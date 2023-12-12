Что по чём
Цены на продукты питания по состоянию на 11 декабря 2023 года (в рублях)
|
№ п/п
|
Наименование продукта
|
Хороший
|
Батон
|
45 Магазин
|
Добрый
|
Рыба/Мясо
|
Ярче
|
1.
|
Мука
|
в/с, 1 кг
|
43 (+6)
|
50
|
92
|
75
|
80 (+2)
|
62
|
«Алейка», 1 кг
|
-
|
47
|
64 (+12)
|
50
|
63
|
40
|
2.
|
Сахар
|
песок, 1 кг
|
80 (+5)
|
74
|
105
|
95
|
115
|
85
|
3.
|
Яйца
|
1 кат., 10 шт.
|
120
|
100 (-16)
|
140 (+5)
|
110 (-5)
|
-
|
115
|
4.
|
Масло растительное
|
|
110
|
130 (+20)
|
152
|
158 (+20)
|
150
|
142
|
5.
|
Масло сливочное
|
«Крестьянское», 1 кг
|
888 (+148)
|
816 (+36)
|
680
|
966
|
850 (+200)
|
750 (+10)
|
6.
|
Сыр
|
«Российский», 1 кг
|
630
|
700 (+90)
|
804 (+60)
|
878 (+120)
|
950
|
800 (-10)
|
7.
|
Молоко
|
«Простоквашино»
|
83
|
83 (+3)
|
108
|
99 (-9)
|
115
|
98 (-22)
|
«Литвиновское»
|
-
|
-
|
101
|
112 (+20)
|
105
|
102
|
«Семёнишна»
|
80
|
74
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8.
|
Мясо говядина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
580 (-170)
|
-
|
9.
|
Мясо свинина
|
мякоть, 1 кг
|
-
|
-
|
-
|
-
|
420 (+80)
|
-
|
10.
|
Курица (цыплёнок)
|
бройлер, 1 кг
|
-
|
315 (+25)
|
- (415)
|
350
|
400
|
- (311)
|
11.
|
Хлеб
|
|
42 (+4)
|
40 (+4)
|
37 (+2)
|
42 (+6)
|
40 (+2)
|
39
|
12.
|
Картофель
|
1 кг
|
20
|
28 (+8)
|
35
|
45 (+6)
|
-
|
35 (+5)
|
13.
|
Капуста
|
1 кг
|
20
|
26
|
40
|
46
|
-
|
45 (-2)
|
14.
|
Свекла
|
1 кг
|
30
|
32 (+1)
|
40
|
59
|
-
|
55 (+5)
|
15.
|
Морковь
|
1 кг
|
30
|
32 (+1)
|
40
|
59
|
-
|
45 (-5)
|
16.
|
Лук
|
1 кг
|
- (30)
|
32 (+1)
|
40 (-5)
|
52
|
-
|
55 (+15)
|
17.
|
Крупа гречневая
|
1 кг
|
72 (+15)
|
53 (+1)
|
84
|
70
|
100
|
94 (+38)
|
18.
|
Рис
|
1 кг
|
112 (+12)
|
105 (+11)
|
144 (+3)
|
128 (+10)
|
140 (-5)
|
110 (+4)
|
19.
|
Лапша «Ролтон»
|
|
19 (-1)
|
- (20)
|
28
|
25
|
-
|
20
|
20.
|
Лапша «Доширак»
|
|
21 (-1)
|
-
|
35
|
33 (+5)
|
-
|
22
|
21.
|
Макаронные изделия
|
1 кг
|
50
|
42 (-8)
|
62 (+10)
|
45
|
55
|
52
Цены на автомобильное топливо по состоянию на 11 декабря 2023 года (в рублях)
|
АЗС
|
ТТК
|
Эне-Сай
|
Фортуна
|
Джокер
|
АИ-92
|
56,6 (-1,4)
|
57,5 (-1)
|
56 (-1)
|
53 (-2)
|
АИ-95
|
61 (-1)
|
60,5 (-1)
|
58 (-2)
|
57 (-1)
|
ДТ
|
83,7 (+0,2)
|
82,5
|
85
|
80
* В скобках указано изменение цены по сравнению с ценами на 27 ноября 2023 года.
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