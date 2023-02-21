«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 73
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 77
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 7, 21 февраля / Груз прошлого давит на Ховалыга
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№7, 21 февраля 2023 года.

Груз прошлого давит на Ховалыга

Груз прошлого давит на Ховалыга

На прошедшей неделе в Туве имела широкий резонанс статья в газете «Коммерсант» под заголовком «Тува рискует сорвать программу расселения из аварийного жилья? Что происходит в строительной отрасли региона». В ней приводится заявление председателя Общественного совета при Минстрое РФ Сергея Степашина, который считает, что такие риски в Туве имеются. Такое выступление федерального чиновника входит в противоречие с недавним публичным отчётом перед депутатами главы Тувы В. Ховалыга, в котором тот доложил, что республика впервые за многие годы сумела-таки выполнить план по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Правда, речь идёт о выполнении этапа 2013-2018 годов. А общую картину на начало 2023 года обрисовал С.Степашин, известный в стране бюрократ, пожарник по образованию, который ранее на каких только федеральных должностях не засветился: и министром внутренних дел, и председателем ФСБ, и первым зампредом правительства, и даже председателем Счётной палаты РФ. Впрочем, Сергей Вадимович ни на одной из перечисленных должностей надолго не задерживался, так что оценить результаты его труда практически невозможно. И вот – глубокомысленное заявление чиновника, заподозрившего что-то неладное в строительном комплексе Тувы. Выслушав его заявление, сначала политолог Орлов, а затем и многие журналисты федерального уровня и проправительственные блогеры, как по команде, растиражировали это заявление, и некоторые из них пришли к выводу, что подобное заявление Степашина не случайность. Вот и решили выяснить, действительно ли главе Тувы В.Ховалыгу руководить регионом осталось недолго.

МОСКОВСКИЙ РЕВИЗОР С ДУШКОМ

Для того, чтобы оценить ситуацию, вернёмся в прошлое, когда Степашин в ноябре 2016 года в статусе председателя наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ с целой делегацией прибыл в Туву, чтобы на месте ознакомиться с деятельностью подававшего надежды губернатора Тувы Шолбана Кара-оола по части переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Нужно отметить, что уже тогда Тува крепко оседлала последнее место в рейтинге регионов России по показателям переселения. Практически чиновниками правительства и недобросовестными предпринимателями, спаянными крепкими коррупционными связями, были разворованы миллиарды бюджетных средств, направленных в республику по линии ЖКХ.

Уже тогда правоохранителями Тувы было возбуждено и расследовалось 46 уголовных дел по факту недостроев и пропаже финансовых средств. Под меч правосудия попали министры и руководители большого числа подрядных организаций. Вне подозрения почему-то оставался глава правительства Кара-оол и его заместители. По идее, именно этот пробел и следовало устранить комиссии во главе со Степашиным. Хотя секрета тут особого не было: мало кто сомневался, в чьих карманах нашла пристанище большая часть сворованного у государства. Остальных методично шерстили прокуроры, следователи СКР, МВД и оперативники ФСБ. Многие надолго обустроились в местном СИЗО.

Короче, у большинства возникло ощущение, что бывший грозный министр МВД, председатель ФСБ и начальник Счётной палаты Сергей Степашин прибыл наводить в Туве порядок. Появилось ощущение, что скоро на федеральном уровне разразится скандал, который похоронит отлично выстроенную коррупционную схему. Однако, вопреки ожиданиям, ничего подобного не произошло.

Чиновники правительства Тувы продемонстрировали Степашину и К многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Спутник», построенный на средства, отпущенные на ликвидацию последствий землетрясения. Они выдали его как дом, якобы построенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья – на деньги этого самого Фонда реформирования, которым руководил наш гость. Но даже при таких обстоятельствах дом был заселён в нарушение градостроительных норм: кроме прочих многочисленных огрехов в нём даже отсутствовало горячее водоснабжение. О чём Степашину поведали прорвавшиеся к нему через полицейский заслон возмущённые женщины из заселённого недостроенного жилого дома.

Но это не смутило федерального гостя. По всей видимости, уже тогда у него созрело решение представиться слепоглухонемым. Он мило улыбнулся гражданкам и успокоил их, сказав: ничего страшного, я попрошу Шолбана Валерьевича устранить эти неполадки. И действительно, устранили. Правда, через год.

