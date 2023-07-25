Сергей Конвиз: Круги от мятежа ЧВК «Вагнер» продолжают расходиться

12 июля в Вильнюсе завершился саммит НАТО. Если верить сообщениям российских проправительственных СМИ, то можно прийти к выводу, что главной интригой саммита был вопрос принятия Украины в НАТО. В связи с чем главной радостью для нас должен стать провал плана Украины по вступлению в альянс. На самом деле всё обстоит не совсем так.

Вступление Незалежной в НАТО в то время, когда на части её территории находятся российские войска, в соответствии с Уставом альянса невозможно в принципе. И все об этом знают. А пока страны-участницы могут лишь осложнять или упрощать порядок вступления Украины. И тянуть время. Как и ожидалось, страны НАТО поддержали стремление украинских властей присоединиться к альянсу и согласились упростить процедуру вступления Украины в альянс. Одновременно были выставлены условия: борьба с коррупцией, реформирование институтов госуправления, а также следование стандартам НАТО.

ОЧЕРЕДНОЙ УДАР ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

Тем временем Минобороны США подтвердило, что Украина уже получила от Вашингтона кассетные боеприпасы. Руководство ВС Украины заявило, что теперь ситуация на линии боевого соприкосновения может радикально измениться. Они надеются, что после использования новых боеприпасов российские войска отступят с тех позиций, где эти боеприпасы можно будет использовать.

В целом ситуация сильно обострилась после диверсии на Крымском мосту в ночь на 17 июля, которую в российских СМИ почему-то называют «двойным терактом». На Крымском мосту произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара, их 14-летняя дочь получила травмы.

Странно, но даже сейчас, спустя неделю, толком никто не понимает, как произошло это ЧП. По одной из версий, под мостом взорвался заряженный взрывчаткой гидроцикл, по другой, получается, что туда заскочили дистанционно управляемые беспилотные катера со взрывчаткой то ли надводного, то ли подводного исполнения. То ли украинского, то ли британского производства. Но все уверены в том, что был реализован план совместной операции СБУ и ВМС Украины. В результате взрыва были повреждены пролеты автомобильной дороги направления Керчь–Тамань. Наши власти обвинили в атаке «киевский режим». Украинская сторона о своей причастности к взрыву на Крымском мосту официально не объявляла.

ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРЫВА ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКИ

И как раз на 17 июля выпало окончание действия договорённостей по зерновой сделке. Российские власти неоднократно заявляли о готовности приостановить своё участие в черноморской инициативе. Незадолго до её окончания об этом говорил и Владимир Путин. 13 июля он заявлял, что Москва «по доброй воле» многократно продлевала сделку. При этом Путин обвинил западные страны в том, что они не выполняют свои обещания.

Претензия, честно говоря, странная, поскольку страны Запада стороной зерновой сделки не являются. Ну, а после очередного подрыва Крымского моста у Путина уже не оставалось никакой возможности сохранить лицо при продлении сделки. Поэтому пресс-секретарь президента объявил о том, что Россия временно выходит из черноморской инициативы, поскольку часть договорённостей, касающихся России, «не выполнена до сих пор». Она готова вернуться к ней, как только они будут выполнены.

А условия эти весьма серьёзные. Это подключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Многие эксперты полагают, что и этот ультиматум России выполнен не будет. Как отреагируют США на ультиматум Путина, гадать не станем. Но уже известно, что президент Зеленский объявил: Киев может продолжить поставки зерна и в сегодняшних условиях. Он сообщил, что к украинским властям обратились компании-собственники кораблей. Они готовы продолжать поставки зерна, «если Украина готова выпускать, а Турция будет пропускать» зерновозы. Таким образом, Киев настраивается на то, что Украина и Турция и без России смогут продолжить экспорт зерна. Так что выходом из сделки РФ прекращает своё соглашение только с ООН и Стамбулом, но не с Украиной.

Песков в ответ выступил с угрозами, что в таком случае Россия не станет обеспечивать безопасность сделки. И стороны, которые попытаются продолжить реализацию зернового транзита без участия России, должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза украинского зерна проходит вблизи района боевых действий. Фактически это воспринимается как угроза нападения на зерновозы в Чёрном море.

А следом Минобороны РФ нанесло ракетный удар по одесскому портовому терминалу, где хранились запасы кукурузы и ячменя для Китая. Теперь не только ООН, Турция и Евросоюз, но и Китай недовольны решением Москвы.

Впрочем, не будем спешить с выводами. Думается, в течение нескольких недель ситуация с зерновой сделкой прояснится. А пока США и Украина рассматривают другие варианты экспорта продукции. Например, с помощью железнодорожного сообщения или автотранспорта.

