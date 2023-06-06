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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 22, 6 июня / Недальновидные и корыстные люди не приведут Туву к процветанию
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№22, 6 июня 2023 года.

Недальновидные и корыстные люди не приведут Туву к процветанию

Недальновидные и корыстные люди не приведут Туву к процветанию

В предыдущем номере в статье «Почему власти Тувы не занимаются развитием сельского хозяйства?» я рассказал, как глава правительства РТ В.Ховалыг и министр сельского хозяйства и продовольствия С.Ондар из каких-то своих личных соображений дружными совместными усилиями развалили согласованную почти во всех инстанциях «Программу ускоренного развития агропромышленного комплекса Республики Тыва на 2022-26 гг.». По ней республика могла получить из федерального центра бюджетное финансирование сельского хозяйства объёмом в 9,24 млрд. рублей. Сейчас уже нет смысла разбираться, чем главе и министру не угодили инициаторы этой программы. Но приходится констатировать, что все они остались за бортом Минсельхоза Тувы. И даже сам министр Ондар, фактически являющийся основным фактором разрушения сельского хозяйства – основы экономики Тувы – был уволен. Правда, уволили его не за развал в министерстве, не за коррупцию, которую он там развёл, а «по собственному желанию».

Знающие его люди говорят, что на него очень повлияло привлечение к уголовной ответственности двух его предшественников – экс-министров сельского хозяйства Дуна и Монгуш. Однако справедливости ради следует отметить, что, к примеру, министр Дун вообще ничего не понимал в сельском хозяйстве и попал в руководящее кресло исключительно из соображения коррупции. А Л.С. Монгуш была в министерском кресле совершенно обоснованно, поскольку до сих пор является признанным специалистом своего дела. Просто, судя по всему, она препятствовала реализации воровских схем, разработанных зампредом У.Ондаром и одобренных главой В.Ховалыгом. Вот и поплатилась должностью. А далее может и срок получить за преступления, которые она не совершала.

КОГДА ЖАЖДА СИЮМИНУТНОЙ НАЖИВЫ ВАЖНЕЕ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ...

Впрочем, сегодня неважно, кому и сколько может отмерить суд. Хотя вполне допускаю, что при стечении определённых обстоятельств не только эти два министра, но последующие в компании старого и нового зампреда по сельскому хозяйству, а также и сам глава Ховалыг вполне могут очень скоро стать фигурантами уголовного дела в связи с их личным участием в развале птицеводства в республике. Но меня сейчас интересует не это – всему своё время.

Когда эпопея с разграблением единственной в республике птицефабрики «Енисейская» достигнет своего логического конца и станет очевидным участие в этом экс-главы республики Ш. Кара-оола, его зампреда по сельскому хозяйству В. Ендана, племянника экс-главы директора МУП «Благоустройства г.Кызыла» Э. Чаш-оола, конкурсного управляющего М. Фёдорова, министра земельных и имущественных отношений Ултургашева, директора ГУПа «Центр организации дорожного движения» Доржу-оола, министра финансов Тувы О. Достая, главы правительства РТ В. Ховалыга и его заместителя по сельскому хозяйству У. Ондара, я подробно расскажу о вкладе каждого из перечисленных персонажей в это преступление республиканского масштаба. И постараюсь докопаться до причин и последствий преступных действий всех указанных лиц. Надеюсь, что это уголовное дело будет гораздо более громким и резонансным, чем сегодняшние уголовные дела. Это дела, связанные с воровством бюджетных средств председателем Конституционного суда РТ А. Саая с его подчинёнными, хищением бюджетных средств бандой, в составе которой оказались такие «светлые головы», как зампред правительства – министр юстиции А. Оюн, министр экономики Е. Каратаева, замминистра финансов У. Даваа, или о том, как водитель экс-главы республики Ш. Кара-оола незаконно приобрёл в автобазе правительства два шикарных джипа по цене «Запорожца», которые в настоящее время рассматриваются в судах.

