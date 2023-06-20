Продажные эксперты. Как с ними бороться?

Все, кто хоть раз сталкивался с юриспруденцией, знают, какую важную роль играет экспертиза при рассмотрении в судах гражданских или уголовных дел. Очень часто именно эксперт даёт суду основания для принятия объективного и законного решения по делу. Но эксперты, к сожалению, бывают разными. Нередки случаи, когда именно эксперты из корысти или карьерных соображений, пользуясь своим положением, «ломают дело» в угоду недобросовестным следователям или судьям. За примерами далеко ходить не придётся.

ПРИЗНАНИЕ – ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ?

В советское время одним из самых громких уголовных дел было дело о маньяке Чикатило, который замучил большое число жертв. Но сейчас разговор не о нём. Речь идет о событиях 22 декабря 1978 года. Когда в городе Шахты из школы домой не вернулась 9-летняя Лена – девочка из хорошей благополучной семьи. Спустя пару дней её труп обнаружили под пешеходным мостом через речку Грушевка на окраине города Шахты, где и жил Чикатило. Тогда этот район считался очень неблагополучным, эдаким местным «шанхайчиком». Глаза убитой девочки были завязаны её же шарфом. Уже тогда следователи и эксперты ужаснулись тому, что сотворил убийца: малышку жестоко изнасиловали и задушили. Так уж случилось, что следственная группа подобрала на роль убийцы Леночки человека, проживавшего в том же районе – Александра Кравченко.

Как оказалось, мужчина уже был судим за подобное преступление ранее. Поскольку на тот момент преступнику было 17-ть, то ему дали за это 8 лет. За хорошее поведение он вышел условно-досрочно. Женился. И вроде бы начал новую жизнь без криминала. И вот – рецидив. Его жена и её сестра клялись, что он в тот вечер, когда свидетельница видела, как какой-то дяденька вёл Лену от остановки, был дома. Но им не поверили. Следователей не смутило даже то, что Кравченко совсем не был похож на составленный свидетелями фоторобот. С его-то тёмным прошлым он идеально подходил на роль беспощадного убийцы. Да и сам Александр, спустя несколько дней, проведённых в камере изолятора, во всем «признался». Эксперты дали «правильные» заключения. Правда, на суде он потом отказался от первоначальных показаний: заявил, что оговорил себя под давлением следователей. Но это не помогло... Его признали виновным и приговорили к высшей мере наказания – смертной казни. Приговор привели в исполнение. За убийство и насилие, которое совершил Чикатило...

Кстати, Александра в ходе следствия допрашивали, но и это не вывело следствие на верную версию случившегося. Уже потом, в начале 80-х, когда по Ростову и окрестностям прокатилась серия убийств женщин и детей, вселявшая ужас в местных жителей, началась операция, которая завершилась задержанием Андрея Чикатило в ноябре 1990 года. Убийство Лены ему сначала не вменяли. Но когда он разговорился, то сам рассказал про Лену. Признался, что это его рук дело и стал подробно рассказывать все детали преступления. Что же касается казнённого к тому времени Кравченко, то оперативная группа даже добивалась его реабилитации. Уже после проверили: почему он то признавался в этом убийстве, то вдруг отказывался от своих показаний. Оказалось, что в дни, когда он признавался, к нему в камеру сажали матёрого зека, который избивал его и издевался, вынуждая по чьей-то просьбе, давать признательные показания. Такая практика, кстати, продолжается и сегодня.

КАК МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК УПИЛСЯ ВУСМЕРТЬ И БРОСИЛСЯ ПОД МАШИНУ

Другой аналогичный случай произошёл недавно. Шестилетний мальчик погиб весной 2017 года в результате ДТП. Водитель Ольга Алисова сбила ребёнка насмерть в подмосковном Железнодорожном. Экспертиза выявила в крови погибшего мальчика 2,7 промилле алкоголя – дозу, которую наркологи называют смертельной для ребёнка его возраста. Казалось, такое в принципе не могло произойти. Однако следствие охотно поверило судмедэксперту Михаилу Клеймёнову и взяло его заключение за основу.

Но результаты его экспертизы были настолько вопиющи, что дело приобрело резонанс. Родители погибшего мальчика настояли на проведении повторной экспертизы. 18 экспертов провели комплексную судебную экспертизу. В итоге в СКР заявили, что первое исследование крови погибшего было проведено с нарушениями, а в крови мальчика при жизни алкоголя не было вовсе. В отношении эксперта возбудили дело. Правда, в конце концов, его пожалели и судили не за фальсификацию результатов экспертизы, а всего лишь за халатность. Как говорится, ворон ворону...

Хотя отец мальчика настаивал, что на преступление эксперт Клеймёнов пошёл не из-за халатности, а поскольку состоял в преступном сговоре. На это указывали и детали происшествия. На судебных заседаниях Шимко обращал внимание, что на месте происшествия происходили «какие-то невероятные по меркам Балашихи вещи». Так, несмотря на выходной день, на место ДТП экстренно приехали несколько высокопоставленных сотрудников ГИБДД из Балашихи, Железнодорожного и Москвы. По словам очевидцев, вместо того, чтобы сразу проверить виновницу гибели мальчика на алкоголь и наркотики, они долго совещались, с кем-то созванивались. Ну, а затем на свет появилось преступное заключение эксперта Клеймёнова... Однако в итоге отделался этот подлец 10 месяцами исправительных работ. Саму виновницу ДТП, за которую так радели полицейские и эксперт, приговорили к трём годам колонии-поселения.

КОГДА В ДЕЛО ВСТУПАЮТ НЕЧИСТОПЛОТНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Выше приведены два очень громких известных примера, когда эксперты не просто давали заведомо неверные экспертные заключения, но фактически препятствовали правосудию. Но если кто-то думает, что у нас в Туве дела с экспертизами обстоят гораздо благополучнее, очень сильно ошибается. К примеру, в Кызылском городском суде рассматривалось уголовное дело по убийству молодого человека. В деле имелось заключение эксперта о том, что он обнаружил в салоне автомобиля отпечатки пальца именно подсудимого, который сам явился с повинной. Всё шло очень гладко, пока не выяснилось, что в тот вечер подсудимый ломился к своей тёще, разбил окно и скандалил. Та вызвала наряд, и приехавшие правоохранители забрали его как смутьяна. Однако он пытался скрыться от них на стройке, упал и сломал ногу. Его забрали в горотдел, освидетельствовали и передали в вытрезвитель, где он и ночевал. Таким образом, он никак не мог совершить преступление спустя три часа после того, как был пойман и со сломанной ногой направлен в вытрезвитель.

Когда стали проверять книгу учёта этого заведения, оказалось, что она уничтожена. Самозваный убийца был отправлен на 12,5 лет на зону. Его не жалко – он сам себя наказал. Но ведь какой-то «эксперт» по чьей-то просьбе составил ложное заключение относительно отпечатка пальца!

Другой не менее скандальный случай. В 2008 году было совершено убийство молодого человека. Эксперт нашего БСМЭ РТ провёл экспертизу и установил, что парень был убит выстрелом из огнестрельного оружия. О чём было составлено соответствующее заключение. И следствие было направлено по ложному следу. Однако через 12 лет, когда следствию удалось восстановить истинную картину преступления, все убедились, что никакого огнестрельного оружия не применялось, тот же эксперт, без тени смущения, дал новое заключение, согласно которому орудием убийства был совсем не пистолет, а обычный молоток. И дал исчерпывающее объяснение, почему он ошибся с экспертизой в 2008 году. Оказалось, что сбили его с толку (а лучше сказать – уговорили) оперативники, навязав свою версию убийства. А всё оказалось гораздо проще. В то время начальником уголовного розыска Кызыла служил подполковник, который и организовал убийство. А затем, пользуясь своим служебными положением, сумел «надавить» на эксперта, чтобы тот поддержал выработанную им версию убийства, которое совершил он сам.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?..

Но можно привести и более свежий случай проведения «волшебных экспертиз». В республике разрастается скандал строительства жилья для детей-сирот в п. Дурген. На них было потрачено более 60 млн. рублей. В итоге строители при попустительстве Минстроя республики смастерили детям дома из сэндвич-панелей. Дома для детей-сирот построили прямо на свалке бытовых отходов. В 2021-м дома с помпой заселили. Людям вручили ключи. Спустя год улица «100 лет ТНР» пустынна: там не гоняют на велосипедах дети, не видно бабулек на скамейках у ворот, жителей, идущими с тарой к водоколонке. Более чем в 40-ка домах никто не живёт, за исключением пяти семей, которым просто некуда податься.

Самое интересное в этой истории то, что Минстрой Тувы не просто согласовал проект подрядчику. Была проведена экспертиза проекта, которая, закрыв глаза на существующие нормы градостроительства, «дала добро» на строительство детям-сиротам непригодного для жизни жилья. Тогда же ГКУ РТ «Госстройзаказ» вынес вердикт: объекты соответствуют климатическим условиям республики. Да, типовой проект домов от ООО «ИнвестТрейд» прошёл МЕСТНУЮ проверку (что не удивительно): качество жилья соответствует всем нормам и требованиям, в том числе климатическим, гласил документ. Не удивляет и то, что трёхсторонняя комиссия из числа представителей Минтруда, Минстроя и заказчика, приняла объекты. Но, что удивительно, прокуратура Тувы до сих пор не потребовала возбуждения уголовных дел в отношении строителей, заказчиков и экспертов, давших такие заключения. Прямо скажем: странная, непонятная позиция невмешательства. А ведь за этим строительным браком – жизни и судьбы и без того обиженных судьбой детей-сирот, за которые отвечает власть. А значит – прокуратура.

КОРРУПЦИОННЫЕ СВЯЗИ ВЫШЕ ЗАКОНА?

А теперь попробуем удивить читателей другой, не менее поразительной экспертизой, которую буквально на днях «провернули» в тувинской БСМЭ. История случилась такая.

Ещё в №12 от 28 марта т.г. газеты в статье «Бандит со связями в силовых структурах» повествовалось о деяниях Д.-Н. Монгуша, бывшего сотрудника органов ФСБ, бывшего помощника министра МВД Тувы Щура А.А. «Монгуш Демир-Начын, который в настоящее время занимается в Москве промыслом Кашпировского», напал на парня, который сидел за рулём автомобиля, и сломал ему руку.

В уголовном деле это описано следующим образом: «25 декабря около 16 часов 30 минут Монгуш Демир-Начын Назын-оолович, находясь во дворе д.3 по ул. Кр. Партизан г.Кызыла, на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему нанёс удары кулаком в область головы последнего. Потерпевший, прикрывался руками, несколько ударов попали в область правой кисти. Своими действиями Монгуш причинил потерпевшему закрытый перелом пястной кости правой кисти с незначительным смещением, который расценивается как вред здоровью средней тяжести».

Но следствие никак не хотело вести дело и придумывало различные причины для того, чтобы заволокитить дело. После публикации и обращения пострадавшего в прокуратуру дело сдвинулось. Был назначен новый следователь, который достаточно быстро разобрался с делом и готовил материалы доля предъявления обвинения этому самому Демир-Начыну Монгушу. Как сообщалось в той публикации, у подследственного оказалось много коррупционных родственных и дружественных связей, которые и мешали торжеству закона. «Он – настоящий племянник Монгуш Татьяны Дожулдеевны, настоящий двоюродный брат Шойгу Аяны Алексеевны. А также близкий друг замминистра МВД Данзы В.В., замначальника следственного комитета Кюрю Г.С. К тому же, по некоторым сведениям, ранее находился в интимных отношениях с начальником отдела дознания МВД Черевко М.В.». «Понятно, что в таком окружении можно ломать руки людям, не отягощённым подобными связями, не опасаясь возмездия правосудия. Впрочем, справедливости ради, нужно отметить, что взрыв ярости у бывшего чекиста и полицейского Монгуша не был случаен, поскольку ранее он состоял в браке с женой потерпевшего. Вот, видимо, кровь и взыграла...», – сообщалось в публикации. Там же указано, что «хулиган, узнав о том, что потерпевший обратился в полицию, злобно заявил: «Пусть знает, в следующий раз вообще убью». И добавил: «Пусть пишет, ты же знаешь, кто мои друзья и кем был я, это ничего ему не даст, и вообще, я сейчас тоже пойду на него заявление напишу».

В общем, после той публикации показалось, что все эти родственно-интимные связи вряд ли смогут помочь Демир-Начыну Монгушу избежать заслуженного наказания. Однако такие выводы оказались поспешными.

Следователем была назначена судебная экспертиза, которая установила причинно-следственную связь между нападением подозреваемого и травмой потерпевшего. В соответствии с экспертным заключением Буркгарта Е.Г. вина Монгуша в нанесении телесных повреждений была очевидна. Казалось, что дело за малым – суд и тюрьма. Однако... на свет появляется новое заключение, подписанное тем же экспертом Буркгартом Е.Г. в соучастии с другим экспертом А.О. Монгуш, которые на сей раз витиевато и туманно пришли к выводу: «Нельзя исключать телесное повреждение в виде закрытого перелома второй пястной кисти правой руки со смещением подозреваемым Монгуш». И это притом, что сам драчун Монгуш от обследования на полиграфе почему-то отказался... Видимо, как в той поговорке: «чует кошка, чьё сало съела». И эксперт Буркгартом Е.Г. в своём повторном заключении почему-то вообще не упоминает результаты следственного эксперимента, проведённого в марте.

Такое впечатление, что в перерыве между первой и второй попытками объяснить телесные повреждения потерпевшего произошли какие-то события, которые «помогли» эксперту Буркгарту Е.Г. прийти к иным выводам, чем это было ранее. Ну, всё в традициях тувинского БСМЭ, когда один и тот же эксперт сначала увидел пистолетную пулю, а затем стал это категорически отрицать, настаивая на молотке.

Сложно однозначно заявлять, какая из экспертиз является истинной, а какая – ложной. Тут нужно быть специалистам. Однако на месте следователя, с учётом коррупционных связей обвиняемого, можно было бы заподозрить эксперта Буркгарта Е.Г. в получении некоего вознаграждения за изменение своей позиции по делу. В определённых кругах это обычно называется «взяткой», за которой может последовать наказание. Но кого в нашем БСМЭ можно напугать таким тяжким обвинением? Там, судя по всему, в основном и обретаются такие эксперты, которые за малое вознаграждение готовы составить и подписать любое заключение.

В общем и целом, дело с учётом обвиняемого, оказалось не таким простым. Похоже, с помощью своих коррупционных связей и денег обвиняемый способен создать следствию и потерпевшему ещё много хлопот. А что может случиться, когда уголовное дело всё же будет направлено в суд? В настоящее время следствие рассматривает вопрос о проведении третьей, на сей раз независимой, не связанной с тувинским БСМЭ экспертизой за пределами республики. Будем надеяться, что там обойдётся без продажных экспертов.

Продолжаем внимательно следить за ситуацией и держать читателей в курсе этого дела.

Редакция