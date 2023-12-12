    Коротко

Тува заняла первое место среди регионов Сибири по стоимости бензина

По результатам исследования Росстата, Тува заняла первое место среди регионов Сибири, где зафиксирована самая высокая цена на бензин на начало декабря 2023 года.

По информации статистического ведомства, в Туве литр топлива обходится в среднем в 62 рубля. На втором месте Иркутская область со средней ценой бензина в 57 рублей. Замыкает тройку республика Алтай – там литр стоит в 56 рублей 47 копеек.

Кроме того, по оценкам Росстата, Тува занимает первое место по дороговизне дизельного топлива (79 рублей 82 копейки). На втором месте Красноярский край (71 рубль 31 копейка), на третьем – Иркутская область (69 рублей 77 копеек).

ФАС возбудила дело против пяти компаний, реализующих нефтепродукты в Туве

Тувинское управление Федеральной антимонопольной служба (ФАС) России возбудило дело против пяти компаний, реализующих нефтепродукты в городе Кызыл Республики Тыва. Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС отмечает, что по итогам первичного анализа документов выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. При этом мониторинг службы указывает на поступательное уменьшение розничной стоимости на бензин и дизель в Туве.

Уголовное дело завели после гибели рабочего на китайском руднике в Туве

После аварии на шахте горно-обогатительного комбината «Кызыл-Таштыгский» возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека (часть 2 статьи 217 УК), сообщили в управлении СК РФ по Туве.

«По версии следствия, 5 декабря в вентиляционной скважине во время работ по установке анкеров и решеток произошло падение люльки, в которой находились рабочие комбината. В результате 53-летний рабочий – монтажник технического оборудования – от полученных телесных повреждений скончался на месте, второй, 29 лет, госпитализирован», – рассказали в ведомстве. Выживший получил тяжкие повреждения, уточнили в пресс-службе СК. Погибший был гражданином Китая.

ГОК «Кызыл-Таштыгский» входит в компанию «Лунсин», принадлежащую китайской Zijin Mining Group. Российскую структуру возглавляет Ли Кайвэнь. Zijin Mining Group – лидер по производству золота в КНР и второй крупнейший в стране производитель меди.

Более миллиарда рублей задолжали жители Тувы за тепло- и электроэнергию

По информации Минтопэнерго Тувы, крупными должниками являются физические лица. За электроэнергию потребители республики задолжали АО «Россети Сибирь Тываэнерго» и ООО «Дизель» 779 млн. рублей.

За тепло долг потребителей республики перед крупными котельными «УК ТЭК 4» и «Кызылской ТЭЦ» составляет 747 млн. рублей.

Самый большой долг за электроэнергию в 89 млн. рублей имеет население Кызыла, далее жители Кызылского района – 31 млн. рублей, Дзун-Хемчикского района – 22 млн. рублей.

МВД не нашло экстремизма в словах депутата Гурулёва, предложившего «уничтожить гниль», которая не доверяет Путину. В Госдуме эти слова сочли «фигурой речи»

Министерство внутренних дел РФ не нашло нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности в заявлении депутата Госдумы Андрея Гурулева, предложившего в эфире «России 1» «уничтожить гниль», которая не доверяет Владимиру Путину. Об этом говорится в ответе правоохранительных органов, полученном депутатом заксобрания Санкт-Петербурга и заместителем председателя партии «Яблоко» Борисом Вишневским.

Вишневский направлял заявление о проверке высказываний Гурулева в октябре в Генпрокуратуру РФ. Оттуда его переслали в московскую прокуратуру, а затем в Управление МВД по Восточному округу Москвы, которое и дало ответ депутату.

В конце октября свою оценку высказываниям Гурулева дали в комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, назвав их «фигурой речи». В ответе комиссии, процитированном телеграм-каналом Brief, говорилось, что выражение мнения «по отдельным вопросам общественно-политической жизни государства» является «неотъемлемым правом» депутата Госдумы.

15 октября на телеканале «Россия-1» вышла передача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», в эфире которой депутат Андрей Гурулев заявил, что общество доверяет президенту на 80%, а «вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

По мнению Бориса Вишневского, слова Гурулева были «направлены не просто на разжигание ненависти по мотивам политической вражды, но к подрыву целого ряда положений Конституции Российской Федерации».

Дети вне политики? Путину предложили распространить госпропаганду на детские сады

В российских детских садах необходимо запустить патриотическое движение «Орлята России», которое изначально создавалось для учеников младшей школы, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в «Орлята» вступили уже более 2,5 млн. младшеклассников, или каждый третий ученик начальной школы. «Мы предлагаем, уважаемый Владимир Владимирович, масштабировать этот проект и на дошкольный возраст. Эксперты, методисты и ученые говорят, что эти мероприятия по типу «Орлят» нужно реализовывать в детских садах», – сказал Кравцов.

Министр сослался на кинорежиссера Никиту Михалкова, который сказал, что «воспитание <...> начинается фактически с того момента, как ребенок перешел в детский сад, а может быть, даже и раньше».

Путин не прокомментировал идею, однако согласился с утверждением Михалкова. «Вы правы, безусловно, воспитание начинается даже не только в детсаду, а конечно раньше, наверное, при рождении ребенка», – отметил президент.

Госдума запретила мобильники на уроках и сделала обязательными труды

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование мобильных телефонов во время уроков. Такие поправки внесли в закон «Об образовании в РФ».

В принятом документе сказано, что телефонами можно пользоваться, если есть угроза жизни или здоровью учеников или сотрудников школ, а также в «иных экстренных случаях».

Авторы поправок объясняли, что запрет необходим, поскольку «позволит минимизировать факторы отвлечения внимания обучающихся во время проведения учебных занятий».

Также депутаты приняли поправку, согласно которой в обязательную часть образовательной программы школ войдет предмет «Труд (технология)».

Власти РФ говорят о запрете мобильных телефонов в школах не первый год. В Минобразования РФ заявили в августе 2022 года, что в соответствии с санитарными правилами с нового учебного года на уроках нельзя пользоваться телефонами. Санитарные правила, согласно которым «мобильные средства связи не используются для образовательных целей», действуют с 2021 года.