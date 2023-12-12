Земля на Ровенской – капкан для наивных покупателей

Статья в предыдущем номере газеты имела широкий резонанс. Оказалось, что прожжённый авантюрист Сергей Соболев оставил в Туве глубокий след, а родственная парочка Кара-оол – Соболев совершила немало такого, чем впору заняться правоохранительным органам. Чего стоит одна попытка присвоения Кондитерской фабрики в Кызыле. Собственно, с неё и начался конфликт между главой республики Ш.Кара-оолом и руководителем Счётной палаты РТ В.Салчаком.

Когда Кондитерскую фабрику объявили банкротом, Счётная палата Тувы провела проверку. Аудиторы выявили, что предприятие обанкротили ещё до ввода её в эксплуатацию со смешным долгом в 160 тыс. рублей. Вне всякого сомнения, не только правительству республики, но самому главе Кара-оолу не составило бы никакого труда это банкротство предотвратить в зародыше. Тогда С.Соболев возглавлял предприятие ООО «Ринтер-Т», которое выкупило этот смешной долг и оказалось единственным конкурсным кредитором. Но после разразившегося скандала с липовым банкротством появился интерес к фабрике у брата главы Юрия. И Соболева с фабрики «попросили». Потом была афера с рынком «Сайзырал», которую у Соболева братья тоже благополучно «отжали».

А тут под банкротство попала кызылская «Реалбаза» по ул. Ровенской, 26. Обветшалые деревянные бараки складских помещений, которые там находились, никакой ценности не представляли. Зато ценной являлась земля, на которой они размещались. 26 га в перспективном месте. Вот там-то интересы Соболева и Козлова столкнулись.

Так получилось, что они обладали приблизительно одинаковыми земельными участками под общим адресом – г.Кызыл, ул. Ровенская, 26. Сама улица, по которой можно было добраться до земельного участка, была вдребезги разбитой, пока мэрия Кызыла не решила эту проблему. Улицу капитально отремонтировали, и земельный участок «заиграл» новыми красками. Его рыночная стоимость резко возросла. Вот тут-то у Соболева взыграла алчность – он, видимо, решил землю у своего бывшего компаньона «отжать».

Чтобы не быть голословным, приведу выдержку из заявления в прокуратуру, любезно предоставленного в редакцию по запросу редактора, по которому в настоящее время ведётся проверка.

«Прошу проверить законность и соответствие земельному законодательству отчуждение земельных участков, находящихся по адресу г.Кызыл, ул. Ровенская, 26 с кадастровыми номерами 17:18:0105003:941 и 17:18:0105003:942. Считаю, что в частную собственность они были отчуждены с существенными нарушениями действующего законодательства с признаками мошенничества, поскольку основанием для выкупа земельного участка являлось наличие зарегистрированного права собственности на асфальтовую площадку с кадастровым номером 17:18:0105003:928». «Хотя асфальтовая площадка не может являться самостоятельным объектом недвижимости и не может являться основанием для выкупа земельного участка». Кроме этого, заявитель пояснил прокурору, что «судебная практика не признаёт асфальтовые площадки самостоятельными объектами недвижимости, поскольку является лишь формой улучшения земельного участка».

Чтобы было понятнее, объясню подробнее. Хитрожопый Соболев действительно обладает землёй, на которой имеется асфальтированная площадка. Но каким-то способом умудрился на карте виртуально «передвинуть» эту площадку на ту часть земельного участка, что отошла Козлову. А затем Соболев умудрился оформить на него право собственности под кадастровым номером 17:18:0105003:928. Ну, а затем он прирезал к этой виртуальной площадке земельный надел площадью 1,2 га, как бы связанный с собственностью, и оформил его на себя. Хотя на самом деле на этой земле имеется заброшенная АЗС с зарытыми в землю емкостями под ГСМ.

Как он смог всё это провернуть через регистрирующий орган – пока вопрос. Скорее всего, ему помогал дальний родственник Кара-оола с помощью кадастровой авантюристки Дины Монгуш. Кстати, похоже, что именно она занимается размежеванием и продажей земельных участков по ул. Ровенской, 26.

Пользуясь случаем, хотим предупредить всех, кому в настоящее время Дина Монгуш предлагает по дешёвке купить земельный участок на ул. Ровенская, 26. Этого делать не стоит ни в коем случае, поскольку прокуратура всё равно отменит все эти сделки. И тогда покупатель просто потеряет деньги.

Кстати, знающие люди говорят, что продавец предлагает земельные участки по схеме: участок продаётся за 8 млн. рублей, при этом официально сделка оформляется за 1 миллион, а остальные передаются чёрным налом из рук в руки. В случае, если сделка будет признана недействительной, покупатель будет вправе требовать возврата только той части денег, которая оформлена официально. Остальные деньги вы не сможете вернуть никогда.

Впрочем, и то, что ООО «Ринтер-Т» получит от покупателей официально, вряд ли будут возвращено, поскольку в этом случае предприятие ждёт неминуемое банкротство, а его директора – уголовное дело с обвинением в мошенничестве.

Поэтому сообщаем, что следствием МВД возбуждено уголовное дело по факту хищений средств ИПСЭР структурами приятеля экс-главы республики Ш.Кара-оола Шолбан-оола Советовича Иргита. Принадлежащее ему ООО «Верба» в 2019 году получило 200 млн. рублей из бюджета РФ под обязательство организации переработки древесины и создания новых рабочих мест. Производство до сих пор не налажено, рабочие места не созданы. Иргит вовремя отчитался о закупке оборудования деревообработки, хотя на самом деле он взял его в лизинг. К тому же лизинговые платежи не вносил. Иргиту в который раз грозит ст. 159 УК РФ – мошенничество. На этот раз прикрывать жучилу некому.

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Редакция