    Перекрёсток мнений

Аноним, 22-02-2023 #3[ru]

«мы должны обеспечить интересы граждан». Да, конечно. И мы знаем имена этих граждан.

Аноним, 22-02-2023 #5[ru]

Старый немощный больной Байден после трансатлантического перелета и поездки на поезде трусливо гуляет по Киеву. Полный сил молодой перспективный и великий президент всех времен и народов Путин бесстрашно крикнул из бункера «ГОЙДА!»

Аноним, 23-02-2023 #11[ru]

«Родина – это семья», – сказал Путин. Учитывая, что у него как минимум две тайных любовницы, он признался, что у него, как минимум, две тайных Родины?

Аноним, 24-02-2023 #14[ru]

На митинге в Лужниках разведённый и неженатый Путин сказал, что главная ценность – это семья. Не поспоришь...

Аноним, 22-02-2023 #1[ru]

«Набирать IT-шников из геймеров – это примерно как пытаться сделать фармацевтов из наркоманов»... В этой истории меня пугают две вещи: во-первых, это не шутка. Во-вторых, что, если в органы власти, и правда, попадают не специально отобранные сумасшедшие, а лучшие люди страны?.. А вообще, я бы на месте геймеров не расслаблялся и не радовался. Внимание власти – штука очень токсичная. Не срастётся с IT – любители CS пойдут в штурмовую пехоту, WoT – танкистами. И так далее.

Аноним, 22-02-2023 #2[ru]

По новому регламенту Госдумы депутаты помимо команд «голос» и «сидеть» обязаны знать «дай лапу» и «апорт».

Аноним, 22-02-2023 #1[ru]

Брокерт как в той поговорке: Васька слушает да ест. И при этом «стучит» куда нужно. То, что бездельник редкостный – это да. То, что пересидел двух Даргаларов и готовится проводить третьего – тут точно подмечено. Старается, шельма...

Аноним, 22-02-2023 #2[ru]

Степашин, скорее всего, получил тогда свою долю от щедрот Кара-оола. А вот от Ховалыга, видимо, пока не получил. Вот и намекает на грядущие проблемы у него. Не только миллиард в АП надо завозить – таких голодных ртов в России до хрена и больше.

Аноним, 22-02-2023 #5[ru]

Гер Прокерт всегда хотел вожделенное место Главы. Всегда хвастался своим девочкам, что скоро-скоро, только подождите... А время-то идет!

Аноним, 23-02-2023 #6[ru]

Называется это не груз прошлого давит на Ховалыга, а компромат давит на хованыка. Компромат, да, да. Отгрузил в денежном эквиваленте себе немало. Вернее, ему дали хапнуть, а потом сказали: «Будешь ГЛАВОЙ», в кавычках. Будешь делать, как скажут. А иначе будет плохо тебе и твоей семье. Вот такая нехитрая «загогулина». Про новые времена, про новый мир, новых людей во власти нам рассказывают. Ерунда всё это. В новый мир со старыми жопами собрались? Бартына-сзады – тоже в новый мир? Как воровали, так и воруют. Немного притаились, риторику сменили, слёзы на людях пускают. А по сути своей Медведевский лозунг «Денег нет, но вы держитесь... там...» на всю вашу второсортную харю, холопы.

Аноним, 23-02-2023 #9[ru]

Тува погрязла в коррупции. Она у нас вдоль и поперек.

Аноним, 23-02-2023 #10[ru]

Странно, а почему Риск не пишет про Уран-оола А. Ондара?! Ведь он – главный по сельскому хозяйству! И называется заместителем Главы республики?! Неужели В. Оюн попросил своего друга?!

Аноним, 24-02-2023 #11[ru]

Уран-оол – тупой, что про него писать?

Аноним, 24-02-2023 #14[ru]

На выходные дни столица Хакасии превращается в столицу Тувы. Связано это с тем, что власти Тувы довели до ручки свой регион... Пока во власти будет находится ворье, так и будет продолжаться всегда. Так и будет Тува находится в ж...е! Теперь даже коренные тувинцы не хотят жить в Туве – это как надо довести свой народ?!

