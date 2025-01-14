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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 1, 14 января / Свежий анекдот
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№1, 14 января 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдот1 января: Минимальную цену на водку с 1 января повысили до 349 рублей за 0,5 литра.
8 января: В городе сократилось число продуктовых магазинов. Алкомаркетов, напротив, стало больше.
– Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить?
– Нет, сынок, это ты будешь меньше есть.

* * *

Российское правительство не станет повышать цены! Так как цены справляются сами.

(прочитано 966 раз)

+1
risk-inform.ru/article_11272.html

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Остальные материалы номера 1:

Не понимаю, как можно формировать новый эшелон власти, когда старый всё ещё не отправлен по этапу... (мысли в рабочее время)

Шутка 2008 года

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