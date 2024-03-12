    Коротко

Федеральные власти готовят повышение налогов

Правительство РФ начало работу над изменением налога на доходы физических лиц и налога на прибыль. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил «продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени». Хотя министр финансов РФ Антон Силуанов в октябре 2023-го утверждал, что планов менять ставки базовых налогов, включая НДФЛ, в 2024-2026 годах у Минфина нет.

Источники, знакомые с ходом разработки налоговой реформы, рассказали, как она будет выглядеть: для россиян с доходом более 1 млн. рублей в год НДФЛ хотят повысить с 13 до 15%. При доходах более 5 млн. рублей в год – с 15 до 20%; повышенная ставка будет взиматься с суммы за пределами порога в 1 и 5 млн.; Повышение НДФЛ затронет 20 млн. россиян; налог на прибыль хотят увеличить с 20 до 25%.

Напомним, что после выборов в 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Перед этим, в послании Федеральному собранию, он также говорил о «предложениях по настройке налоговой системы» и фиксации «новых стабильных правил на долгосрочный период». В итоге выросли и пенсионный возраст, и НДС.

Забайкалье и Алтай стали одними из лидеров по уровню безработицы в России

Уровень безработицы в республике Алтай по итогам четвёртого квартала 2023 года составил 8,5%. Это на 1,9% ниже аналогичного периода 2022 года, подсчитало госагентство РИА Новости. Регион занял 80 место в России по уровню безработицы. Хуже дела обстоят только в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

На 78 месте рейтинга оказался Забайкальский край, где показатель, по официальным данным, составил 6,5%. При этом регион стал худшим в России по среднему времени поиска работы – как подсчитали аналитики, нужно 11,3 месяца, чтобы трудоустроиться в Забайкалье.

Среди аутсайдеров также оказались Бурятия (5,3%) и Тува (5,1%).

Отнять и поделить: за два года СВО Генпрокуратура РФ подала 40 исков об изъятии более 180 частных компаний

На основе информации об исках из системы СПАРК и из базы данных судебных решений расследователи выяснили, что суммарные активы компаний, активы которых хочет изъять Генпрокуратура, составляют около 1,04 триллиона рублей. Журналисты отмечают, что это около 0,6% ВВП России за 2023 год.

Больше всего исков касались предприятий ВПК и машиностроения, а также пищевой и рыбной промышленности (по семь исков). Еще по шесть исков было подано в отношении портов и компаний, занимающихся недвижимостью и строительством. В одном иске зачастую фигурируют несколько юрлиц, которые могут входить в одну группу компаний.

Более 20 исков были удовлетворены по меньшей мере в первой инстанции, следует из подсчетов. Только в одном случае Генпрокуратура отказалась от иска, а еще в одном было заключено мировое соглашение.

Чаще всего поводом для изъятия было незаконное владение собственностью (в 20 случаях) и нарушение антикоррупционного законодательства (в 14 случаях). В трех случаях прокуроры просили признать недействительными сделки или бизнес, объясняя это нарушением прав Российской Федерации. Еще в трех случаях причиной стало «финансирование ВСУ». Некоторые иски, как отмечают журналисты, не опубликованы или были засекречены.

Отмечается, что число исков о национализации резко выросло за два года СВО: в 2010-х их почти не было, а в 2020-м и в 2021-м Генпрокуратура подала только по три иска в год. При этом журналисты наблюдают «волну» исков в 2023 году, который они назвали рекордным по количеству изъятий.

Российские компании начали массово банкротиться

Россию накрыла волна корпоративных банкротств: за первые два месяца 2024 года количество обанкротившихся компаний увеличилось почти на 60% по сравнению с прошлым годом. В январе банкротами признали 571 компанию против 364 год назад, а в феврале – 771 против 478, подсчитал «Коммерсант» по сообщениям о судебных актах в ЕФРСБ.

До этого число банкротств неуклонно снижалось: в 2021 году оно составляло 10 306 случаев, а в 2023-м – 7400. Однако в 2024-м рост числа банкротств может оказаться устойчивым – на это указывает статистика по процедурам наблюдения. Такие процедуры вводятся судом после признания обоснованным заявления о несостоятельности юрлица от самого должника или его кредитора. Наблюдение длится от пяти месяцев и более. Оно показывает количество запусков новых банкротных процессов в корпоративной сфере.

Согласно данным Федресурса, в 2023 году наблюдение было введено в 7532 компаниях – это на 44,1% выше показателя 2022 года (5225 юрлиц), когда действовал мораторий. В подавляющем большинстве случаев по завершении процедуры наблюдения компанию признают банкротом и открывают конкурсное производство.

Росстат объявил о снижении уровня бедности в РФ до исторического минимума

Росстат опубликовал данные о снижении уровня бедности в РФ по итогам 2023 года до 9,3% от численности населения, или до 13,5 миллиона человек. Категорию «официально бедные» за год, согласно расчетам ведомства, покинули около 800 тысяч человек.

Таким образом, отмечает «Коммерсант», обновлен исторический минимум, достигнутый по итогам 2022 года (9,8%, или 14,3 миллиона человек).

Эксперты, опрошенные изданием, объясняют снижение уровня бедности ростом ВВП на 3,6%, ростом зарплат как в номинальном, так и в реальном выражении, а также началом выплат семьям с детьми единого пособия из средств бюджета.

Для расчета количества бедных Росстат использует показатель стоимости потребительской корзины на человека за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции. В 2023 году эта сумма в среднем была равна 14,3 тысячи рублей в месяц.

Президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что к 2030 году в России планируется сократить уровень бедности до 7%.

Значительную часть роста российской экономики в 2023 году обеспечил военно-промышленный комплекс. Если бы не военное производство, экономика РФ по итогам года не смогла бы продемонстрировать такой рост.

Осуждённых будут отпускать за участие в СВО без помилования Путина

В Государственную думу РФ внесли законопроект об освобождении от уголовного наказания лиц, которые заключили контакт с Минобороны РФ для участия в СВО в Украине. Сейчас все заключенные, ушедшие на СВО, получают помилование тайными указами президента России Владимира Путина. Инициативу подготовили депутаты-единороссы Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.

Согласно проекту закона, заключить военный контракт смогут подозреваемые и обвиняемые за преступления небольшой и средней тяжести, за исключением преступлений против общественной безопасности и основ конституционного строя, а также осужденные за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также причастных к терроризму.

В случае заключения контракта уголовные дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок. За их поведением будут следить командование воинских частей. Полное освобождение от ответственности и погашение судимости возможно, если контрактник получит награду, либо в связи с увольнением с военной службы по «отдельным основаниям».

В пояснительной записке к документу говорится, что правовой механизм освобождения от ответственности «будет способствовать достижению целей наказания» и «обеспечит дополнительными возможностями комплектования вооруженных сил».