Аноним, 25-02-2023 #18[ru]

Дегенераты, деграданты и моральные уроды, задушившие малый и средний бизнес в Туве на протяжении последних 15 лет. Лучшие люди, способные создавать, уехали. Поэтому так все удручающе печально выглядит. Варвары-разрушители конченые, ворье поганое!

Аноним, 25-02-2023 #19[ru]

Некий Туньков продолжает расхваливать свою Каракакуйолу. Как она сильно нравится тувинцам и как у них много комплексов неполноценности. Непонятно – это из за такой дряни Каракакуйолы или по другим причинам? – считает он.

Аноним, 25-02-2023 #20[ru]

В Красноярске земляков еще больше. Едут подальше от родины, лишь бы не видеть этого ужаса уныния и позора. 15 лет это ворье выдавливало из республики лучшие кадры, а теперь получило разрушительный итог: экономика скончалась, работать некому, развития нет, кругом алкоголизация и наркомания. Уныние, уныние, уныние...

Аноним, 25-02-2023 #23[ru]

Бизнес задушили на корню, от зависти и от дикой непомерной жадности, сами ничего создавать не умеют. Но руку запихать в чужой карман – это завсегда. Какой нормальный предприниматель будет здесь что-то развивать и вкладывать, когда все построено на дикой коррупции?

Аноним, 26-02-2023 #25[ru]

Кара-колу собрались поставлять в столовую Госдумы. На этикетку забыли портрет КШВ добавить. Ну дает Тунёв стране угля!

Аноним, 22-02-2023 #2[ru]

Россиянам не стоит ждать нового увеличения пенсий в 2023 году из-за «новых территорий», несмотря на высокую смертность пожилых – заявила зампред комитета по соцполитике Госдумы Елена Цунаева («Единая Россия»).

Аноним, 22-02-2023 #3[ru]

CNN сообщает, что пока Байден находился в Киеве, Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Правда, оно не увенчалось успехом – произошел отказ второй ступени ракеты, и она взорвалась в воздухе.

Аноним, 24-02-2023 #4[ru]

Кара-оол ушел, но стало ещё хуже. Это уже все замечают. И дело не в спецоперации. Кругом развал, рыба тухнет с головы.

Аноним, 22-02-2023 #1[ru]

Война войной, а бюджет сам себя не освоит! Кто-то считает, что во время войны уменьшается коррупция... Как раз наоборот – в мутной водичке гораздо сподручнее ловить жирную рыбку – всё можно списать на чрезвычайную ситуацию и непростое время. А если ты «против» – значит ты враг и предатель!

Аноним, 23-02-2023 #4[ru]

Депутаты там – чмошники сплошные. Даже обсуждать их смысла нет. Там и так все понятно: что тут удивляться, когда таких болванов подбирал такой же болван, как Грисюк.

Аноним, 22-02-2023 #10[ru]

Байден приехал в Киев, потому что ему Путин разрешил. А Путин не приехал, потому что ему Зеленский не разрешил. Возбуждение от визита Байдена в Киев (который был секретом разве что для интернет-обывателей) привело к тому, что латентный ядерный фетишизм, которым последние годы страдали кремлевские «управленцы», мутировал в откровенный ядерный эксгибиционизм... Не проще было бы Верховному главнокомандующему ответить симметрично и слетать хотя бы в Донбасс и просто походить по Донецку? Можно даже в бронежилете.

tlg_comm, 22-02-2023 #11[ru]

Комическая ситуация на Послании. Бывший и действующий глава республики упорно старались не замечать друг друга. Мало того: бегали в разные части фойе, чтобы не оказаться рядом. Странное поведение тувинских руководителей позабавило присутствующих.

Аноним, 22-02-2023 #19[ru]

Байден трусливо прилетел в обстреливаемый Киев. А Путин по-прежнему храбро прячется в своём бункере. Ну, после неожиданного броска старика Байдена в Киев вместо Польши, молодой Путин должен лично возглавить решительный штурм Бахмута!

Аноним, 22-02-2023 #22[ru]

Вот и поменяли на продуктовые наборы погибших в СВО https://t.me/illuminatbe/8736 А в Туве мама погибшего в Украине сына получила в подарок от властей здоровенную пачку пельменей. https://t.me/vatnoeboloto/7891 Но мне этих женщин не жалко – мне жалко тех, кого убили в Украине...

