Зачем экс-глава республики хочет вернуть себе кресло

или Почему «Единую Россию» пытаются использовать жулики?

Ситуация в Туве на старте выборов депутатов Верховного Хурала Тувы вновь, как и много лет назад, находится в фокусе внимания федерального Центра. Всё это потому, что наш замечательный звёздный земляк Сергей Шойгу вместе со своими дружками-подельниками попал в опалу из-за ситуации в зоне СВО и скандалов с разворовыванием бюджетных средств. Хищения уже сейчас, как сообщают СМИ, достигли 11 трлн. рублей. И имеют тенденцию к росту. Так что теперь правоохранители стараются изо всех сил свешать на команду Шойгу всех собак. Наверное, в другом случае наш замечательный земляк уже давно бы парился со своими заместителями на нарах в СИЗО «Бутырки», если бы он совместно с министром иностранных дел не являлся на последних думских выборах лидером «Единой России». И теперь его арест был бы воспринят как полный демонтаж власти. Так что, по мнению компетентных источников, Шойгу сажать не будут, а дадут ему возможность доработать до 70-летия в Совбезе и тихо податься на пенсию. Если, конечно, до этого времени какой-нибудь «Петров» или «Боширов» не доберутся до него с «Новичком».

КОРРУПЦИЯ В ГЕНЕРАЛЬСКИХ ЛАМПАСАХ

Ни для кого не секрет, что за время руководством Минобороны Сергеем Шойгу бюджет ведомства стремительно, как на дрожжах вырос в три (!) раза. Сам министр неоднократно заявлял, что деньги не пропали даром и на них наша армия оснащена современными видами вооружений на 70%. И готова к любым ситуациям в мире. Однако, когда дело дошло до СВО в Украине, то вдруг выяснилось, что шапкозакидательские настроения, генерируемые в Минобороны, не вполне обоснованные. Поэтому оружие у наших воинов оказалось совсем не современным. Мало того: когда была объявлена частичная мобилизация, вдруг выяснилось, что в армии нет даже амуниции: со складов Минобороны куда-то «испарились» 1,5 млн. комплектов форменной одежды «Ратник». Сначала было начались разборки, кто украл «Ратника». Но Шойгу – известный мастер закулисных игр. Так что вскоре всё как-то «затихло». Мобилизованных одели в то, что родственники купили в коммерческих лавках, и о хищении формы как бы забыли...

Но когда 12 мая президент Путин отправил министра Шойгу в отставку, ФСБ тут же возобновила поиски виновных. Под удар попали сразу два бывших заместителя Шойгу – Цаликов и Булгаков. Как только встал вопрос об аресте в окружении генерала Цаликова, Шойгу срочно прилетел в Туву и, используя свои сохранившиеся связи в АП, пристроил опального генерала, которому могут грозить суд и тюрьма, в число кандидатов в депутаты парламента Тувы по спискам «Единой России». Конечно, такая защита от правоохранителей в наших реалиях – не Бог весть что. Достаточно вспомнить, как сенатора Арашукова арестовали прямо в зале заседаний Совета Федерации. А затем за коррупцию и воровство осудили на пожизненный срок. Так что теперь всё село, откуда он родом, просит президента Путина разрешить почётному вору уйти в зону СВО, чтобы избежать ответственности за содеянное.

Не стану распространяться про то, что бывший заместитель Шойгу ни к ЕР, ни к Туве никогда никакого отношения не имел. И уж тем более ничем республике не помогал. Но наш замечательный земляк, рискуя утопить партийный список «Единой России», всё же решился временно спасти своего заместителя, чтобы он до поры до времени не пошёл на сделку со следствием и не поведал, какие дела они проворачивали с боссом. Так что теперь, когда Цаликов находится в статусе кандидата в депутаты от правящей партии, для правоохранителей он недосягаем. Совершенно очевидно, что его точно не тронут, пока не будут подведены итоги выборов, чтобы не рисковать партсписком и другими кандидатами в Туве от ЕР. Но и сенатором, скорее всего, ему стать всё же не дадут. За ним, наверное, придут до голосования по этому вопросу, как в своё время пришли за Ходорковским(признан российскими властями иностранным агентом), который собирался стать сенатором от Законодательного собрания Эвенкийского автономного округа. Но накануне был неожиданно задержан в аэропорту Новосибирска.

Очередной жертвой активности ФСБ на днях стал другой бывший заместитель Шойгу – генерал Дмитрий Булгаков, которого следствие обвиняет в коррупции. Бывшему заместителю министра обороны России в 2016 году присвоили звание Героя России. Он также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденами Александра Невского, «За военные заслуги», Почёта и другими. В общем – полный кавалер и герой. Кстати говоря, Булгаков находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и других стран Запада из-за поддержки вторжения войск РФ в Украину. Как сообщалось, он проявил героизм, отвечая за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил. Руководил работой по обеспечению войск вооружением и военной техникой, а также отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны. Теперь он арестован по уголовному делу «коррупционной направленности».

ТАСС утверждает, что генерала подозревают в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). При этом о пропавших без следа 1,5 млн. комплектов «Ратника» никто и не поминает... Видимо, эта пропажа в биографии Булгакова – сущая мелочь. По версии следствия, опальный генерал создал систему поставок в российские войска некачественных продуктов по завышенной стоимости. В том числе и в частях, воюющих в зоне СВО. Как сообщается в СМИ, по некоторым сведениям, Булгаков, используя служебное положение, лоббировал заключение контрактов Минобороны с коммерческими структурами, за что «получал откаты». По информации РИА Новости, которое ссылается на материалы дела, троих фигурантов дела о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам арестовали ещё в апреле. Все они дали признательные показания, уличающие генерала. По месту проживания Булгакова прошли обыски, после этого он был доставлен на допрос в СК, задержан и арестован.

В октябре 2022 года издание «Метла» писало, что дочь Булгакова Марина Мешкова в 2009 году стала соучредителем компании «Содружество ветеранов». В 2018 году компания успешно ликвидировалась, но до этого, как утверждалось в расследовании, успела «заработать» на госзакупках 20 млн. рублей, в том числе на поставках Минобороны соков, макарон, чая, печенья и сушёных фруктов. На контрактах с армией также зарабатывали компании бизнес-партнёров Мешковой. В частности, компания «Агрокооппродукт» получила от ведомства заказы на поставки кофе и муки, а «ГТП Возрождение» поставляет армии компоты, огурцы и шоколад.

А всего с апреля 2024 года правоохранительные органы задержали, по меньшей мере, четырёх российских генералов: это бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи Минобороны РФ Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов, которого недавно перевели под домашний арест. Иванова, Кузнецова и Шамарина обвинили в получении взяток, Попова – в мошенничестве. А на днях суд арестовал главу Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (пункт «б» части 2 статьи 285.4 УК). Речь идёт о закупке томографа по завышенной цене в ходе реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в 2019 году. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Всё это не может не изменять отношения к нашему замечательному земляку со стороны Кремля. Особенно на фоне того, что трёхдневный парадный поход на Киев превратился в кровавую спецоперацию, конца и края которой не видно. Потворство коррупции и воровству при тотальной некомпетентности руководителя военного ведомства уже сделали Шойгу из любимого спасателя Отечества в пародию на деловитость, порядочность и честность.

ВЛАСТНАЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ ВО ВСЕЙ КРАСЕ

Конечно же, человек с такой судьбой и стремительно пикирующей карьерой не может быть надёжной «крышей» для такого персонажа, как девятый заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, который занимается моделированием такого политического процесса, который разрушает сложившийся консенсус власти и открывает простор для разного рода проходимцев с криминальным уклоном.

Многие удивляются: зачем Кара-оолу заниматься парламентскими выборами в Туве, если он – фигура федерального масштаба? На самом деле ларчик просто открывался. Достаточно внимательно ознакомиться с бензиновым бизнесом семьи Кара-оол. На правом берегу всем известна АЗС «Эне-Сай», которой владеют супруги Шолбан и Лариса Кара-оол. Откуда у них появилась заправка, ранее принадлежавшая госкомпании «Туванефтепродукт» – тайна за семью печатями. Следов каких-нибудь аукционов по продаже имущества предприятия-банкрота никто в глаза не видел. Зато из СМИ известно, что глава республики Кара-оол наградил конкурсного управляющего этого предприятия орденом республики. За что? За то, что переоформил объект недвижимости на супругу Кара-оола Ларису?

Многое встало на свои места, когда выяснилось, что при реконструкции АЗС Кара-оол занял территорию соседней АЗС, которая принадлежит другому хозяину. Так появилось гражданское дело по освобождению незаконно занятой территории путём сноса самовольных строений, расположенных на не принадлежащем Кара-оолам земельном участке. В ходе судебного разбирательства кара-ооловский юрист шёл на всевозможные хитрости: на каждом шагу безбожно лгал и изворачивался. Мало того, похоже, они то ли купили, то ли запугали федерального судью, который при наличии необходимых доказательств в деле всё же сумел вынести решение в пользу Кара-оола. Когда он оглашал вердикт, было заметно, что ему самому за него было стыдно. Однако справедливость восторжествовала, когда дело рассматривалось в Верховном суде Тувы. Он признал правоту истицы и определил снести самовольные постройки, возведённые Кара-оолом на земельном участке, принадлежащем владельцу соседней АЗС.

