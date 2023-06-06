Статистика без прикрас: Власти ведут экономику республики к полному развалу!

Некоторые итоги первого квартала по социально-экономическому развитию Тувы

По данным Красноярскстата, за первый квартал 2023 года оборот организаций Республики Тыва составил 18 млрд. 763 млн. рублей, что ниже уровня первого квартала 2022 года на 6,6%. Даже в соответствии с официальными данными в республике снизился объём отгруженных товаров по сельскому и лесному хозяйствам, охоте, рыболовству (-23,8%), добыче металлических руд (-26%), производству напитков (-14,2%), производству текстильных изделий (-94%), обеспечению электрической энергией и паром (-15,6%), транспортировке и хранении (-11,5%), деятельности в области информации и связи (-10,6%), по операциям с недвижимым имуществом (-19,5%) и другим видам экономической деятельности.

Согласно статистическим данным, сводный индекс промышленного производства составил 108,5%. Этот рост связан в основном с ростом добычи угля, производства полуфабрикатов мясных и мясосодержащих продуктов, а также переработки и консервирования рыбы. Основной удельный вес в промышленном производстве занимают добыча полезных ископаемых (80%) и обеспечение электрической энергией, газом и паром (15,2%), по которым наблюдается значительное снижение выпуска товарной продукции. При падении объёмов производства на основных промышленных предприятиях республики, доля которых составляет свыше 95%, показываемый статорганом рост сводного индекса промышленного производства, выглядит необоснованно. И, безусловно, вызывает большие сомнения объективность такой оценки по итогам деятельности промышленности республики.

В первом квартале 2023 года оборот обрабатывающих организаций составил в целом по республике 292,5 млн. рублей, или всего 3,2% в общем объёме оборота промышленных предприятий, что сопоставимо с оборотом образовательных учреждений – 289,5 млн. рублей. Такое положение в главной по значению отрасли республики наглядно отражает существующий перекос в региональной экономике и является основной причиной бедности населения республики. Регион отстаёт от соседней республики Хакасии по объёму оборота обрабатывающих производств более, чем в 133 раза(!) – за первый квартал 2023 года в Хакасии оборот обрабатывающих производств составил 39 млрд. 93 млн. рублей. Хотя численность населения республики превышает тувинское только вдвое.

Анализ статистических данных показывает, что сельское хозяйство республики продолжает находиться в состоянии стагнации. Объём производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в первом квартале 2023 года составил 745,5 млн. рублей в действующих ценах или 100,1% к уровню первого квартала 2022 года в сопоставимых ценах. Фактически – в рамках статистической погрешности. В структуре поголовья скота в хозяйствах населения поголовье крупного и мелкого рогатого скота хоть и незначительно, но всё же увеличилось. Однако одновременно поголовье скота сократилось в сельскохозяйственных организациях. Это привело к сокращению в первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объёмов реализации скота и птицы (в живом весе) и молока в сельскохозяйственных организациях.

Важнейший индикатор состояния экономики – динамика объёмов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство». Статданные указывают, что в первом квартале 2023 года продолжалось сокращение показателей выполнения таких работ. Падение объёмов составило 11,7% к уровню первого квартала 2022 года. Известно, что объём строительных работ в 2022 году сократился на 23,5%. Эта негативная тенденция сохраняется и в текущем году. При этом увеличился ввод жилья почти в два раза: введено 81,3 тыс. квадратных метров или 1256 квартир. Правда, более половины – 48,9 тыс. квадратных метров введено индивидуальными застройщиками. Это составляет более 60% от общего объёма введённого жилья. Увеличение ввода жилья связано, скорее всего, с созданным в 2022 году заделом.

Объём розничной торговли в первом квартале составил 8451 млн. рублей, с ростом на 4,6% при индексе потребительских цен – 107,5%. Оказано платных услуг населению на сумму 2 млрд. 393 млн. рублей с ростом на 5,6%. Опережающий рост потребительских цен по сравнению с ростом розничного товарооборота и объёма платных услуг неоспоримо означает фактическое их сокращение в физическом выражении. В первом квартале 2023 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составили 49,4% с ростом на 0,1%. Всё это указывает на продолжение тенденции к падению уровня жизни населения республики.

Как указано выше, официальный индекс потребительских цен составил в первом квартале 2023 года 107,5%. Значительное увеличение цен наблюдается в услугах пассажирского транспорта, которые в марте 2023 года к декабрю 2022 года повысились на 125,5%. Красноярскстат отмечает повышение годовой стоимости полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) на 129,6%, на услуги в системе образования на 107,6% и цены на баранину – 110,9%. В реальности эти цифры роста индекса цен могут быть значительно выше.

В первом квартале 2023 года в республике продолжилось повышение и цен на жильё, без того одних из самых высоких в Сибири. Индекс цен на первичном рынке жилья по отношению к четвёртому кварталу 2022 года составил 105,7%, на вторичном рынке – 99,6%. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на конец первого квартала 2023 года на первичном рынке жилья составила 111 274 рубля (средние цены на квартиры улучшенного качества 136 059 рублей), на вторичном рынке – 115 350 рублей. Для справки: в Хакасии средняя цена на первичном рынке жилья – 84 336 рублей, на вторичном – 78 149 рублей.

Итоги социально-экономического развития Тувы в первом квартале 2023 года указывают на продолжение серьёзного ухудшения ситуации в экономике республики, которая характеризуется резким падением объёмов производства продукции в основных сферах экономики республики. Самое большое снижение допущено по производству текстильных изделий, выпуск которых составил всего 6% к уровню соответствующего периода прошлого года. А по добыче металлических руд и производству продукции в сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовству снижение составило 24-26%. За ними идут производство напитков, обеспечение электрической энергией и паром, транспортировка и хранение, деятельности в области информации и связи, по операциям с недвижимым имуществом, где наблюдаются сокращения от 11 до 20%.

За квартал производство пищевых продуктов по республике составило всего лишь 29,3 млн. рублей. Следует признать, что в последние два года произошло разрушение остатков пищевой отрасли республики. Для сравнения: в соседней Хакасии за три месяца текущего года произведено пищевой продукции на сумму 3 млрд. 20 млн. рублей, то есть более чем в 100 (!) раз больше, чем в Туве.

И тем не менее, складывающаяся не просто негативная, но угрожающая экономическая ситуация в первом квартале 2023 года не вызывает никакой реакции не только у Правительства Республики Тыва, но и у Верховного Хурала Республики Тыва. Обе ветви власти совместными координированными действиями ведут экономику республики к полному развалу. Это подтверждает выводы о том, что наша региональная власть не настроена на решение текущих и перспективных хозяйственных вопросов, связанных с созданием необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса. Она продолжает пассивно наблюдать за развалом экономики и падением жизненного уровня населения республики, не принимая никаких мер даже к стабилизации экономической ситуации в республике. Создаётся положение, при котором всем, кроме самой власти, известно, что только развитие экономики может обеспечить достойный уровень жизни населения и устойчивость функционирования всей системы управления в республике. Но для этого не предпринимается практически ничего.

Наша региональная власть должна осознавать и чувствовать свою ответственность перед прошлыми, нынешним и будущими поколениями наших соотечественников. Иначе правительство, его глава В.Ховалыг и парламент во главе со спикером К.Даваа останутся в истории Тувы, как самые неудачные руководители за всю историю республики.

Аналитическая группа газеты «Риск»