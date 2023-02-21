Груз прошлого давит на Ховалыга

На прошедшей неделе в Туве имела широкий резонанс статья в газете «Коммерсант» под заголовком «Тува рискует сорвать программу расселения из аварийного жилья? Что происходит в строительной отрасли региона». В ней приводится заявление председателя Общественного совета при Минстрое РФ Сергея Степашина, который считает, что такие риски в Туве имеются. Такое выступление федерального чиновника входит в противоречие с недавним публичным отчётом перед депутатами главы Тувы В. Ховалыга, в котором тот доложил, что республика впервые за многие годы сумела-таки выполнить план по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Правда, речь идёт о выполнении этапа 2013-2018 годов. А общую картину на начало 2023 года обрисовал С.Степашин, известный в стране бюрократ, пожарник по образованию, который ранее на каких только федеральных должностях не засветился: и министром внутренних дел, и председателем ФСБ, и первым зампредом правительства, и даже председателем Счётной палаты РФ. Впрочем, Сергей Вадимович ни на одной из перечисленных должностей надолго не задерживался, так что оценить результаты его труда практически невозможно. И вот – глубокомысленное заявление чиновника, заподозрившего что-то неладное в строительном комплексе Тувы. Выслушав его заявление, сначала политолог Орлов, а затем и многие журналисты федерального уровня и проправительственные блогеры, как по команде, растиражировали это заявление, и некоторые из них пришли к выводу, что подобное заявление Степашина не случайность. Вот и решили выяснить, действительно ли главе Тувы В.Ховалыгу руководить регионом осталось недолго.

МОСКОВСКИЙ РЕВИЗОР С ДУШКОМ

Для того, чтобы оценить ситуацию, вернёмся в прошлое, когда Степашин в ноябре 2016 года в статусе председателя наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ с целой делегацией прибыл в Туву, чтобы на месте ознакомиться с деятельностью подававшего надежды губернатора Тувы Шолбана Кара-оола по части переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Нужно отметить, что уже тогда Тува крепко оседлала последнее место в рейтинге регионов России по показателям переселения. Практически чиновниками правительства и недобросовестными предпринимателями, спаянными крепкими коррупционными связями, были разворованы миллиарды бюджетных средств, направленных в республику по линии ЖКХ.

Уже тогда правоохранителями Тувы было возбуждено и расследовалось 46 уголовных дел по факту недостроев и пропаже финансовых средств. Под меч правосудия попали министры и руководители большого числа подрядных организаций. Вне подозрения почему-то оставался глава правительства Кара-оол и его заместители. По идее, именно этот пробел и следовало устранить комиссии во главе со Степашиным. Хотя секрета тут особого не было: мало кто сомневался, в чьих карманах нашла пристанище большая часть сворованного у государства. Остальных методично шерстили прокуроры, следователи СКР, МВД и оперативники ФСБ. Многие надолго обустроились в местном СИЗО.

Короче, у большинства возникло ощущение, что бывший грозный министр МВД, председатель ФСБ и начальник Счётной палаты Сергей Степашин прибыл наводить в Туве порядок. Появилось ощущение, что скоро на федеральном уровне разразится скандал, который похоронит отлично выстроенную коррупционную схему. Однако, вопреки ожиданиям, ничего подобного не произошло.

Чиновники правительства Тувы продемонстрировали Степашину и К многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Спутник», построенный на средства, отпущенные на ликвидацию последствий землетрясения. Они выдали его как дом, якобы построенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья – на деньги этого самого Фонда реформирования, которым руководил наш гость. Но даже при таких обстоятельствах дом был заселён в нарушение градостроительных норм: кроме прочих многочисленных огрехов в нём даже отсутствовало горячее водоснабжение. О чём Степашину поведали прорвавшиеся к нему через полицейский заслон возмущённые женщины из заселённого недостроенного жилого дома.

Но это не смутило федерального гостя. По всей видимости, уже тогда у него созрело решение представиться слепоглухонемым. Он мило улыбнулся гражданкам и успокоил их, сказав: ничего страшного, я попрошу Шолбана Валерьевича устранить эти неполадки. И действительно, устранили. Правда, через год.

А после визита на недостроенный дом Степашин дал большое интервью следующего содержания. Оказалось, «что мы можем сделать, увидел строителей и организацию, которая может работать». Что же до самого Кара-оола, то Степашин, раздув щёки, с жаром сказал, что в его лице он «увидел стремление и... волю руководителя республики», который и ранее «бывал в сложных ситуациях». И якобы всегда выходил из них с честью. А про подрядчика, сдавшего жилой дом с браком, добавил: «Мы посмотрели дома товарища Крапивина. Вот умеет строить человек... – построил прекрасный дом». Скромно добавил: «мы приехали и определились, что люди с Фонда ЖКХ постоянно будут здесь. Мы не контролируем, мы несём взаимную, одинаковую перед законом, Президентом и гражданами ответственность». В ответ «Глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил благодарность председателю Наблюдательного совета и руководству Фонда ЖКХ».

