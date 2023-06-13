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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 23, 13 июня / Цены на продукты питания по состоянию на 12 июня 2023 года (в рублях)
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№23, 13 июня 2023 года.
    Что по чём

Цены на продукты питания по состоянию на 12 июня 2023 года (в рублях)

№ п/п

Наименование продукта

Хороший

Батон

45 Магазин

Добрый

Рыба/Мясо

Ярче

1.

Мука

в/с, 1 кг

43 (+3)

45 (+11)

92

75

100

38

«Алейка», 1 кг

-

47

64 (+20)

50

65 (+5)

35

2.

Сахар

песок, 1 кг

70 (-4)

75 (+1)

97 (+11)

91 (+9)

100 (+10)

77

3.

Яйца

1 кат., 10 шт.

80

68

86

70 (-14)

-

59 (+8)

4.

Масло растительное

 

130

130

152

166

170 (+45)

115 (-3)

5.

Масло сливочное

«Крестьянское», 1 кг

700 (+6)

526 (+26)

864 (+6)

700 (-44)

750 (+30)

664 (-2)

6.

Сыр

«Российский», 1 кг

620

495

546

780 (-10)

720 (-140)

660 (-100)

7.

Молоко

«Простоквашино»

80

80

121

109 (+1)

120

- (102)

«Литвиновское»

-

-

93

85 (+1)

95

76

«Семёнишна»

70 (-5)

74

-

-

-

-

8.

Мясо говядина

мякоть, 1 кг

-

-

420

-

600 (+120)

-

9.

Мясо свинина

мякоть, 1 кг

-

300

350

-

425 (+80)

-

10.

Курица (цыплёнок)

бройлер, 1 кг

220

253 (+13)

260 (-5)

-

280 (+20)

- (215)

11.

Хлеб

 

33

- (37)

32

36

-

38 (+5)

12.

Картофель

1 кг

60 (+37)

84 (+55)

40

39

-

48

13.

Капуста

1 кг

60

63

40

78 (+19)

-

48 (-20)

14.

Свекла

1 кг

60

63 (+26)

45

65 (+6)

-

68 (+23)

15.

Морковь

1 кг

23 (-87)

53 (+11)

45

65

-

45

16.

Лук

1 кг

70

74

85

78

-

45 (-23)

17.

Крупа гречневая

1 кг

70 (+20)

53

152

70

145

58

18.

Рис

1 кг

78

84 (+14)

123

118

145

99 (+9)

19.

Лапша «Ролтон»

 

20

27

28

25

-

20

20.

Лапша «Доширак»

 

26

-

35

28

-

22

21.

Макаронные изделия

1 кг

33

47

62

45

50 (-15)

49

* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 26 мая 2023 года.

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Владимир Путин не нашёл на картах 17 века Шебекино и сказал, что такого города никогда не было. Попросил больше не врать и не беспокоить его по пустякам.

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