Колосс на гнилых ножках: Спецоперация выявила слабости России

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских войск заявлены демилитаризация и денацификация Украины. Минобороны РФ пытается уничтожить объекты системы военного управления в Киевской и Харьковской областях. Для этого задействовано высокоточное оружие. На фронтах спецоперации России в Украине за эту неделю серьёзных перемен не произошло. Россия отбила попытки наступления ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. При этом, как заявлено, было уничтожено около 30 украинских солдат. ВСУ до сих пор полностью не овладели Херсоном, хотя из него российские власти уже эвакуировали не только людей, но и памятники. Если верить российским СМИ, наступление ведётся в основном силами иностранных наёмников численностью до 40 тыс. бойцов. После перегруппировки ВС РФ на харьковском направлении и оставлении Красного Лимана российские войска стали уделять больше внимания подготовке оборонительных рубежей. Так что Минобороны России в основном озабочены сдерживанием украинских войск. При этом только бойцы ЧВК «Вагнер» пытаются переломить ход военных действий. Однако и они никак не могут успешно завершить наступление на Бахмут. Их лидер Пригожин довольствуется тем, что «противник на 100% никуда не пройдёт и будет здесь разбит».

«ПРОГНИЛО ЧТО-ТО В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ»

Но спецоперация оставляет свой отпечаток не только на территории Украины, но и в нашем тылу. Дело дошло до того, что во время совещания Путина с членами кабинета в ведущих министерствах пропал свет. Без света остались три небоскреба комплекса «Москва-сити», в том числе те, где расположены Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи. То, что два министерства погрузились во мрак, оказалось заметно и на прямой трансляции совещания с участием Владимира Путина: главам Минэкономразвития и Минпромторга Решетникову и Мантурову некоторое время пришлось провести в темноте.

Теперь уже никто не делает заявлений типа того, что «всё идёт по плану». Выяснилось, и никем не опровергается то, что победить Украину собирались победным маршем до Киева за два-три дня, к длительной затяжной войне не готовились и надеялись, что Украина капитулирует при первом появлении солдат Шойгу у ворот Киева. Поэтому не были проведены мобилизация резервистов, подтягивание к Украине достаточных для победы резервов и не налажено тыловое обеспечение спецоперации. Более того: оказалось, что у нас нет достаточного резерва даже в автоматах Калашникова. И ополченцев ЛДНР пришлось довооружать винтовками Мосина, изобретённых в 19-м веке, а военкоры снимают радужные репортажи об успехах использования пушек, произведённых в 40-х годах 20-го века. К тому же со складов Минобороны таинственным образом «испарились» 1,5 млн. комплектов обмундирования. Да и в целом российская армия оказалась совсем не такой боеспособной, какой она виделась до спецоперации.

А тем временем Путин в последние дни активно обсуждает с ближним кругом возможности приостановить мобилизацию до Нового года, так как армия оказалась неспособной «переварить» такой поток мобилизованных...

ЯДЕРНЫЙ ШАНТАЖ ОКАЗАЛСЯ БЛЕФОМ?

20 сентября, когда уже стало очевидным, что одним наскоком Украину не победить и страны Запада готовы оказывать Украине адекватную обстановке на фронтах помощь, чтобы она имела возможность противостоять многократно более мощной России, президент Путин в своём телеобращении заявил: «РФ располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран НАТО. И для защиты граждан Россия будет использовать все имеющиеся средства». Для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что он готов применить оружие массового поражения, включая ядерное, он добавил: «Это не блеф». А после известных референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях и присоединении этих территорий к России нашей территорией официально стали присоединённые территории Украины. Теперь уже удары по этим территориям и Крыму Россия стала расценивать как нападение на её территорию со всеми вытекающими последствиями. Так что фактически повод для начала ядерной войны уже имелся.

С этого момента все поняли, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. И она вполне может стать ядерной. С угрозой уничтожения цивилизации. В мировой прессе стала широко обсуждаться эта тема, в контексте которой уже президент Путин рассматривается как инициатор применения атомного оружия в центре Европы на территории Украины.

