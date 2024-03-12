Тувинцы кочуют по стране... в поисках знаний

Вот честно – не могу взять в толк... Вы мне, кто поумней, скажите, пожалуйста, зачем строить школы в районах, если население республики потихоньку передвигается в сторону Кызыла? Я, если на то пошло, я всеми руками за тех, кто часто думает о детях. А тувинцы, пусть даже самые пьяные или бедные... Эх, да что там! Даже, честно скажу, даже самые нищие тувинцы, они всё равно постоянно думают о детях, которые по их желанию непременно должны получить достойную школьную базу...

Если кто заметил, я частенько ругаюсь на тувинцев – меня за это и не любят, кстати. Да мне от этого ни холодно, ни жарко. А ругаюсь я только потому, что я сама – часть моего народа. Так вот, гордиться за народ, в общем-то, особо и не за что. Это в целом не за что. Но есть одна маленькая частность. Собственно, я о ней уже сказала. Тувинцы отчаянно хотят, чтобы их дети, которых особенно мал-мала меньше, они хотят хороших учителей и хороших аттестатов для детей. Вот единственное, что я уважаю и люблю в моём народе.

Глубинный, так сказать, тувинец нутром своим, по интуиции, коллективным разумом понимает, что надо детей в хорошую школу определить. И что он делает? Правильно, он едет в Кызыл. Я здесь о простом тувинце, у которого за душой ничего нет, кроме детей. Тувинец, который побогаче, он, как правило, везёт своего ребёнка учиться в Москву, Питер, Новосибирск или Абакан. А вот простой дальше Кызыла и не мечтает.

Вот в Кызыле две новые большие школы построили. А классы уже переполнены! Ну, вот я вас и спрашиваю, зачем? Зачем в районах строить школы? Это же огромный социальный перекос случится в самом ближайшем будущем. Кадровый голод на учителей уже в Кызыле остро стал ребром, а какими учителями хотят заполнять классы в районных новых школах? Кто там работать будет?

Вот скоро начнётся запись в первые классы. Все родители на ушах – всех первоклашек везут в Кызыл. Правдами и неправдами делают прописки любыми путями у родственников, у знакомых, у приятелей. Договариваются с арендодателями...

Да, в последнее время благодаря СВО у тувинцев кое-какая копейка в кармане зашевелилась. И некоторые могут себе позволить купить хоть хибарку на дачах, развалюшку какую-нибудь в городе. Даже в Абакане, говорят, окраины тувинцами заполнены... И ведь всё из-за детей. Кто за что и как воюет – другой вопрос, а деньги идут в основном, как я думаю, на образование детей. И даже не пытайтесь меня переубеждать, ничего слышать не хочу. Вот только понять не могу, зачем не построить все 11 школ в Кызыле? По нацпроекту «Образование» из федерального бюджета выделили деньги на строительство 11 школ. И, кажется, что эти деньги по большей части пропадут. Нет, не украдут, сейчас с этим строго. Ну, если только малость какую себе в карман положат, но не больше.

Тут же ведь ещё один нюанс такой. Глава Тывы Ховалыг далеко думать не привык, хотя во власти он не меньше того же самого Кара-оола. Сейчас между ними, между Ховалыгом и Кара-оолом, соперничество происходит негласное: кто ближе и милее всех к народу тувинскому. Соперничают на фоне катастрофы в Шагонаре на ТЭЦ. Кара-оола так видео снимет, а Ховалыг ещё круче, Кара-оол этак ракурсом встанет, а Ховалыг тут же раз-этак... Правда, ни разу вместе не сфотографировались. Ну да нам и не надо, любоваться на них что ли? Оба столько лет «рулили» в республике – и «дорулились» до такой миграции.

Есть, конечно, российская статистика по внутренней миграции, есть. Но только результатов мы не знаем. А я думаю, что самый мигрирующий регион – это всё же Тува. В Питере, например, проживает чуть ли не половина Баян-Кола. Чёрт его знает, почему баян-кольцы выбрали лет 15-17 назад именно Санкт-Петербург? Ладно, допустим, утончённые баян-кольцы выбрали для работы дворниками, сантехниками и фабричными рабочими культурную столицу. В Москве, говорят, обустраиваются улуг-хемцы и другие хемчикские. Южане из Эрзина и Тем-Хема выбирают Дальний Восток, а пий-хемцы, тандинцы и тоджинцы преимущественно едут гастарбайничать в Сибирь. Врачи и учителя едут в суровые климатические условия на Камчатку, Ямал и туда, где деньги хорошо платят...

Вот вы спросите меня, мол, зачем тогда Ховалыга с Кара-оолом поминаешь здесь? А я вам отвечу, что глупый вопрос задаёте. При Кара-ооле началось движение тувинцев на запад, юг и на все четыре стороны, а при Ховалыге оно усилилось.

Одно радует, что тувинцы не могут долго жить без родины. И рано или поздно всё равно вернутся... Но вернутся с детьми образованными. Приедут со знаниями и опытом, как живут в других регионах. Прихватят с собой полученные знания и опыт, пусть хоть и чуть-чуть, но расширенный кругозор. А это Туве только на пользу. Знаете, что я вам скажу, уважаемые читатели? Это и хорошо, наверное, что Кара-оол с Ховалыгом соревнуются в миграции населения в другие города и страны. Хорошо! Тувинцы там, в новой среде, учатся жить среди другой культуры, детей учат в приличных школах, техникумах и вузах... А когда они вернутся домой и увидят, как мы тут живём, то поймут: так жить, как сейчас живут тувинцы, нельзя! И тогда на выборах они ни за что не проголосуют за таких, как бывший и настоящий глава.

А школы надо в Кызыле строить. Надо обязательно! И учителям нужно платить достойные зарплаты, чтобы они сами себя могли уважать!

Очень вредная тувинка