Вот и всё. Точка. На этом кипучая деятельность вельможного бюрократа в Республике Тыва закончилась.

ЧЕЙ ВЕТЕР ПОДУЛ В ПАРУСА СТЕПАШИНА?

И вот – новый пассаж про Туву. Теперь Степашин уже не говорит, что он и его компания «несут взаимную, одинаковую перед законом, Президентом и гражданами ответственность». Нет, теперь он возложил всю ответственность за состояние строительного комплекса республики на главу региона, который проработал всего полтора года. И которому расхлёбывать наследие Кара-оола ещё очень долго. А Степашин вдруг «всплыл» с новым заявлением, в котором засомневался в организационных талантах главы Тувы Ховалыга. Тут невольно подумалось: с чего бы вдруг? Степашин – старый опытный бюрократ. И хотя он и не разбирается в строительстве, однако нос по ветру держать научился. Поэтому он не мог просто так ни с того ни с сего вспомнить про Ховалыга и начать загодя «прокачивать ситуацию», пытаясь угодить Шойгу, которому очень хотелось бы «подвинуть» Ховалыга с должности.

Вернёмся назад, к визиту Степашина в Туву. Ни для кого не было секретом, что дать положительную характеристику деятельности провального во всех отношениях губернатора вопреки увиденному своими глазами и услышанному собственными ушами, его могло заставить только понимание, что глава Тувы Шолбан Кара-оол – хоть и откровенный балбес и бездельник, зато человек не обычный, а ставленник самого пронырливого федерального министра Сергея Шойгу. Так что в такой ситуации проявлять принципиальность и чего-то требовать от него – всё равно, что мочиться против ветра. В общем, изобличать Кара-оола во вранье ему было явно не с руки. И потому он не только не отругал, а даже наоборот – похвалил его, хотя на самом деле хвалить-то было не за что. Да и сейчас хулить нового главу республики, по сути, тоже не за что. Заступил Ховалыг на службу недавно, а наследие ему от Кара-оола досталось крайне тяжёлое. Но, видно, кто-то подсказал Степашину на всякий случай метнуть в свежего губернатора нечистотами...

Хотя, по-честному, в том, что строительная отрасль Тувы в настоящее время находится в таком плачевном состоянии, есть вина, в том числе, и самого Степашина. Ведь если бы он тогда не смалодушничал, а набрался смелости дать объективную оценку деятельности главы республики Кара-оола, может, тогда бы Кара-оол в настоящее время не заседал в Госдуме в качестве девятого заместителя Володина, а хлебал бы баланду в местах не столь отдалённых. Зато в строительных делах Тувы уже давно был бы наведён хоть какой-то порядок. И сейчас «принципиальному» чиновнику Сергею Степашину не пришлось бы делать запоздалые разоблачительные заявления относительно итогов деятельности нынешнего главы, под которым, по его мнению, вдруг закачалось кресло.

КОРЕНЬ ЗЛА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТУВЫ

Да и то правда: дела в строительном комплексе Тувы действительно обстоят из рук вон плохо. Комплексом руководит доставшийся в наследство от Кара-оола бездельник в ранге первого зампреда правительства – Брокерт. Кстати, в этой же ипостаси он был и при президенте Ш.Ооржаке. Какой-то незаменимый лодырь республиканского масштаба... Человек со строительным образованием, однако никогда не только не работавшим в строительной отрасли хотя бы в качестве бригадира или начальника участка, но и даже никогда не находился рядом со строительной площадкой. Кстати, знающие люди полагают, что и Шериг-оол Ооржак, и Шолбан Кара-оол когда-то лишились своих должностей не без помощи реального вклада их первого заместителя Брокерта.

При этом он, продолжая разваливать отрасль, уже при главе Ховалыге год обретался в статусе и.о. первого зампреда правительства, показывая результат в виде 61% объёмов строительно-монтажных работ к уровню предыдущего года. Все думали, что его звезда закатывается, ну, сколько можно водить за нос начальство? Но случилось обратное: бездельник вдруг избавился от приставки «и.о.» и стал полноправным первым заместителем. Правда, ненадолго – вскоре был разжалован и понижен в статусе до простого зампреда. А дела при этом в республике по-прежнему идут ни шатко ни валко. Но Ховалыг почему-то по-прежнему держится за него. В этом, собственно и состоит его ответственность как главы не только за состояние отрасли, но и в целом.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО НАРКОТРАФИКА

А дела в республике, действительно, обстоят не лучшим образом. И проблема тут не только в строительстве. Для республики более важной и ответственной отраслью является сельское хозяйство, которое в настоящее время реально находится в опасности. Им сейчас руководит Сергей Ондар, также доставшийся Ховалыгу в наследство от прежней власти. Правда, при Кара-ооле он был большим начальником – занимал должность зампреда правительства по сельскому хозяйству.