Но не это самое интересное в данном деле. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что на самом деле никакой АЗС по указанному адресу вообще не существует! В государственном реестре объектов недвижимости такого объекта, как АЗС по адресу г.Кызыл, ул. Абаканская, 35, не числится! Более того, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что Кара-оол не только не приобретал у «Туванефтепродукта» АЗС в данном месте, сам земельный участок, на котором находится АЗС, попал в цепкие руки Кара-оола неизвестным криминальным образом. Вполне так может статься, что скупердяй Кара-оол имущество госкомпании попросту присвоил, используя должностное положение. Более того: и так называемую реконструкцию несуществующего объекта недвижимости Кара-оол провёл, не имея на руках никаких разрешительных документов: ни ГПЗУ на земельный участок, ни проектно-сметную документацию и тем более разрешения на строительство АЗС. Не получал он и Акта ввода объекта. Таким образом, несуществующая АЗС эксплуатируется Кара-оолом незаконно.

Из всего этого вытекает, что Кара-оол никогда не платил полагающиеся налоги на имущество. При этом электроснабжение АЗС он обеспечил оформлением подмётной бумажки, в которой было указано, что договор на электроснабжение необходим в связи со сменой владельца объекта недвижимости (АЗС), которого на самом деле нет в природе. Решением суда было определено, что Ответчик – Лариса Саган-ооловна Кара-оол обязана снести в течение трёх месяцев все самовольно построенные строения на захваченном земельном участке. А если она этого не сделает, то Истица имеет право снести всё находящееся на её территории и предъявить Ответчице к оплате затраты за снос.

Как все, наверное, уже поняли, Кара-оолы исполнять вступившее в законную силу решение суда и сносить АЗС отказались. Хотя срок исполнения наступил в знаменательный день – аккурат в День рождения Шолбана 18 июля 2024 года.

ПРОКУРАТУРА И ПОЛИЦИЯ НА СТРАЖЕ ОСОБО ОПАСНОГО НЕЗАКОННОГО ОБЪЕКТА

И вот наступил трагический момент принудительного сноса АЗС, назначенный на 26 июля. Инициатором сноса были разосланы уведомления о необходимости по судебному решению обеспечить правопорядок при сносе опасного объекта всем правоохранителям республики: главному судебному приставу и управлению Ростехнадзора. Но Кара-оолу удалось нейтрализовать деятельность правоохранительных органов в республике. Поэтому ни МВД, ни прокуратура, ни УФСПП, ни Управление Ростехнадзора в момент сноса объект не посетили и порядок там не обеспечили. Особенно кажется поразительным бездействие со стороны прокурора республики Дябкина, министра внутренних дел Кондрашова и главного судебного пристава-исполнителя Достая, которые по должности обязаны обеспечивать порядок при подобных мероприятиях.

Кто-то спросит, а в чём дело, почему Дябкин, Кондрашов и Достай демонстративно нарушили закон и не исполняют возложенные на них обязанности? А ларчик, похоже, «просто открывался». Окружение Кара-оола с 2021 года распускает в республике слухи о том, что дни действующего главы республики Ховалыга сочтены. И что со дня на день президент Путин по просьбе Шойгу вернёт на республиканский трон Шолбана Кара-оола. А Дябкин, Кондрашов и Достай своей карьерой обязаны именно тандему Шойгу–Кара-оол. И служат они до сих пор не столько закону и порядку, сколько этим лицам. Потому готовы покрывать их правонарушения столько, сколько потребуется Кара-оолу и Шойгу. Они, наверное, свято верят в то, что в случае чего тандем Шойгу–Кара-оол «прикроет» их преступное бездействие и обеспечит неприкосновенность от закона.

Наверное, эти чины безнадёжно отстали от жизни. Ведь если следователи пришли за такими монстрами, как генералы Минобороны, о чём Вы прочитали выше, то нашим доморощенным дябкиным-кондрашовым и подавно можно, в случае чего, круто загреметь. По крайней мере, как минимум – за халатность. Впрочем, не будем спешить: следствие каждому действию или бездействию конкретного начальника даст соответствующую юридическую квалификацию.

