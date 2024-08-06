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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 6, 6 августа / Сергей Конвиз: На Ближнем Востоке решается судьба существования Израиля
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№6, 6 августа 2024 года.
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Сергей Конвиз: На Ближнем Востоке решается судьба существования Израиля

На Ближнем Востоке решается судьба существования Израиля

Внимание всего мира вот уже в течение 300 дней приковано к событиям в Израиле, где 7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на мирных жителей. Как теперь выяснилось, гуманитарную помощь ООН, арабских стран, Евросоюза и США террористы использовали для накопления оружия и подготовки нападения на Израиль. В том числе для закупки и производства на месте ракет и беспилотников.

7-8 октября погибли около 1,2 тыс. израильтян. И ещё порядка 250 мирных граждан были взяты в заложники, которых удерживают в плену в подземных тоннелях вот уже более 300 дней. Властям Израиля удалось освободить часть заложников. Некоторые жертвы теракта скончались в плену, про остальных достоверно ничего неизвестно. Но переговоры при посредничестве Катара и США об условиях их возвращения ведутся в обмен на освобождение из тюрем Израиля террористов, отбывающих свои сроки.

В ответ на террористическую атаку 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупномасштабную акцию ликвидации боевого крыла ХАМАС в секторе Газа, который палестинцы превратили в центр террора израильтян. События 7 октября противопоставили 10-миллионному населению Израиля 2 млрд. арабского населения. Силы явно не равны. Однако численному перевесу арабского мира, желающего уничтожения еврейского государства, Израиль противопоставил сплочённость своего населения, техническое и технологическое превосходство военной составляющей, искусство разведки и отвагу бойцов ЦАХАЛ. И если бы не это, то государства Израиль уже бы не было на карте Ближнего Востока.

В ходе спецоперации ЦАХАЛ террористы ХАМАС используют в качестве живого щита жителей сектора Газа. Из-за этого в ходе зачисток территории от террористов страдает мирное население. Как сообщают палестинские официальные лица, ЦАХАЛ принёс в секторе Газа уже более 30 тыс. жертв, из которых до 2/3 – жители сектора. Террористы требуют остановить боевые действия. Однако освобождать всех заложников они не намерены. Более того, ХАМАС вовлекает в свой конфликт с Израилем других террористов: хуситов Йемена и «Хезболлу», базирующуюся в Ливане, которые варварски обстреливают территорию Израиля.

В мире всех этих ХХХ (ХАМАС, хуситов и «Хезболлу») считают прокси-террористами Ирана. Начиная с 1980‑х годов, Иран создал разветвлённую систему группировок и союзников, которые служат его интересам. Основными считаются «Хезболла» в Ливане, хуситы в Йемене, шиитские группировки в Ираке и палестинские группировки, включая ХАМАС, в самом Израиле. Сам Иран боевых действий с Израилем не ведёт. Он лишь предоставляет своим сторонникам вооружение и финансирование, обучает боевиков и использует их для провокации конфликтов в регионе. Только один Иран открыто поддержал ХАМАС после террористической атаки группировки на Израиль 7 октября 2023 года.

Хуситы регулярно обстреливают территорию Израиля ракетами и БПЛА, однако особых успехов это им не принесло. Поэтому Израиль, подчиняясь просьбам западных союзников, ответных ударов по хуситам в Йемене не наносил. Пока 19 июля в 3 часа ночи до Тель-Авива не долетел беспилотник, выпущенный с территории Йемена, и не взорвался в 30 метрах от Генконсульства США. При этом был убит белорусский репатриант. В ответ Израиль поднял в небо 10 самолётов и массированным ракетным ударом разнёс в щепки йеменский морской порт Ходейда, куда приходили военные грузы из Ирана, огромное нефтехранилище и склады с боеприпасами и оружием. Весь арабский мир и либеральное сообщество Запада взвыли от ужаса «варварской израильской агрессии», в результате которой «пострадали объекты гражданской инфраструктуры». В ответ хуситы пообещали Израилю «грозное возмездие», однако до реальных действий в отношении еврейского населения дело пока не дошло.

27 июля, когда премьер-министр Израиля Нетаньяху находился с визитом в США, «Хезболла» нанесла варварский ракетный удар по стадиону друзского посёлка Маджд-аль-Шамс, находящемуся на Голанских высотах. 12 детей и подростков погибли. «Хезболла» отрицает причастность к удару, однако военные достоверно доказали, какая ракета и откуда была запущена. Нетаньяху прервал свой визит в США и срочно вернулся в Израиль, где собрался кабинет министров. При этом члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и сроках ответных действий против террористической организации «Хезболла». Это нападение усилило опасения, что относительно сдержанные до сих пор боевые действия могут перерасти в полномасштабную ближневосточную войну. Но не ответить на удар по селу друзов адекватными действиями Израиль не мог, поскольку это грозило бы расколом внутри страны.

Как известно, друзы Израиля – часть друзского населения, проживающая в государстве Израиль, численностью около 150 тысяч человек. С 1957 года, после признания друзов официальной религиозной конфессией, по просьбе лидеров общины, они получили право не только голосовать, но и служить в Армии обороны Израиля наряду с еврейским населением страны. Друзская община потребовала от израильского общества симметричного ответа на ракетный удар по стадиону и смерть их детей. Кстати сказать, западные правительства осудили нападение, но призвали Израиль проявить сдержанность.

И через несколько дней, выдержав паузу, вечером 30 июля Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по столице Ливана Бейруту. В результате удара находившийся в квартире своей любовницы Фуад Шукр, который является руководителем стратегического формирования движения «Хезболла» и ответственным за гибель детей и подростков в результате удара по Голанским высотам, был ликвидирован. Израильская ракета влетела в окно помещения, где находился террорист, и поразила всех, кто находился в нём, в том числе как самого террориста, так и его любовницу.

А спустя три часа, в 2 часа ночи 31 июля, в Тегеране в гостиничном комплексе резиденции Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был ликвидирован 62-летний лидер ХАМАС Исмаил Хания, который накануне прибыл из Катара и принимал участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Поначалу никто не мог понять, откуда «прилетело» главному террористу ХАМАС. Было очевидно, что удар был нанесён не с территории Израиля. Тогда возникла версия, что по Тегерану израильтянами была запущена ракета из Ирака, которая и поразила Хания и его телохранителя. Но позже стало очевидным, что никакого ракетного удара по резиденции не было. Исмаил Хания был убит в результате взрыва одной из трёх бомб, заложенных в тегеранском гостевом доме, где он остановился. Из сообщений СМИ стало известно, что израильские спецслужбы заложили заряды примерно два месяца назад. И дистанционно привели в действие бомбу именно в тот момент, когда подтвердилась информация, что Хания находился именно в этом помещении. В Израиле гибель лидера ХАМАСА не комментируют.

Известно, что председатель политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания руководил политическими операциями и играл центральную роль в переговорах террористической группировки, включая соглашение о прекращении огня с Израилем. Лидером ХАМАС он стал в 2006 году после прихода террористической группировки к власти в секторе Газа. Он в 1980-х и 1990-х годах дважды отбывал срок в израильских тюрьмах. Последние годы Хания находился в изгнании в Катаре, изредка посещая Тегеран, Стамбул и Москву. Накануне смерти он встречался с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хомейни и вновь избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом. На церемонии инаугурации он являлся почётным гостем Ирана. И находился под личной защитой аятоллы.

В мае прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордер на арест трёх лидеров ХАМАС, включая Ханию, которых назвали ответственными за нападение на Израиль 7 октября 2023 года и убийство сотен израильтян. После гибели Хания аятолла Али Хомейни поклялся объявить Израилю трёхдневную войну.

А на следующий день, 1 августа, Армия обороны Израиля подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС, бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» Дейфа, настоящее имя которого – Мохаммед Диаб Ибрагим аль-Масри. Военные ещё 13 июля нанесли массированный авиаудар по Хан-Юнису на юге сектора Газа, где укрывался самый кровожадный и беспощадный противник Израиля. Однако факт его гибели подтвердили лишь 1 августа.

Израильская разведка вела охоту за ним больше 20 лет. Американцы, объявили за него награду в $5 млн. Его считают ответственным за организацию десятков террористических атак, похищений израильских солдат, ракетных обстрелов и подготовки нападения 7 октября 2023 года. Дейф считается ответственным за постройку сети подземных туннелей, с помощью которых на территорию Израиля переправляли боевиков. Кроме того, его называют одним из разработчиков неуправляемых ракет «Кассем», использующихся для обстрелов. В распоряжении широкой общественности всего несколько некачественных фотографий одного из самых разыскиваемых террористов в мире. Причём на ней ему всего 20 лет. Дейф – мастер маскировки. Он не пользуется никакой электроникой, которая могла бы выдать его геолокацию израильским спецслужбам. В целях конспирации он также часто перемещался и обычно останавливался всего на одну ночь. Благодаря этому боевик получил прозвище Гость. Даже когда в 2011 году у него умерла мать, и на похороны пришли все руководители ХАМАС, самого Дейфа там не заметили.

Примеры ликвидации этих трёх видных руководителей ХАМАС и Хезболлы говорит о накале страстей вокруг Израиля. И о высокой технической оснащённости, осведомлённости и решимости ликвидировать лидеров антиизраильского террора, где бы они ни находились. В Израиле была объявлена трёхдневная готовность к атаке на страну. Жители страны запасаются пищей, одеждой, медикаментами и водой. Ситуация чрезвычайно серьёзная. В связи с этим в стране мобилизованы не только войска ЦАХАЛ и спецслужбы, но и само население. В небе над севером Израиля и Ливаном барражирует авиация. Другие самолёты находятся в боевой готовности на аэродромах. США и их союзники по НАТО также приведены в боевую готовность. Эксперты полагают, что на большую ближневосточную войну у Ирана запала явно не хватит. И потому наиболее вероятен вариант, когда боевые действия сторон продлятся те три дня, о которых публично заявил лидер Ирана аятолла Али Хомейни.

Будем следить за событиями на Ближнем Востоке.

Сергей Конвиз

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Остальные материалы номера 6:

Вышел бы в люди, да боюсь испачкаться.

Шутка 2011 года

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