Свежий анекдот
1 января: Минимальную цену на водку с 1 января повысили до 349 рублей за 0,5 литра.
8 января: В городе сократилось число продуктовых магазинов. Алкомаркетов, напротив, стало больше.
– Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить?
– Нет, сынок, это ты будешь меньше есть.
8 января: В городе сократилось число продуктовых магазинов. Алкомаркетов, напротив, стало больше.
– Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить?
– Нет, сынок, это ты будешь меньше есть.
* * *Российское правительство не станет повышать цены! Так как цены справляются сами.