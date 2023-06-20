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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 24, 20 июня / Свежий анекдот
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№24, 20 июня 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдот2016 год. Шолбан Кара-оол и Рустам Минниханов намерены сотрудничать по целому ряду важных направлений.
2023 год. Минниханов обсудил с главой Тувы Ховалыгом перспективы сотрудничества.
Видимо, «перспективы сотрудничества» настолько велики, что не хватает и десяти лет, чтобы осознать их масштаб!

* * *

«Тува отремонтирует две школы и детсад в городах ЛНР».
Когда Тува отремонтирует школы и детсады в Туве, не сообщается.

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