Однако прошло совсем немного времени, и атомная риторика пошла на спад. Эксперты увидели в этом проявление последствий испытаний российского ядерного потенциала, которые по распоряжению Путина были намечены на октябрь. Но 7 и 12 октября испытания были отменены. По сообщениям некоторых СМИ, с 14 по 20 октября было ещё пять попыток провести испытания ядерного оружия. И лишь в двух случаях испытания состоялись. Правда, их результаты, похоже, лишь огорчили, чем обнадежили. 14 октября в Иркутской области прошли подземные испытания ядерного оружия, результаты которого, по мнению специалистов-наблюдателей, не соответствовали заявленным военными данным. Намеченные на 17 и 18 октября подземные испытания, были отменены по «техническим причинам», 20 октября подводные испытания в Баренцевом море также отменили.

А следом МИД России официально заявило: «Москва при осуществлении политики в области ядерного сдерживания строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны». Исходя из этого, западные эксперты полагают, что в ближайшее время возможности российского руководства использовать ядерное оружие сильно преувеличены. Теперь Путину остаётся лишь разбираться, почему не удаются испытания ядерного оружия. Попутно пытаясь нагнетать напряжённость угрозами использования «грязной бомбы», обвиняя в провокации Украину.

ВОСТОК – ДЕЛО ГИБЛОЕ

На днях уже КНР обозначила свою позицию по применению ядерного оружия Россией в Украине. Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем выступил против применения ядерного оружия в Европе и эскалации конфликта в Украине. Наблюдатели назвали это обращением Си к Путину первым настолько прямым заявлением Китая о несогласии с курсом Кремля. Он подчеркнул, что международному сообществу важно выступить против ядерной войны, чтобы предотвратить «кризис на евразийском континенте». Также он отметил, что нужно обеспечить стабильность в поставках продовольствия и энергоресурсов, которые были нарушены вторжением России в Украину.

Следует отметить, что это первое откровенно недружественное заявление китайского лидера по поводу политики России. Позиция Си для Путина чрезвычайно важна, поскольку он рассматривает Китай, Индию, Иран и Турцию как наиболее эффективные элементы борьбы с западными санкциями и функционирования так называемого «параллельного импорта» товаров и услуг, попавших под запрет. Огромный Китай в этом плане – наиболее важный рычаг для преодоления международной изоляции.

Нужно вспомнить, что китайский лидер и раньше выказывал своё недовольство событиями в Украине. Так, к примеру, на саммите Шанхайской организации сотрудничества в сентябре Путин признал «вопросы и озабоченности» Китая в связи с «украинским кризисом». Тогда же премьер-министр Индии Нарендра Моди прямо заявил Путину, что сейчас «не эпоха войн».

Эксперты и западные чиновники в этих заявлениях увидели изменение глобального восприятия войны и раздражение от неё восточными партнерами Москвы. В связи с этим Москва предприняла попытки педалирования темы создания Украиной «грязной атомной бомбы», однако преуспеть в этом не смогла. Даже на уровне ООН обсуждать эту тему не стали.

Всё это говорит об усталости разных стран от нашей спецоперации в Украине. И о горячем желании её, как можно скорее, свернуть. Кстати, Путин с ними в принципе солидарен. Он заявляет о желании вести переговоры. Однако ни Украина, ни поддерживающие её страны Запада не соглашаются на наши условия, поскольку они предполагают аннексию части Украины Россией. Но и Путин не соглашается отозвать войска с территории Украины. И в ответ даёт указание бомбить её территорию, разрушая энергетику, до тех пор, пока Украина не встанет на колени.

Впрочем, этого мы вряд ли дождёмся в обозримом будущем. Противостояние огромной России и сравнительно небольшой ослабленной Украины идёт на взаимоистощение. И тут решающими факторами могут стать слабая экономика России, эффективный военно-промышленный комплекс Европы и США и высочайшая мотивированность солдат армии Украины, защищающих собственную землю.

