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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 6, 6 августа / Коротко
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№6, 6 августа 2024 года.
    Коротко

Тува попала в число регионов с самыми аварийными водителями

Меньше всего автовладельцев, которые имеют максимальную скидку за безаварийное вождение по ОСАГО, то есть минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ), живет в Республике Дагестан. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), проанализировав данные за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.

Так, в Дагестане всего 4,5% водителей имеют максимальную скидку. В антирейтинг также вошли Чеченская республика (5,5%), Республика Тыва (6,1%) и Республика Ингушетия (6,2%).

Наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, зафиксирована в Москве (48,8%). Следом идут Санкт-Петербург (45,3%), Московская область (43,6%), Ленинградская область (42,7%) и Пермский край (42,5%).

Как отметил президент РСА Евгений Уфимцев в среднем по России доля водителей с минимальным значением КБМ составила 33,2%, треть автовладельцев страны не становились виновниками ДТП последние десять лет.

«Такой показатель, как доля безаварийных водителей в регионе, также характеризует ситуацию на дорогах региона в целом. Если доля аккуратных автовладельцев в регионе низка, это означает, что в нем существует проблема либо с подготовкой водителей, либо с дорожными условиями, либо в регионе присутствуют высокие риски мошеннических действий. Из-за этого для автовладельцев таких регионов полис ОСАГО стоит дороже», – объяснил Уфимцев.

«Из чего состоит мужчина? Муж и чин!» Депутат Госдумы Андрей Красов – о том, почему должны воевать многодетные отцы и отцы детей с инвалидностью

Государственная дума РФ отклонила законопроекты, в которых предлагалось предоставить отстрочку от призыва на военную службу отцам троих и более детей и отцам детей с инвалидностью. Соответствующие решения приняли в конце пленарного заседания 30 июля, трансляция которого велась на сайте Думы.

Замглавы думского комитета по обороне Андрей Красов, предлагая отклонить поправку об отстрочке для многодетных отцов, сослался на 59-ю статью Конституции РФ, в которой сказано, что «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ».

«Выведение из мобилизационных мероприятий существенной численности боеспособных мужчин, угрожающее ущербом по комплектованию войск, – это не про защиту детей, а как раз про угрозу их существования», – сказал Красов.

Когда Дума рассматривала два законопроекта об отсрочках для отцов детей с инвалидностью, Андрей Красов сказал, почему этой категории граждан, как и многодетным отцам, нельзя предоставлять отсрочку:

«Из чего состоит мужчина? Муж и чин! Муж – это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства. А в последующем чин – это работник, добытчик. Так вот. Каждый мужчина должен защищать свою семью, наше общество и наше государство. А потом уже думать и заботиться о добыче для своей семьи».

Совфед обязал компании передавать данные россиян в реестр военкоматов

Совет Федерации одобрил закон об информационном взаимодействии работодателей с военкоматами через электронный реестр призывников, сообщает ТАСС. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно действующим нормам, руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных сотрудниках в течение пяти дней со дня их изменения.

Теперь для передачи таких сведений они должны будут использовать реестр воинского учета. Также с помощью реестра руководители организаций смогут направлять в военкоматы информацию об уклонении граждан от постановки на воинский учет.

В Туве завели дело о загрязнении почвы на треть миллиарда рублей

Следователи возбудили по материалам прокуратуры уголовное дело о нарушении правил охраны природы в Республике Тыва. По данным правоохранителей, фирма, имеющая лицензию на использование недр, загрязнила почву опасными веществами.

Установлено, что ООО «Мидас» на основании лицензии предоставлено право пользования недрами на участке р. Чежи в Пий-Хемском районе.

В период с декабря 2020 по август 2023 года ООО «Мидас» в ходе эксплуатации участка недр «р. Чежи» произвел самовольное снятие и уничтожение плодородного слоя почвы до степени прекращения роста лесных насаждений площадью 128 472 м2 и допустил загрязнение почвы (порчу земель) опасным для здоровья людей и окружающей среды загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

Расчет размера вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды составил 335 млн. рублей.

По данному факту прокурор в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направил материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении должностных лиц ООО «Мидас» возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды).

Ранее прокуратурой республики в суд направлено исковое заявление о взыскании суммы ущерба с ООО «Мидас», которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Кроме того, на контроле прокуратуры республики также находится уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) по факту повреждения до прекращения роста лесных насаждений на указанном участке недр, чем государственному лесному фонду причинен ущерб в сумме 225 тыс. рублей.

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Остальные материалы номера 6:

Вышел бы в люди, да боюсь испачкаться.

Шутка 2011 года

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