А после визита на недостроенный дом Степашин дал большое интервью следующего содержания. Оказалось, «что мы можем сделать, увидел строителей и организацию, которая может работать». Что же до самого Кара-оола, то Степашин, раздув щёки, с жаром сказал, что в его лице он «увидел стремление и... волю руководителя республики», который и ранее «бывал в сложных ситуациях». И якобы всегда выходил из них с честью. А про подрядчика, сдавшего жилой дом с браком, добавил: «Мы посмотрели дома товарища Крапивина. Вот умеет строить человек... – построил прекрасный дом». Скромно добавил: «мы приехали и определились, что люди с Фонда ЖКХ постоянно будут здесь. Мы не контролируем, мы несём взаимную, одинаковую перед законом, Президентом и гражданами ответственность». В ответ «Глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил благодарность председателю Наблюдательного совета и руководству Фонда ЖКХ».

Вот и всё. Точка. На этом кипучая деятельность вельможного бюрократа в Республике Тыва закончилась.

ЧЕЙ ВЕТЕР ПОДУЛ В ПАРУСА СТЕПАШИНА?

И вот – новый пассаж про Туву. Теперь Степашин уже не говорит, что он и его компания «несут взаимную, одинаковую перед законом, Президентом и гражданами ответственность». Нет, теперь он возложил всю ответственность за состояние строительного комплекса республики на главу региона, который проработал всего полтора года. И которому расхлёбывать наследие Кара-оола ещё очень долго. А Степашин вдруг «всплыл» с новым заявлением, в котором засомневался в организационных талантах главы Тувы Ховалыга. Тут невольно подумалось: с чего бы вдруг? Степашин – старый опытный бюрократ. И хотя он и не разбирается в строительстве, однако нос по ветру держать научился. Поэтому он не мог просто так ни с того ни с сего вспомнить про Ховалыга и начать загодя «прокачивать ситуацию», пытаясь угодить Шойгу, которому очень хотелось бы «подвинуть» Ховалыга с должности.

Вернёмся назад, к визиту Степашина в Туву. Ни для кого не было секретом, что дать положительную характеристику деятельности провального во всех отношениях губернатора вопреки увиденному своими глазами и услышанному собственными ушами, его могло заставить только понимание, что глава Тувы Шолбан Кара-оол – хоть и откровенный балбес и бездельник, зато человек не обычный, а ставленник самого пронырливого федерального министра Сергея Шойгу. Так что в такой ситуации проявлять принципиальность и чего-то требовать от него – всё равно, что мочиться против ветра. В общем, изобличать Кара-оола во вранье ему было явно не с руки. И потому он не только не отругал, а даже наоборот – похвалил его, хотя на самом деле хвалить-то было не за что. Да и сейчас хулить нового главу республики, по сути, тоже не за что. Заступил Ховалыг на службу недавно, а наследие ему от Кара-оола досталось крайне тяжёлое. Но, видно, кто-то подсказал Степашину на всякий случай метнуть в свежего губернатора нечистотами...

Хотя, по-честному, в том, что строительная отрасль Тувы в настоящее время находится в таком плачевном состоянии, есть вина, в том числе, и самого Степашина. Ведь если бы он тогда не смалодушничал, а набрался смелости дать объективную оценку деятельности главы республики Кара-оола, может, тогда бы Кара-оол в настоящее время не заседал в Госдуме в качестве девятого заместителя Володина, а хлебал бы баланду в местах не столь отдалённых. Зато в строительных делах Тувы уже давно был бы наведён хоть какой-то порядок. И сейчас «принципиальному» чиновнику Сергею Степашину не пришлось бы делать запоздалые разоблачительные заявления относительно итогов деятельности нынешнего главы, под которым, по его мнению, вдруг закачалось кресло.

КОРЕНЬ ЗЛА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ТУВЫ

Да и то правда: дела в строительном комплексе Тувы действительно обстоят из рук вон плохо. Комплексом руководит доставшийся в наследство от Кара-оола бездельник в ранге первого зампреда правительства – Брокерт. Кстати, в этой же ипостаси он был и при президенте Ш.Ооржаке. Какой-то незаменимый лодырь республиканского масштаба... Человек со строительным образованием, однако никогда не только не работавшим в строительной отрасли хотя бы в качестве бригадира или начальника участка, но и даже никогда не находился рядом со строительной площадкой. Кстати, знающие люди полагают, что и Шериг-оол Ооржак, и Шолбан Кара-оол когда-то лишились своих должностей не без помощи реального вклада их первого заместителя Брокерта.

