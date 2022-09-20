Инвестиционная непривлекательность

или Как алчность тувинских ментов мешает строить

Строительная отрасль республики переживает самый сложный период с начала «нулевых». Её кризис начался с восхождения на престол экс-главы республики Шолбана Кара-оола, которого «крышевал» наш замечательный земляк, с которого поэтому никто ничего не мог спросить. В бытность этого начальника воровство на стройках приняло масштабный и тотальный характер. Такой, что Тува заняла последнее место в рейтинге выполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которую провалила окончательно. Тысячи граждан республики остались у разбитого корыта. Практически все строительные организации, участвовавшие в строительстве объектов в Туве, из республики ушли. Руководители многих из них попали под уголовное преследование и были разорены, не успев закончить строительство своих объектов.

Но свято место пусто не бывает. На смену ушедших рвутся за длинным рублём новые компании. К примеру, в Туву зашёл «Трансстрой» из Минусинска. Судя по всему, его директор Андрианов тоже закончит свою деятельность в СИЗО, поскольку начал он её при попустительстве прокурора Дябкина с грубого нарушения законодательства: приступил к строительству, не имея прав на земельный участок в микрорайоне бывшей школы №14, проекта и даже разрешения на строительство.

Однако Тува – это регион парадоксов. У нас в республике порой возможно даже, казалось бы, невозможное. Простой пример. В Кызыле работала строительная компания «Мегастрой». Глава республики Кара-оол предложил её руководителю закончить строительство Дворца Молодёжи в Кызыле. Объём строительно-монтажных работ предстоял небольшой – порядка 329 млн. рублей. Чтобы не заниматься конкурентными процедурами, Кара-оол предложил оформить концессионное соглашение между Минкультуры Тувы и подрядчиком. В рамках этого соглашения «Мегастрой» должен был вложить в строительство Дворца 58 млн. рублей собственных средств, которые после окончания строительства должны быть возвращены равными долями в течение года.

И началось строительство Дворца, которое курировал лично Кара-оол. Распоряжался всем, даже в какой колер раскрашивать стены помещений. Всё это широко транслировалось на местном телевидении. Объект был сдан в срок, что в Туве теперь – огромная редкость. При этом Минкульт оплатил «Мегастрою» за работу из полагавшихся 329 млн. только 268 млн. Прошёл год, а Минкульт никаких концессионных платежей подрядчику не делал. Тогда директор ООО «Мегастрой» обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с иском к Минкультуры РТ, требуя оплатить выполненные запроцентованные работы. И тут началось такое...

Ни с того ни с сего вдруг активизировался министр внутренних дел Тувы Поляков. А затем следователь ГУВД Араптан возбудила уголовное дело в отношении директора компании-подрядчика, обвинив его в якобы имеющих место приписках выполненных на объекте строительно-монтажных работ в объёме 40 млн. рублей.

В общем, арифметика тут проста. Объект в соответствии с результатами госэкспертизы стоил 329 млн. руб., из которых было фактически оплачено заказчиком 268 млн. руб. При этом следствие полагает, что руководство «Мегастроя» вкупе со своими родственниками похитило у государства 40 млн. руб. Расследование этого уголовного дела курирует лично министр Поляков. То есть главный полицмейстер республики полагает, что на самом деле строителям должны были оплатить не 329 млн. руб., а гораздо меньше – только 228 млн. руб., то есть на 101 млн. руб. меньше! Или почти на треть меньше. Хотя, наверное, генерал Поляков – не конченный идиот, мог бы сложить трёхзначные цифры и понять абсурдность своих претензий.

Но тут есть один нюанс. Следствие длится уже восемь месяцев, а обвинение директору фирмы-подрядчика до сих пор не предъявлено. Зато у его брата арестовано имущество на большую сумму, чем вменяемое хищение. В том числе автомобили марки Lexus, Land Cruiser и Mercedes-Benz G-Класса. И не просто арестовано – элитные автомобили поставлены в полицейский гараж, где их регулярно осматривает лично министр.

Мысли министра прочитать сложно, но коллеги Полякова поговаривали, что прибрать к рукам «Гелендваген» поначалу собирался сам министр. Поэтому он и дал «зелёный свет» уголовному преследованию предпринимателя и его родственников, невзирая на очевидную абсурдность обвинений. При этом следователь, допрошенная в суде, так мотивировала свои претензии: мол, движимое и недвижимое имущество, подлежащее аресту, приобреталось директором фирмы-подрядчика после окончания строительства Дворца Молодёжи. Следовательно, оно приобретено на похищенные при строительстве этого объекта денежные средства... А когда адвокат спросил, что известно следствию по поводу строительства этой организацией других объектов, то она вынуждена была признать, что ей известно только о строительстве детского сада. Но была ли получена прибыль при строительстве этого объекта, она не знает. Тем не менее она полагает, что всё подлежащее аресту приобретено на средства, незаконно полученные от строительства Дворца Молодёжи. Странно, что подобный детский лепет несёт в суде человек, носящий погоны.

Правда, судью этот лепет не убедил. И она удовлетворила заявленные требования частично. Днём ранее Верховный суд Тувы отменил решение суда первой инстанции об изъятии автомобилей у брата директора и постановил МВД вернуть их назад. А ещё ранее судья Кызылского городского суда отказала следователю Араптан в аресте директора. Кстати, прокуратура в этом случае также посчитала ходатайство следствия необоснованным, поскольку оно даже не в состоянии было сформулировать в отношении директора своё обвинение.

Как известно, времена в России и мире не самые удачные с точки зрения инвестиционного процесса. Мигранты бегут из нашей страны, а своих трудовых ресурсов нам не хватает. Поэтому остро стоит вопрос привлечения в республику извне строительных компаний, имеющих финансовые возможности, строительную технику и рабочую силу. А тут алчный министр возбуждает уголовное дело в отношении руководителя компании, которая дорожит своей репутацией. Эта фирма скрупулезно в срок исполняет свои обязательства, ей по договору государство осталось должно. Но МВД возбуждается только потому, что министру приглянулось какое-то элитное авто. Здесь о следовании закону и интересам государства и общества не может быть и речи.

В этом плане удивляет близорукая позиция главы республики Ховалыга: вместо того, чтобы работать над инвестиционной привлекательностью Тувы и оберегать от ментовского произвола добросовестных строителей, он заводит в республику проходимцев типа руководства «Трансстроя», которые начинают свою деятельность с криминала. Надеюсь, прокурор Дябкин после прочтения этого материала сделает правильные выводы и займётся проверкой законности и обоснованности деятельности гражданина Андрианова в Кызыле.

Редакция