Для того чтобы понять, что это за человек, достаточно вспомнить давнюю случившуюся с ним историю. В общем, ехал он на автомобиле со своей женой. Однако случилась беда: на посту сотрудники ГАИ обнаружили в салоне авто хорошо упакованную партию наркотиков. Как нередко у нас бывает, после недолгой перебранки на тувинском языке жена Ондара взяла вину за наркотрафик на себя. А Ондар заявил, что не имеет к наркоте никакого отношения. Во что поверить можно только в случае крайней заинтересованности. Но паскудство осталось безнаказанным, хотя в республике до сих пор судачат о том, что наркотики на самом деле принадлежали ему. Соответственно, суд признал, видимо, не особо любимую супругу виновной и назначил срок. Она отправилась на исправление, а муж с ней немедленно развёлся, чтобы брак не препятствовал карьере. А пока его ставшая бывшей супруга мотала на зоне срок, он преспокойно чиновничал и заодно удовлетворял свои низменные желания, сожительствуя с другой женщиной.

Впрочем, это не помешало ему возобновить с бывшей женой семейные отношения, когда она «откинулась» с зоны. Теперь они снова живут счастливо. И с наркотой их больше не ловят. В общем, в республике Ондара хорошо знают. Поэтому мало кто сомневается, за кого его жена пошла под суд и мотала на зоне срок. Но это какое-то чудо – Ондар до сих пор «на плаву» и руководит министерством.

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ: НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЛЮС ЖАЖДА ЛИЧНОЙ НАЖИВЫ

Но как руководит? Не буду описывать, как министерство направляет государственные деньги не тем, кто пашет, собирает урожаи, надаивает молоко и выращивает скот, как Оюн, а тем, с кого можно получить откат. С таких, как Санников. В общем, министерство при попустительстве прокуратуры фактически превращено в прачечную по отмыванию бюджетных средств. А в части уничтожения птицеводства в республике прокурор Дябкин временами даже выступает в роли адвоката у отъявленных мошенников.

Кстати, при определении персоны, через кого безопасно «отмывать» бюджетные деньги, выбор на Санникова, скорее всего, выпал потому, что он и известный правоохранителям России проходимец Шолбан-оол Иргит женаты на родных сёстрах...

Для ясности: в прошлом году министерство выделило бюджетные средства на производство муки. Но когда правительство решило из этой партии муки выдать по мешку семьям мобилизованных, то оказалось, что у Санникова никакой муки и нет... Но дело даже в другом. К примеру, прошлое лето в республике выдалось засушливым. Так что уже тогда было очевидно, что с кормами зимой в республике будет туго. Это даже такому горе-руководителю, как министру Ондару, должно было быть понятным, что необходимо бросить все людские, финансовые и материальные ресурсы на заготовку или, по крайней мере, закуп на стороне сена и сенажа для сохранения зимой поголовья скота. Но, к сожалению, ничего подобного сделано не было. Кормов было заготовлено даже меньше обычного. А тут на беду, зима в Туве оказалась затяжной и снежной круче обычного. Понадобились экстренные меры для обеспечения республиканского поголовья кормами.

Кстати, за Саянами сена – с избытком. Казалось бы, можно было закупить там корма хоть осенью, хоть прямо сейчас. Дело нехитрое. Однако и тут у министра прокол за проколом. Сено закупают, одному Богу известно, по какой цене, а затем велят фермерам: нужно сено – ищите транспорт, привозите из-за Саян сами. С одной стороны, это для фермеров весьма хлопотно, а с другой – сено выходит в 1,5 раза дороже, чем можно было купить у местного фермера Оюна. Это все понимают, что на такое министры идут только тогда, когда им самим лично подобное выгодно. Впереди конец февраля и март – самые сложные времена по прохождению зимовки скота. Но подвижек никаких. Так что падёж скота, скорее всего, будет рекордным. И республика может лишиться до половины поголовья скота. Спасибо министру Ондару!

Другой пример – недавняя встреча делегации Тувы с министром сельского хозяйства России Д.М. Патрушевым. Как известно, такие встречи проходят не часто. Поэтому к ним обычно тщательно готовятся. Но на этот раз глава Ховалыг вместо обоснований федеральной помощи привёз в Москву министра сельского хозяйства С.Ондара. Результат оказался весьма ожидаемым. Ховалыгу указали на то, что его министерство весьма неаккуратно отчитывается, результаты деятельности в основном негативные. Поэтому смысла вкладывать в сельское хозяйство республики в Москве не видят. Кроме того, министр Патрушев поставил условие: хотите федеральные инвестиции в сельское хозяйство Тувы – вносите на депозит 20% собственных средств, и только после этого ваша заявка будет рассмотрена. Фактически это означает вежливый отказ в федеральных инвестициях. А теперь скажите, зачем республике такой министр?

Как видите, старые кадры, доставшиеся новому главе правительства, являются тяжёлыми гирями в решении текущих задач. А строительство и сельское хозяйство – лишь фрагменты общей неразберихи и коррупции, доставшиеся республике от прежнего руководства. В следующих номерах продолжу эту тему уже на примере решения проблем внутренней политики республики.

Кондрат Пчёлкин