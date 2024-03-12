    Свежий анекдот

Везде, где дорожки ковровые,Есть тихие люди живучие:То ветки сплетают лавровые,То петлю завяжут при случае.

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ВЦИОМ: «85% россиян считают, что у Путина есть чёткий план развития страны».Как бы встретиться хоть с одним из этих 85%, пожать ему руку, похлопать по плечу, усадить за стол, угостить и попросить: