    Коротко

В 15 регионах РФ вывод новостроек упал более чем на 50%

Эксперты отмечают снижение количества выведенных на рынок новостроек в 15 регионах России, сообщает РБК.

Если смотреть в целом на 15 субъектов РФ, то в июле-августе там было запущено примерно на 50% меньше проектов, чем в январе-феврале. В шести из них на рынок не вывели ни одного нового дома.

Хуже всего дела обстоят в Карелии, где в январе вывели 10,3 тысячи квадратных метров жилья, а в июле всего полторы тысячи. При этом в феврале и августе на рынке региона не появлялось новых проектов. Таким образом падение составило 85%.

На втором месте Иркутская область, где вывод объектов упал на 79% – в январе и феврале на рынок вышли 45,4 тысяч и 74 тысячи квадратных метров, а за июль и август всего 15,8 тысяч и 8,9 тысяч.

Третье место занимает Тверская область, где в феврале вывели в продажу 23,7 тысяч «квадратов», а за июль и август чуть более 7,4 тысяч, что на 69% меньше. В Липецкой области и Алтае вывод новых проектов снизился на 67%, в Оренбургской, Челябинской областях и Туве произошло снижение на 54%.

Туве выделят более 272 млн. рублей на создание детских садов с яслями

Правительство РФ направит дополнительно свыше 272 млн. рублей на строительство детских садов с ясельными группами в Туве, сообщила 15 сентября пресс-служба кабмина.

«Республика Тыва получит более 272 млн. рублей на завершение строительства детских садов с ясельными группами для малышей от полутора до трех лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

За счет федеральных средств до конца 2022 года будут достроены здания для четырех дошкольных организаций, расположенных в городах и на селе. Таким образом, в регионе появятся 300 дополнительных мест для детей от 1,5 года до трех лет.

«Это повысит доступность дошкольного образования в республике и при необходимости позволит родителям раньше выходить на работу», – отметили в кабмине.

А знаете ли вы, что в Туве действует обязательный масочный режим?

Ежедневные показатели заболеваемости COVID-19 уже больше недели превышают 50 тысяч случаев. На этом фоне некоторые регионы возвращают ограничительные меры по сдерживанию распространения вируса.

Обязательное ношение масок в общественных местах ввели 11 регионов. Среди них Архангельская область, Белгородская область, Нижегородская область, Ульяновская область, Смоленская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Забайкальский край, Хабаровский край, Сахалин.

«Российская газета» напоминает рекомендации Роспотребнадзора, опубликованные в середине августа, что целесообразно вводить масочный режим в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превысит 50 случаев на 100 тысяч населения. В регионах вводят ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы).

Скидки на российский уголь для Азии превысили 60%

Отрезанные от европейского рынка, куда до 24 февраля 2022 года уходило почти половина российского угольного экспорта, российские угольщики отчаянно ищут покупателей в Азии, предлагая немыслимые скидки на свои самые ценные марки.

Как сообщает Reuters, российский высокоэнергетический уголь в порту «Восточный» в сентябре отгружается на экспорт по 158 долларов за тонну.

Это на 65% ниже цены схожего по энергосодержанию австралийского угля, который стоит 453 доллара за тонну, согласно данным globalCOAL.

С начала марта цены на российский уголь рухнули почти вдвое, в то время как на поставки из других стран подскочили на 30-40%.

Но, несмотря на скидки, продать уголь на единственный оставшийся экспортный рынок становится все труднее. В августе поставки упали на 17% относительно июля, до 10,15 млн. тонн. Китай – крупнейший покупатель – снизил импорт на 15%, до 5 млн. тонн.

Из-за сжатия рынков сбыта после введения эмбарго ЕС в Кузбассе – крупнейшем угольном бассейне России и одном из крупнейших угольных месторождений мира – с лета остановили добычу по меньшей мере четыре разреза, а общее производство угля рухнуло на 21%.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о задержании российских учителей на территории Харьковской области

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе. Представителями киевского режима данная деятельность квалифицирована как преступление, организовано их уголовное преследование», – говорится в посте.

В то же время госагентство ТАСС со ссылкой на Минпросвещения России утверждает, что информация о задержании в Украине российских учителей в принципе была ложной, так как в харьковских школах работали только «местные педагоги».

Подтвердить информацию о задержаниях не смог и представитель украинской стороны – советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее о том, что задержанных при контрнаступлении украинских войск российских учителей будут судить по статье 438 Уголовного кодекса Украины «о нарушении законов и обычаев ведения войны», сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, эти педагоги «совершили преступление против нашего государства. <...> Меру наказания им определит суд».

В таком случае, преподавателям грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Позже глава Минпросвещения России Кравцов заявил, что «все учителя, которые ранее отправились преподавать на освобожденные территории, сейчас находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик. Заявления о том, что они привлечены к ответственности в Харьковской области и им грозит тюремный срок, не соответствуют действительности».

Правительство запускает секвестр бюджета после сильнейшего за 11 лет обвала доходов

Правительство России впервые с кризиса пандемии запускает масштабный секвестр федерального бюджета, пережившего летом обвал доходов, которого статистика не видела по меньшей мере с 2011 года.

Министерства и ведомства получили от Минфина уведомление о сокращении финансирования в 2022-23 гг. на 10%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

По его словам, «под нож» отправятся так называемые «незащищенные статьи», тогда как расходы на выплаты пенсий, зарплаты бюджетников и систему здравоохранения пока сокращать не планируется.

Финансирование армии, которая увязла в Украине, правительство собирается даже увеличить: программа гособоронзаказа, которая стоит бюджету около 2 триллионов рублей в год, останется на прежнем уровне, а зарплатам военных готовится очередная индексация. Это и приведет к росту общих военных расходов, объясняет источник, близкий к Минобороны.