Зерновая сделка особенно важна для 14 африканских стран, у которых половина импорта пшеницы зависит от Украины и России. Президент Турции Эрдоган в свою очередь заявил, что Путин хочет продолжить соглашение. На Западе полагают, что решение Путина по выходу из зерновой сделки связано с его попытками восстановить образ сильной власти, подорванной мятежом ЧВК «Вагнер».

СПЕЦОПЕРАЦИЯ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ К ДИАЛОГУ

Кстати, о Пригожине. До сих пор обсуждается тема: почему бывший повар Путина решился на мятеж? Основная версия: он пытался поправить своё пошатнувшееся положение. Активный шантаж Минобороны и Кремля начался ещё в мае т.г., когда он грозился возможным уходом ЧВК из Бахмута, который был на грани захвата. И туманно рассуждал о некоем «счастливом дедушке». Власти его требования уже тогда восприняли как «серьёзную угрозу». Сейчас войска Минобороны РФ продолжают сдерживать ВСУ и без помощи наёмников. А память о взятии Бахмута силами «вагнеровцев» постепенно уходит в прошлое.

Пригожин начал мятеж, утверждая, что российская армия терпит поражение за поражением. В реальности успехи ВСУ всё ещё очень скромны. Видимо, Шойгу удалось убедить президента о необходимости приведения статуса частных военных компаний и «добровольческих» отрядов в соответствие со «здравым смыслом, сложившейся практикой и законом». Для этого наёмники обязаны были до 1 июля 2023 года заключить контракты с Минобороны РФ. Но Пригожин отказался это делать. Он заявил, что начал мятеж после удара Минобороны по лагерю бойцов ЧВК. Однако никаких подтверждений этого удара до сих пор не представлено. Минобороны такой факт категорически отрицает. Оппоненты Пригожина полагают, что «удар» по лагерю ЧВК Вагнера он имитировал для того, чтобы иметь повод для выступления на Москву. Хотя сам мятеж, скорее всего, был спланирован им заранее. И на подготовку операции подобного масштаба требуется минимум несколько недель. Даже проработка маршрута быстрого и синхронного продвижения бойцов ЧВК из Ростова в Москву по нескольким разным дорогам, так удивившая многих, наверняка потребовала немалого времени.

Но свергать российскую власть Пригожин явно не собирался. Для него, похоже, главным было сохранение ЧВК «Вагнер». А ещё – смена руководства Минобороны РФ. В середине дня 24 июня Пригожин пытался выйти на связь с Кремлём, но Путин разговаривать с ним не стал. Некоторые журналисты полагают, что Пригожин решил пересмотреть условия договора с государем прямо в разгар битвы. И потому напал на мирный город, чтобы договориться с Кремлём.

МЯТЕЖ ПРИГОЖИНА КАК ЗЕРКАЛО КРИЗИСА В РОССИЙСКИХ ВОЙСКАХ

Самая главная интрига, связанная с мятежом, состоит в том, что регулярная армия на удивление сочувствовала Пригожину. Его критика руководства Минобороны с патриотических позиций попала на благодатную почву раздражённых и уставших от СВО военных. Что не могло не напугать власть. Поэтому после мятежа последовали репрессии среди генералов.

Важно, что хозяин ЧВК не противопоставлял себя солдатам и офицерам. Он заявлял, что «марш справедливости» идёт, в том числе, от их лица. Кроме того, бизнесмен делал ставку и на авторитетных генералов, не связанных напрямую с Шойгу. Таких, как генералы Мизинцев и Суровикин. Активного сопротивления мятежникам на пути в Москву никто не оказывал. Сотрудники полиции и спецслужб также не пытались помешать наёмникам. На улицах Ростова они появились только после того, как вагнеровцы начали покидать город.

И дело тут ещё и в том, что многие сомневались в самостоятельности действий бывшего повара президента и видели в них вероятность какого-то хитрого скрытого кремлёвского плана. К примеру, есть версия, что генерал Суровикин, по крайней мере, заранее знал о мятеже. Наверное, поэтому после мятежа он куда-то таинственно «пропал». Кроме того, до сих бытует мнение, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники. А затем, когда он понял, что ему не хватает поддержки, он передумал заходить в Москву и согласился на переговоры. В это время Лукашенко протянул ему руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад и ушли в лагеря.

Как ни крути, а бунт ЧВК вскрыл масштаб кризиса не только в управлении российской армией но и в военно-силовой элите в целом. Сложившаяся во время мятежа ситуация создала прецедент, когда на смену главе ЧВК могут прийти другие желающие поквитаться с группой Шойгу, апеллируя ко всем несогласным в российской армии.

