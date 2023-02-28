    Коротко

Прокуратура не нашла подтверждений, что над мобилизованными из Тувы издевались в ДНР

Военная прокуратура по итогам проверки не выявила фактов причинения вреда здоровью тувинских военных в самопровозглашенной ДНР. Об этом РБК сообщил помощник военного прокурора Объединенной группировки войск Андрей Воронкин.

В начале февраля группа мобилизованных из Тувы, которые находятся в зоне боевых действий в Украине, записала видеообращение, пожаловавшись на избиения и угрозы со стороны военных ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны России и у них «нет командования».

Обращение было адресовано президенту РФ Владимиру Путину, главе Тувы Владиславу Ховалыгу, министру обороны Сергею Шойгу, а также зампредседателю Госудумы, экс-главе Тувы Шолбану Кара-оолу.

Владимир Ховалыг заявил, что видел обращение, связался с властями самопровозглашенной республики, а также направил своих представителей в ДНР «для непосредственного разбирательства на месте». Ховалыг также сообщил, что в Минобороны ему пообещали перевести мобилизованных, записавших обращение, в состав 55-й отдельной мотострелковой бригады.

С записавшими видеообращение, сообщает РБК, лично встретился бывший глава Тувы Кара-оол. Он заявил, что никто из мобилизованных серьезно не пострадал, добавив, что выяснением деталей занимается военная прокуратура.

Последний сенатор с особым мнением: Людмила Нарусова выступила в защиту артистов с антивоенной позицией

Член Совета федерации от Тувы Людмила Нарусова высказалась против преследования деятелей культуры, критикующих СВО в Украине. Она назвала неконституционными запреты спектаклей и концертов с участием артистов – противников СВО, и другие репрессии.

Нарусова на заседании верхней палаты российского парламента попросила председателя Совфеда Валентину Матвиенко получить объяснения от Министерства культуры России. Она считает неприемлемыми случаи, когда артистов, по её словам, «выдавливают из театров» за мнение. В пример она привела фактическое увольнение из московского театра «Современник» народной артистки России Лии Ахеджаковой.

Нарусова напомнила, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля пообещал не заниматься «охотой на ведьм» и не «сводить счёты с теми, кто сделал шаг в сторону». Сенатор подчеркнула, что Конституция гарантирует россиянам право свободно выражать своё мнение, «пусть даже оно расходится с общепринятым».

После начала СВО в России преследуют деятелей культуры, высказывающих антивоенную позицию. Концерты и спектакли с их участием отменяются или переносятся на неопределённый срок. СМИ публикуют со ссылкой на источники списки артистов и коллективов, чьи выступления негласно считаются нежелательными. Некоторые артисты внесены Минюстом России в список иностранных агентов. Многие покинули страну.

Россия запустила «печатный станок», чтобы закрыть дыру в бюджете

Столкнувшись с санкциями Запада, растущим «счетом» за СВО в Украине и падением доходов, российские власти переключились к «печатанию денег», чтобы профинансировать дефицит бюджета, пишут в обзоре по России аналитики Deutsche Bank.

Только в декабре прошлого года ЦБ РФ провел эмиссию 2,4 трлн. рублей за счет операций с Фондом национального благосостояния.

Российский Минфин утверждает, что продал Центробанку иностранную валюту из ФНБ, которую тот конвертировал в рубли – 2,412 трлн. руб.

Но речь идет о валютах, которые заморожены санкциями и доступа к которым ни Минфин, ни ЦБ не имеют, подчеркивают аналитики DB. Вся транзакция была виртуальной. «ЦБ на бумаге перемести замороженные средства с резервного счета Минфина на свой резервный счет и одновременно провел эмиссию рублей, чтобы Минфин мог их использовать», – говорится в обзоре банка.

США пригрозили санкциями китайским компаниям из-за поставок в Россию

В Минфине США заявили, что будут вводить санкции против китайских компаний, которые поставляют запрещенные товары в Россию в обход антироссийских санкций. Об этом заявил замминистра финансов Уолли Адейемо, сообщает Bloomberg.

По его словам, США связываются с банками и компаниями в КНР и предупреждают, что сотрудничество с Россией может отрезать их от финансовых систем США и их финансовых партнеров.

«Они [китайские компании] могут выбрать: вести бизнес с США и их союзниками, на которые в совокупности приходится 50% мировой экономики, или иметь дело с Россией, экономика которой с каждым днем становится все более изолированной», – говорит Адейемо.

Эти заявления прошли на фоне визита в Москву самого высокопоставленного китайского дипломата, главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая и члена Политбюро Ван И. Он заявил, что «китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания в переменчивой международной ситуации».

На кануне Ван И встречался с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене. Никаких заявлений по итогам встречи сделано не было, однако в тот же день Блинкен заявил, что США заподозрили Китай в готовности поставлять летальное оружие России.

Собака – враг человека?..

Бродячих собак нужно отстреливать, а все, кто считает иначе, засланы Западом. Так считает мэр Бодайбо Евгений Юмашев.

Градоначальник очень озабочен тем, что за год в Иркутской области животные покусали более трёх тысяч человек. Жизнь собаки «ценится выше жизни человека», и на это повлияли «засланные общественные организации». Юмашев призывает вернуться к скрепам и поубивать четвероногих.

Ранее член Совета Федерации от Забайкальского края Сергей Михайлов предлагал отстреливать не только бездомных собак, но и их защитников.

В России есть уголовная статья за жестокое обращение с животными, но она не предотвращает регулярные массовые отстрелы собак. Есть и программы стерилизации, только за их исполнением никто не следит – иначе как объяснить, что за несколько лет популяции бродячих собак не исчезли естественным образом? Гуманные решения властям не интересны: ведь легче время от времени стрелять и травить животных, а деньги, выделенные на собачьи приюты, прикарманить.

Владислава Ховалыга не волнует включение в санкционный список

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, который подпал под санкции Госдепартамента США, прокомментировал введение ограничений и напомнил, что тувинские добровольцы во время Великой Отечественной войны участвовали в освобождении Украины от фашистов. Об этом он 25 февраля рассказал ТАСС.

«Честно говоря, включение моей фамилии в санкционный список не волнует. Меня волнует развитие нашей республики и нашей страны. Волнует поддержка наших военнослужащих и их семей. Наши воины идут по следам своих предков. Мало кто знает, но первым союзником СССР в борьбе с фашисткой Германией была именно Тува. Точнее, независимая на тот момент Тувинская Народная Республика. Символично, что во время Великой Отечественной войны тувинские добровольцы-кавалеристы освобождали от фашистов именно Украину», – отметил Ховалыг.

Глава республики добавил, что жители Тувы были одними из первых, кто побывал с гуманитарной миссией в ЛНР и ДНР. «Работы предстоит много, а обращать внимание на какие-то западные выходки нам просто некогда», – заключил Ховалыг.

По данным правительства Тувы, в зоне СВО находится около 3 тыс. бойцов из республики. Это почти 1% от числа жителей Тувы.

24 февраля Госдепартамент США ввел санкции в отношении глав десятков российских регионов, девяти министров, включая глав Минкультуры, МЧС, Минспорта, Минэнерго, Минцифры РФ. Помимо этого, Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 1 219 представителей ВС РФ.