Бюджет стремительно теряет доходы под давлением санкций и их последствий, пишут аналитики Райффайзенбанка. Трудности с продажей нефти в Азию и отключение газа европейским странам привели к тому, что в июле поступления нефтегазовых налогов обвалились на 29% год к году – рекордно за 11 лет доступной статистики. В августе они просели еще на 13%, до минимума за 14 месяцев (671,9 млрд. рублей).

Сборы с несырьевых секторов экономики упали в августе на 14% в годовом выражении, до 1,157 трлн. рублей. А суммарные доходы бюджета – на 10%, до 1,829 трлн. рублей. При этом расходы стали больше на 8,4% год к году – 2,174 трлн. рублей.

Срочников решили отправить в Белгородскую область для охраны границы с Украиной

Родственники троих военнослужащих, призванных весной на службу в 1-й гвардейский мотострелковый полк Таманской дивизии, рассказали, что их собираются отправить на границу с Украиной в Белгородскую область для ее «защиты». Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

По словам близких военнослужащих на границе, на солдат давят с предложениями скорее подписать контракт, после чего их можно будет отправлять в зону боевых действий. Офицеры настаивали, что новобранцам надо скорее подписать контракты, а когда один из них намеренно сделал в приготовленном для него документе несколько грубых орфографических ошибок, то бумагу в его присутствии сожгли. Солдату сказали, что на границу он отправится в любом случае, сообщила мать одного из призывников.

В Госдуме хотят разрешить многодетным отцам заключать контракты с ВС РФ

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает разрешить россиянам, у которых есть трое и более детей, поступать в мобилизационный резерв России. Документы опубликованы на сайте Госдумы.

Сейчас родители, имеющие трёх или более детей, не могут заключить контракт на службу с Минобороны и не могут быть призваны на военные сборы. В пояснительной записке к документу утверждается, что «практика показывает, что многие хотели бы это сделать». Точных или примерных цифр выразивших такое желание в документе не приводится.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Андрей Картаполов (он возглавляет думский комитет по обороне), Андрей Красов, замглавы ветеранской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин, Юрий Швыткин, Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Георгий Карлов, Иван Квитка, Татьяна Кусайко, а также депутат от ЛДПР Игорь Лебедев.

Российским пилотам предложили самим ремонтировать самолёты

Российским пилотам предложили научиться самостоятельно ремонтировать самолеты, чтобы сэкономить на техниках. Такое предложение озвучил замминистра Минпромторга Олег Бочаров на сессии в рамках Восточного экономического форума.

«Вместе с Минтрансом мы пилотов должны готовить и сертифицировать как универсальных бойцов: они одновременно должны быть и пилотами, и техниками самолётов. И техника должна предусматривать в эксплуатации возможность полевого ремонта», – заявил Бочаров.

Он отметил, что это касается пилотов прежде всего региональной авиации, для которой должна быть создана новая система поддержания лётной годности новых типов отечественных региональных самолётов.

Минпромторг также начала работать над системой, которая позволит создавать конструктор воздушного судна, чтобы авиакомпании и пилоты могли быстро «модернизировать» самолёт под вид рейса – грузовой, грузо-пассажирский или пассажирский.

«Фактически на новом уровне мы заходим в ту самую старую добрую советскую систему, когда в СССР эксплуатировалось более 4,5 тыс. воздушных судов. Это очень серьёзный вызов», – сказал Бочаров.

Международная организация гражданской авиации заявила о проблемах с безопасностью полетов в РФ

Международная организация гражданской авиации (ICAO) понизила до 77,4% свою оценку эффективности реализации стандартов «летной годности» в России. Об этом сообщается на ее сайте.

«В 2022 году ICAO выявила серьезную проблему в области безопасности в отношении способности России должным образом контролировать воздушные суда, находящиеся под ее юрисдикцией», – сказано в заявлении.

В июне РБК со ссылкой на закрытый бюллетень ICAO писал, что организация выявила в России нерешенную проблему с безопасностью полетов. Россия должна была устранить ее, однако она этого не сделала. В Минтрансе РФ утверждали, что проблем в РФ с безопасностью полетов нет.

Туве не хватает сил для тушения лесных пожаров

Власти Тувы обратились за помощью к соседним регионам в борьбе с лесными пожарами. Откликнулась только Хакасия. Сил на тушение огня, уже подошедшего к поселениям, недостаточно, заявили в правительстве республики.

Глава Тувы Владислав Ховалыг обратился к коллегам из соседних регионов с просьбой о помощи в тушении пожаров. На призыв откликнулись пожарные соседней Хакасии, сообщили в региональном правительстве.

«Пожарные расчеты из числа 60 человек личного состава и 10 единиц техники сегодня утром [13 сентября] выдвинулись в Туву для борьбы с огненной стихией в Эрзинском районе», – уточнили власти.

По последним данным, в Туве охвачено огнем более 4,5 тыс. га леса. Почти во всех случаях предварительной причиной возгораний называют действия местного населения, только в одном – удар молнии.

По мнению главы республики Владислава Ховалыга, обстановка резко ухудшилась из-за недостаточной профилактической работы на местах, в условиях, когда большинство сельских жителей находятся в тайге на сборе дикоросов.

Самые большие пожары действуют в Эрзинском районе. Лес горит всего в 30 км от села Эрзин, в 6 км от поселения Баян-Коп-Суур и 24 км от села Морен.

«В тушении этих пожаров задействовано 53 человека. Однако, как отмечают в региональном минлесхозе, этих сил недостаточно для преломления ситуации», – подчеркнули в правительстве Тувы.