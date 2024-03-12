Свежий анекдот
Везде, где дорожки ковровые,
Есть тихие люди живучие:
То ветки сплетают лавровые,
То петлю завяжут при случае.
Игорь Губерман
Как бы встретиться хоть с одним из этих 85%, пожать ему руку, похлопать по плечу, усадить за стол, угостить и попросить: «ну, расскажи...»
Есть тихие люди живучие:
То ветки сплетают лавровые,
То петлю завяжут при случае.
Игорь Губерман
* * *ВЦИОМ: «85% россиян считают, что у Путина есть чёткий план развития страны».
Как бы встретиться хоть с одним из этих 85%, пожать ему руку, похлопать по плечу, усадить за стол, угостить и попросить: «ну, расскажи...»
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