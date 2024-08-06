    Перекрёсток мнений

Аноним, 03-08-2024 #1[ru]

Ну да, чего-чего, а «профессионализма, объективности и, конечно, безусловной преданности Отечеству и нашему народу» у наших следователей – хоть отбавляй. Дела «шьют», не оглядываясь на закон.

Аноним, 03-08-2024 #2[ru]

Наши следователи по команде «сверху» кому хочешь хоть что «пришьют».

Аноним, 03-08-2024 #3[ru]

Теперь следователей-профессионалов днём с огнём не сыщешь.

Аноним, 03-08-2024 #4[ru]

Следователи СКР – это ещё что-то. А вот полицейские следователи – туши свет! Балбес на балбесе. Взять, к примеру, Салчака. Ну что с такого дурака взять?

Аноним, 31-07-2024 #1[ru]

Представьте государство, в котором: депутаты предлагают запретить все развлечения, кроме хороводов, обсуждают запрет на одиночество, фильмы про счастливых одиноких мужчин и во всю кричат о том, что рожать надо минимум троих детей – и чем раньше, тем лучше. Министерство финансов утверждает, что жители бедные, потому что богатые, а президент, который завел страну неизвестно куда, бредит о том, что это – особый путь и скоро все заживут... Оруэлл трижды охренел бы от такого сумасшествия. Но это и есть реалии сегодняшней России.

Аноним, 01-08-2024 #2[ru]

«Китайские компании перекрыли поставки компонентов для производства телевизоров в России». Господин Си, что в конце концов, происходит? Пожалуйста, только не телевизоры!!! УМОЛЯЮ!!! Не надо нам никакого оружия, чипов, телефонов. Автомобили оставьте себе! НО ТЕЛЕВИЗОРЫ??! Забирайте наш газ бесплатно! Хабаровск нужен? Берите! Только телевизоры не трогайте, УМОЛЯЮ!!!

Аноним, 01-08-2024 #3[ru]

Настя Кирпичникова, многократный чемпион Европы, рекордсмен и мастер спорта РФ международного класса, стала серебряным призером Олимпиады. Весной 2023-го года она сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Францию. А могла бы сейчас в чемпионатах по огуречному хрусту участвовать...

Аноним, 31-07-2024 #1[ru]

Обделались, как всегда! Хитрый Шолбан всех переиграл!

Аноним, 31-07-2024 #3[ru]

Орденские планки в 14 рядов. Герой России, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» 2, 3 и 4 степени, ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена «За военные заслуги» и т.д. генерал Булгаков – под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Новой Зеландии. Короче, уважаемый человек! А оказалось – вор. Выдавал курятину за говядину.

Аноним, 31-07-2024 #4[ru]

Ну и кто там говорит о невыносимых условиях в российских тюрьмах?! Член банды Цапков, приговорённый к пожизненному сроку за 18 убийств, находясь в СИЗО, поставил себе виниры за 800 тыс. руб. Скорее всего и муж прокурорши Бадан-оол в тувинских тюрьмах оказывает такие же услуги для зэков.

Аноним, 31-07-2024 #5[ru]

Следствие в РФ установило, что экс-замминистра обороны умудрился сделать целое состояние на пайках. На 9 миллионах пайков для армии он «заработал» 1,3 миллиарда рублей!

Аноним, 31-07-2024 #6[ru]

При обысках у арестованного экс-заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова ни в квартире, ни в частном доме не обнаружили ни наличных денег, ни дорогих шуб, ни украшений. Только коллекция наград и картин. Его ушлая бабёнка всё загодя вывезла: https://t.me/gorodglupov/31754

Аноним, 01-08-2024 #7[ru]

Супер Аяс снят с предвыборной гонки! Минус один предатель! Решением Избирательной комиссии Тувы Аяс Сарыглар по кличке Супер Аяс, который в одном лице является кандидатом от «Справедливой России» и помощником единоросовца Шолбана Кара-оола, снят с предвыборной гонки за скрытую от избиркома судимость. https://vk.com/wall-67525643_85224

Аноним, 01-08-2024 #9[ru]

Разгром клана Шойгу – пожалуй, самая сильная тряска в Минобороны со времен Сердюкова. Но пока есть сильное отличие – сам Шойгу ещё не сидит. Точнее, сидит, но в Совете Безопасности. Однако с каждой неделей всё больше людей, которые были его замами или просто на расстоянии вытянутой от него руки, оказываются в СИЗО. Не самое ли время задуматься о побеге в Штаты, Сергей Кужугетович? И получить там иммунитет в обмен на информацию о Путине.