При этом он, продолжая разваливать отрасль, уже при главе Ховалыге год обретался в статусе и.о. первого зампреда правительства, показывая результат в виде 61% объёмов строительно-монтажных работ к уровню предыдущего года. Все думали, что его звезда закатывается, ну, сколько можно водить за нос начальство? Но случилось обратное: бездельник вдруг избавился от приставки «и.о.» и стал полноправным первым заместителем. Правда, ненадолго – вскоре был разжалован и понижен в статусе до простого зампреда. А дела при этом в республике по-прежнему идут ни шатко ни валко. Но Ховалыг почему-то по-прежнему держится за него. В этом, собственно и состоит его ответственность как главы не только за состояние отрасли, но и в целом.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО НАРКОТРАФИКА

А дела в республике, действительно, обстоят не лучшим образом. И проблема тут не только в строительстве. Для республики более важной и ответственной отраслью является сельское хозяйство, которое в настоящее время реально находится в опасности. Им сейчас руководит Сергей Ондар, также доставшийся Ховалыгу в наследство от прежней власти. Правда, при Кара-ооле он был большим начальником – занимал должность зампреда правительства по сельскому хозяйству.

Для того чтобы понять, что это за человек, достаточно вспомнить давнюю случившуюся с ним историю. В общем, ехал он на автомобиле со своей женой. Однако случилась беда: на посту сотрудники ГАИ обнаружили в салоне авто хорошо упакованную партию наркотиков. Как нередко у нас бывает, после недолгой перебранки на тувинском языке жена Ондара взяла вину за наркотрафик на себя. А Ондар заявил, что не имеет к наркоте никакого отношения. Во что поверить можно только в случае крайней заинтересованности. Но паскудство осталось безнаказанным, хотя в республике до сих пор судачат о том, что наркотики на самом деле принадлежали ему. Соответственно, суд признал, видимо, не особо любимую супругу виновной и назначил срок. Она отправилась на исправление, а муж с ней немедленно развёлся, чтобы брак не препятствовал карьере. А пока его ставшая бывшей супруга мотала на зоне срок, он преспокойно чиновничал и заодно удовлетворял свои низменные желания, сожительствуя с другой женщиной.

Впрочем, это не помешало ему возобновить с бывшей женой семейные отношения, когда она «откинулась» с зоны. Теперь они снова живут счастливо. И с наркотой их больше не ловят. В общем, в республике Ондара хорошо знают. Поэтому мало кто сомневается, за кого его жена пошла под суд и мотала на зоне срок. Но это какое-то чудо – Ондар до сих пор «на плаву» и руководит министерством.

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ: НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЛЮС ЖАЖДА ЛИЧНОЙ НАЖИВЫ

Но как руководит? Не буду описывать, как министерство направляет государственные деньги не тем, кто пашет, собирает урожаи, надаивает молоко и выращивает скот, как Оюн, а тем, с кого можно получить откат. С таких, как Санников. В общем, министерство при попустительстве прокуратуры фактически превращено в прачечную по отмыванию бюджетных средств. А в части уничтожения птицеводства в республике прокурор Дябкин временами даже выступает в роли адвоката у отъявленных мошенников.

Кстати, при определении персоны, через кого безопасно «отмывать» бюджетные деньги, выбор на Санникова, скорее всего, выпал потому, что он и известный правоохранителям России проходимец Шолбан-оол Иргит женаты на родных сёстрах...

Для ясности: в прошлом году министерство выделило бюджетные средства на производство муки. Но когда правительство решило из этой партии муки выдать по мешку семьям мобилизованных, то оказалось, что у Санникова никакой муки и нет... Но дело даже в другом. К примеру, прошлое лето в республике выдалось засушливым. Так что уже тогда было очевидно, что с кормами зимой в республике будет туго. Это даже такому горе-руководителю, как министру Ондару, должно было быть понятным, что необходимо бросить все людские, финансовые и материальные ресурсы на заготовку или, по крайней мере, закуп на стороне сена и сенажа для сохранения зимой поголовья скота. Но, к сожалению, ничего подобного сделано не было. Кормов было заготовлено даже меньше обычного. А тут на беду, зима в Туве оказалась затяжной и снежной круче обычного. Понадобились экстренные меры для обеспечения республиканского поголовья кормами.

