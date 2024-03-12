Авария в Шагонаре: Кому-то беда, а для кого-то – новые перспективы

ПРИВЫЧНО-ОТСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ В БОЛОТЕ

Казалось, в республике ничего не предвещало беды. Правительство мобилизовало все свои ресурсы на получение нужного результата на выборах президента России. Избирательные комиссии заготовили итоговые протоколы голосования с результатами за действующего президента от 91 до 95%. Настроение у всех было благостно-приподнятым, невзирая на некоторые обстоятельства, которые, впрочем, не вызывали особого беспокойства.

Немного портил общую благостную картину повсеместный падёж скота. Но за последнее десятилетие в республике с этим как-то уже смирились. Сложилась такая традиция, когда по осени Минсельхоз республики традиционно бодро отчитывается об очередном «перевыполнении плана» заготовки кормов, вопреки которым в конце зимы и весной в большинстве хозяйств наступает «неожиданная» бескормица. И как результат – массовый падёж скота. Но всё это не препятствует тому, чтобы по итогам года правительство смело и решительно отчитывается перед Москвой о неизменном росте поголовья скота в Туве. И всем – хорошо!

Единственное, что вызывает недоумение – это неуклонный рост цен на мясо в магазинах региона, которые уже оставили позади ценники в Новосибирской области, Кузбассе, Хакасии и Красноярском крае. Но всё это совсем не мешает считать республику по-прежнему сельскохозяйственным регионом и животноводческой житницей России. При этом правительство республики вот уже полтора десятка лет все надежды на светлое будущее возлагает на развитие горнорудной промышленности, решительно отказывая сельхозпроизводителям в финансовой поддержке.

Мало того, начиная с 2016 года, правительство Тувы при активном участии республиканской прокуратуры все усилия приложили к тому, чтобы обанкротить и ликвидировать единственное предприятие птицеводства в республике – птицефабрику «Енисейская». Нужно признать, что сначала глава Кара-оол и прокурор Боровков, а затем их последователи-сменщики глава Ховалыг и прокурор Дябкин с этой задачей успешно справились. Теперь в Туве птицеводство наконец-то не вызывает опасений, поскольку оно «выкорчевано с корнями», оставив рынок мяса птицы и яиц на откуп заезжим спекулянтам. Так что теперь в Туве и цены на эту продукцию бьют все мыслимые рекорды.

А в остальном в республике всё выглядело очень даже прилично. Если не считать, что у нас даже показатели деятельности промышленности пошли на снижение, а кадровая чехарда перешла в состояние неуправляемого беспредела, в котором «всплывают» на поверхность исключительно родственники супруги главы республики. И в этом случае совсем не важно, какие у них имеются таланты, образование и опыт работы.

Сказать, что в республике с каждым годом «усыхает» единственный источник жизни – бюджет, и бедность большинства скрашивается лишь солидным жалованием участников СВО, рискующих своей жизнью, это не сказать совсем ничего. Да, действительно, Ховалыг принял от Кара-оола тонущий корабль самого бедного населения республики, перспектив у которого не было в помине. Но и новый губернатор, на которого многие возлагали, как теперь видится, совсем не обоснованные надежды, за почти трёхлетний срок не сумел переломить тенденцию развала экономики и обострения противоречий в обществе.

В ОЖИДАНИИ «ЧЁРНОГО ЛЕБЕДЯ»

При этом в республике усиливается раскол элит. Видя, как утрачивает свои властные позиции действующий глава республики, активизировался его предшественник, которого смена власти в Туве отодвинула от бюджетной кормушки. Карлик решительно пошёл в атаку на местную власть, сколачивая команду для пирровой победы на предстоящих осенью выборах в Верховный Хурал Тувы. Его покровитель и лоббист министр обороны страны открыто в этой борьбе не участвует. Но любому понятно, что наш Карлик – личность несамостоятельная. Поэтому без ведома Шойгу никогда бы не пошёл на обострение с действующей республиканской властью. Но по тем сигналам, что подавал Карлик своим людям в республике, было понятно, что Шойгу «не дремлет» и просто выжидает момент, чтобы поставить Ховалыгу подножку. К тому же последние два года у федерального министра в связи с состоянием СВО в Украине были недостаточно сильные позиции в Администрации президента. А посему прийти к Путину и завести разговор о том, что с назначением Ховалыга на высокую должность они «поторопились», Шойгу пока не может.

