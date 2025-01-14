Сергей Конвиз: В новый год со старыми проблемами

ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ПУТИНА: УЖАСНЫЙ КОНЕЦ ИЛИ УЖАС БЕЗ КОНЦА?

Пока Путин строит свой «справедливый многополярный мир», все взоры после победы на выборах Д.Трампа обращены к США. Так уж получается, что теперь именно от него зависит, когда в Украине – и не только – наступит мир. И каким он будет. При этом следует иметь в виду, что победу на выборах ему принесла программа, предусматривающая борьбу с нелегальной иммиграцией, ростом цен и обещания покончить с российско-украинским конфликтом «в 24 часа». Вот его избрание состоялось. Однако, похоже, основного обещания: скорого мира на Украине – Трампу достигнуть не удастся, в чём он уже публично признался.

Главная проблема тут состоит в том, что на Путина у Трампа рычагов воздействия практически нет. Влиять на него он может только резким повышением темпов поставок современного оружия, как это делается сейчас на Ближнем Востоке, и понижением мировых цен на нефть. Более того: становится очевидным, что Путин не заинтересован в мире на Украине, поскольку он, скорее всего, породит больше проблем для российской власти. Ему нужен мир ценой капитуляции Киева, а это маловероятно. Думаю, что и для Трампа после недавней его встречи с Зеленским в Париже это тоже очевидно.

Так что, скорее всего, и в 2025 году продолжится то, что происходило до этого: медленное продвижение российской армии по километру в день и, по оценкам западных экспертов, с огромными потерями. Такие успехи не очень обнадёживают. Особенно, учитывая, что Россия за полгода с боями заняла территорию менее 4 тыс. кв. км, что не дотягивает и до 1% Украины.

Ранее мечтатели из команды Трампа заявляли о желании усадить за стол переговоров Зеленского и Путина и заставить их подписать «мир через принуждение», угрожая силовым давлением на того, кто будет не согласен. При этом Трамп предлагает остановить военные действия по линии боевого соприкосновения на текущий момент, ввести по обе стороны контингенты европейских стран для обеспечения прекращения огня и после этого думать, что делать дальше. Однако заставить Путина прекратить боевые действия в состоянии разве что китайский лидер Си. Но китайцев, похоже, сегодняшнее состояние дел в Украине вполне устраивает. Оно позволяет диктовать ослабленной России свои условия в торговле, получая наши ресурсы по нерыночной низкой цене и наводняя Россию своим автометаллоломом по ценам, значительно более высоким, чем европейские и японские автомобили.

Трамп, осознавая это, применил отвлекающий манёвр, заявив о желании присоединить к США на правах штатов Канаду и Мексику, купить у Дании остров Гренландия и вернуть себе Панамский канал. Всё это в духе решений России по Украине. Мир встал «на уши». А Байден тем временем ввёл новые санкции в отношении РФ, препятствуя нам в торговле нефтью...

СПОСОБЕН ЛИ «ОРЕШНИК» ПЕРЕВЕСИТЬ ПОРАЖЕНИЕ В СИРИИ?

Однако в этом контексте следует отметить, что воинственная риторика российской стороны значительно изменилась. И уже никто не грозит странам Запада ядерным оружием. Видимо, сказалось то, что ни в Европе, ни тем более в Америке ядерная риторика Москвы ожидаемого эффекта не принесла. Одни эксперты это объясняют тем, что ядерное оружие в России находится в таком состоянии, что его применение проблематично. Другие полагают, что Путин и его ближайшее окружение так любят свою жизнь, так ею наслаждаются, что рисковать всем этим из-за Украины они вряд ли захотят. А вместе всё это их убеждает в том, что ядерного апокалипсиса в обозримом будущем не предвидится.

Наверное, поэтому Путин забросил ядерную тематику и так полюбил тему «Орешника», угрожая им своим недругам и заявляя, что России для мирового господства с таким оружием и ядерное уже не потребуется. Правда, и на применение «Орешника» реакция мирового сообщества оказалась совсем слабой. В этом плане авторитет России и лично Путина «подвял» в связи с известными событиями в Сирии, где сравнительно небольшая по численности банда террористов-исламистов из ИГ и Аль-Каиды, запрещённых организаций, признанных в России террористическими, при абсолютном непротивлении правительственных войск, невзирая на ответные бомбёжки российских ВКС, за 11 дней заняла Сирию, включая столицу Дамаск. Тем самым заставив нашего большого друга Асада ретироваться в Москву, где он и обретается сейчас в ожидании депортации в обмен на сохранение военных баз РФ в Хмеймим и Тартусе.

Стремительное падение режима Асада воспринимается международным сообществом как слабость коалиционных сил России и Ирана. А ведь на них с 2011 года держалась видимая (а на самом деле мнимая) стабильность в Сирии. В этом плане переворот в данной мусульманской стране является знаковым событием года. Кстати говоря, и в Украине наши дела обстоят не так хорошо, как может показаться. 5 января ВСУ со стороны города Суджа Курской области организовали новую атаку в направлении села Большое Солдатское силами в несколько тысяч бойцов с применением бронетехники. При этом российские войска «ведут по наступающим силам ВСУ огонь с помощью средств дальнего поражения, отбивая накаты». Судя по этому, у Украины ещё остался «порох в пороховницах».