ТОЛЬКО ЖИТЬ В ЭТОМ МИРЕ ПРЕКРАСНОМ НЕ ПРИДЁТСЯ НИ МНЕ, НИ ТЕБЕ

Однако вернёмся к «Программе ускоренного развития агропромышленного комплекса Республики Тыва на 2022-26 гг.», от которой почему-то отказался глава республики В.Ховалыг. Конечно, если бы в республике имелся функционирующий парламент с вменяемым спикером, то там наверняка бы назначили парламентское расследование для выяснения причин и последствий отказа от программы, которая могла бы влить в сельское хозяйство Тувы 9,24 млрд. рублей, огромную по нашим масштабам сумму. Для сравнения скажу – вся Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы, (далее – ИПСЭР) была утверждена в размере 5 млрд. рублей. А тут только на развитие сельского хозяйства республики предполагалось выделить денег в два раза больше. Но в Туве фактически отсутствует какой-либо государственный орган, способный контролировать деятельность правительства. А спикер К. Даваа и его заместитель В. Глухов являются не государственными деятелями, а по своей сути карикатурами на власть. Вся их практическая деятельность направлена исключительно на создание тепличных условий для разного рода жуликов в исполнительных органах власти, использующих бюджетные средства как личную наживу. Читатели могут не поверить, но в тувинском парламенте вообще не обратили внимания на тот факт, что правительство отказалось от реализации плана развития сельского хозяйства с объёмом финансирования 9,24 млрд. рублей!

Следующие объекты, которые должны были быть запущены и введены в строй в сентябре 2022 года: это оптово-распределительный центр (ОРЦ) по заготовке, хранению, переработке и логистике круглогодичных поставок населению свежих овощей, картофеля и фруктов и, прежде всего, для бюджетных учреждений: больниц, школ, дошкольных учреждений и т.д. А также цех по переработке мяса и производству мясных деликатесов, тувинских и азиатских эксклюзивных блюд из конины, баранины, мяса сарлыка, оленины и маралятины.

Даже были изысканы средства на эти цели, проведён конкурс и определены подрядчики, которые должны были в сентябре 2022 года сдать объекты «под ключ». Но новый министр решил, что эти объекты будут строить ему «свои» хорошо знакомые по коррупционным схемам фирмы. Одна фирма будет проектировать, другая строить, а третья поставлять и монтировать оборудование. Результат такого «практичного подхода к делу» таков: по сей день этих объектов нет. И не ожидается. Но главное – до сих пор не решён вопрос финансирования.

В итоге остановились на том, что Программа будет загружена в ИПСЭР РТ, которая гарантировано софинансирует до 75% сметной стоимости проекта. Программу переименовали в «Комплексный инновационный пилотный Проект ускоренного развития АПК РТ на 2022-2026 годы».

Но для того, чтобы найти средства для его финансирования, надо было доработать некоторые нюансы с Минсельхозом России. Однако министр Ондар с согласия главы Ховалыга по этому проекту палец о палец не ударил. Хотя к тому времени были уже практически отобраны лучшие подрядчики по каждому направлению и по каждому проекту Программы. Инициаторы проекта посетили уникальный Верхневолжский кожевенный завод в Тверской области, оборудованный по последнему слову науки, техники и технологий. Выяснилось, что стоимость технологической линии – 1 млрд. руб. Но затем удалось найти в Казахстане поставщика такой линии стоимостью в 92 млн. руб. Убедились, что всё подходит к нашим условиям: и качество, и цена самого оборудования и производимой продукции. Такая же картина сложилась и по оборудованию войлочно-пимокатного завода. К тому же энтузиасты всё это делали даже без какого-либо отдельного вознаграждения. Компенсировались только проезд и проживание в гостиницах.

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ

А теперь давайте посмотрим, что недополучила республика от бездеятельного вреда министра Ондара и главы Ховалыга?

Как известно, сдерживающим фактором развития сельского хозяйства в регионах РФ является земля. Статистика показывает, что многие регионы по вопросу освоения свободных сельскохозяйственных земель сейчас достигают пика, так как практически нет свободных сельхозугодий. Однако Тува имеет большой потенциал и огромный резерв по наращиванию объёмов производства сельхозпродукции за счёт экстенсивных и интенсивных методов земледелия. Земельный потенциал развития нашей республики подтверждается тем, что в конце 80-х годов прошлого века посевные площади занимали 380 тыс. га, что в 7,5 раза больше нынешних показателей.

Велики и трудовые ресурсы республики в сельской местности. На сегодняшний день только по официальной статистике не менее 23% сельчан имеют статус безработных. А фактически на селе без работы сидят до половины тех, кто хотел бы и мог приносить пользу семье и обществу.

Таким образом, АПК республики к 2027 году легко мог давать продукцию на 18-18,5 млрд. руб. (32,1-33% ВРП).

Одновременно с ростом производства сельскохозяйственной продукции развивались бы производственные мощности перерабатывающей промышленности. И к 2027 году была бы создана мощная современная перерабатывающая индустрия, которая могла бы перерабатывать почти 50% произведённого в республике молока, 100% – шерсти и 50% – мяса. Это республике дало бы возможность дополнительно производить продукцию с добавочной стоимостью в 6-6,5 млрд. руб.

Полная реализация Проекта обеспечила бы достижения следующих индикативных показателей (из Пояснительной записки к Программе):

1. Увеличение объёма инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2027 году по отношению к уровню 2021 года в 4,5 раза;

2. Повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций на 5% ежегодно и к 2027 достигнет уровня 30% (с учётом субсидий);

3. Достижение уровня заработной платы работников агропромышленного комплекса в 2026 году не менее 33 тыс. руб.;

4. Достижение уровня поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет республики к 2026 году 1 200 млн. руб. в год;

5. Создание к 2027 году более 5 600 дополнительных рабочих мест, из них более 2 000 рабочих мест – в высокотехнологичных направлениях сельскохозяйственного производства;

6. Увеличение доходов в среднем на 1 члена ЛПХ в месяц с 2021 года по 2026 год до 15 000 рублей (самозанятость).

Достижение обозначенных выше индикативных показателей привело бы к повышению уровня жизни на селе, что сделало бы более привлекательным проживание в сельской местности и остановило миграцию сельского населения (особенно молодёжи) в столицу республики и другие регионы.

Ожидаемые результаты в растениеводстве и кормопроизводстве тоже впечатляют:

1) к 2027 году землю, земельные отношения, земледелие, растениеводство и кормопроизводство полностью были бы переведены на цифровую платформу;

2) расширение посевных площадей в 2 раза и к 2027 году довели бы их до 110 тыс. га против 53,9 га в 2020 году;

3) увеличение площадей орошаемых земель в 2,5 раза, и к 2027 году довели бы до 40 тыс. га по сравнению с 16 тыс. га в 2020 году, в т.ч. 7 тыс. га дождевальными установками;

4) производство кормов достигло бы роста в 4,1 раза, и к 2027 году составило бы 16 ц.к.е./усл. гол. против 3,9 ц.к.е./усл. гол. в 2020 году;

5) урожайность полей довели бы до среднероссийских показателей: однолетних культур – до 26,2 ц/га против нынешних 12,6 ц/га; естественных сенокосов – до 21,9 ц/га по сравнению с нынешними 9,4 ц/га; картофеля – до 166 ц/га против 110,1 ц/га в 2020 году, овощей открытого грунта – до 245 ц/га против 118,9 ц/га в 2020 году.

Прогнозируются серьёзные результаты в животноводстве и племенном деле:

1) к 2027 году животноводство, племенное дело и ветеринарная служба республики также полностью были бы переведены на цифровую платформу;

2) повышение продуктивности сельскохозяйственных животных более чем в 2-3 раза, тем самым приблизили бы их до среднероссийских показателей: удой на корову – до 4 000 кг (1 100 кг в 2020 г.), средний убойный вес КРС – до 400 кг (150 кг в 2020 г.), средний убойный вес МРС – до 50 кг (35 кг в 2020 г.), средний настриг шерсти – до 2,5 кг (1,1 кг в 2020 г.).

Ожидаются значительные результаты в перерабатывающей промышленности и реализации продукций:

1) за 5 лет в республике мы могли создать мощную перерабатывающую индустрию, отвечающую всем современным международным стандартам и ветеринарно-санитарным требованиям. Для этого в направлении «Переработка и реализация продукции» были запланированы самые крупные инвестиционные проекты, реализация которых обеспечила бы гарантированный рынок сбыта сырья для сельхозтоваропроизводителей;

2) были бы созданы наибольшее количество дополнительных рабочих мест, в том числе в высокотехнологичных направлениях;

3) средняя зарплата в этой отрасли была бы самая высокая в республике, в среднем 45-50 тыс. руб.

Более того, рывок в развитии АПК республики позволил бы Республике Тува без особых проблем вписаться в разрабатываемый учёными Сибири мегапроект «Русский ковчег» в рамках реализации региональных инициатив «Енисейской Сибири» по перспективным направлениям: Север – Монголия – Китай, обеспечив существенное развитие экспортного потенциала республики, а также внёс бы хорошую лепту в доктрину продовольственной безопасности России.

К сожалению, ничего из вышеперечисленного, скорее всего, не произойдёт. По крайней мере, до тех пор, пока во главе правительства республики находятся такие недальновидные криминогенные безответственные корыстные люди, как глава республики В.Ховалыг и спикер парламента Тувы К.Даваа. Просто потому, что для них подобная Программа – пустой звук. И заниматься ею, они, скорее всего, не намерены. Так что, пока в республике не изменится власть, рассчитывать на развитие сельского хозяйства в регионе не приходится.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

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risk-inform.ru/article_10580.html

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