Но тут случилось совершенно неожиданное. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Российские войска неожиданно взяли Авдеевку, а в Туве ранним утром 6 марта в Шагонаре взорвалась местная ТЭЦ. Эти два не связанных между собой события привели в небывалый восторг бывшего главу республики, ныне в результате интриг Администрации президента обретающегося в должности девятого заместителя председателя Госдумы России. Карлик срочно метнулся на родину, чтобы провести рекогносцировку, ознакомившись с ситуацией на месте. А заодно напомнить о себе, покрасоваться на развалинах ТЭЦ и доложить обо всём Сергею Шойгу.

ХОВУ-АКСЫ И ШАГОНАР: СРАВНЕНИЕ НЕ В ПОЛЬЗУ ШОЛБАНА КАРА-ООЛА

Но попиариться на коммунальной катастрофе в Туве ему не удалось. К его сожалению, до реальных жертв от взрыва дело не дошло. Но суть даже не в этом. Карлик выбрал не совсем выигрышный для него сюжет. В Туве ещё свежи в памяти события 2012 года. При его активном участии в бытность главой региона 20 декабря на ТЭЦ в п.Хову-Аксы произошла подобная авария, при ликвидации последствий которой погиб замечательный человек – Алексей Кашников. В результате принятия властями Тувы ошибочных управленческих решений та авария быстро переросла в настоящую гуманитарную катастрофу, о которой все СМИ рассказывали полгода. Тогда из-за головотяпства Карлика из райцентра пришлось эвакуировать тысячи людей. Без преувеличения, посёлок спасала вся страна. Самолётами МЧС до самого лета возили в республику тепловые пушки, мини-котельные, печи-буржуйки, тёплые вещи, воду и продукты питания.

Кстати, проблема обеспечения людей питьевой водой достойного качества не решена до сих пор. А саму ТЭЦ восстановить так и не удалось. Впрочем, о плачевном состоянии той ТЭЦ, как и других – в Шагонаре, Ак-Довураке и Чаа-Холе, все прекрасно знали. И никакого секрета из этого не делали. Все понимали, что аварии на них неизбежны. Не вызывала опаски только работа Кызылской ТЭЦ. Но заслуги правительства Тувы в том не было, да и нет. Просто она входит в состав СУЭКа. И ею руководит профессионал, заслуженный энергетик РФ, который не спешит исполнять сомнительные указания местного руководства. За что местные власти уже много лет хотели бы поменять его на более сговорчивого. Но и там ситуация совсем не безоблачная, учитывая износ оборудования и дефицит специалистов.

Но вернёмся к аварии на Хову-Аксынской ТЭЦ. Готовить ей замену было необходимо в связи с изношенностью, низкой надёжностью работы и экономической нецелесообразностью. Но получить поддержку в Кремле на строительство новой котельной не помогли даже лоббистские способности нашего замечательного звездного земляка – федерального министра Шойгу. Хотя, скорее всего, он этим и не занимался: всё же он птица высокого полёта... А Карлик, вероятно, даже не понимал, с какого конца к этой проблеме подобраться. В общем, денег на строительство новой котельной в бюджете республики так и не нашлось. Потому было решено строить на заёмные средства. Власти Тувы срочно принялись строить новую котельную. Но затем почему-то эту затею забросили, хотя в республику уже привезли оборудование новой котельной. Видимо, тихо сидели в ожидании ЧП. И оно случилось 20 декабря 2012 года.

Сначала стали нештатно работать котлы ТЭЦ, а в результате персонального вмешательства Карлика ТЭЦ не выдержала. В самые лютые тувинские морозы на ТЭЦ взорвалась угольная пыль со всеми вытекающими последствиями... Некогда благоухавший райцентр, которым всегда гордились власти, очень быстро превратился в ледяную могилу. Помощь Туве пришли ближайшие соседи – Красноярский край, Хакасия и Кемеровская область. Там были сформированы ремонтные бригады, которые помогли в ликвидации последствий. Поскольку ТЭЦ окончательно встала, наконец-то приняли решение возводить новую.

Вот тут-то и выяснилось, что первый зампред правительства С.Тен на поставке котельной с Алтая, как утверждают весьма осведомленные люди, прилично «наварился». Потому-то в Туву привезли устаревшее, к тому же некомплектное оборудование. Так что пришлось собирать котельную «с миру по нитке». В конце концов, худо-бедно, но новую котельную всё же «вымучили». Не обошлось без вмешательства Кара-оола, который «в целях экономии» приказал урезать проект без учёта эксплуатации. Поэтому были выброшены целые технологические узлы. К тому же, поскольку курировать строительство Карлик поручил своему первому заместителю, известному в республике жучиле Шолбан-оолу Иргиту, деньги частично «растворились» в заранее заготовленных для них карманах. Потому и сейчас котельная работает не бог весть как, с большими перебоями. А уголовное дело, связанное с хищениями при строительстве (правда, возбуждённого не в отношении Иргита и его подельников, а к лицам, не имеющим к воровству никакого отношения), расследуется до сих пор.

Ну, а работающие в аварийном режиме котельные в Шагонаре, Ак-Довураке и Чаа-Холе «тянули лямку», давая кое-какое тепло в ожидании аварийной остановки.

Тогда Карлик раздавал интервью СМИ, в которых снимал с себя ответственность за гуманитарную катастрофу в п.Хову-Аксы. И предупреждал, что ждёт подобные аварии ещё как минимум на трёх ТЭЦ – в Ак-Довураке, Шагонаре и Кызыле. Но притом не принимал никаких мер к тому, чтобы предотвратить подобные события в этих населённых пунктах в будущем. А пророчество его не могло не сбыться. И потому утром 6 марта 2024 года пришло известие об аварии на Шагонарской ТЭЦ.

АВАРИЯ В ШАГОНАРЕ: КАК ЭТО БЫЛО

Взрыв произошёл в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Поэтому котлы котельной не пострадали. Из-за взрыва начались пожар и сильное задымление. В результате ЧП все 23 находившихся на смене работника пострадали. Спустя несколько часов возгорание всё-таки удалось ликвидировать, однако благоустроенная часть Шагонара осталась без отопления.

Немного о предыстории этой ТЭЦ. После аварии в Хову-Аксах правительством был взят кредит в 800 млн. руб., на которые было начато строительство котельных в Ак-Довураке и Шагонаре. И тут опять невозможно не отметить некомпетентность и коррупцию в нашем правительстве. Подрядчиком было назначено подозрительное предприятие с громким названием «Группа предприятий «Союз». Ходили слухи, что это аффилированная с Кара-оолом и Шойгу контора. Может быть... Вскоре строительство началось. Только запала у тандема «Кара-оол – Союз» хватило ненадолго. Через полгода «Союз» был объявлен банкротом. Стройку «заморозили». Однако, при этом умельцы по потрошению бюджетов «кинули» на 800 млн. республику и на 17 млн. рублей ООО «Восток», который построил фундаменты котельных. На этом эпопея со строительством котельных в двух райцентрах закончилась. Начальство затихло в ожидании новых ЧП. И, в конце концов, всё-таки дождались...

6 марта на место ЧП экстренно прибыло высокое республиканское начальство во главе с В.Ховалыгом. Но, как известно, количество не всегда гарантирует в качество. Из всех собравшихся толк мог быть разве что от директора «Кызылской ТЭЦ» Анатолия Троцана, руководителя ООО «Энергоремонт», предприятия, специализирующегося на ремонтах котельных, Сергея Бабкина, директоров «Водоканала» Владимира Фалалеева и «Тываэнерго» Антона Лукина да мэра Кызыла, энергетика по специальности, Карима Сагаан-оола. Но почему-то бразды правления достались зампреду правительства Лукину, который, как тут же выяснилось, разбирается в проблемах ликвидации ЧС не больше, чем свинья в апельсинах. Но все отмечают, что докладывать начальству, особенно о своих заслугах, у него получается.

А теперь о деталях аварии. На ТЭЦ в работе были три котла из пяти. Третий котёл решили заглушить связи с потеплением. Но при выводе его был нарушен регламент, в результате чего при догорании оставшегося в топке угля скопился метан. Поскольку помещение ТЭЦ освещалось лампочками без плафонов, обеспечивающих взрывобезопасность, скорее всего, какая-то из них случайно взорвалась. По версии следствия, от искры вспыхнувшей лампы накаливания полыхнул скопившийся метан, который подорвал угольную пыль. Так утром 6 марта 2024 года взорвалась Шагонарская ТЭЦ. От взрыва сразу вынесло три стены ТЭЦ, одна из которых «улетела» аж на 50 метров. Была разрушена углеподача, повален забор, ограждавший ТЭЦ. Пострадали люди, потому что в цеху находились рабочие сразу двух смен. Одна заступала, а вторая – заканчивала работу. Обожжённых и раненых бортами санавиации срочно отправили в больницы Кызыла и Красноярска. Шестеро находятся в критическом состоянии.