«ТЕНЕВОЙ ФЛОТ» РОССИИ КАК ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Другим знаковым событием вполне можно считать изменение ситуации в Балтийском море, где стали регулярно происходить ЧП с порывами энергетических и кабелей связи, проходящих по дну моря. На этот раз Финляндия арестовала нефтяной танкер «Eagle S» под флагом Островов Кука с российской нефтью. Его подозревают в повреждении 25 декабря 2024 года подводных кабелей Esltink 2 в Балтийском море – три из них между Финляндией и Эстонией и один – между Финляндией и Германией. При осмотре судна обнаружилось, что танкер «имел на борту оборудование для наблюдения за деятельностью НАТО». В Хельсинки подозревают, что судно преднамеренно повредило кабель своим якорем – следователи установили многокилометровый след от якоря на дне Балтийского моря. Финский суд признал законным задержание танкера и отказался снять с него арест. Теперь он отбуксирован в порт в Порвоо. А финские спецслужбы изучают его состояние, проверяют документацию на предмет наличия признаков того, что танкер принадлежит к «теневому» флоту России, с помощью которого преодолевается нефтяное эмбарго, и проводятся испытания шпионского оборудования, найденного на борту.

Это случилось после того, как два потерпевших крушение российских танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» вылили в Чёрное море в районе Керченского пролива как минимум 2400 тонн мазута, в результате чего случилась экологическая катастрофа: более 50 дельфинов и сотни птиц погибли в море после разлива мазута. Как сообщается, эти речные танкеры не имели страховок и соответствующих разрешений на выход в море. Они тоже могут принадлежать к «теневому» флоту, который, по разным оценкам, насчитывает более 1000 судов. Буквально на днях там произошёл новый разлив мазута. В воду снова попали нефтепродукты с танкера «Волгонефть-239», который уже месяц сидит на мели возле берега. Путин был вынужден лично вмешаться.

В условиях западных санкций и паралича движения судов через Суэцкий канал из-за атак террористов-хуситов нефтяной терминал порта Усть-Луга стал играть очень серьёзную роль в экспорте российской нефти. Поэтому задержка в поставках нефти со стороны России в связи с новыми санкциями США может привести к огромным многомиллиардным финансовым потерям. Но российский военно-морской флот в Балтийском море весьма ограничен, потому не в состоянии противостоять флоту НАТО. Да и развязывание прямого противостояния России и НАТО, невзирая на агрессивную пропаганду на российских телеканалах, пока в наши планы не входит. А дипломатические усилия нашего МИДа пока только усугубляют ситуацию.

При этом эксперты обращают внимание на то, что между странами НАТО Финляндией и Эстонией в Балтийском море существует пролив шириной всего 50 км. А Дания фактически полностью контролирует море на своём участке границы. Таким образом, там отсутствуют нейтральные воды, по которым российские суда могли бы беспрепятственно передвигаться по Балтике.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЗАПАДА ОТ РОССИИ В ЭТОМ ГОДУ УМЕНЬШИТСЯ

Ещё одним серьёзным геополитическим итогом года является полное прекращение транзита газа через территорию Украины. И теперь без российского газа остались и последние остававшиеся европейские страны – Австрия, Венгрия, Словакия и Молдова с Приднестровьем. Потери РФ за год составят до $5 млрд. Украина давно оповестила все заинтересованные стороны о том, что не намерена продлять газовый контракт с РФ. В связи с этим Австрия, Венгрия и Молдова «подстраховались», законтрактовав газ из Европы. А вот в Словакии и самопровозглашённом Приднестровье до сих пор ждут газ из России.

Молдова предложила пророссийским сепаратистам Приднестровья европейский газ, но те отказались. Между тем с 3 января поставок российского газа туда нет. Используются запасы того газа, что были получены ранее – их должно хватить на месяц. Но уже сейчас в Приднестровье нет ни света, ни тепла, ни воды. Фактически назревает гуманитарная катастрофа.

Продолжая энергетическую тему, сообщу: президент Сербии Вучич заявил, что Белград готов выкупить долю «Газпрома» в энергокомпании «Нефтяная индустрия Сербии» на случай, если США введут санкции против этой компании. Также в уходящем году стало известно, что немецкая компания Siemens отказалась от поставок оборудования на строящуюся Росатомом в Турции АЭС «Аккую». Это весьма подрывает позиции Росатома в мире. Тем более, что он строит АЭС за свой счёт.

К сожалению, перешла на следующий год и проблема в секторе Газа на Ближнем Востоке. Там террористы ХАМАС прикрываются гражданскими заложниками. На днях ХАМАС одобрил список из 34 заложников, которых они готовы освободить в рамках возможного соглашения о прекращении огня с Израилем. А всего в плену у террористов до недавнего времени находился 101 заложник из 250 захваченных. И тут у израильтян большие надежды на Трампа, который вступает в должность 20 января. По этому вопросу новоизбранный президент настроен решительно, и террористам это известно. Но обо всём этом в следующем номере газеты.

А в целом стоит признать, что новый 2025 год пришёл к нам с ворохом проблем, на решение которых потребуется много сил и времени.

Сергей Конвиз