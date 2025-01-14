    Свежий анекдот

«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©

Российское правительство не станет повышать цены! Так как цены справляются сами.

Не понимаю, как можно формировать новый эшелон власти, когда старый всё ещё не отправлен по этапу... (мысли в рабочее время)