Аноним, 01-08-2024 #10[ru]

#9... Но, возможно, у него другой план. Свидетели по делу, по которому проходит Тимур Иванов, начали загадочно умирать. Причём поговаривают, что они должны были дать и показания на бывшего зама Шойгу – Булгакова. Но один умер в СИЗО, а другой – аж целый генерал – на воле.

Аноним, 02-08-2024 #12[ru]

Шойгу – крыса.

Аноним, 02-08-2024 #14[ru]

Филипа Киркорова в президенты РФ! Караоло – в заместители. Шойгу – уборщицей.

Аноним, 03-08-2024 #17[ru]

Художнику – респект!

Аноним, 03-08-2024 #18[ru]

Тува для них – это просто бюджетный пирог. Людей они не видят и не знают.

Аноним, 03-08-2024 #19[ru]

Карлик – жирный жадный жополиз.

Аноним, 03-08-2024 #20[ru]

Шойгу крепко прицепился к тувинцам. Не оторвёшь! Вот падла!

Аноним, 03-08-2024 #21[ru]

За Шойгу скоро придут. И припомнят ему всё!

Аноним, 01-08-2024 #5[ru]

«У меня была сестра. Короче – красавица. И все хотели ее трахнуть. И я подумал: а зачем, интересно, они ее будут трахать, уж лучше я ее сам трахну». Ничего необычного, просто основатель кремлевского движения «Наши» и экс-глава Росмолодёжи Василий Якеменко рассказывает, как зарабатывать миллиарды. https://t.me/polit1humor/5356 Вот такие люди и учат нас Родину любить...

Аноним, 02-08-2024 #6[ru]

А десантники, которые сегодня будут купаться в фонтанах, рвать тельняшки на груди и кричать «никто кроме нас» – они почему не в окопах на СВО? Почему не торопятся подписывать контракт в 2,3 млн. рублей? Почему «кроме них» воюют зэки и бомжи?

Аноним, 02-08-2024 #7[ru]

Анон 6 – стоило заявить, что в день ВДВ улицы будут патрулировать не полицейские, а военкомы с повестками, как фонтаны очистились!

Аноним, 03-08-2024 #8[ru]

Что общего между рождением и смертью в путинской России? Один из вариантов ответа на этот вопрос – меры экономического стимулирования и того, и другого эффективны до определенных пороговых значений. А потом стимулы действовать перестают: сколько ни плати, бабы не хотят рожать, а мужики – умирать. Объясняется это просто – все, для кого вопрос упирался в деньги, либо родили, либо отправились в окопы. Остаются те, для кого значение имеют нематериальные факторы, то есть те, кто ни рожать, ни умирать за деньги в рамках заданной парадигмы не хочет. Или просто хочет жить.

Аноним, 03-08-2024 #9[ru]

У задержанного замглавы МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко нашли 250 млн. рублей, более 20 автомобилей и свыше 50 объектов жилой и коммерческой недвижимости. А мы потом удивляемся, что пожары тушить нечем, кроме топоров, лопат и ручных водонагнетателей...

Аноним, 31-07-2024 #1[ru]

Медведев заявил, что всеми процессами в США заправляет так называемое глубинное государство, а не избранный президент. Поэтому «можно посадить в Овальном кабинете хоть чучело огородное, хоть мумию фараона – ничего по большому счету не изменится». Я бы прислушался к Медведеву. Он знает, о чём говорит. Сам четыре года просидел в Кремле таким экспонатом.

Аноним, 31-07-2024 #3[ru]

В.В. Путин в ускоренном режиме поздравил Н. Мадуро с победой на выборах президента Венесуэлы. Совсем как В.Ф. Януковича в 2004. Недобрый знак. РФ-президент, к тому же, явно намекает, что «в случае чего» готов предоставить г-ну Мадуро убежище в РФ. Ну совсем как В.Ф. Януковичу в 2014-м.