УГРОЗЫ КРЕМЛЯ НИКОГО НЕ ПУГАЮТ

О том, как происходит деформация противостояния России и Запада, можно увидеть на примере зерновой сделки, заключённой Украиной, ООН и Турцией с одной стороны, и ООН, Турцией и Россией – с другой. Сначала Путин заявил о неудовольствии тем обстоятельством, кому Украина продаёт продовольствие. Затем он же заявил об использовании продовольственного коридора в Чёрном море Украиной для провоза взрывчатки, которой был подорван Крымский мост. И, наконец, когда украинская армия атаковала российский флот в Севастополе, он заявил, что Россия выходит из «зерновой сделки».

Однако такое заявление не возымело своего действия. Россия из сделки вышла, а сделка осталась. ООН и Турция приняли сторону Украины. И она продолжила вывоз зерна по Чёрному морю. России не оставалось ничего другого, как согласиться возобновить работу «зернового коридора» спустя четыре дня после объявления Москвой о приостановке соглашения, достигнутого при посредничестве Турции и ООН. При этом она сослалась на некие «гарантии», данные Украиной Турции. Но заявила, что оставляет за собой право выйти из неё в случае «нарушения Украиной своих обязательств».

Впрочем, вывоз зерна и не прекращался, несмотря на заявление Кремля о выходе из сделки. Выходящие из украинских портов грузовые суда с продовольствием в Стамбуле досматривала команда турецких проверяющих и международных наблюдателей ООН в отсутствие представителей России.

РАЗБРОД И ШАТАНИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ НАРАСТАЮТ

Как известно, начало российско-украинскому конфликту было положено заявлением об ущемлении прав русскоговорящих граждан в Украине. А также принижению роли русского языка. Общеизвестно, что в последние тридцать лет количество говорящих на русском языке уменьшилось с 350 миллионов до 270. И это – глобальный вызов. По мнению экспертов, эта тенденция будет усиливаться в ближайшее десятилетие. Из русскоязычной зоны выйдут Украина, Казахстан и Прибалтика. Будет сокращаться количество русскоязычных школ и изучение русского языка. Более того, русский язык вытесняется во многих национальных республиках в самой России. Примером тому служит Тува, где русский язык во многих школах преподаётся как иностранный. И тут никаким оружием этой проблемы не решить.

Как известно, 4 ноября в России – День народного единства. Однако подавляющая часть населения совершенно не понимает сути этого нерабочего дня. И совершенно по-разному воспринимает лозунг этого «единства». В нынешних условиях о народном единстве даже говорить смешно. Проблемы ксенофобии, расизма, шовинизма существовали в России давно. Но война ещё больше подсветила эту проблему. Непропорциональная мобилизация в национальных республиках, высказывания людей о том, что на Украину нужно отправлять «нерусских», потому что «их не так жалко», активное приписывание военных преступлений тувинцам и бурятам, показывает настоящее отношение власти и многих россиян к этническим меньшинствам и коренным народам России. И выходным днём раз в году эту проблему не решить.

Как говорится, война войной, а взаимоотношения элит в России развиваются по своим правилам. Как считают эксперты, фактическое завершение уголовного дела Мау и Раковой является стратегической победой Ковальчуков, Кудрина, Кириенко и Грефа. А стратегическое поражение в деле Ксении Собчак группировки Шойгу и Матвиенко усиливает позиции сенатора от Тувы Нарусовой. Перечисленные дела стали не просто скандальными, они серьёзно нарушили консенсус между властью и частью элит. Укрепляется положение Набиуллиной и Орешкина при снижении влияния Белоусова и Силуанова. Укрепляются позиции Мишустина, Собянина и Нарусовой. Эта группа является скорее тактическими союзниками военной партии, противостоящей амбициям Пригожина, Золотова и Кадырова. Слабеют и позиции Патрушева, которого Путин более не рассматривает в качестве контактной роли с Вашингтоном.

Так что, в принципе, ожидать каких-либо скорых перемен в мире не приходится. Похоже, лидеры противоборствующих сторон ещё не определились, что делать дальше. И руководствуются текущей обстановкой в мире.

Редакция