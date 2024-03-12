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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 10, 12 марта / Перекрёсток мнений
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№10, 12 марта 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 06-03-2024 #7[ru]

Защищая интересы разного рода шариковых, режим яростно пытается подавить мирного обывателя. Он стал абсолютно противоестественен. Голосование за власть в этой ситуации становится для мирного обывателя всё менее возможным. Тот, может быть, и рад был бы оставаться лояльным, но глядя на происходящее, он больше не в состоянии это делать. Режим сам не оставляет людям выбора, он своими собственными руками выталкивает их в оппозицию...

Аноним, 07-03-2024 #9[ru]

И что же тут нового Вы увидели? Карликол за то, что выбил глаз человеку, пребывая в должности путинского чиновника-назначенца, понёс какую-то ответственность? Нет. А парень которому он выбил глаз выехал из Тывы вместе с семьёй. Всё идёт по плану. Братец Лёня и чемодан гашиша. Председатель боевого братства! Никакой ответственности не понёс. Воровство Бичелдейки 40 млн. у детей. Все обо всём знают. И что? Да ничего. Хороша «элита» из казнокрадов, наркоторговцев, убийц и ворья! Всё идёт по плану.

Свежий анекдот

Аноним, 06-03-2024 #3[ru]

Теперь участники СВО освобождены от обязанности соблюдать даже физические законы. Им даже можно бухать, курить, кричать в общественных местах, танцевать в самолетах. Осталось разрешить жонглировать гранатами и устраивать праздничные салюты из калаша.

Аноним, 06-03-2024 #4[ru]

Слева: Медведев 10 лет назад, держа в руках «йотафон», предрекает гибель «Apple». Справа: Медведев, нарядившись «Доктором Зло», держа в руках «Apple», предрекает гибель Запада. За эти 10 лет: «Apple» процветает, Запад не погиб, «йотафон» сдох, Медведев... сами знаете где. https://t.me/illuminatbe/15319

Аноним, 07-03-2024 #6[ru]

Разведённый Путин поёт о традиционных ценностях. Бездетная Голикова требует от русских женщин больше рожать. Скрытные геи в думе борются с ЛГБТ-сообществом (запрещённая российскими властями экстремистская организация). Россия в Зазеркалье.

Аноним, 07-03-2024 #7[ru]

Никогда не рожавшая Голикова знает всё о возрасте рождения детей так же, как одинокий разведенный Путин знает всё о семейных ценностях...

Газете «РИСК» – четверть века!

Аноним, 07-03-2024 #3[ru]

Конвиз, конечно, оптимист. На сегодня все российские СМИ – это проститутки при власти. Каждый день мы (читатели и телезрители) наблюдаем, как они «обслуживают» хозяина. Мерзкое зрелище. Жесткое порно выглядит гораздо цивильнее. Мне хочется блевать каждый раз, когда я включаю телевизор или открываю сайты «официальных» СМИ. То, что редакцию газеты «РИСК» до сих пор не посадили – это просто недоработка «компетентных органов». Ну, или влияние связей самого Конвиза. Одна надежда – что это всё не продлится достаточно долго, чтобы засрать мозги детей. Иначе мы еще сто лет будем ходить по этому кровавому кругу...

Коротко

Аноним, 06-03-2024 #1[ru]

«В парламенте Бурятии хотят ввести ежемесячный «налог на войну» для бюджетников». Лучший способ сделать человека пацифистом – это заставить его лично платить за спецоперацию. Так что хорошая инициатива, одобряю! Особенно важна она в Бурятии, откуда набирают больше всего солдат на СВО.

Аноним, 06-03-2024 #2[ru]

Декабрь, 2023: в своём обращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение» Путин заявил, что задачи развития медицины находятся на приоритетном месте. Март, 2024: В российские государственные больницы начали привлекать врачей из Африки, чтобы справиться с острым дефицитом медицинских специалистов. Дооптимизировались...

Аноним, 06-03-2024 #6[ru]

– Назови одним словом. Взрывы над Финским заливом. Беспилотники в Питере и в Брянской области. Два сбитых за день российских самолета. Бой ингушских боевиков с ФСБ и полицией в Карабулаке. Ночные взрывы в Феодосии... – Хватит, хватит, я знаю! Это стабильность. Путинская...

