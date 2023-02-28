Сергей Конвиз: Каким был год спецоперации

Пошёл второй год вооружённого российско-украинского конфликта. На наших глазах прошла целая веха в жизни России, Украины, Европы и всего мира. В России наступила эра тотальной цензуры, при которой откровенность и честность – прямая дорога в тюрьму. Прокуратура и спецслужбы запрещают говорить правду об СВО даже ближайшим родственникам. Мой друг Сергей Горев в начале «нулевых» говаривал: «Серёга, наступают времена, когда про власть можно будет сочинять только сказки». Умница ошибся. Теперь и басни про власть нельзя сочинять. К примеру, бывшему дипломату и общественному деятелю левого толка Николаю Платошкину следователи, прокуратура и Гагаринский суд вменили то, что он якобы говорил одно, а имел в виду совсем другое... И дали ему за это 5 лет условного срока. Какие уж тут басни...

И, тем не менее, попробую рассказать про некоторые итоги года спецоперации.

ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО «ОСВОБОДИТЕЛЕЙ» В УКРАИНЕ НИКТО НЕ ЖДАЛ

Напомню: её предваряла пропагандистская кампания о том, что Россия никогда не нападёт Украину. Но она началась внезапной атакой наших войск по всей границе, разделяющей Россию и Украину. Как сейчас стало известно, Путина к таким действиям подтолкнул украинский политик Медведчук, который пользовался особым доверием нашего президента. Говорят, Медведчук гарантировал, что российские войска встретят не ураганным огнём и злобой, а как освободителей – хлебом-солью, низким поклоном и ключами от Киева.

Вера в это была настолько сильна, что российская армия численностью чуть более 100 тыс. штыков двинулась из России и Белоруссии на Украину фронтом более чем в 1000 км. Российское командование планировало взятие Киева в первые же сутки наступления. Для этого 24 февраля 2022 года они не только высадили десант на Гостомельском аэродроме под Киевом, но и максимально быстро продвигались из Беларуси через Чернобыльскую зону в пригороды украинской столицы. Они были уверены, что сопротивления не будет. Однако Украина сдавать столицу отказалась и организовала под Киевом эшелонированную оборону.

Ситуация была для Киева настолько отчаянной, что президент Зеленский дал распоряжение выпустить из тюрем и вооружить 20 тысяч зеков. Несколько дней осады столицы Украины не привели к её падению. Уже 8 марта 2022 года российские войска ушли из Киевской и Черниговской областей. А украинская сторона заявила, что готова отложить вопрос о статусе Крыма на 15 лет и вывести Донбасс из-под действия международного договора о гарантиях безопасности. Но стороны ни о чём договориться не смогли и продолжили военные действия, в результате которых российские войска в результате кровопролитных боёв покинули Харьковскую и части Херсонской и Запорожской областей. О том, насколько беспощадными были бои, можно судить по разрушенному дотла Мариуполю и обороняющемуся с июля Бахмуту.

Ход СВО показал, что в России слабая разведка и стратегическое планирование. А также неподготовленная к серьёзным военно-тактическим операциям армия. Путину пришлось опираться на «ЧВК Вагнера», пополненную для боевитости и профессионализма зеками. Пришлось объявлять частичную мобилизацию. Но и она пока не повлияла на позиционный характер боевых действий на линии боевого соприкосновения.

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАВОЕВАЛ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ ОТ ЗАПАДА

Западные друзья Украины поначалу не верили в боеспособность украинской армии. И потому отказывали президенту Зеленскому в поставках современного вооружения. Однако, когда они увидели, что тот не только выстоял, но и без их помощи освобождает территорию Украины, всерьёз взялись за военные поставки.

Сначала в Украину повезли медикаменты, бронежилеты, стрелковое оружие, противотанковые системы Javelin и противовоздушные системы Stinger, а теперь речь идёт о поставках в Украину БТР Stryker и БМП Bradley, тяжёлых танках Leopard, Challenger и подобным им, систем ПВО IRIS-T, Patriot и их аналогов, истребителей Rafale и F-16. В российских проправительственных СМИ рассуждают о перспективах передачи Украине ракет с дальностью до 500 км, подводных лодок и даже тактического ядерного оружия. США публично предлагают Киеву начать ракетные атаки на Крым. Судя по всему, это не за горами. Что говорит о том, что СВО в Украине переходит в новое качество. И её необходимо либо заканчивать, либо менять её формат.

