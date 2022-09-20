«Почему России врачи-травматологи не нужны?»

Нет-нет, да найдётся читатель, который спрашивает: «Чё вы нам предрекаете катастрофу? Где она, катастрофа-то?»

Вот она, катастрофа: Андрей Волна, один из лучших хирургов-травмотологов в нашей стране, читавший лекции по своей специальности по всему миру и лечивший в Москве, вынужден покинуть Россию – из-за Путина и [людей], которые его поддерживают, кто по службе, кто от счастья.

Ладно, выкинули из страны лучших писателей – книжки можно не читать, правильно? Выкинули из страны всех лучших редакторок и репортёрок – и спокойнее ничего не знать. Телевизионный эфир заполнился, вместо лучших ведущих, говном в человеческом образе – так даже привычнее. Разбежались все сколько-нибудь публикующиеся учёные в общественных науках – так и без науки жили.

Уехали лучшие учителя математики и профессора компьютерных наук и физики – ещё найдём. Программисты – а чё программировать, у ашмановых-касперских всё равно весь талант – это деньги из бюджета сосать, им там литераторы нужны, пургу писать, а не программисты. А настоящих предпринимателей мы ещё раньше выгнали.

Теперь от лучших врачей избавляются. Ну, давайте, объясните мне – почему России врачи-травматологи не нужны?

Константин Сонин