Аноним, 31-07-2024 #5[ru]

Задергались в Кремле после ликвидации дружка РФ главаря ХАМАС Хании. Нелюдям тоже бывает страшно. Им только других людей убивать не страшно. В современном мире черные лебеди могут и в окно спальни залететь, и на балконе приземлиться. Сегодня, кстати, ровно два года, день в день, как такой лебедь в виде Hellfire прибил лидера террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири на балконе его дома. Так что неуязвимых во всём мире больше нет.

Аноним, 01-08-2024 #6[ru]

Путин обменял Яшина*, Кара-Мурзу*, Алсу Курмашеву, Пивоварова, Олега Орлова*, Скочиленко, Чанышеву, Фадееву, Гершковича, Кригера, Лика, Воронина, Останина, Шёбеля, Пола Уилана и Германа Мойжеса на убийц, шпионов и мошенников... То есть куча хороших людей уехала, куча сомнительных – приехала. Россия опять в проигрыше? Это если совсем коротко об обмене.

* признаны российскими властями иностранными агентами.

Аноним, 01-08-2024 #8[ru]

Осужденный Игорь Стрелков тем временем ноет про обмен: «В очередной раз убедился, что в РФ намного выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью». К нему присоединилась его супруга Мирослава Регинская: «Пока происходит обмен предателей Родины, патриот своей страны и военный офицер Игорь Стрелков остается в тюрьме». Похоже, реконструктор и его почтенная супруга, все-таки тронулись окончательно. Если бы Гиркина и махнули на какого-нибудь шпиончика, то прямо с «борта» в Стамбуле он поехал бы на свое «пожизненное» за сбитый гражданский «Боинг».

Аноним, 02-08-2024 #12[ru]

Нико Ланге, эксперт Мюнхенской конференции по безопасности: «Тем, кто говорит, что обмен показывает, что с РФ можно вести переговоры, следует помнить, что РФ произвольно бросила в тюрьму своих граждан и иностранных журналистов, чтобы выторговать свободу убийцам».

Аноним, 02-08-2024 #13[ru]

О приоритетах. Путин не приехал на «Крокус», на затопленные и сгоревшие города, не приехал вообще никуда, где мог быть президент страны в тяжелые времена. Но приехал в аэропорт встречать провалившихся разведчиков, убийц и мошенников...

Аноним, 02-08-2024 #14[ru]

Путин убедился: чтобы спасти своих попавшихся киллеров и диверсантов, надо брать заложников. Метод работает. Он наверняка рассматривает состоявшийся размен как свою большую победу над мягкотелым Западом. И Навального (российские власти называют его экстремистом) не отдал, и Красикова получил. И теперь у Путина всегда будет запас заложников из «недружественных стран». Пополнить обменный фонд нетрудно: бери любого прямо в Шереметьево, никакие сложные контрразведывательные операции не нужны. А русских киллеров и диверсантов по просторам свободного мира будет бродить ещё больше. Можно не сомневаться.

Аноним, 03-08-2024 #15[ru]

Пишут, что в Крыму в ночь с 1 на 2 августа потопили российскую подводную лодку «Ростов-на-Дону», которая уже раньше подвергалась ударам. Врут, всё врут! Как же можно утопить подводную лодку, если она уже под водой и не в состоянии всплыть?

Аноним, 02-08-2024 #1[ru]

Вы ничего не докажите. Потому что банда Карлика «ни о чём». А вот банда Кремля – это банда!

Аноним, 03-08-2024 #2[ru]

Это кого там нарисовали? Дябкина и Кондрашова с зонтиком над Хертек?

Аноним, 03-08-2024 #3[ru]

Тувинские правоохранители – самые бессовестные люди в республике. Им бы только наживаться.

Аноним, 03-08-2024 #4[ru]

Дябкин – слуга Карлика.

Аноним, 03-08-2024 #5[ru]

А чем от него Кондрашов отличается? Всех их нужно гнать из республики поганой метлой!