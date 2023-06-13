Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 12 июня 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
43 (+3)
|
45 (+11)
|
92
|
75
|
100
|
38
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
47
|
64 (+20)
|
50
|
65 (+5)
|
35
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
70 (-4)
|
75 (+1)
|
97 (+11)
|
91 (+9)
|
100 (+10)
|
77
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
80
|
68
|
86
|
70 (-14)
|
-
|
59 (+8)
|
4.
|
Масло растительное
|
|
130
|
130
|
152
|
166
|
170 (+45)
|
115 (-3)
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
700 (+6)
|
526 (+26)
|
864 (+6)
|
700 (-44)
|
750 (+30)
|
664 (-2)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
620
|
495
|
546
|
780 (-10)
|
720 (-140)
|
660 (-100)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
80
|
80
|
121
|
109 (+1)
|
120
|
- (102)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
93
|
85 (+1)
|
95
|
76
|
«Семёнишна»
|
70 (-5)
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
420
|
-
|
600 (+120)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
300
|
350
|
-
|
425 (+80)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
220
|
253 (+13)
|
260 (-5)
|
-
|
280 (+20)
|
- (215)
|
11.
|
Хлеб
|
|
33
|
- (37)
|
32
|
36
|
-
|
38 (+5)
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
60 (+37)
|
84 (+55)
|
40
|
39
|
-
|
48
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
60
|
63
|
40
|
78 (+19)
|
-
|
48 (-20)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
60
|
63 (+26)
|
45
|
65 (+6)
|
-
|
68 (+23)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
23 (-87)
|
53 (+11)
|
45
|
65
|
-
|
45
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
70
|
74
|
85
|
78
|
-
|
45 (-23)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
70 (+20)
|
53
|
152
|
70
|
145
|
58
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
78
|
84 (+14)
|
123
|
118
|
145
|
99 (+9)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
20
|
27
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
26
|
-
|
35
|
28
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
33
|
47
|
62
|
45
|
50 (-15)
|
49
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 26 мая 2023 года.
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