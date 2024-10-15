Сергей Конвиз: Мир замер в ожидании итогов выборов в США

Все, конечно, осознают, что в мире главное событие 2024 года – это выборы президента США. От того, чем они закончатся, во многом зависит дальнейшее развитие событий как в Европе, так и на Ближнем Востоке. И тут интересы ведущих стран очень сильно разнятся. Начну с Украины и России.

НЕСМОТРЯ НА ЗАОБЛАЧНЫЕ ЗАРПЛАТЫ, НА ФРОНТЕ ЧУВСТВУЕТСЯ КАДРОВЫЙ ГОЛОД

Здесь одни опасаются (ЕС и Украина), а другие надеются (Россия), что в случае победы Трампа он развалит НАТО, оставив Украину и Европу без военной помощи США. А это будет иметь для них самые тяжёлые последствия. Такое положение обнадёживает власти России, которые вот уже 2,5 года вместо трёх дней никак не могут решить украинскую проблему и топчутся в пределах двух квадратных километров на линии боевого соприкосновения армий России и Украины.

Пора признать, что СВО теперь точно является проблемой не только для власти Украины, но и России. Миллионные гонорары за согласие воевать в Украине на фоне откровенного бюджетного голода в регионах России и 400 тыс. ежемесячная компенсация бойцам Минобороны РФ говорят об острой нехватке военнослужащих с нашей стороны. О том же говорит и принятое Госдумой и президентом решение разрешить уйти на фронт обвиняемым по уголовным делам, в отношении которых ещё нет никаких судебных решений об их виновности. Такой откровенный правовой нигилизм был невозможен даже в период Великой Отечественной войны. Но ситуация такова, что, как говорится, «отступать некуда».

В начале СВО Евгений Пригожин вербовал зеков под личную гарантию президентского помилования после шести месяцев участия в боевых действиях. Теперь уже и это отменено. Бывшим заключённым, как и мобилизованным, теперь придётся воевать до тех пор, пока не закончится СВО. Более того: просачиваются сведения о том, что судебным органам «сверху» спущена директива давать подсудимым сроки «по максимуму», тем самым мотивируя осуждённых «рваться в бой». Особенно учитывая очевидное ужесточение условий содержания заключённых в местах отбывания наказаний. Причём это касается не только мужчин, но и женщин.

Самый свежий пример – бывшей начальнице Госналогслужбы Тувы Веронике Суге-Маадыр наш «самый гуманный суд» впаял 12(!) лет колонии. Я не хочу выглядеть защитником расхитительницы бюджетных средств, однако обращаю внимание на один момент. До СВО, скорее всего, она и её коллега Донгак из городской налоговой получили бы по три года условного срока. Но времена изменились... Таскать на себе раненых бойцов с передовой в тыл могут и пожившие в свое удовольствие экс-чиновницы.

Растущую потребность в живой силе не может компенсировать даже увеличение численности армии России, что произошло недавно уже в третий раз после начала СВО. Президент Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ на 180 000 человек. Теперь численность ВС России составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Как помнится, последние увеличение численности ВС РФ произошло в декабре 2023 года. А изредка просачивающаяся информация о воюющих в рядах Минобороны индусах, узбеках и таджиках наглядно указывает на дефицит живой силы на фронте. Сейчас заговорили о том, что готовится соглашение с КНДР об участии на нашей стороне северокорейских солдат. И такие слухи явно не беспочвенны. К тому же американские и английские СМИ сообщают, что российские войска в Украине используют до 50% снарядов корейского производства, а собственных танков, бронетранспортёров и орудий нам хватит в лучшем случае до конца 2025 года.

НИКТО ИЗ СОЮЗНИКОВ УКРАИНЫ НЕ ХОЧЕТ ВСЕРЬЁЗ ЕЁ ПОДДЕРЖИВАТЬ

Но если говорить об Украине, то там ситуация намного сложнее. Западная помощь, невзирая на заверения тамошних лидеров, идёт в Украину ни шатко, ни валко. До сих пор не разрешён вопрос свободного применения украинскими войсками того западного дальнобойного оружия, которое в Украине есть. В этом плане можно понять логику президента Зеленского, который пеняет своим партнёрам на их странное отношение к событиям в Украине. Он провокационно интересовался: а что было бы с Европой во время Великой Отечественной войны, если бы США поставляли Сталину по ленд-лизу оружие, боеприпасы и продовольствие при условии его использования только на территории СССР и без разрешения применения в отношении войск Вермахта на территории союзников Гитлера и в Германии? Думается, на такой вопрос ответить никто не в состоянии.

И вот, в рамках совместных действий Украины и стран Запада, на днях президент Украины Зеленский совершил турне по странам Европы. За два дня, 10-11 октября, он посетил Лондон, Париж, Рим и Берлин, где состоялись двусторонние встречи лидеров стран. Основной вопрос – возможное будущее Европы после окончания военных действий с Россией. А проще говоря, условия сосуществования в ближайшем обозримом будущем Украины и России.

Все помнят о подписании Будапештского меморандума, в котором говорилось о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. 5 декабря 1994 года его утвердили лидеры Украины, России, Великобритании и США, а также эти страны гарантировали территориальную целостность Украины. Тем не менее, 24 февраля 2022 года Россия направила в Украину свои войска. Теперь Зеленский настаивает на получении со стороны НАТО реальных гарантий безопасности Незалежной. В Киеве рассматривают получение таких гарантий как единственный способ предотвращения нового конфликта с Россией в будущем, поскольку скорое вступление Украины в НАТО в Киеве видится проблематичным. И хотя в НАТО по-прежнему без устали заявляют, что однажды Украина, невзирая на территориальный конфликт с Россией, станет членом альянса, точных сроков этого до сих пор никем не озвучивалось. На этом фоне в последние месяцы Киев подписал целый ряд двусторонних соглашений с разными странами-членами НАТО, направленных на установление более тесных связей в сфере безопасности. Но они не содержат никаких обязательств со стороны натовцев.

В настоящее время Украина призывает западных союзников, и в первую очередь приграничные Польшу и Румынию приблизить свои ПВО к своим границам для уничтожения российских беспилотников и ракет над западной частью Украины, особенно в районе Львова. В Киеве указывают, что США помогают Израилю сбивать иранские ракеты, и призывают союзников к такой же решимости при защите Украины.

ИЗРАИЛЬ В ОКРУЖЕНИИ ТЕРРОРИСТОВ

А тем временем Израиль продолжает воевать сразу на нескольких фронтах. Первый из них – сектор Газа, где до сих пор, невзирая на огромные потери в бойцах и военном потенциале, доминирует террористический ХАМАС, который удерживает более сотни заложников. Второй фронт находится на юге Ливана, захваченного террористами «Хезболлы». Оттуда по Израилю ежедневно стреляют сотнями ракет. И хотя они не приносят много человеческих жертв, они очень опасны. Третьим фронтом являются террористы «Хезболлы», Стражи исламской революции и бойцы ИГИЛа (запрещённая российскими властями террористическая организация), находящиеся на территории Сирии, которую они превратили в логистическую площадку для доставки оружия. Четвёртым фронтом борьбы с Израилем являются хуситы, захватившие власть в Йемене и обстреливающие Израиль беспилотниками. Заодно они держат под своим контролем Красное море, терроризируя мирные торговые суда, проходящие через Суэцкий канал. Пятым (и на сегодняшний день самым опасным) фронтом является шиитский Иран, финансирующий и контролирующий террористов в Ливане, Сирии, секторе Газа и Йемене и наносящий удары беспилотниками, крылатыми и баллистическим ракетами по территории Израиля.

Последний удар баллистическими ракетами по территории Израиля иранцы нанесли 1 октября. Хотя в результате погиб только один палестинец из сектора Газа, «спускать» Ирану его террор власти Израиля не намерены. Поэтому готовят свой ответ, который, по их замыслу, должен сотрясти мир и отвадить иранцев стрелять по евреям. Каким он будет, пока неясно. Но эксперты полагают, что Израиль может ударить по складам с оружием и воинскими частям КСИР, по объектам нефтегазовой инфраструктуры и по предприятиям, занимающимся ядерной программой. США согласовали Израилю удары по любым объектам, за исключением ядерных.

А в целом западные страны пытаются убедить Израиль в том, что ответ Израиля Ирану должен быть соразмерным (симметричным) удару Ирана по Израилю. Но власти Израиля с таким подходом не согласны. Они не намерены вести войну с Ираном на истощение, поскольку Иран больше Израиля по площади в 10 раз, а по населению – в 9,5 раз. Как говорится, «пока толстый сохнет, худой – сдохнет». Поэтому руководство Израиля намерено нанести по Ирану удар такой силы, чтобы обезопасить себя от его агрессии как минимум лет на 25. Это означает необходимость ликвидации иранской ядерной программы, нарушения работы как минимум портов и терминалов, где перерабатываются и отгружаются нефть и газ, а также нанесения вооружённым силам Ирана такого удара, чтобы надолго отбить их желание ликвидировать государство Израиль и убить всех евреев. И такая военная возможность у Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) имеется, поскольку она обладает лучшими военно-воздушными силами в мире, самыми современными бомбами и ракетами, способными уничтожать любые бункеры глубиной до 70 метров, а у Ирана фактически отсутствует боевая авиация и системы ПВО и ПРО.

Но соотношение сил может резко измениться через год, когда Россия поставит Ирану системы ПВО и сам Иран завершит разработку ядерного оружия. Это превратит Иран в монстра, победить которого сможет только крупная международная коалиция. Этого Израиль по понятным причинам допустить не может.

И снова вернусь к теме выборов в США. Евреи молятся, чтобы в США победил Трамп, который, кстати, уже сейчас предложил руководству Израиля не медлить и «нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана». В том случае, если он одержит победу на выборах, совместный удар Израиля и США по ядерным объектам Ирана кажется непременным. И только тогда население Израиля сможет спокойно смотреть в будущее, а ближневосточные элиты смогут заняться вопросами развития своих экономик. А пока будет существовать шиитское государство Иран, в котором заправляют религиозные фанатики, поставившие перед собой цель уничтожения всех евреев, ближневосточный костёр войны будет или тлеть, или разгораться с новой силой. И конца-края этому процессу не будет.

Я ещё не раз вернусь к этой теме. Думаю, когда выйдет этот номер газеты, Израиль уже реализует свои угрозы Ирану.

Сергей Конвиз