ОЖИДАНИЯ ОТ ГОДОВЩИНЫ СПЕЦОПЕРАЦИИ

С сентября МО РФ не публикует сведения о раненых и погибших. Но все понимают, что потери колоссальные, несравнимые с теми, что имел СССР в Афганистане. Но у нас в стране принять подобное решение может только один человек – президент Владимир Владимирович Путин. Поэтому все ждали, что он скажет. В общем, ушедшая неделя грозила стать вехой в нашей истории. Чувствовалось, что-то должно скоро произойти, о чём мы только догадываемся. Страна ждала Послание президента Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года.

Во-первых, ожидалось выступление нашего президента, широко разрекламированное в СМИ. Ожидания были разными: от прекращения СВО и объявления, что все поставленные перед армией задачи выполнены и пора зачехлять оружие, до объявления тотальной мобилизации всех имеющихся людских резервов, армии, финансов и промышленности для обеспечения перелома в ситуации на Украине.

Кое-кто ожидал, что Путин заявит о решимости вероятного нанесения по Украине ограниченного (локального) ядерного удара. Практически все ждали объявления в стране военного положения и отмены всяких выборов. Были и те, кто ожидал тотального наступления властей на права и свободы граждан, хотя в этой части, похоже, Путин, «Единая Россия» и правоохранительная система страны достигли максимума – уже в ресторанах начали хватать супругов за семейные дебаты между ними о ходе СВО.

Во-вторых, 20 февраля ожидалось прибытие в Варшаву президента США Байдена. Эксперты полагали, что этот визит может дать новый более высокий уровень российско-украинскому противостоянию. От Байдена ожидали, что он постарается оживить и ускорить военную помощь Украине со стороны Европы, НАТО и США, а это непременно приведёт к ещё большей ожесточённости боёв.

В-третьих, масла в огонь подлило заявление Китая о том, что КНР готовит инициативу по прекращению боевых действий в Украине и объявит о ней 24 февраля. Таким образом, три мировые державы – Россия, США и КНР практически одновременно способствовали политизации международной ситуации и подогревали интерес к происходящим в Украине событиям.

ГРОМКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ ОТ БАЙДЕНА

Первым внёс интригу в происходящее президент США Байден, который внезапно для всех прибыл не в мирную Варшаву, как было объявлено заранее, а в воюющий Киев, где в любой момент может прозвучать сирена, и с неба могут посыпаться бомбы. Надо признать, этот решительный необъявленный визит в Киев уже весьма немолодого американского президента многих поверг в недоумение и шок. В общем, от него такой прыти никто не ожидал. Как потом выяснилось, этот бросок в воюющую столицу был тщательно подготовлен. Даже в окружении Байдена о нём мало кто знал.

Российские пропагандисты поначалу в состоянии прострации пытались представить дело таким образом, что Байден якобы попросил у Путина разрешения на этот визит в Киев и получил от него некие гарантии личной безопасности. Но уже на следующий день от этой версии отказались, поскольку американская сторона подтверждать её категорически не согласилась. Как потом сообщит пресса, «он остановился в Киеве с неожиданным и краткосрочным визитом поддержки». Байден провёл в Киеве несколько часов. Он приехал в православный Михайловский собор в Киеве, где встретился с главой Православной церкви Украины Сергеем Думенко и митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. В этот момент в Киеве объявили воздушную тревогу...

Как и ожидалось, президент США заявил об очередном пакете военной помощи Киеву в размере $500 млн. в дополнение к той помощи, что обещали в начале февраля, на общую сумму свыше $2 млрд., куда вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB дальностью стрельбы 150 км. В новый пакет западной помощи Украине войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, ракетные комплексы Javelin и гаубицы. Таким образом, сумма военной помощи Вашингтона Киеву, начиная с прошлого февраля, уже превысила $29 млрд.

