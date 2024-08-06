Прокурорскому беспределу нужно положить конец

Уважаемая редакция! Прочитали в «Риске» про прокурорского работника А.Бадан-оол, у которой муж, с которым она прожила два десятка лет, оказался лидером АУЕ (запрещённая российскими властями экстремистская организация). Извините, но в газете о них неполная информация. Чтобы понять, что это за «парочка» и какие нравы царят в нынешней прокуратуре Тувы при прокуроре С.Дябкине, направляем Вам обращение граждан к генеральному прокурору России. Если сочтёте возможным, будьте добры – опубликуйте. Пусть население республики больше узнает о своих «героях».

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Публикуем обращение к генеральному прокурору России И.Краснову с некоторыми сокращениями.

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Уважаемый, Игорь Викторович!

В середине июля 2024 года стало известно, что был задержан и направлен в СИЗО бывший сотрудник Управления ФСИН России по Республике Тыва Темир Бадан-оол, который оказывал покровительство «крышевание А...» в Республике Тыва. 18.07.2024 года спецэтапом полковник в отставке Темир Бадан-оол, был отправлен в СИЗО Лефортово г. Москва. По уголовному делу, по которому он задержан, ему грозит до 25 лет лишения свободы с содержанием в колонии особого режима, по ряду предъявленных ему обвинений, а именно по ст. 228.1 ч. 4, ст. 210 ч. 4, ст. 285, ст. 282.1 Уголовного кодекса РФ.

Ранее Темир Бадан-оол занимал должности начальника оперативного отдела ИК1, начальника ИК2 и т.д. Кто еще был причастен к запрещенной в России организации АУЕ... в Республике Тыва из сотрудников УФСИН по Республике Тыва выясняется.

По мнению ФСБ, Темир Бадан-оол поддерживал арестантов с 2018 по 2022 годы в ИК1 (колоний строгого режима в г. Кызыле), в те же года в ИК4 (колония общего режима в г. Шагонаре). Полагаем, что следствию предстоит выяснить обстоятельства его преступной деятельности.

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Далее сообщается, что друг и соратник экс-главы республики Ш.Кара-оола Темир Бадан-оол «С 2020 года возглавлял Федерацию Самбо в Республике Тыва». Примечательно, что:

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Аида Олеговна Бадан-оол около 20 лет является супругой Темира Бадан-оола и занимает одну из ключевых должностей в надзорном органе – Прокуратуре Республики Тыва. Она начинала свою карьеру с помощника прокурора г. Кызыла. В настоящее время занимает должность прокурора отдела по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции Прокуратуры Республики Тыва. И в течение длительного времени занималась «борьбой с коррупцией». Однако как можно говорить о ее противодействии коррупции, если ее супруг, злоупотребляя своими должностными полномочиями, совершал преступления? Возможно ли, что супруга не была об этом осведомлена? Как может жена не заметить образ жизни своего мужа? Возможно, что Темир Бадан-оол совершал преступления с согласия и одобрения своей супруги, которая пользовалась материальными благами преступной деятельности и «закрывала» глаза на преступления, тогда как долг государственного служащего требует от нее пресечения всеми силами коррупционных проявлений.

Аида Бадан-оол служит под непосредственным руководством Владислава Николаевича Пеняева, который с начала 2000 годов в органах прокуратуры Республики Тыва осуществляет деятельность по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции. В настоящее время возглавляет данное направление деятельности. Причем этот отдел прокуратуры Республики Тыва отличается тем, что в течение длительного времени успешно устраняет всех высших чиновников, республиканских министров и крупных предпринимателей в Республике Тыва.

Начальник и сотрудники этого отдела прокуратуры решают, кто будет «на плаву», а кто – нет. Именно Пеняев много лет курирует СЧ СУ МВД по Республике Тыва, именно он работал с ФСБ, именно он и его отдел подписывал многие обвинительные заключения следственных органов. И именно Аида Бадан-оол по заданию Пеняева поддерживала обвинение. ...В этих и многих других делах Пеняев руководил своим ручным прокурором Бадан-оол, говорил, где и как нажать на судью, чтобы был мягкий или очень строгий приговор. Зная семейные дела семьи Бадан-оол, можно предположить, что прокурор Пеняев легко манипулировал своей подчиненной!

И самый главный вопрос: что делал главный прокурор Республики Тыва Сергей Дябкин? Знал и покрывал преступные связи с АУЕ своих подчиненных или АУЕ проникло и в верхушку главного надзорного органа Республики Тыва?

Уважаемый, Игорь Викторович, обращаемся к Вам с просьбой разобраться в системе Прокуратуры Республики Тыва, которая настолько на сегодняшний день «прогнила», что население не верит в прокуратуру как надзорный орган, который требует возбуждать заказные уголовные дела на неугодных кому-либо лиц. Могут ли должностные лица органов прокуратуры занимать свои должности, тогда как их близкие родственники занимаются преступной деятельностью, вплоть до поддержания АУЕ?

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От редакции.

Читатели газеты удивляются, когда узнают, как руководство респрокуратуры Тувы сроднилось с криминальными предпринимателями и закрывает глаза на сговор Крапивиных с главой республики Кара-оолом, в результате чего государство несёт убытки в размере десятков миллионов рублей. А в это время первый заместитель прокурора Дябкин пытается уничтожить агробизнес в республике, заявляя заведомо неосновательные иски к фермерам. И после того, как суд отказывает, заменяет прокурора Боровкова на его должности. В связи с этим проделки Пеняева и Бадан-оол смотрятся как детские шалости. Мы согласны, что такому прокурорскому беспределу нужно положить конец. Редакция поддерживает смелый шаг гражданского мужества и направит генеральному прокурору России соответствующее письмо.