Кстати, В.Ховалыг правит Тувой уже более двух лет. Никаких реальных признаков того, что его вскоре может заменить Кара-оол, незаметно. И раболепное отношение генералов к экс-главе объяснить невозможно. Поскольку теперь уж точно ничто не указывает на то, что Кара-оол сможет его «подвинуть». Так что я бы посоветовал генералам в их повседневной службе Родине быть более внимательными. И чаще заглядывать в Закон.

ЧТО-ТО ПРОГНИЛО В ПРОКУРОРСКОМ ЦАРСТВЕ...

В связи с этим особое внимание я бы обратил на деятельность республиканской прокуратуры, в которой в последние годы происходят странные, не поддающиеся объяснению события. В предыдущем номере мой коллега подробно описал бурную деятельность прокуратуры Кызылского района, где прокуроры с настойчивостью, достойной лучшего применения, вместо борьбы с жульничеством, видимо, по указанию прокурора Дябкина ходят по стройкам, чтобы пересчитать битые кирпичи, измерить вертикальность стен и установить количество сторожей. Но на днях из республиканской прокуратуры пришло сногсшибательное сообщение о том, что одна из самых лучших на взгляд прокурора РТ Дябкина обвинитель старший помощник прокурора Дябкина отдела по борьбе с коррупцией подполковник Бадан-оол, осуществляющая обвинение в судах от имени государства, понесла тяжёлую потерю. Органы безопасности изловили и уличили её мужа, который служил во ФСИНе, в криминальных связях с уголовными элементами. Его на пару с родным братом подозревают в передаче отбывающим наказание наркотиков, денег и других запрещённых вещей. В настоящее время они арестованы и отправлены в СИЗО «Лефортово», где уже томятся более полусотни их подельников по АУЕ (запрещённая российскими властями экстремистская организация).

К этому можно добавить эпизод, когда бывший прокурор Тувы Боровков взял да и отказался в суде от взыскания в пользу государства 68 млн. рублей. Их получил криминальный предприниматель Крапивин по контракту, который был заключён задним числом и признанным судом недействительным. При этом в другом деле сам Дябкин пытался взыскать с фермера 32 млн. рублей субсидии, выделенной на развитие птицеводства. Но проиграл, нанеся государству ущерб в 600 тыс. рублей судебных расходов, взысканных судом с казны РФ. Глядя на эти два эпизода, складывается вполне определённая картина того прокурорского беспредела, что осуществлял прокурор Боровков и в настоящее время творит прокурор Дябкин.

Конечно, нужно иметь в виду, что Тува – в плане криминогенности особый регион России. Таких вороватых чиновников и покрывающих их правоохранителей поискать и поискать. Чтобы далеко не ходить, приведу лишь несколько наиболее ярких примеров. В первом случае два министра и один замминистра правительства Кара-оола украли миллионы, выделенные Москвой на проведение агитации за внесение изменений в Конституцию России. В настоящее время их судят в Кызылском городском суде. Вскоре ожидается приговор. А ещё ранее Абаканский городской суд признал виновным бывшего председателя Конституционного суда Тувы Аяса Саая в краже бюджетных средств, выделенных главой правительства Ш.Кара-оолом на проведение неких научно-практических конференций по изучению Конституции Тувы. Он был один из самых закадычных друзей Кара-оола. На полученные криминальным путём деньги Саая купил крутой внедорожник и отстроил коттедж. Ещё раньше в 2008 году другой личный друг главы Кара-оола начальник уголовного розыска Кызыла Сарыг-Донгак из чувства личной неприязни дал указание найти и задержать одного студента. Затем он избил его, с помощью своих подчинённых на служебном авто вывез его за город, снова избил, спустил в котлован, облил заранее заготовленным бензином и заживо сжёг. Всех перечисленных преступников выявили органы ФСБ. Не полиция, не прокуратура, а ФСБ. Вот это и есть настоящее криминальное лицо Республики Тыва и сомнительная роль правоохранительных органов в укрывательстве преступности.

А криминальную АЗС всё равно придётся снести... Таково требование вступившего в законную силу решения суда. Заодно нужно проверить и другие объекты недвижимости, из которых чета Кара-оолов извлекает нетрудовые доходы. Вероятно, эта АЗС – один из многих таких объектов. Думается, именно такая, нажитая «непосильным трудом» собственность семьи Кара-оолов и заставляет его правдами и неправдами цепляться за власть, управляя прокурором республики, министром внутренних дел и главным приставом. Если на этих выборах Кара-оол и его криминальные друзья потерпят поражение, это будет началом социального выздоровления тувинского общества.

Кондрат Пчёлкин