После Киева Байден вернулся в Варшаву, где встретился с лидерами стран, расположенных у восточных границ НАТО, т.н. «Бухарестской девятки». Там он назвал обязательства, взятые на себя Вашингтоном в отношении союзников США, «священным долгом». И заявил, что от результата войны в Украине зависит не только свобода украинцев, но и «свободы демократий всей Европы и всего мира».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПУТИНА КАК ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД КПСС

Как полагают эксперты, внезапный визит американского президента в Киев спутал карты Администрации Президента РФ. Поэтому речь Путина пришлось значительно и срочно корректировать. В итоге ничего из ожидавшегося мы от него так и не услышали, кроме прозвучавших в послании оценок развития российской экономики, благодарности народу страны за мужество и сплоченность и заверений о бессмысленности западных санкций.

Что касается ситуации с СВО, то Путин заявил: «Это Запад развязал войну, а мы используем силу, чтобы её остановить». В общем, ничего нового. Из чего трудно понять: это Запад на нас напал в Украине, или мы зашли в Украину, чтобы там его остановить. При этом президент России напомнил, что целью СВО не является борьба с народом Украины. Его речь регулярно прерывали аплодисменты, переходящие в дружные овации, как на съездах КПСС времён позднего Советского Союза. Правда, это не помешало некоторым участникам мероприятия временами засыпать прямо в первом ряду.

Кстати, послание Путина создало в некотором смысле интригу отсутствием на этом мероприятии некоторых публичных лиц. В зале почему-то отсутствовали знаменитый губернатор Кадыров, придворный воевода Пригожин, ведущая пропагандистка Кремля Симоньян, предводитель Росгвардии Золотов, руководитель администрации президента Вайно и его заместитель Кириенко, столичный мэр Собянин и другие важные птицы из ближайшего окружения президента. И даже министр обороны Шойгу пришёл почему-то в гражданской одежде, на которую не нацепишь всех его наград, включая значок отличника переписи населения. Зато в зале нашлось место для нашего земляка, девятого заместителя председателя Госдумы Кара-оола. Совершенно очевидно, что все отсутствовавшие не явились на мероприятие не по собственной воле. Но о чём говорит их отсутствие, мы узнаем позже.

НОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ – УЧАСТНИКИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

В послании Владимир Путин поблагодарил всех российских военнослужащих и добровольцев, учителей, медицинских работников, представителей духовенства за их мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения гражданского долга. Он подчеркнул необходимость обеспечить семью каждого участника СВО всем необходимым. Глава государства предложил создать особый фонд, который будет оказывать социальную, медицинскую и психологическую помощь нуждающимся участникам СВО и семьям погибших. На базе этой организации будет осуществляться помощь в протезировании и медобслуживании. Предложение, конечно, интересное. При этом почему-то забыли, что в соответствии со ст. 41 Конституции РФ бесплатная медицинская помощь гарантирована государством и без создания каких-либо фондов.

Многие отметили один с виду незначительный нюанс в инициативах Путина – регулярные краткосрочные отпуска военнослужащим из зоны СВО не менее 14 дней не реже одного раза в полгода, чтобы «у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими». Такое предложение подтверждает предположение, что Путин может планировать СВО и на три, и на пять лет вперёд.

Одной из приоритетных сегодняшних задач В.Путин назвал укрепление оборонно-промышленного комплекса России. И не преминул заявить: «Сейчас уровень оснащения ядерных сил сдерживания России новейшими системами – 91,3%». Многих поразила точность определения степени оснащения новейшими системами – до десятых долей процента. Сразу невольно вспомнилось, как министр обороны Шойгу, словно мантру, повторял о 70%-ой модернизации вооружённых сил России. А когда наступила пора проверить мощь нашей армии в ходе СВО, выяснилось, что для сопротивления ВСУ необходимо снимать с хранения и отправлять в Украину законсервированные с 70-х годов танки Т-62, Т-72 и винтовки Мосина.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА РОССИИ – ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Но главное и достаточно неожиданное – это то, что наш президент заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). К такому жёсткому решению Путин пришёл из-за того, что страны Запада ведут себя весьма агрессивно по отношению к России. А США в соответствии с этим договором требует допустить экспертов на оборонные объекты РФ. Нужно отметить, что большинство независимых экспертов такой шаг Путина расценивают как осознание руководством Россией того факта, что победить Украину, оснащённую западными образцами оружия, в этом конфликте обычными вооружениями невозможно.

