Бюджет Тувы: Денег нет. Но для чиновников найдутся!

Исполнение бюджета Тувы за первый квартал 2023 года

Из утверждённого Правительством Республики Тыва отчёта об исполнении бюджета за первый квартал 2023 года следует, что негативная ситуация, связанная с падением экономики в основных отраслях, оказала своё влияние на исполнение бюджета республики в первом квартале текущего года. Об этом, прежде всего, свидетельствует снижение поступлений в бюджет республики от собственных доходов.

Согласно отчёту за январь-март 2023 года консолидированный бюджет Республики Тыва исполнен по доходам в сумме 13 988 млн. рублей, а республиканский бюджет в сумме – 13 546 млн. рублей. В консолидированный бюджет республики поступили налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 250 млн. рублей, доля которых составляет 16,1% в общих доходах. Поступления собственных доходов в консолидированный бюджет республики снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,3%, а в республиканский бюджет – на 8,6%.

Согласно пояснительной записке Министерства финансов Республики Тыва, основное снижение поступлений от налогов в республиканский бюджет сложилось по налогу на прибыль организаций на 100 млн. рублей, по налогу на доходы физических лиц на 195 млн. рублей.

Собственные доходы местных бюджетов за первый квартал 2023 года составили в сумме 464 млн. рублей со снижением на 24% (149 млн. рублей) к аналогичному периоду прошлого года. Как видно, крайне напряжённое положение складывается с исполнением плана доходов местных бюджетов. Особо тревожная ситуация наблюдается в Тере-Хольском кожууне, где к соответствующему уровню прошлого года допущено снижение поступления налогов на 71%. Не лучше ситуация и по другим кожуунам республики. Так снижение налоговых поступлений в местные бюджеты зафиксированы в Монгун-Тайгинском кожууне на 57%, Тоджинском кожууне – 42%, Бай-Тайгинском кожууне – 40%, Тандинском кожууне – на 37% и т.д.

Несмотря на снижение собственных доходов, финансирование расходов бюджетной сферы республики осуществлялось в пределах утверждённых параметров бюджета, что было обеспечено за счёт опережающих поступлений дотаций и других финансовых перечислений из федерального бюджета. Сумма безвозмездных поступлений в бюджет республики в первом квартале текущего года составила 11 738 млн. рублей, с ростом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,6%. Из них опережающими темпами поступили из федерального бюджета дотации и субвенции, что составляют, соответственно, 32% и 29% от годовых назначений.

В результате этих опережающих поступлений удалось обеспечить в первом квартале 2023 года своевременное финансирование социально-значимых расходов: на социальную сферу направлено 11 275 млн. рублей, или 82% всех расходов бюджета. Из этой суммы расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 6 033 млн. рублей и на социальные выплаты населению – 2 172 млн. рублей. В целом за первый квартал 2023 года расходы консолидированного бюджета республики составили 13 774 млн. рублей, а расходы республиканского бюджета – 13 282 млн. рублей.

Как указано выше, снижение налоговых доходов, прежде всего, связано с ухудшением ситуации в экономике республики. В прошлом номере газеты было отмечено, что в первом квартале 2023 года допущено серьёзное падение объёмов производства по текстильным изделиям и добыче металлических руд, продукции в сельском, лесном хозяйствах, охоте, рыболовству. Снижение объёмов наблюдается также по обеспечению электрической энергией и паром, транспортировке и хранению, в деятельности в области информации и связи, по операциям с недвижимым имуществом.

