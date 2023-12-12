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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 46, 12 декабря / Скоропостижно скончался адвокат Александр Котовщиков
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№46, 12 декабря 2023 года.
Скоропостижно скончался адвокат Александр Котовщиков

Скоропостижно скончался адвокат Александр Котовщиков

9 декабря 2023 года на 57 году жизни скоропостижно скончался один из самых известных в Туве юристов, большой бескорыстный друг газеты «РИСК» адвокат А.В. Котовщиков.

Александр Владимирович родился в Кызыле, окончил среднюю школу №1 г. Кызыла. Начал свою трудовую деятельность слесарем в Кызылском АТП. Затем служил в вооружённых силах в Западной группе войск в Германии. После прохождения службы окончил юридический факультет Томского государственного университета. Работал в Прокуратуре Республике Тыва. В 1999 году был назначен на должность федерального судьи Орджоникидзевского районного суда Хакасии. Проработал в должности судьи до 2005 года, после чего вновь вернулся в Туву, и был принят адвокатом Адвокатской палаты Республики Тыва.

Его всегда отличали высокий профессионализм, дотошность, умение находить выход из самых сложных ситуаций. Он нередко выигрывал чрезвычайно трудные, почти безнадёжные дела, защищая людей. Был настоящей опорой газеты «РИСК» в противостоянии с властью. Ему всегда были свойственно желание непременно добиваться справедливости. За всё это время он был образцом для подражания и сумел передать свой опыт молодым адвокатам. Был удостоен медалью адвокатского сообщества «За заслуги в защите прав и свобод граждан» и юбилейным нагрудным знаком «150 лет Российской адвокатуре». Своим служением людям и закону он заработал непререкаемый авторитет среди юридического сообщества. Длительное время являлся членом квалификационной комиссии Адвокатов Республики Тыва.

Он был хорошим сыном и братом, любящим отцом и верным другом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Александра Владимировича! Память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах!

Редакция газеты «РИСК», друзья и коллеги

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Реквизиты для перечиления под статьей: https://risk-inform.ru/article_9272.html
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