали с соучастницы преступления на свидетеля. Мол, она и понятия не имела, что бюджетные миллионы, перечисленные на её счёт, краденые. Любимый муж всё это подтвердил.

А до этого Якушев попробовал свои силы под непосредственным руководством нашего замечательного земляка Шойгу в качестве руководителя тувинского филиала Российского Географического Общества, коим тот руководит под водительством самого Путина. Но опыт оказался негативным. Куда-то подевались огромные деньги Фонда. Скандала Шойгу не захотел, и Якушева уволили по-тихому. На этой афере он судимости не заработал и пошёл дальше.

Однако первая судимость после строительства жилья для детей-сирот не стала для Юры Якушева уроком. Потому-то не охладила его устремлений обогащаться любыми путями. Единственное, что он понял, так это то, что дурить граждан и коммерческие предприятия гораздо безопаснее с точки зрения возмездия со стороны Закона. Зато теперь, после этой криминальной истории, чудом проскочив мимо зоны, он под крылом Шолбана Кара-оола почувствовал свою безнаказанность от правоохранительной системы. И тут же развернулся стремительно и мощно.

...С тех пор Юра Якушев стал главным советником Шолбана Кара-оола во всех скользких делишках. Он даже стал принимать участие в официальных встречах главы республики с приезжими гостями республики...

А помог ему в этом всё тот же Шолбан Кара-оол, который после получения Якушевым судимости реально поверил в его криминальный талант. С тех пор Юра Якушев стал главным советником Шолбана Кара-оола во всех скользких делишках. Он даже стал принимать участие в официальных встречах главы республики с приезжими гостями республики. Впрочем, удивляться этому, пожалуй, не стоит, поскольку криминальные таланты и самого главы в республике секретом не являются. Как говорится, «рыбак рыбака видит издалека». К ним очень подходит и другая русская пословица: «два сапога – пара». Просто у одного судимость уже есть, а у другого всё ещё впереди.

Работали они весьма слаженно. У Шолбана Кара-оола тогда были две АЗС. Якушев был приставлен к ним в качестве распорядителя. Но, учитывая, что у него уже имелась совсем свежая судимость за мошенничество, Кара-оол прикрыл его участие в сомнительных финансовых операциях, сделав официальным лицом одного безобидного, но очень пьющего индивидуального предпринимателя по фамилии Ремнёв. Так они и работали: правительство оформляло на ИП Ремнёва т.н. «Северный завоз» топлива на Тоджу, Ремнёв расписывался во всех документах, а топливом распоряжался Якушев. За несколько лет «прихватизации» «Северного завоза» республики Ремнёв лишился своего коттеджа на Вавилинском затоне и, в конце концов, был со скандалом обанкрочен. На этот раз беда проскочила мимо Юры Якушева, поскольку он официально нигде не фигурировал. И он, и Кара-оол торжествовали – подобрали очень подходящего козла отпущения...

Но впереди Юру ждали новые суровые испытания, о которых расскажу в следующих номерах газеты. Из них Вы узнаете, как Якушев совершил роковую ошибку, соорудив к АЗС Кара-оола пристройку на территории, которая ему не принадлежала, вследствие чего теперь её ожидает снос. А также о том, как Якушев умудрился трижды перепродать принадлежащие ООО «Сельстрой» блоки «Сибит» стоимостью более 15 миллионов рублей. И как он сумел нагреть ООО «Энергострой» на 400 тыс. рублей по договору, заключённому с Мостовщиковой, не заплатив за товарный бетон. Вспомним мы и о том, как Якушев облапошил Четверикова, Адыгжи и Кара-Сала на 330 тыс., 800 тыс. и 3 700 тыс. рублей соответственно. Уверяю Вас: будет интересно.

До встречи на страницах «РИСКа».

Кондрат Пчёлкин

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risk-inform.ru/article_10918.html

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Остальные материалы номера 10:

«В России так всегда, – любуешься и плачешь, а присмотришься к тому, чем любуешься, так и вырвать может» (Виктор Пелевин).

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