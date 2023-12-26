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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2023 год / № 2, 26 декабря / На прокуратуру надейся... Да сам – не плошай!
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№2, 26 декабря 2023 года.

На прокуратуру надейся... Да сам – не плошай!

На прокуратуру надейся... Да сам – не плошай!

Из публикаций в предыдущих номерах читатели «РИСКа» узнали, как московский прохиндей Сергей Соболев, ловко используя в корыстных целях дальнее родство с бывшим главой республики Шолбаном Кара-оолом, не сумев «прихватить» Кондитерскую фабрику в Кызыле, на деньги своего компаньона по дешёвке (за 5 млн. рублей) прикупил бывшую «Реалбазу», находящуюся по адресу: г.Кызыл, ул. Ровенская, 26, которая уже была в стадии банкротства. Площадь застройки «Реалбазы» составляла 26 га. Случилось это в далёком 2010 году.

Поскольку компаньоны вести совместный бизнес не собирались, этот объект был между ними поделён приблизительно пополам. Одна половина досталась Соболеву, другая – Козлову. Но затем случилась «накладка» – брат главы республики Юра, известный своей ненасытностью, начал претендовать на половину комплекса. Там он собирался за деньги Минобороны строить жильё для ветеранов Афганистана, работающих в его ЧОПе. Но, видимо, когда захватывали «Реалбазу», чёткой договорённости между братьями караоолами и Соболевым относительно того, как воспользоваться землёй, не было. Всё решали «по понятиям». В дальнейшем это позволило прохиндею Соболеву предложить Юре Кара-оолу забрать в счёт своей половинной доли ту часть земли, что осталась за Козловым. Но она уже была оформлена. И просто так «взять – и поделить» стало невозможным. И спор затянулся на годы.

Однако в 2023 году Юра Кара-оол скоропостижно скончался. И в силу этого претендовать на свою долю земли под «Реалбазой» уже не мог. Но без внимания земля не осталась – ею срочно занялся Сергей Соболев. И решил её втихую прибрать под себя и продать подороже.

Но, поскольку Соболев в Туве давно уже не появлялся, ему понадобился помощник на месте, чтобы землю переоформить. Но не просто человек, а «помощник с возможностями». И тогда Соболев снова нашёл общий язык со своим дальним родственником Шолбаном Кара-оолом. Который хоть и перестал быть главой республики, какое-никакое влияние в коридорах власти за собой сохранил. Нашёл он и «бегунка», который согласился оформить все документы и помочь с реализацией имущества. Ею оказалась известная в республике тувинская пройдоха Дина Монгуш.

Пока ещё сложно достоверно сказать, в каких коридорах она носила бумажки Соболева, кого подкупала и кому чего обещала, но в итоге 1,2 га земли на Ровенской, 26 с кадастровыми номерами 17:18:0105003:941 и 17:18:0105003:942 поменяли собственника и ни с того, ни сего, вдруг обрели своего нового хозяина в лице проходимца Соболева. А следом Дина Монгуш тут же начала подыскивать на эту землю покупателей.

Законный владелец М.Козлов, узнав об этом, срочно обратился в прокуратуру с заявлением: «Прошу проверить законность и соответствие земельному законодательству отчуждение земельных участков, находящихся по адресу г.Кызыл, ул. Ровенская, 26 с кадастровыми номерами 17:18:0105003:941 и 17:18:0105003:942. Считаю, то в частную собственность они были отчуждены с существенными нарушениями действующего законодательства с признаками мошенничества, поскольку основанием для выкупа земельного участка являлось наличие зарегистрированного права собственности на асфальтовую площадку с кадастровым номером 17:18:0105003:928».

Прокуратура Тувы провела проверку, однако почему-то выявила только одно нарушение: по её мнению, Соболеву 1,2 га земли досталось по необоснованно низкой цене – за 2,5% от кадастровой стоимости, которая составляет 130 млн. рублей. При этом проверяющие почему-то «не заметили», что на самом деле в указанных координатах земельных участков отсутствуют асфальтовая площадка и котельная, указанные Соболевым как основание для оформления земли в собственность. А на самом деле там имеется холм, а в земле закопаны ёмкости под пожарный резервуар и ГСМ. По всей видимости, проверяющие поленились съездить на место и проверить всё своими глазами.

Странным образом проверяющие смогли не заметить, что Соболев при оформлении земли предоставил документы на право собственности объекта, который хоть и имеет тот же адрес: г.Кызыл, ул. Ровенская, 26, однако расположен совсем в другом месте комплекса в той части, которая реально отошла Соболеву. Фокус совсем не сложный, если договориться с чиновником о том, чтобы он не выезжал на место и просто поверил представителю Соболева на слово.

Но проверяющие из прокуратуры Тувы «не заметили» и другого – того, что даже если бы в этом месте находилась асфальтированная площадка, она бы не давала права на обладание земельным участком под ней, поскольку асфальтирование – это всего лишь улучшение качества земельного участка. И поставлен на учёт в качестве объекта недвижимости быть не может.

Мы далеки от мысли, что Дина Монгуш подкупила прокурорских. Насколько известно, единственный, кто в нашей респрокуратуре разбирается в подобных вопросах – прокурор Яркина – находится в отпуске. И потому, скорее всего, проверку проводили те, кто в земельных вопросах разбираются слабо. Будем надеяться, что после этой публикации прокурор С.Дябкин отнесётся к этому казусу внимательней. И поручит проверку более компетентному работнику.

Редакция

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