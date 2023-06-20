Встреча Главы республики с ветеранами... Что нового?

10 июня 2023 года состоялась встреча Главы Республики Тыва В.Т. Ховалыга с отдельными ветеранами республики. На эту встречу пригласили и меня, что было в общем-то неожиданно, поскольку в течение последних более 10 лет я ни разу не удостаивался подобной чести. В связи с этим мое общение с властью в основном происходит только через газету «РИСК», где я высказывал своё мнение по некоторым вопросам экономического характера. В большей степени мои публикации были связаны с оценкой проводимой финансово-экономической политики Правительства РТ, и эти статьи не всегда бывали приятными для наших властей. Сущность человеческой природы такова, что критические замечания всегда воспринимаются болезненно. Но, тем не менее, несмотря на все нюансы данной ситуации, приглашение меня на эту встречу расцениваю как позитивный сигнал.

Возможно, Глава республики начинает понимать масштабы и глубину стоящих перед ним проблем, ответственность за решение которых несет, прежде всего, он, как высшее должностное лицо. Я уверен: проблемы, накопившиеся за последние десятилетия, невозможно решить без общественного согласия и консолидации всех здоровых сил. В связи с чем Глава, видимо, начинает прорабатывать шаги в этом направлении. Восстановление доплат к пенсиям ветеранов государственной службы, которые незаконно были лишены указом предыдущего главы республики, возможно, в числе этих его планов. Это способствовало установлению позитивных связей Главы республики с ветеранами. Решение, безусловно, было сделано по его инициативе. Насколько эти сигналы имеют под собой серьезные основания и перспективы, покажет время.

На встрече прошёл обмен мнениями по разным вопросам – установленной заранее повестки дня не было. Воспользовавшись этим, я затронул вопрос о состоянии села, сельского хозяйства и в целом агропромышленного комплекса республики. И напомнил Главе о моих предложениях, оформленных в виде программы «Возрождение села», которые направлял в адрес Правительства РТ еще в 2022 году. В своей реплике Глава республики сказал, что по этому вопросу он пригласит меня отдельно и что, как я понял, рассмотрение моих предложений было поручено бывшему заместителю Председателя Правительства РТ, курирующему АПК, У.А. Ондару. В настоящее время он от этой должности уже освобожден.

Конечно, вопрос не в том, что кто-то не исполнил поручение Главы республики. А в том, что аппарат высшего исполнительного органа республики допускает серьезные нарушения в исполнении своих прямых обязанностей, указанных в федеральных и республиканских законодательных актах. Это не единичный случай. Мне известны и другие факты, когда остаются без реакции и ответа обращения граждан, содержащие деловые конкретные предложения, направленных на решение тех или иных вопросов.

Я неоднократно в своих публикациях в газете подчеркивал, что Правительству РТ необходимо провести кардинальные изменения в своей социально-экономической политике. Однако за прошедшие два года в этой сфере Тувы практически ничего не изменилось.

До сих пор новая команда не предложила собственную экономическую стратегию. Вместо этого она продолжает двигаться по курсу, заложенному предыдущей властью. Перед началом своей деятельности на новой должности, на мой взгляд, Владиславу Товарищтайовичу было бы полезно провести объективную экспертную оценку состояния экономики и социальной сферы, исполнения Стратегии развития Тувы до 2020 года и утвержденных отраслевых программ. Причин для этого предостаточно – все основные целевые показатели этих важнейших документов не были достигнуты. А по уровню жизни населения и бедности ситуация в республике крайне тревожная. Более того, главный проект Стратегии, который долгое время считался стержнем экономического развития республики – строительство железной дороги «Курагино–Кызыл» – был приостановлен решением Правительства Российской Федерации. И возможно, это надолго. При такой ситуации, когда совершенно очевидно, что провалены поставленные задачи, ухудшается уровень жизни большинства населения республики, растет бедность и федеральное правительство отменяет государственную поддержку в реализации главного проекта стратегии, необходимо переосмысление экономической ситуации и ревизия всех действующих стратегических документов.

Считаю, что это надо обязательно сделать, иначе все дутые статистические показатели социально-экономического развития республики непременно «лопнут» – это только вопрос времени. И тогда вся ответственность за это ляжет на действующего руководителя и его команду.

Жизнь уже показала, что экономика, основанная на разграблении природы и игнорировании традиционных видов хозяйственной деятельности проживающих на этой территории людей, не может обеспечить экономическое процветание и повышение жизненного уровня населения даже в среднесрочной перспективе. Такая модель экономики не является устойчивой: добывающие полезные ископаемые предприятия рано или поздно (20-30 лет или чуть больше) закроются, оставив за собой серьёзные социальные, экономические и экологические проблемы.

Но самой большой опасностью для республики является тот факт, что все больше укореняется в головах наших специалистов мнение, что сельское хозяйство в Туве не имеет перспектив из-за своей убыточности. Вот из-за таких глубоко ошибочных представлений о роли села республика катится в пропасть. В результате такой недальновидной политики происходит не только разграбление территории Тувы. Это может привести к деградации коренного этноса (что сейчас и происходит), который может потерять свой язык, культуру и традиции. К сожалению, развитие Тувы идет по этому варианту.

Вот почему я пытаюсь обратить внимание наших властей и народа республики на опасность складывающейся в республике ситуации, которая может самым негативным образом сказаться на будущем республики и судьбе наших детей и внуков.

Следует отметить, что вопрос развития села был поддержан присутствующими на встрече ветеранами. Комментируя затронутую мною тему по селу, Глава республики согласился, что действительно есть проблемы, обратив внимание на вопросы экономической эффективности сельского хозяйства, налоговых поступлений и мотивацию людей к трудовой деятельности. Он также отметил, что проведены кадровые изменения в министерстве сельского хозяйства и правительстве республики.

Конечно, два года работы на такой высокой и ответственной должности для главы республики – не тот срок, чтобы детально разобраться со всеми вопросами социально-экономического развития республики. Народное хозяйство ему досталось в очень сложном положении. И оно по инерции продолжает ухудшаться. Поскольку времени у него нет, то ему необходимо как можно быстрее сформировать команду из профессионалов, патриотов и просто честных и порядочных людей. Высокая текучесть кадров на высшем звене управления показывает, что не все приглашенные им специалисты на высокие должности оправдывают его ожидания.

На мой взгляд, Главе республики нужно сделать три вещи.

Во-первых, необходимо провести объективную оценку нынешней социально-экономической ситуации в республике. Как говорят медики, надо поставить верный диагноз. Не приукрашивать действительность, не вводить в заблуждение людей, а установить истинную картину. Только тогда можно будет определить пути решения выявленных проблем.

Во-вторых, отказаться от той экономической политики, которая за 15 лет оказалась неспособной решить проблемы республики, а наоборот, усугубила их. По крайней мере – подвергнуть серьезной корректировке. Во главе угла стратегии развития республики должны всегда находиться интересы республики, ее народа. Правильный выбор направления развития – это уже половина успеха.

В-третьих, достижение общественного согласия и консолидации всех здоровых сил. Проблемы слишком большие, нынешний состав правительства без общественной поддержки вряд ли их решит.

Для принятия этих решений не требуются ни финансовых, ни материальных затрат. Достаточно Главе республики лишь проявить политическую волю и желание. А необходимые ему полномочия предоставлены Конституцией Республики Тыва. Мы на него надеемся.

Валерий Салчак,

Ветеран труда.