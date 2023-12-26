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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2023 год / № 2, 26 декабря / Кто побеждает в битве за тувинскую землю?
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№2, 26 декабря 2023 года.
    О главном начистоту
О главном начистоту

Кто побеждает в битве за тувинскую землю?

Времена меняются, а проблемы остаются прежними. Ничто тувинцу так не дорого, как земля. Потому как она – основа всего. Потому битвы земельные идут нескончаемо. И пока, нужно признать, выигрывают их только чиновники. Поскольку силы в этих битвах заведомо неравные. Так что, увы, всем тем, кто не состоит в родстве с чиновниками и прокурорами, счастья земельного отродясь не видать. Вот уже и конец 2023 года наступил, а, к сожалению моему большому, бардак в распределении земель стал ещё более очевидным. Хотелось бы поиронизировать на эту тему: мол, негоже нам, тувинцам, делить земли. А выходит совсем не ирония, а смех сквозь слезы, эдакий горький сарказм.

Я, если посчитать, больше 10 лет пишу про подлость в отношении распределения земельных участков. И, кажется, всем уже эта тема набила оскомину, но остановиться не могу. Да и не хочу. И не буду. Просто подведу итоги 2023 года.

Проходимцев стало больше. К известным прохиндеям, химичащим на распределении участков, прибавляются новые. Их число множится в геометрической прогрессии. Яркий пример – пгт. Каа-Хем в Кызылском районе. Дело дошло до того, что на замену пройдохе Лаптеву прислали нового председателя посёлка Ондара, имеющего большой практический опыт в земельных вопросах. Разбуди его ночью, так он с закрытыми глазами назовёт кадастровые номера всех спорных земельных участков Кызыла и прилегающих к нему районов. Его почему-то интересуют исключительно спорные участки. Именно те, которые можно через суды у собственников изъять. У тех, кто живёт на ней по многу лет.

Сейчас этот Ондар подтянул в свой мозговой штаб двух местных прохиндеев, которые обрабатывают не совсем грамотных, но очень бедных дачников из садоводческого общества ДАР. Если ты неграмотен, да к тому же у тебя ничего нет, а есть только махонький клочок дачного участка, на котором ты живёшь много-много лет, ты же будешь изо всех сил держаться за него. У бедных жителей ДАРа никогда не получалось узаконить свои участки, потому что чиновникам было выгодно так их держать на притужальнике. Живёт, например, ДАРовец уже лет 20, а за эти годы столько сменилось председателей всяких разных в районе и посёлке, что всех и не упомнишь... И каждый из них пудрил бедные мозги ДАРовцев, лишь бы не выдавать справки для оформления земельных участков в собственность по закону.

Вот, к примеру, работала в земельном отделе районной администрации очень шустрая и изворотливая проходимка Арланмай. Настолько шустрая, что её и к ответственности привлекали за тёмные дела, и с работы потом выгнали подобру-поздорову за это... Но она сумела тихо уйти, избежав уголовного преследования за сроками. Но привычки схематозить остались. Сейчас она продолжает схематозить в другом месте – в статусе координатора ЛДПР в Тыве. Почему всем начальникам так хочется заполучить земли в Кызылском районе, даже и спрашивать не буду. Близко к столице. Это – главное.

Тем временем в самом Кызыле началась настоящая война из-за земли под Центральным рынком, хозяевами которого с 2007 года были и есть братья Кара-оолы. Рынок, который сейчас представляет некую клоаку, с бичами, карманниками и вымогателями, хотят снести. И, наверное, всё же снесут, несмотря на протест Кара-оола. А вот территория, освободившаяся после сноса притонов, и есть предмет будущих земельных войн. Рынок не снесли, а война уже началась. Пока идут разборки, «авторитетные» люди с разных сторон собираются на криминальные стрелки и сходняки, недалеко и до стрельбы. Ох, помяните моё слово, по весне начнут постреливать...

А то, что творится сейчас на территории бывшей «Реалбазы»... Знаю-знаю, со мной некоторые не согласны, но «Реалбаза» – это типичная латиноамериканская война, где с одной стороны бандиты, с другой – собственники, с третьей – прокуроры... Про трупы говорить не буду... Однако, кто ж знает, как повернутся разборки по землям «Реалбазы».

Продолжение в следующем номере следующего года.

Всех с Наступающим Новым годом!

Очень вредная тувинка

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risk-inform.ru/article_10825.html

Остальные материалы номера 2:
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» День строителя в Туве – грустный праздник (№30, 15 августа)
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