Кстати, за Саянами сена – с избытком. Казалось бы, можно было закупить там корма хоть осенью, хоть прямо сейчас. Дело нехитрое. Однако и тут у министра прокол за проколом. Сено закупают, одному Богу известно, по какой цене, а затем велят фермерам: нужно сено – ищите транспорт, привозите из-за Саян сами. С одной стороны, это для фермеров весьма хлопотно, а с другой – сено выходит в 1,5 раза дороже, чем можно было купить у местного фермера Оюна. Это все понимают, что на такое министры идут только тогда, когда им самим лично подобное выгодно. Впереди конец февраля и март – самые сложные времена по прохождению зимовки скота. Но подвижек никаких. Так что падёж скота, скорее всего, будет рекордным. И республика может лишиться до половины поголовья скота. Спасибо министру Ондару!

Другой пример – недавняя встреча делегации Тувы с министром сельского хозяйства России Д.М. Патрушевым. Как известно, такие встречи проходят не часто. Поэтому к ним обычно тщательно готовятся. Но на этот раз глава Ховалыг вместо обоснований федеральной помощи привёз в Москву министра сельского хозяйства С.Ондара. Результат оказался весьма ожидаемым. Ховалыгу указали на то, что его министерство весьма неаккуратно отчитывается, результаты деятельности в основном негативные. Поэтому смысла вкладывать в сельское хозяйство республики в Москве не видят. Кроме того, министр Патрушев поставил условие: хотите федеральные инвестиции в сельское хозяйство Тувы – вносите на депозит 20% собственных средств, и только после этого ваша заявка будет рассмотрена. Фактически это означает вежливый отказ в федеральных инвестициях. А теперь скажите, зачем республике такой министр?

Как видите, старые кадры, доставшиеся новому главе правительства, являются тяжёлыми гирями в решении текущих задач. А строительство и сельское хозяйство – лишь фрагменты общей неразберихи и коррупции, доставшиеся республике от прежнего руководства. В следующих номерах продолжу эту тему уже на примере решения проблем внутренней политики республики.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 303 раза)

+7
risk-inform.ru/article_10443.html

Остальные материалы номера 7:
Материалы по теме:
» Кому беда, а кому... карьерный рост (№7, 21 февраля)
» Бюджет Тувы на 2023 год – как будем дальше жить, земляки? (№22, 6 декабря)
» Слово – не воробей (№21, 29 ноября)
» АПК – стратегическое направление развития Тувы. Часть 2 (№20, 22 ноября)
» АПК – стратегическое направление развития Тувы (№18, 8 ноября)
» Анатомия деятельности правительства Тувы (№25, 11 октября)
» Требуем изменить кадровую политику в Туве! (№21, 13 сентября)
» Кому достаются деньги, выделенные на развитие сельского хозяйства? (№14, 30 августа)
» Тува осенняя: что день грядущий нам готовит? (№12, 16 августа)
» Движение вперёд по граблям (№20, 2 августа)
» Обзор прессы (№19, 26 июля)
» Программа по возрождению села (основные механизмы). Часть 4 (№17, 12 июля)
» Программа по возрождению села (основные механизмы). Часть 3 (№16, 5 июля)
» Программа по возрождению села (основные механизмы). Часть 1. (№14, 21 июня)
» Обзор прессы (№9, 17 мая)
» Армия должна побеждать, а вор должен сидеть в тюрьме (№7, 3 мая)
» «Чёрные руки» вновь надвигаются на Минтруда Тувы! (№4, 12 апреля)
» Как следует «правильно» разрушать сельское хозяйство? (№4, 12 апреля)
» Обзор прессы (№4, 12 апреля)
» Годовщина новой власти в республике – что у нас изменилось? (№4, 12 апреля)
» Могущество власти или Почему мы так бедно живём? (№3, 5 апреля)
» Птицефабрика – способ накормить народ или обогатить чиновников? (№2, 29 марта)
» Почему в Туве чахнет сельское хозяйство? (№1, 22 марта)
» Обзор прессы (№1, 22 марта)
Материал входит в разделы тематического архива:

Пирожные были такими легкими и воздушными, что парочка килограммов прилетела быстро и незаметно.

Шутка 2010 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru