Свежий анекдот
2016 год. Шолбан Кара-оол и Рустам Минниханов намерены сотрудничать по целому ряду важных направлений.
2023 год. Минниханов обсудил с главой Тувы Ховалыгом перспективы сотрудничества.
Видимо, «перспективы сотрудничества» настолько велики, что не хватает и десяти лет, чтобы осознать их масштаб!
Когда Тува отремонтирует школы и детсады в Туве, не сообщается.
2023 год. Минниханов обсудил с главой Тувы Ховалыгом перспективы сотрудничества.
Видимо, «перспективы сотрудничества» настолько велики, что не хватает и десяти лет, чтобы осознать их масштаб!
* * *«Тува отремонтирует две школы и детсад в городах ЛНР».
Когда Тува отремонтирует школы и детсады в Туве, не сообщается.
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