Аноним, 06-03-2024 #8[ru]

В Челябинске не осталось стриптизеров на 8 марта. Всех танцоров разобрали, хотя цена за короткое выступление – от 14 тысяч рублей. Самый большой спрос у челябинок на ковбоя и полицейского. Вот так деньги на военные расходы и расходятся из Москвы по регионам. Суровые челябинские мужики вкалывают, значит, на предприятиях, занятых выпуском, ремонтом и модернизацией бронетехники, деньги зарабатывают. А их жены и подруги – вот это вот всё. Молодцы, девки! Так держать!

Аноним, 07-03-2024 #9[ru]

Вице-премьер Татьяна Голикова, у которой нет своих детей, призвала россиянок рожать до 24 лет. Потому что репродуктивный возраст женщины «короток». «Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий. Помните, вам не должно быть страшно встретить старость», – заявила 58-летняя Голикова.

Когда правительство Тувы перестанет издеваться над людьми?

Аноним, 06-03-2024 #3[ru]

Появились видеокадры взрыва Шагонарской ТЭЦ в Тыве: https://t.me/nexta_live/72260

Аноним, 07-03-2024 #4[ru]

Министры чушпаны. Энергетик, Сат. Засадят республику в ж...

Аноним, 07-03-2024 #5[ru]

Весь камбин – чушпаны. И те, кто утверждал их – тоже.

Аноним, 07-03-2024 #7[ru]

Катастрофа с кадрами – это системная катастрофа в Туве. Наказанием Минтопэнерго Эдуарда Куулара глубокую системную проблему не решить. Некомпетентность всего состава тувинского Кабмина была предметом обсуждения и осуждения с самого начала его формирования с апреля 2021 года. За три года Глава Ховалыг, доказывая свою самостоятельность, вёл себя, как упрямый пубертат: вы меня критикуете – я назло вам буду делать...

Аноним, 08-03-2024 #9[ru]

Ховалыки и Каракарлики напялят каску на пустую голову и думают, что умнее стали в строительстве или энергетике. Ох и дураки! Из-под каски выглядывает та же жирная высокомерная рожа. Работать нужно, как того требует и техника безопасности, и разум человеческий. Понарассаживали родственников-балбесов – вот и результат. Видеть эти рожи уже нет сил. Всё загадили. А людей жалко.

Аноним, 08-03-2024 #10[ru]

Природа этой аварии на котельной Шагонара кроется еще в период правления Кара-оола. По так называемой программе «Энергосбережение и сейсмика» выделялись огромные средства. Вдумайтесь: только один отморозок Чигден украл по этим программам 20 миллионов! Какой-то там Чигден, всего лишь «шестерка», именовавшая себя «любимым племянником» Кара-оола. Сколько же тогда другие сперли там при так называемой «модернизации» в кавычках Шаган-арыга?

Аноним, 08-03-2024 #11[ru]

Шойга «крышевал», поэтому так внаглую и разворовывали. Сейчас ничего не поменялось.

Аноним, 08-03-2024 #12[ru]

Чигден, этот уроженец того самого Шагонара. И это его не остановило обокрасть свой родной город. Вот такие мрази вокруг да около. Умеют только грабить и угрожать. На что-то хорошее не способны, увы...

Аноним, 08-03-2024 #13[ru]

Причём здесь оборудование? Все регламенты работ в эксплуатации нарушались. Зарплаты низкие, вовремя не платились, специалисты увольнялись. Запчастей не хватало. Все шло к тому, что и случилось. Требуется внешнее управление в регионе. В Кремле крепко задумались. Идут опросы, а в следственном комитете – допросы.

Аноним, 09-03-2024 #14[ru]

Ждём, кто будет «стрелочником». Начальник котельной или старший смены? А может, уборщица!? Делайте Ваши ставки, господа! На родственников, дружбанов-подельников карликов и ховалыков ставки не принимаются!

Аноним, 09-03-2024 #15[ru]

Карлик пиарится сейчас на аварии в Шагонаре. Типа прилетел на помощь! Так смешно и глупо смотрится. Сам довел республику до катастрофы.

Аноним, 09-03-2024 #18[ru]

Что то Пичелдейки не слыхать и не видать среди помогающих Шагонарцам. «Великий» философ-нацик, скорее поспеши на помощь землякам! Вместе с мерзким Карликом русских изживали, суки! Вот теперь бы и грели земляков своими тухлыми ж...ми, уроды. Побежали помощи просить по всей стране. В юрты идите жить, в юрты.