Без тепла осталось 18 социально значимых объектов, здание администрации, техникум, школы, детсады, центр социальной помощи и 62 многоквартирных дома. В них проживает около 4000 человек из 12 тыс. жителей Шагонара.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В прокуратуре полагают, что к уголовной ответственности могут быть привлечён широкий круг подозреваемых: от зампреда правительства Лукина до директора ГУП ТЭК-4 Седипа, включая начальника смены. Анализируя практику, можно предположить, что Лукин отделается увольнением и лёгким испугом, а Седип, скорее всего, «сядет» на приличный срок. Не случайно одним из первых на место СП прибыл для определения круга жертв прокурор Дябкин. Зная российскую практику поиска «крайних», несложно предположить, на кого падёт груз уголовного преследования. Дело будет резонансным, и Дябкин не мог на нём не отметиться.

Судя по всему, самым практичным оказалось руководство ФСИНа, которое немедленно распорядилось о передислокации всех заключённых местной колонии числом более 200 в Кызыл, где после отправки з/к в Украину освободились места. Не замешкалась и ФСБ, оперативно изъяв на месте все материалы видеонаблюдения, которые помогут установить причины аварии.

На момент подготовки материала пятый котёл ТЭЦ удалось растопить. Поначалу уголь подавали вручную вёдрами. Потом сделали пролом в стене и стали грузить уголь краном. Температура воды на выходе из котла – порядка 30 градусов. Этого должно хватить на то, чтобы обеспечить циркуляцию в теплотрассе и не допустить её разморозки. Привезены и подключены напрямую к теплосетям как минимум семь дизельных мобильных котельных. Теплом обеспечены 60% жилых домов, больница и школа. К 12-13 марта глава республики намерен восстановить теплоснабжение всего Шагонара.

По нашим меркам, темпы ремонтно-восстановительных работ весьма приличные. Серьёзный вклад внесли ООО «Энергоремонт» и ОАО «Кызылская ТЭЦ», которые обеспечили ввод пятого котла ТЭЦ, восстановление отопления больницы и школы. Нельзя не отметить хорошие темпы восстановления углеподачи, которая вот-вот может быть запущена. Лукин носится с идеей восстановления контура ТЭЦ, хотя, по мнению специалистов, это – мартышкин труд. На дворе весна и неизвестно, будет дальше эта ТЭЦ нужна, или следует настраиваться на строительство новой. Но главный успех спасателей состоит в том, что власти не допустили, как когда-то в п.Хову-Аксы, разморозку теплосетей и отопления зданий. Это вселяет надежду на минимизацию потерь от аварии.

КОММУНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА КАК ПОВОД ДЛЯ СМЕНЫ ВЛАСТИ

Шагонарская авария, что вполне ожидаемо, подняла в Туве муть антиховалыговской истерии. Шатия-братия экс-главы в своих блогах все беды валит на губернатора, напрочь забыв о том, как в 1994 году чуть не встала Кызылская ТЭЦ, а в 2012-м – ТЭЦ в п.Хову-Аксы. Да, действительно, ГУП ТЭК-4, которая управляет Шагонарской ТЭЦ, по сути, банкрот с долгами более 200 млн. рублей. Но эти критики как бы забыли, что ещё в 2012 году их предводитель Кара-оол публично предвещал вероятные аварии на ТЭЦ в Шагонаре и Ак-Довураке, если Центр не даст средств на строительство новых источников тепла. Через 12 лет его обещание сбылось. Теперь остаётся ждать неприятностей в Ак-Довураке и Чаа-Холе.

Ни для кого не секрет – Карлик оставил Ховалыгу такое наследие, что не позавидуешь. И дело не только в ТЭЦ. Кызылская ТЭЦ работает на износ. В столице инженерные сети в критическом состоянии. Очистные сооружения работают на сброс, поскольку перегружены в 5-7 раз(!). Во многом такая же ситуация сложилась в райцентрах. За всё это должен ответить бывший губернатор, просидевший при активной поддержке своего патрона Шойгу без дела в кресле главы 14(!) лет. Так и не сумевший даже с помощью своего всесильного покровителя Шойгу, привыкшего использовать Туву как трамплин для своих родственников и друзей, кардинально решить насущные проблемы республики.

В этом плане примечательно, что, когда случилось ЧП в Хову-Аксах, на место прибыл вице-премьер России Дворкович. И каково было его изумление, когда он не обнаружил в республике губернатора. Который в это время отдыхал от трудов праведных где-то на Мальдивах... Трудно спорить с тем, что в регионе за всё отвечает губернатор. Но нельзя пройти мимо того, что Ховалыг, по крайней мере, лично участвует в ликвидации ЧС. По опросам участников ликвидации ЧС, организация работ на месте вполне приличная. Каждый участник знает «свой манёвр». Никакого ажиотажа и психоза нет и в помине. И приезжие, и местные делают всё от них зависящее, чтобы помочь. СПоК «Заря» доставил в Шагонар мясо и молоко. Мэрия Кызыла – кровати и тёплые вещи.

Но не все так близко к сердцу приняли ЧС. Некоторые захотели на горе «засветиться». К примеру, в дикий восторг от случившегося пришла сестра экс-главы Шолбана Кара-оола Саяна. В шовистическом раже она в своём т/к поливает грязью не только Ховалыга, но и всех работников ТЭЦ, именуя их «дебилами-тувинцами», которые «не разберутся со всеми этими клапанами-котлами без «белых людей», и тиражируя тему того, что тувинцы в Туве «не были хозяевами своей земли все эти годы» и что их все эти годы «не допускали до хлебных мест».

Чего стоит хотя бы такой пассаж Саяны Монгуш: «до сих пор «Тываэнерго», «Водоканал», бывший «Угольный разрез» и «Кызылская ТЭЦ» остаются зоной, закрытой для тувинцев. Чужих туда не берут. Это кормушка только «для белых». Там больше платят. Я не удивлюсь, если существует засекреченная доктрина удержания страны «от сепаратизма» с прописанными пунктами в чьих именно руках должна быть инфраструктура жизнеобеспечения. Разумеется не у туземцев». Хотя всё же вынуждена признать частичную вину своего брата: «все понимают, что авария была неизбежна», но тут же снимая с него всякую ответственность: «ничьей прямой вины тут нет». Ну и на том спасибо.

А греет сестру бывшего губернатора мысль, что «любое ЧП – это спасение кресел, имён, репутаций». Но, не скрывая собственных ожиданий от того, что найдутся заинтересованные лица, которые могут при случае воспользоваться ситуацией и предпримут «попытки на ходу спихнуть растерянного врага». Это она, по всей видимости, о том, как Шолбан Кара-оол попытается «спихнуть» с губернаторского кресла Владислава Ховалыга. Вот семейство Карлика и очнулось: авось авария в Шагонаре поможет освободить кресло главы республики для своего человечка? Известно, что губернатор отвечает за всё. И не важно, что с Кара-оола за гуманитарную катастрофу в Хову-Аксах никто не спросил. И уволили его только спустя девять лет. Да и то после того, как он не сумел объяснить прибывшему на два часа в республику премьеру РФ М.Мишустину, куда подевались бюджетные деньги, отпущенные Центром на поддержку малого бизнеса.

Многих интересует, что после этой аварии будет с Ховалыгом. И это понятно. Ответить на такой вопрос сложно. Однако давайте посмотрим, что стало с главой республики после ЧС на Кызылской и Хову-Аксынской ТЭЦ? А что стало с губернатором Подмосковья, протеже Шойгу Воробьёвым после того, как он заморозил половину области под носом у Кремля? Да ничего с ними не стало. Объяснение простое: у нас в стране другие критерии оценки работы власти. Обеспечил 102% голосов «ЗА!», и сиди, радуйся – награда тебя найдёт сама. А показал 52% – жди проверок, выволочки и оргвыводов.

А по большому счёту мы сами виноваты, что в Туве в таком состоянии инженерные сети и сооружения, котельные и в целом городское хозяйство. Мы же все дружно голосуем «ЗА» действующую власть в безумных размерах под 100%! Вот на нас внимания Кремль и не обращает. А если бы один раз показали реальные цифры голосования без приписок Фортуны, глядишь, Москва бы выделила деньги на приведение ЖКХ в рабочее состояние. А так зачем перед нами бисер метать?

Редакция

Когда верстался номер:

На четвёртые сутки после аварии на ТЭЦ в Шагонаре температура в квартирах многоквартирных домов достигла 20 градусов. В больнице – и того выше. Работники больницы уверяют, что так тепло в ней не было очень давно. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что главе республики В.Ховалыгу удалось отстоять город от замерзания. Накануне выборов президента он сумел мобилизовать республику на преодоление последствий аварии. И через Москву организовал приезд в Шагонар ремонтных бригад из Абакана, Красноярска, Новосибирска и Кемерово со всем необходимым снаряжением для восстановления теплоснабжения. Так Ховалыг наглядно показал, как можно избежать гуманитарной катастрофы по примеру Хову-Аксов в 2012 году.