Кроме того, «марш справедливости» выявил серьёзные проблемы безопасности по всей территории страны. Оказалось, что даже 5-8 тысяч хорошо вооружённых дисциплинированных бойцов в состоянии поставить федеральную власть «на уши».

Другую проблему озвучил сам Пригожин, заявив, что за 24 часа они прошли то расстояние, которое соответствует расстоянию «от места старта российских войск 24 февраля 2022 года до Киева и от этой же точки – до Ужгорода». Бизнесмен рассказал, как по пути к Москве наёмники блокировали все аэродромы и воинские части. В этом Минобороны усмотрело намёк на то, что, если бы в начале СВО задачи выполняли такие же люди, как бойцы ЧВК, возможно, спецоперация длилась бы сутки-трое, а не полтора года.

ОЧЕРЕДЬ ДОШЛА И ДО «РАССЕРЖЕННЫХ ПАТРИОТОВ»

Ещё одним последствием пригожинского мятежа явился арест Мещанским районным судом Москвы до 18 сентября бывшего офицера ФСБ России Игоря Стрелкова, участвовавшего в конфликте в Донбассе в 2014 году. Российское следствие обвиняет Стрелкова в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Это ч.2 ст. 280 УК предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

На аресте настаивало Следствие, полагающее, что Стрелков обладает «навыками конспирации» и может скрыться. Сам Стрелков просил отправить его под домашний арест, сославшись на состояние здоровья. При этом он обратил внимание суда на то, что он в настоящее время находится в большинстве стран мира в розыске Интерпола и потому не может скрыться за границу.

Стрелкова задержали около полудня 21 июля в его квартире в Москве, там же провели обыск. Сообщается, что Стрелков задержан по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Обвинения в адрес Стрелкова связаны с двумя постами, опубликованными в его телеграм-канале. «В них он выразил своё мнение о возможной сдаче Крыма, назвав это госизменой». Другой пост касался выплат военнослужащим.

Как известно, Игорь Стрелков в 2014 году несколько месяцев командовал войсками ДНР. Он называет себя человеком, нажавшим «спусковой крючок войны» в Украине в 2014 году. С мая по август 2014 года он занимал пост министра обороны ДНР.

Суд в Нидерландах в ноябре 2022 года заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении «Boeing» авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года. По версии обвинения, Стрелков запросил из России поставку ЗРК «Бук», из которого впоследствии сбили самолёт. В результате крушения погибли 298 человек.

Арест Стрелкова – это тоже знаковое событие. Уж если добрались до него, невзирая на заслуги перед Отечеством, то это означает высочайшую напряжённость в элитах страны. И это правда: такие, как Пригожин и Стрелков-Гиркин в случае чего могут создать властям много сложных трудноразрешимых проблем. Но у Пригожина есть своя частная армия, а у Гиркина, судя по всему – нет. Поэтому он томится в СИЗО на тюремной баланде, а Пригожин – в Белоруссии на вольных хлебах.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОКАЗАЛСЯ НЕВЫЕЗДНЫМ

Последняя новость, касающаяся президента России – предстоящий саммит БРИКС, который должен состояться в ЮАР. На днях администрация южноафриканского президента сообщила, что президент Путин не приедет в ЮАР. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Лавров. А всё дело в решении Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест российского президента. ЮАР в своё время ратифицировала Римский статут, поэтому юридически обязана задержать Путина по ордеру МУС и выдать его в Гаагу. Как заявил президент ЮАР, в случае выполнения требования МУС Россия предупредила о том, что «арест Путина будет расценен как объявление войны». Пресс-секретарь Песков это категорически опроверг, но добавил, что «в этом мире абсолютно всем ясно, что значит попытка посягательства на главу российского государства».

Другая неприятная новость состоит в том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в рассмотрении межгосударственной жалобы России на Украину.

Жалоба была подана ещё в июле 2021 года. Она касалась нарушений прав человека, ответственность за которые, по мнению Москвы, должен понести Киев. В ней Россия обвинила Украину в гибели мирного населения во время событий 2014 года в Киеве, Одессе, Донбассе, крушении рейса MH17 под Донецком, подавлении свободы слова, дискриминации русскоговорящего населения страны, а также водной блокаде Крыма. Однако в ЕСПЧ пришли к выводу, что российские власти больше не хотят, чтобы их жалоба была рассмотрена, поскольку неоднократно не отвечали на запросы суда. Это очередное подтверждение того, что мы всё больше отдаляемся от Европы.

Будем продолжать отслеживать события в России, Украине и мире.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.