В апреле 2023 года Верховным Хуралом Республики Тыва были внесены изменения в закон «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». С учётом внесенных изменений общий объём доходов бюджета составил 55 494 млн. рублей, с ростом к ранее утверждённому объёму всего на 394 млн. рублей, из которых 118 млн. рублей направлено на оплату труда бюджетников. Как известно, в утверждённом республиканском бюджете на 2023 год были заложены некоторые расходы ниже уровня 2022 года. Так по сравнению с плановыми показателями 2022 года были сокращены расходы на культуру (-12%), социальную политику (-10%), на охрану окружающей среды (-10%), на здравоохранению (-2%). Также почти в 4(!) раза были снижены средства на государственную поддержку среднего и малого бизнеса (с 197 млн. рублей в 2022 году до 55,6 млн. рублей), на развитие агропромышленного комплекса на 8,4% и межбюджетные трансферты в местные бюджеты – 8,4% к плановому уровню 2022 года.

Это создает трудности в полном исполнении бюджетных расходов, поскольку дополнительно изысканная сумма в 394 млн. рублей никак не может решить проблему финансирования расходов бюджета даже на оплату труда в текущем году. По информации министерства финансов, до конца года необеспеченная потребность расходов на оплату труда составит более 4,5 млрд. рублей, и министерством ведётся работа по обеспечению расходов в полном объёме, в том числе за счёт пересчёта потребности средств на оплату труда. Скорее всего, наиболее реальным вариантом может стать пересчёт потребности, как информировал министр.

Конечно, правительство республики рассчитывает получить на эти цели поддержку из федерального бюджета, иначе придётся применить механизм секвестра расходов бюджета на 2023 год.

Следует отметить, что положение исполнения федерального бюджета на текущий год ещё сложнее. За январь-май 2023 года федеральный бюджет получил доходов в объёме 9,8 трлн. рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом значительное снижение поступлений в федеральный бюджет дали нефтегазовые компании – на 50% к соответствующему уровню 2022 года. Учитывая то, что, по оценкам экспертов, 60-80% доходов бюджета зависит от нефти, газа и нефтепродуктов, ситуацию с исполнением бюджета на 2023 год можно считать крайне сложной. Дефицит федерального бюджета, по предварительным данным, составил за январь-май 2023 года 3,4 трлн. рублей, который превысил план на весь 2023 год. Утверждённый дефицит федерального бюджета – 2,9 трлн. рублей. В случае сохранения этой негативной тенденции с доходами бюджета не исключено, что федеральные власти могут принять решение о переходе на так называемую мобилизационную экономику, урезав все не первоочередные расходы бюджета.

Ещё в 2022 году было совершенно ясно, что экономическая ситуация в стране будет меняться в худшую сторону в связи с санкциями Запада против России. Однако, судя по всему, складывающаяся негативная ситуация в республике у Правительства Республики Тыва и Верховного Хурала Республики Тыва не вызвала никакой реакции. Там продолжают пассивно наблюдать за развалом экономики и падением жизненного уровня населения республики. Более того, планируют резко нарастить затраты бюджета на содержание чиновничества. Так, по некоторым сведениям, в недрах правительства и парламента прорабатывается проект указа о специальном дополнительном дифференцированном премировании (поощрении) на период с 1 июля по 31 декабря 2023 года чиновников высокого уровня, подпадающим под Указ №138 от 2 мая 2012 года, в размерах от 1,5 до 2,5 от должностного оклада. На исполнения этого поощрения бездельников государственного уровня потребуется не менее 40 млн. рублей.

И это при существующем дефиците средств в таком же объёме. Скорее всего, уже на ноябрь-декабрь у правительства не будет средств на оплату труда учителей и врачей. Но это не останавливает власти в наращивании объёмов оплаты труда высшего чиновничества. Теперь уже всем, кроме самой власти, известно, что давно пора что-то начинать делать для развития экономики и защиты населения от дальнейшего обнищания. Бюджет просто не в состоянии нести такое финансовое бремя на содержание раздутого чиновничьего аппарата, несоразмерного производительным силам республики. Нужно заняться не раздуванием расходов бюджета, а развитием возможностей по наращиванию производств. В первую очередь – на селе. И возможности для этого пока имеются, если региональная власть сумеет консолидировать общество ради республики и её народа.

Аналитическая группа газеты «Риск»