ДСНВ – это соглашение между Россией и США о взаимном сокращении ядерных вооружений. Оно вступило в силу 5 февраля 2011 года сроком на 10 лет. В январе 2021-го стороны продлили договор до 5 февраля 2026 года. Он позволяет каждой из стран иметь только ограниченное количество определённой техники и боеприпасов. Также в договоре подробно прописаны способы проверки того, исполняет ли другая сторона его требования. Таким образом, перспектива наращивания гонки вооружений и реальной ядерной войны стала значительно более реальной. Эта инициатива открывает возможности применения ядерного оружия в современных условиях. И для воплощения этого необходимо лишь изменить военную доктрину России, чтобы она допускала возможность превентивного ядерного удара со стороны наших вооружённых сил.

КИТАЙ ВЫСТУПИЛ ЗА ВСЁ ХОРОШЕЕ И ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО

Заявленная Китаем «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса» состоит из 12 пунктов. Интересно, что часть таких предложений, как «Отказаться от менталитета холодной войны», «Прекратить боевые действия», «Начать мирные переговоры», «Гарантировать вывоз зерна», «Прекратить злоупотребление санкциями», «Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок» в основном соответствуют пожеланиям России. А такие, как «Уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран», «Обеспечить безопасность ядерных объектов», «Разрешить гуманитарный кризис», «Защитить гражданских лиц и военнопленных», «Не допустить применения ядерного оружия» и «Содействовать послевоенному восстановлению» отражают интересы Украины.

Позиция Китая предусматривает, что «важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего возобновления прямого диалога, постепенного снижения напряжённости ситуации и полного прекращения военных действий». Также там говорится, что «односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблему, а лишь создают новые проблемы». А самым, пожалуй, важным в этом заявлении является то, что Китай считает недопустимым применение ядерного оружия. И это напрямую посыл России и Путину ограничить свои амбиции.

Впрочем, уже сейчас известно, что США к этой инициативе Пекина отнеслись негативно.

НА ОБОЧИНЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА, СРЕДИ СТРАН-ИЗГОЕВ...

Одновременно 24 февраля на Генассамблее ООН 141 государство поддержало резолюцию, предложенную Украиной. Документ призывает Россию прекратить боевые действия на украинской территории и вывести оттуда войска. Эта резолюция основана на принципах «формулы мира», которые президент Украины Зеленский представил осенью 2022 года на саммите G20. 32 государства от поддержки резолюции воздержались, в том числе такие страны, как Китай, Иран и Казахстан. Семь государств ожидаемо выступило «против» – это Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали. Как видите, среди них нет стран бывшего СССР, за исключением Беларуси, и всех ведущих мировых держав. Даже Венесуэла и Иран на этот раз Россию не поддержали. Эксперты расценивают такое голосование в ООН как провал российской дипломатии.

К другим событиям можно отнести обсуждение темы подрыва газопроводов «Северный поток» в Балтийском море и заявление России о том, что агрессивная Украина готовит вторжение в суверенную Молдову. Хотя, честно говоря, проблема уже давно не функционирующих «газовых потоков», без которых Европа фактически уже пережила зиму, теперь мало кого интересует. А теорию 85-летнего журналиста Сеймура Херша, согласно которой газопровод взорвали то ли США, то ли Норвегия, то ли они вместе, никто, кроме нас, в мире не поддержал. Ни одно, даже самое захудалое СМИ в мире эту статью не опубликовало, поскольку она не содержит доказательств.

Что же до Молдовы, то её власти заявили, что информацию Минобороны РФ там не подтверждают. И призвали граждан сохранять спокойствие и «ориентироваться на информацию из официальных или проверенных источников». Одновременно Молдова призывает Россию вывести свои войска из Приднестровья, численность которых сегодня составляет менее 1000 военнослужащих, полагая, что в настоящее время они уже не имеют мандата на нахождение в Приднестровье и не являются миротворческими. Поэтому их нахождение после начала СВО дестабилизирует ситуацию в регионе.

А пока суть да дело, Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Под ограничения попали научно-технические, машиностроительные и военно-промышленные структуры, а также банки, СМИ и общественные организации. Фигурантами чёрного списка являются уже 1 473 физических и 205 юридических лиц. В том числе глава Тувы В.Ховалыг. Это уже третий тувинец после Шойгу и Кара-оола, который находится под западными санкциями.

Вот в целом и все основные события недели, на которые я хотел обратить внимание читателей.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз