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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 11, 19 марта / Авария на Шагонарской ТЭЦ: герои требуют награды!
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№11, 19 марта 2024 года.

Авария на Шагонарской ТЭЦ: герои требуют награды!

Авария на Шагонарской ТЭЦ: герои требуют награды!

Когда взорвалась ТЭЦ в Шагонаре, многие подумали: ну, началось! Вспомнили гуманитарную катастрофу 2012 года в Хову-Аксах и стали гадать, что будет с главой республики? Снимут Ховалыга или обойдётся, как с Кара-оолом? Тем более, что «на носу» перевыборы Путина. Кто в этой схватке возьмёт верх? Шойгу с Кара-оолом или Ховалыг с Кириенко? Но жизнь всё расставила по своим местам. На удивление всем правительство Тувы на сей раз не оплошало и успешно справилось с объективными трудностями.

Взрыв произошёл рано утром 6 марта. Но уже через пару часов на месте были глава правительства, его заместители и руководители предприятий жизнеобеспечения: Андрей Троцан, Антон Лукин, Владимир Фалалеев. Приехал и традиционный спаситель всех котельных республики Сергей Бабкин. Включились и руководители предприятий строительства. Сергей Уюсов организовал на ООО «Восток» дробление и вывозку в Шагонар угля, чтобы по новой запустить котлы ТЭЦ и не допустить разморозки теплотрассы, Сергей Богусов прибыл с рабочими и принялся разбирать завал и восстанавливать линию углеподачи.

Самое главное: руководство быстро определилось с приоритетными задачами момента и грамотно распределило имеющиеся силы. Хаоса, который случился в 2012 году в Хову-Аксах, не было и в помине. Ховалыг срочно связался с Москвой и обеспечил федеральную помощь в виде ремонтно-восстановительных бригад из Новосибирска, Кемерово, Красноярска и Абакана. Где нужно было, воду из систем отопления слили. Тут главное было – не упустить момент и не разморозить теплосети и внутридомовые сети отопления. И эта задача была решена. Федеральная помощь прибыла вовремя.

Особенно участники спасательной операции отметили высокую оснащённость кузбассовцев, у которых даже имелась специальная машина для отогрева сетей и обеспечения циркуляции теплоносителя. В высшей степени профессионально показали себя специалисты ОАО «Россети Тываэнерго», которые предусмотрели, что электропотребление на обогрев помещений увеличится в разы и оперативно заменили трансформаторы на более мощные на нескольких подстанциях. А также озаботились, чтобы не замкнули сети на самой ТЭЦ, залитой пожарными через край. Следует отметить, что никакой остановки работ по причине отсутствия электроснабжения энергетики не допустили. А сейчас рассматривается вопрос выставления счетов за потреблённую электроэнергию за март в размерах на уровне прошлого года.

С.Бабкин оказался весьма полезным при запуске пятого котла ТЭЦ и организации углеподачи. Работники ОАО «Кызылская ТЭЦ» сумели оперативно восстановить отопление районной больницы и школы. Да так, что сами работники признались, что не помнят, чтобы у них было так тепло. Руководитель ООО «Бастион» Сергей Богусов поставил своих работников на разбор завалов ТЭЦ и запуск мобильных котельных по городу. Ремонтно-восстановительные бригады из-за Саян оперативно запустили системы теплоснабжения по кварталам города, давая тепло в микрорайоны. Заботой Владимира Фалалеева было недопущение разморозки водопроводных сетей города. Таким образом, в настоящий момент на ТЭЦ работают три котла, обеспечивая город теплом. ГУП «ТЭК-4» удалось найти замену работникам ТЭЦ, которые находятся в больницах. На ООО «Восток» занимаются изготовлением конструкций и восстановлением внешнего контура ТЭЦ. Василий Оюн оказал безвозмездную помощь пострадавшим в Шагонаре поставкой молочной и мясной продукции. В общем, всё идёт к тому, что теплоснабжение города нормализуется.

Не остались в стороне и федеральные чиновники, прибывшие на ликвидацию ЧП. Заместитель министра строительства Алексей Ересько координировал работу приезжих специалистов и осуществлял коммуникацию республиканских властей с Москвой. Девятый заместитель Володина Шолбан Валерьевич Кара-оол также бросил все дела в Москве и срочно прибыл в Шагонар, который издавна считается его вотчиной. Там он немедленно развернул пункт сбора жалоб трудящихся и стал разбирать их. Однако люди тянулись к нему с неохотой. А те, кто приходил, вынужден был признать, что замерзали они давно – ещё во времена, когда Кара-оол 14 лет занимал пост главы республики. А поскольку организация работ находилась «на уровне», накопать компромата на Ховалыга ему так и не удалось. Поэтому он не получил с аварии никаких дивидендов.

В целом следует отметить, что правительство Тувы экзамен на зрелость прошло успешно. А теперь дело за расчётом перед всеми, кто проявил стойкость, сноровку, профессионализм при ликвидации последствий ЧС. У нас частенько о такой «мелочи» забывают, как только острота проблемы затухает.

И ещё. Авария на Шагонарской ТЭЦ не первая в ряду – и, наверняка, не последняя. В этом плане задача правительства Тувы не упускать момента в защите интересов населения и готовить документы для строительства новых котельных в Шагонаре и Ак-Довураке. А строить их необходимо быстро и качественно, чтобы по окончанию строительства можно было передать их на баланс СУЭКа. И тогда в зимние месяцы руководство республики сможет спать спокойно. В этом, собственно, и есть профессиональный подход власти к решению подобных проблем.

Семён Сучков-Задиристый

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Следить стараюсь за фигурой... Чуть отвлекусь – она жуёт!

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