Сергей Конвиз: В России намечается смена элит

Аноним, 06-03-2024 #1[ru]

О, какой вой стоит в Z-каналах! Такер наш Карлсон, за которым бегали и заглядывали в рот, уехал и, как следует, прошёлся по Путину: «Денацификация – это самое тупое, что я слышал. Я так и не понял, что такое денацификация». И вот что обидно – бабло, гад, наверняка назад не вернёт! Самое время Карлсону поставить на стол табличку – «граждане патриоты, приём окончен, проданный товар возврату и обмену не подлежит, пересчитывайте свои деньги не отходя от кассы!»

Аноним, 06-03-2024 #2[ru]

Один пожертвовал собой ради страны. Другой пожертвовал страной ради себя.

Аноним, 06-03-2024 #4[ru]

Путин хвалится семейными ценностями в России: он 53 раза сказал «семья» в послании Федеральному собранию. На деле за годы правления Путина Россия вышла в лидеры по количеству разводов. А число домохозяйств с детьми снизилось почти в два раза! Репрессии и спецоперация негативно влияют на желание россиян заводить детей.

Аноним, 06-03-2024 #6[ru]

Если вы хотите оценить реальный уровень героизма людей, которые пришли на похороны Алексея Навального (властями назван террористом и экстремистом), представьте, что в 1943 году, после расправы над политическим оппонентом, на улицы Берлина выходят десятки тысяч людей, которые скандируют: «Гитлер – убийца!», «Евреи – хорошие люди!», «Нет войне!» и «Вернуть солдат домой!». С поправкой на то, что пропагандистский аппарат сегодня в разы мощнее, а репрессивный аппарат гораздо лучше технически оснащен...

Аноним, 06-03-2024 #7[ru]

У меня на работе коллега с ехидцей сказала: «Ну, у тебя Навальный (властями назван террористом и экстремистом) умер, а мне вот жрать нечего». Сообщила ей, что ей жрать нечего по той же причине, по которой Навальный (властями назван террористом и экстремистом) умер. И что он умер не только у меня, но и у неё – тоже. Просто интеллект ей не позволяет это осознать. Пока не позволяет...

Аноним, 06-03-2024 #9[ru]

Будем до конца откровенны: каждый цветочек на данной могиле – это проклятие власти и пожелание ей самой мучительной смерти. Сюда, на Борисовское, идут все. И те, кому романтизм Навального (властями назван террористом и экстремистом) был близок, и те, кто относился к нему весьма скептически. Сюда приходят не только уважить Навального (властями назван террористом и экстремистом), но и немножко «унизить Путина». Власти нечего противопоставить этой могиле и этому символу. У Кремля и близко нет ничего равноценного и равнозначного. Того, что могло бы конкурировать с этим курганом гвоздик на скромненьком Борисовском погосте. https://t.me/AteoGo/31896

Аноним, 06-03-2024 #11[ru]

Новейший российский танк Т-14 «Армата» не будут применять на российско-украинском конфликте, потому что это дорого, сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Ну, понятно, что пехотой воевать дешевле – «бабы еще нарожают».

Сможет ли демократия в России выйти за пределы кухни?

Аноним, 06-03-2024 #2[ru]

Анекдот дня... Песков: «Наша демократия самая лучшая, и мы будем строить её дальше!» А кому не нравится путинская демократия – поедет в колонию в Харпе.

Аноним, 06-03-2024 #3[ru]

Передайте Пескову, что право на критику – это одна из ключевых характеристик демократии. Говоря о том, что Россия «не потерпит» критику российской демократии, Песков прямо заявляет, что никакой демократией в России и не пахнет.

Аноним, 07-03-2024 #4[ru]

Что за алкаш рядом с ШВК?

Аноним, 07-03-2024 #5[ru]

Рядом с ШВК синяк и хам Монгал.

Аноним, 08-03-2024 #9[ru]

Алкаши подзаборные

Аноним, 08-03-2024 #10[ru]

Все эти мангалы, шашлыки и барбекю довели эту республику до ручки, все в говне

Аноним, 08-03-2024 #11[ru]

Позор, Тыва опять отличилась с Шагонаром. Это не ветхие сети или неисправное оборудование. Была прямая халатность и непрофессионализм в процессе эксплуатации. Вся Россия помогает дуракам в руководстве. Пострадавших жалко

Аноним, 09-03-2024 #13[ru]

Ховалыг на передовой. А потому что никто других не слушает. Авторитета у камбина ноль. Вкалывают на аварии приезжие специалисты, специалисты Кызылской ТЭЦ, Троцан, Бабкин, Фалалеев, Лукин. Остальные – долбоящеры...

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Остальные материалы номера 10:

«В России так всегда, – любуешься и плачешь, а присмотришься к тому, чем любуешься, так и вырвать может» (Виктор Пелевин).

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