Аноним, 22-02-2023 #23[ru]

25-летний Максим Березовский из Новосибирской области поехал воевать контрактником. Он поехал убивать... чтобы заработать на операцию своей 4-летней дочке. Максим был убит 2 февраля. Дочка умерла 8 февраля. Вот это – реальные перспективы людей в России, а не провластные сказки.

Аноним, 23-02-2023 #32[ru]

Российская военная прокуратура не выявила фактов избиения мобилизованных из Тывы. Ранее они пожаловались, что над ними издеваются боевики «ДНР». Какие высокие отношения царят в российской армии! Дружба народов и всё такое... https://t.me/nexta_live/47154

Аноним, 23-02-2023 #33[ru]

В заявлениях российских руководителей особое раздражение вызывает пустословие. Выступает сегодня министр обороны Сергей Шойгу и говорит: «Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости» Что это за абракадабра? Откуда он это взял? Кто выступает за «расчленение России»? Приведите доказательства...

Аноним, 24-02-2023 #36[ru]

Владимир Рыжков: «Год назад было принято катастрофическое решение, основанное на полностью ложной картине мира и стремлении удерживаться у власти в атмосфере вечного противостояния. Трагедия для Украины и катастрофа для России и ее будущего».

Аноним, 24-02-2023 #40[ru]

ООН приняла предложенную Украиной резолюцию к годовщине российской агрессии. Против проголосовали всего 7 стран. На сторону России встали: Беларусь, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея. И всё. Российский режим поддерживать нормальные страны не желают.

Аноним, 24-02-2023 #41[ru]

Многие подводят итоги того, что произошло за этот год. Главный итог очень простой: за этот год украинцы остались свободными, а мы остались рабами.

Аноним, 25-02-2023 #46[ru]

Очередной HAVOZный мегаскандал. Зять министра РФ-обороны Сергея Шойгу, 32-летний видеоблогер Алексей Столяров, лайкнул анти(не)военный пост Юрия Дудя. Т.е., муж любимой дочери г-на Шойгу Ксении таки считает, что Кремль развязал «кровавую бессмысленную войну». В фан-клубах СВО-Z и Е.В.Пригожина нарастают призывы: принудительно развести (в хорошем смысле) Ксению Шойгу с г-ном Столяровым или отправить главу РФ-Минобороны в отставку. Также общественность интересуется: почему вельможный зять не находится на фронтах? И на каких основаниях получил отсрочку от мобилизации? Неужели военкому трудно позвонить Шойгу и спросить: где найти Вашего зятя? Следим. https://t.me/slvn_pomet/5063

Аноним, 25-02-2023 #47[ru]

#46 – «Я не совсем понял первую часть запроса, но так как там был вопрос: «Вдуть или не вдуть», то перед этим можно ему вдуть»: Пригожин потребовал поймать зятя Шойгу, чтобы отправить его «на боевые действия». Столяров при этом поспешил откреститься и от лайков антивоенных постов, и от угроз «Z-быдлу». То ли тесть всё-таки настучал блогеру по шапке, то ли тот всё-таки стал пешкой в войне жабы и гадюки.

Аноним, 25-02-2023 #48[ru]

Мерзавцы: и тесть, и зять.

Аноним, 22-02-2023 #1[ru]

Хочу выразить признательность Даниилу Соловьёву. Быть геем, когда отец пидарас – это поступок. Гей на содержании у пидараса – бывает и такое!

Аноним, 22-02-2023 #2[ru]

Зять огурец молодец украл авиатопливо на 20 млн. – и трындец.

Аноним, 23-02-2023 #3[ru]

Хватит писать про этого нечистоплотного хмыря! Не достоин он, чтобы про него вообще писали. Какой то он прямо гадкий и мерзкий, фу!

Аноним, 24-02-2023 #4[ru]

Жадный Болтуна-садист

Аноним, 24-02-2023 #5[ru]

Он просто почувствовал, что наконец-то наступило время идиотов. Только идиоты могут запрыгнуть в последний момент на тонущий Титаник! Туда им всем и дорога.