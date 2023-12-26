    Коротко

В Туве возбудили дело о пропаже девяти автобусов по дороге из Москвы

До Кызыла не доехали девять из сорока переданных московской мэрией городских автобусов. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Московская мэрия передала Туве сорок низкопольных автобусов «ЛиАЗ» еще в 2021 году. Сами автобусы достались республике бесплатно, однако тувинские власти заключили контракт на их перевозку из Москвы в Кызыл на 12,3 млн. рублей (примерно по 300 тыс. на перевозку одного автобуса). Однако до места назначения доехал только 31 автобус.

Кто ответственен за пропажу, неизвестно: подозреваемых в деле пока нет, автобусы не найдены. Однако известно, что чиновники московской мэрии не отвечали ни за доставку автобусов, ни за их состояние. Тувинские чиновники, несмотря на нехватку машин, подписали акт о приемке выполненных услуг по перевозке.

Ущерб бюджету города оценили более чем в 2,5 млн. рублей (примерно по 277 тыс. рублей за каждый не доехавший автобус). При возбуждении уголовного дела это расценили как тяжкие последствия. Виновникам грозит до десяти лет колонии.

ВОЗ: число заражений ковидом за месяц выросло на 52%. Больше всего заболевших в России

Более 850 тысяч случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в мире с 20 ноября по 17 декабря, что на 52% больше, чем в предыдущий 28-дневный период. Об этом в своем докладе сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За это время, по данным организации, из-за ковида умерли более трех тысяч человек, что на 8% меньше, чем в предыдущий период.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в России, где за это время коронавирус выявили у 279 359 человек, что на 130% больше, чем в предыдущий 28-дневный период.

В ВОЗ отметили, что помимо России больше всего заболевших выявили в Сингапуре (120 898 новых случаев; рост на 86%), Италии (114 795 случаев; +10%), Польше (39 828 случаев; +82%) и Австралии (39 505 случаев; +12%).

Путин поручил провести осенний призыв 2024 года через единый реестр военнообязанных

Призыв россиян на военную службу в октябре-декабре 2024 года будет осуществляться с помощью единого реестра военнообязанных и общедоступного реестра повесток.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Минобороны и Минцифры должны организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также обеспечить рассылку повесток в электронном виде.

В апреле 2023 года Госдума приняла поправки, которые предполагают создание в России единого реестра военнообязанных. Среди данных, которые будут собирать в этом реестре, сведения о состоянии здоровья и образовании, месте жительства и работы призывников. Информацию будут передавать, в числе прочих, Федеральная налоговая служба, суды, медицинские учреждения, Фонд пенсионного и социального страхования, федеральные и местные органы власти, а также вузы.

Эти же поправки узаконивают электронные повестки. Их будут рассылать в личные кабинеты на «Госуслугах». Кроме того, поправки запрещают «гражданам, подлежащим призыву на военную службу», выезд из России с момента получения повестки и до явки в военкомат.