    Коротко

Вши, сифилис и гепатит: Россия страдает от всплеска заболеваемости

Уровень инфекционных заболеваний, характерных для стран третьего мира, вырос в России, сообщил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В стране зафиксирован всплеск заболеваемости гепатитом (особенно гепатит А) и сифилисом, а также педикулезом. В годовом выражении заболеваемость гепатитом А выросла на 64,7%, гепатитом В и С – на 47,2% и 59,5% соответственно.

Заболеваемость сифилисом выросла на 7,4%. В Москве уровень заболеваемости данным венерическим заболеванием превысил среднероссийские показатели в 5,1 раза. Анти-лидерами также стали Республика Тыва, Амурская область и Ненецкий автономный округ с заболеваемостью в 2,0-2,5 раза выше, чем в среднем по стране.

За год заболеваемость педикулезов выросла на 34%, а туберкулезом в марте 2022 года увеличилась на 11,2%. Традиционно наиболее высокие показатели на 100 тыс. человек зарегистрированы в Республике Тыва (в 5,4 раза выше среднероссийского показателя), Приморском крае, Кемеровской области и Еврейской автономной области.

Всплеск заболеваемости, в том числе и социально значимых болезней, ежемесячно фиксируется в 2023 году. Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций и руководитель герпес-центра МНОЦ МГУ, заявил, что на рост заболеваемости по некоторым болезням связан с СВО.

Самая высокая стоимость жилья в СибФО – в Туве

Самую высокую среднюю стоимость квадратного метра в Сибирском федеральном округе в третьем квартале 2023 года предлагается установить для республики Тыва – 113 312 рублей, для Новосибирской области – 106 644 рублей, для республики Алтай – 105 109 рублей, следует из проекта приказа Министерства строительства и ЖКХ России, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных федеральных актов.

В Иркутской области средняя рыночная стоимость квадратного метра составит 96 480 рублей, в Томской области – 93 571 рублей, в Кемеровской области – 91 204 рублей, в Красноярском крае – 90 702 рублей.

В Омской области средняя рыночная стоимость квадратного метра во втором квартале 2023 года будет равняться 88 573 рублям, в Алтайском крае – 86 422 рублям, в республике Хакасия – 81 242 рублям.

Средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья, устанавливаемая Минстроем РФ, используется для расчёта выплат субсидий на улучшение жилищных условий льготникам, а также для того, чтобы установить размер компенсации для обманутых дольщиков и расселения ветхого и аварийного жилья.

Подарок детям от депутатов: Госдума РФ разрешила подросткам работать с 14 лет без согласия опеки

1 июня законопроект приняли сразу во втором и третьем чтениях – такой подарок ко дню защиты детей. Сейчас, чтобы подростку устроиться на работу, родители должны собрать пакет документов для органов опеки.

В числе этих документов – справка о состоянии здоровья ребенка, справка о том, что ребенок действительно учится в школе, его расписание, чтобы работа не мешала учебе, и проект трудового договора для подтверждения, что она подходит для несовершеннолетнего.

После того, как документ примут, для этого нужно будет только согласие одного из родителей. Согласно опросам, каждый пятый родитель в России (в основном отцы) готов отправить своего ребенка работать с 14 лет. Матери в основном считают, что работать можно начинать с 16 лет.

Цены на ритуальные услуги в России выросли на 30-50%

Стоимость ритуальных услуг в России за полтора года выросла на 30-50%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Средняя стоимость кремации выросла на 36% – с 21 до 28,7 тысячи рублей с января 2022 года. Рытье могилы стало дороже на 13% (до 8765 рублей), а изготовление гроба – на 52% (до 6729 рублей). По словам гендиректора «Похоронного дома №1» Елены Эльсалиевой, кресты, оградки и гробы подорожали из-за роста цен на металл и дерево в 2-2,5 раза. Кроме того, за 2-3 года подорожали пиломатериалы, отметил вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев (СПОК) Владимир Родькин. По его словам, в последние месяцы цены на сырье снижаются, однако конечное изделие может не подешеветь в силу подорожания логистики и роста зарплат.

По словам Эльсалиевой, компания покупала сырье в Украине, однако с началом российского вторжения руководство пришлось искать новых поставщиков. Владимир Родькин отметил, что усложнились поставки сырья из Китая «из-за общемирового подорожания нефти и бензина». На этом фоне производители стали чаще заказывать надгробные камни в Карелии.

Эксперты отмечают, что в целом стоимость похорон не растет, поскольку родственники усопшего предпочитают экономить: например, покупают сосновый гроб вместо дорогого дубового. С начала пандемии коронавируса стоимость похорон выросла примерно на 30%, однако за последний год цена стабилизировалась.