Итоги деятельности Владислава Ховалыга: Удержание власти ценой всего!

Вот и закончился этот очень непростой високосный 2024 год. Пора подводить его итоги. Что в Туве произошло знакового в ушедшем в прошлое году? И чего нам следует ожидать в следующем?

Придётся признать, что этот год зафиксировал абсолютную недееспособность республиканских властей в большинстве сфер деятельности. И к тому же откровенное русофобство, включающее пренебрежение к Православной церкви. Верующие, коих в Туве становится всё меньше, обратились к властям с просьбой о предоставлении места под создание «Юрты добра» рядом с Центром Русской Культуры. Мэрия место им согласовала. Однако глава республики, узнав об этом, решительно выступил «против» и велел выделить им пустырь на болоте, где отсутствуют инженерные коммуникации. Логика его решения, судя по всему, проста: мол, нечего собирать православных бомжей в центре столицы.

Да, такова нынешняя власть в Туве. Без совести и чести. Без уважения к простым людям. И даже без чувства самосохранения. В окружении Ховалыга полагают, что на этом отказе настаивал заместитель по внутренней политике известный русофоб Чюдюк.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТА

Но это – как бы социальное лицо власти. Что же до практической деятельности, то тут бросается в глаза удивительная беспомощность и унизительная несостоятельность как главы республики, так и парламента, проявленная при назначении на должность члена Совета Федерации РФ от Тувы.

Обратите внимание: наша республика – единственный регион РФ, который не справился с этой простейшей задачкой, хотя занимался этим ещё задолго до выборов депутатов тувинского парламента, выдвинув вторым номером в списке кандидатов от «Единой России» ранее уволенного с должности первого заместителя министра обороны РФ Цаликова. И дело совсем не в том, что должность сенатора является какой-то ключевой в системе управления Тувой. Нет, совсем не в этом. Ведь никто не умер от разрыва сердца, узнав, что кресло представителя тувинского народа в федеральном органе власти занимает женщина, о которой из публикаций в СМИ известно, что она в прошлом была женщиной с очень низкой социальной ответственностью. На что она, кстати, до сих пор не насмелилась достойно ответить, полагая, что у её критиков имеется достаточно доказательств принадлежности сенатора к славной когорте лиц древнейшей профессии.

Так что теперь Тува – единственный регион в России, где не могут понять: куда в ближайшем будущем отправится их кандидат в сенаторы: в кресло члена Совета Федерации для решения государственных задач или на «шконку» в СИЗО «Лефортово» для расследования хищения 11 трлн. рублей из российского бюджета, предназначавшихся на укрепление обороноспособности страны при подготовке к СВО в Украине? Причём в ходе расследования он, вполне вероятно, может потянуть на роль главного действующего лица в организации этого масштабного антироссийского хищения. Или он так и «закиснет» в статусе депутата Верховного Хурала Тувы, где уголовников в рядах «Единой России» и без него хватает? Это наглядно продемонстрировала пьяная перестрелка «слуг народа» от «Единой России» в ресторане «Столичный» при дележе республиканского бюджета...

ТРАДИЦИИ НАЦИЗМА ТУВИНСКИХ ЭЛИТ

Ещё одним знаковым событием года стали спровоцированные местной властью тувинские погромы торговых палаток и точек общепита, принадлежащих выходцам из Средней Азии, при этом имеющих российское гражданство. Смешно и грустно выглядели попытки прокурора Дябкина и главы республики Ховалыга объяснить нацистские погромы в Кызыле происками неких западных спецслужб. Мало того, что подобных инцидентов в Туве раньше не замечалось. В конце 80-х в основном шовинисты из Народного Фронта «Хостуг Тыва» подобным образом «выдавливали» из республики русских. Но на этот раз спикер парламента единоросс Кан-оол Даваа не постеснялся через соцсети лично выступить в роли провокатора, призывая недовольных узбеками, таджиками и киргизами собраться 14 декабря у здания парламента для встречи с ним. А там их встречал ОМОН с дубинками, слезоточивым газом и автозаками. Такого не позволял себе даже известный лидер тувинских националистов бывший спикер Верховного Хурала Каадыр-оол Бичелдей, позднее получивший судимость за преступную деятельность в должности министра образования при хищении средств, направленных на строительство пришкольных спортивных площадок.

Кстати говоря, Кан-оол – земляк, ученик и ярый последователь идей Бичелдея. Что, судя по всему, он и не скрывает. А недавно спикер с особой сердечностью и теплотой поздравил его с Днём Рождения, с ностальгией вспоминая события 1994-98 годов, когда они разворачивали кампанию по «выдавливанию» русских сначала из п.Хову-Аксы, а затем и по всей республике. Конечно, не вспоминая о том, что Бичелдей официально имеет статус уголовника, Кан-оол Даваа поблагодарил его за то, что он «не забывает своих учеников-депутатов и поддерживает их работу регулярными советами».

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДЕБИЛИЗМ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Другим очевидным доказательством беспомощности республиканских властей стало критическое положение в кадровой политике республики, бразды правления в которой крепко держат в своих руках супруга главы Айлана Ховалыг и зампред по внутренней политике Айдын Чюдюк. Эта «сладкая парочка» так крепко запеленала главу республики, так задурила ему голову, что он, похоже, надолго лишился желания проводить в жизнь собственные кадровые решения. Теперь желающие должностей и депутатских значков знают, через кого им «решать» свои проблемы. Как результат – за три года в таких ключевых министерствах, как земельных дел и имущества, энергетики, сельского хозяйства, образования и строительства сменилось от трёх до шести(!) министров! Соответственно, и качество управления ими становится из рук вон негодным. Особенно удручающее положение мы наблюдаем в сельском хозяйстве и строительстве, которыми руководят министры, не имеющие понятия, чем им там следует заниматься. А что до Минземимущества, то там, похоже, министр не знает, чем занимаются его подчинённые.

Впрочем, не зря в народе говорят: «рыба гниёт с головы». Это наглядно видно на примере решения проблемы участников ЖСК-4, по вине государства ставших бомжами. Которую, похоже, власть в принципе решать не намерена. Хотя обязана, поскольку именно власть собрала с участников ЖСК деньги на строительство жилого дома, а затем «кинула» 100 семей. Глава республики даже не соизволит принять людей, дать им исчерпывающие объяснения на сей счёт. При этом с азартом без конкурсов и аукционов раздает земельные участки в Кызыле и Кызылском районе своим приближённым бизнесменам.

Зато в Минстрое мать погибшего героя СВО, возглавляющую ЖСК-4, чтобы она не ходила и не мешала им собирать мзду, даже укорили в том, что она якобы «козыряет» гибелью своего сына на фронте при решении собственных проблем. Большей чиновной наглости в наше время и представить сложно. Министерское хамство стало достоянием общественности, однако ни министр Кыргыс, ни тем более глава правительства Ховалыг не удосужились встретиться с ней и принести матери погибшего героя свои извинения. Это наглядно показывает уровень безответственности и дебилизма как самого министра, так и его начальников.

Ещё более кричное положение сложилось в министерстве экономики республики, где вот уже полгода Айлана и Айдын не могут подобрать Ховалыгу кандидата в кресло министра. Потому как отвечать за действия правительства и садиться за главу республики в тюрьму никому не хочется. А там только по итогам проверки использования средств ИПСЭР может быть возбуждено по разным оценкам от шести до десяти уголовных дел.

Кстати говоря, некоторые уже возбуждены и расследуются. К примеру, Шолбан-оолу Иргиту может «светить» срок до 10 лет по делу о хищении 400 миллионов, предназначенных для организации деревообработки. Вряд ли сможет уйти от ответственности и Роберт Доржу, «сожравший» порядка 800 млн. средств ИПСЭР на реконструкции курорта «Чедер». Курорт, невзирая на многочисленные обещания, до сих пор не принял ни одного отдыхающего. Наверное, настигнет карающая рука прокурора и таких псевдо-фермеров, как Доржу и Санников, похоронивших сотни миллионов рублей, направленных государством на развитие сельского хозяйства. Эти, а также и многие другие, факты присвоения бюджетных средств ещё ждут прокурорского реагирования. Которое, как известно, может долго раскачиваться, но, в конце концов, всегда приходит.

ОСТРОЕ НЕПРИЯТИЕ ЛЮБОЙ ВОЗМОЖНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА ПОСТ ГЛАВЫ

Впрочем, несмотря на очевидную беспомощность лично главы республики и повальное воровство его ближайшего окружения в решении текущих задач, всё же осталась та область деятельности Владислава Ховалыга, в которой он на удивление ведёт себя как настоящий боец. Я имею в виду организованную им суету по сохранению личного статус-кво и созданию гарантий безоблачного будущего для себя и своего окружения хотя бы ещё на один губернаторский срок.

Многих удивляет, как он, совершенно неспособный и даже никчемный в организации строительства или сельского хозяйства, оказался на редкость отчаянным и бескомпромиссным в борьбе за сохранение своего начальственного кресла. Теперь его главными целями становятся не борьба с бедностью, не решение социальных проблем населения, не вопросы развития сельского хозяйства и обеспечения продуктовой безопасности региона, не поддержка образования и здравоохранения, не вопросы перспективного развития региона, а уничтожение своих, вероятных, на его взгляд, соперников на очередных губернаторских выборах.

В этом плане у него теперь стоит на первом месте борьба со своим родственником, бывшим главой республики, а ныне заместителем председателя Госдумы Шолбаном Кара-оолом и другим родственником – мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом. Заодно в эту компанию попал и Василий Оюн, который хоть и не является родственником Кара-оола, но, по мнению окружения Ховалыга, вынашивает планы и имеет потенциал для конкурирования на следующих губернаторских выборах.

К концу 2024 года становится совершенно очевидным, что в республике досрочно резко обостряется борьба за власть. А виной тому стало изменение положения нашего звёздного земляка Шойгу, которого Путин освободил от должности министра обороны. Мало того: он даже не прихватил его с собой в Кызыл 2 сентября 2024 года, что во властных коридорах Тувы восприняли как сигнал, что «Шойгу – всё!». А потому ни с ним, ни с его людьми в регионе считаться и лебезить, кривя душой, уже не обязательно. Бывшего кумира республики власти тут же взялись втаптывать в грязь. С этого момента начался отсчёт новых веяний в республике.

Многие, у которых с Шойгу когда-то были отношения чинопочитания, восхищения и покорности, и в первую очередь сам глава Владислав Ховалыг, вдруг почувствовали огромное облегчение и проблеск надежды на то, что это «проклятие» с республики будет снято. И перед ними «откроются новые возможности». Вот тут-то Ховалыг, у которого через два года в любом случае закончатся полномочия главы республики, в преддверии новых выборов начал «расчищать» властную поляну от любых возможных потенциальных претендентов на вожделенное кресло. Хотя, если кинуть взор в недалёкое прошлое, можно понять: этим он начал заниматься намного раньше, но делал это скрытно, опасаясь гнева нашего звёздного земляка. Однако в открытую наступление на позиции вышеупомянутых лиц, заподозренных в желании составить Ховалыгу конкуренцию на выборах, началось только после визита в Туву президента страны, в ходе которого ни Шойгу, ни Кара-оола подле президента не оказалось. Ховалыг неожиданно воспринял это как вероятный карт-бланш федерального владыки его персоне на следующие губернаторские выборы. И начал действовать, пытаясь развить успех.

Но не в плане реализации своих обещаний, таких как газификация республики для сокращения выбросов сажи или строительство железной дороги в Туву. Нет. В этом плане он не может похвастаться даже началом реализации этих тем. Ховалыг вместо этого начал «зачистку» политического поля, чтобы стать в глазах Кремля безальтернативным кандидатом в главы региона. Но, не реализуя свои обещания, а любыми возможными способами «выкорчёвывая» политическое поле от своих наиболее известных и успешных конкурентов. А спешит он не напрасно. Поскольку в случае, если Кремль решит сменить в Туве губернатора, то «смена караула» в кресле главного чиновника должна будет произойти досрочно – не позднее конца 2025 года. А это означает в ближайшие полгода обострение внутриэлитной борьбы в регионе.

ФИНАНСОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СЕМЬИ КАРА-ООЛА ЗАТРЕЩАЛ

Начну с того, что самой безжалостной оказалась война с экс-главой Тувы Ш.Кара-оолом, который с подачи Шойгу заседает в Думе девятым заместителем Володина. Причём «подрезанием корней влияния» Кара-оола он начал с «высушивания» экономической основы его влияния. Благо, Кара-оол за 14 лет всевластия в республике получил огромное число как «нажитого непосильным трудом» имущества, так и врагов. Сейчас не составляет труда перечислить многих чиновников и бизнесменов, исполнявших его волю, которые в результате претворения указаний своего шефа в жизнь получили значительные сроки и многомиллионные взыскания. Одни из них до сих пор отбывают наказание, другие освободились. Ну, а третьи, как министр В.Сат и бизнесмен Л.Доржу, не выдержали пресса правоохранителей, и покоятся на кладбище. При этом некоторые, такие недруги Кара-оола, как С.Конвиз, на деле оказались не только его непримиримыми оппонентами, но и достаточно эффективными преследователями, что не могло не принести результата.

Официальное подтачивание финансовой империи семьи Кара-оола началось с решения Верховного суда Тувы от 18 апреля 2024 года по делу №33-15/2024, признавшего строительство АЗС «Эне-Сай» на правом берегу Енисея незаконным и подлежащим сносу самостроем.

Этот неприятный для Кара-оола вердикт суда уже прошёл все судебные инстанции. Тем самым стал «первой ласточкой», подтверждающей, что и девятый заместитель председателя Государственной Думы при определённых обстоятельствах может стать досягаемым для судебной власти. При этом выяснилось, что АЗС вообще не числится в официальном реестре объектов недвижимости и за него не платятся налоги. Более того: скорее всего, при переходе права собственности за него государству не было уплачено ни копейки. То есть, строго говоря, актив был украден, что является другим основанием теперь уже для уголовного преследования.

Вторым «звоночком» стало решение Кызылского городского суда №2-2140/23 по иску прокурора о признании незаконным договора купли-продажи рынка по ул. Тувинских Добровольцев в г. Кызыле. Затем пришло аналогичное ещё более «горячее» решение суда по делу №2-9693/2024 по признанию незаконным приватизации городского вещевого рынка по ул. Красноармейской женой брата экс-главы Леонида Кара-оола.

И это были весьма болезненные «уколы» Ховалыга, которые явственно просматриваются за действиями нашего «неподкупного и принципиального» прокурора. По не вызывающим сомнения сведениям, этот рынок только одной аренды, которая длилась с 2015 по 2024 год, приносил семейству Кара-оолов никак не менее 200 млн. рублей годового дохода, частично укрывавшегося от налогообложения. Это также подлежит тщательному расследованию. И это притом, что сам рынок достался вороватой семейке в 2015 году совершенно бесплатно. Более того: уже установлено, что подписи в договоре купли-продажи рынка были поддельными. А Кара-оолам, будь они хоть немного поумнее и честнее, всего-то и нужно было оплатить за этот актив какие-то жалкие 12 млн. рублей...

НЕПОДКУПНАЯ ПРОКУРАТУРА ВНЕЗАПНО ПРОЗРЕЛА!

Ещё одним объектом, попавшимся под руку прокурорам, стал недострой торгового центра возле здания Арбитражного суда Тувы, официально оформленный на подельника экс-главы известного в республике спекулянта Роберта Доржу. Объект рос, как на дрожжах, пока Кара-оол сидел в кресле главы республики. Но как только он должности лишился, стройка тут же замерла. И стоит до сих пор.

Это косвенно указывает на то, что возводилась она исключительно на ворованные средства благодаря бесхребетности бывших прокуроров республики Бухтоярова и Боровкова. В частности, при них ООО «Водный мир» провело к этой стройке инженерные коммуникации стоимостью в 50 млн. рублей, заложенные в бюджет по строке «развития туризма». Прокуратура Тувы долго и нудно проводила проверку этого факта, но в итоге никаких нарушений действующего законодательства так и «не нашла» – дело закрыла. А теперь, наверное, она займётся этим вопросом уже при «новых обстоятельствах». И нарушения, конечно же, непременно найдёт. Только с кого эти деньги потом взыскивать? С мнимого хозяина Роберта Доржу или настоящего владельца Шолбана Кара-оола?

Кстати, первая инстанция арбитражного суда прокурору отказала. И теперь дело А69-2073/2023 находится в апелляции в Красноярске и назначено к окончательному рассмотрению 23 января т.г.

Очередная скандальная история сложилась вокруг строительства АЗС по ул. Титова в г. Кызыле. Там в отсутствие разрешительных документов доверенным лицом Кара-оола по фамилии Чудак на городской земле в короткие сроки была сооружена АЗС. Но когда прокуратура по просьбе главы В.Ховалыга занялась этим строительством, очень быстро выяснилось, что строительство ведётся незаконно в нарушение пожарных, экологических и иных правил на земельном участке, не предназначенном для этих целей. Обманом полученное «Разрешение на строительство» мэрией г.Кызыла было отозвано. И арбитражный суд своим решением по делу А69-4538/2023 землю под АЗС вернул в государственную собственность.

ГЕРОИ РОССИИ НЕ СМОГЛИ ПОМОЧЬ КАРА-ООЛУ

Но и на этом злоключения Кара-оола не закончились. Тот же Чудак развернул строительство АЗС на «Востоке» г.Кызыла под видом сооружения минимаркета. Но когда жители близлежащих домов увидели, как строители закапывают огромные ёмкости для хранения ГСМ, для всех стало очевидным, что на самом деле Кара-оол в этом месте планирует развернуть АЗС. Возмущённые люди пошли в газету «РИСК» и к главе республики «косяком». Следом последовал редакционный запрос и окрик из правительства. И прокуратура была вынуждена начать проверку, в соответствии с итогами которой «нарушений установлено не было», поскольку, по мнению прокуратуры, в этом месте Разрешение на строительство имеется. Правда, не автозаправочной станции, а минимаркета. Одновременно зам. прокурора г. Кызыла Ховалыг как бы мимоходом дала Кара-оолу совет: изменить проектную документацию и подать заявление в мэрию об изменении назначения земельного участка «под строительство АЗС». Вот тут-то и развернулась настоящая борьба!

Для жителей Кызыла не составляет никаких проблем представить, как работает механизм изменения назначения земельного участка. И что для этого нужно. А нужно всего лишь занести заместителю главы города Аясу Лопсану заранее оговорённую сумму – и дело в шляпе. К тому же Чудак при помощи Кара-оола привёл на публичные слушания толпу ветеранов СВО во главе с двумя Героями России, которые вместе с гражданином Казахстана, ранее получившим из рук главы республики Кара-оола шикарную квартиру, дружно выступили в поддержку перевода назначения земельного участка. Кроме них, Чудак приволок и обычных граждан, желавших поддержать Кара-оола. Правда, при проверке документов выяснилось, что они на указанном земельном участке не живут. И вообще приехали на слушания из районов республики. А потому на этот раз всё пошло не по плану. Особенно учитывая, что свою должность Лопсан получил из рук Ховалыга после того, как Чюдюк надлежащим образом «подправил» итоги голосования в пользу кандидата от «Единой России» Аяса Лопсана. Так что теперь он просто обязан исполнять любые пожелания главы республики. Потому на этот раз он ослушаться не посмел, невзирая на то, что Чудаку было чем проплатить нужное Кара-оолу решение.

Как итог – городской хурал со своим решением по этому вопросу «завис», не понимая, кому на этот раз следует служить. Однако публичность скандала сделала своё дело – после небольшой паузы мэрия города опубликовала документ, согласно которому в переводе назначения земельного участка на Востоке «под строительство АЗС» было «отказано». А теперь «припёртая к стенке» прокуратура думает, как ей увернуться от требования населения обратиться в суд в защиту неопределённого круга лиц о сносе самовольных построек хранения ГСМ на всех трёх АЗС в г. Кызыле...

Но и на этом проблемы Кара-оола не заканчиваются. Уже известно, что возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения комплекса «Царская охота», аналогична и ситуация вокруг «прихватизации» гостиниц «Коттедж» и «Одуген».

В ЧЁМ ОБВИНИТЬ МЭРА КЫЗЫЛА, НЕ ИМЕЮЩЕГО БОЛЬШИХ ПОЛНОМОЧИЙ?

Следующей целью для Ховалыга стал другой потенциальный соперник действующего главы мэр Кызыла единоросс Карим Сагаан-оол. Сам он, насколько известно, подобных планов карьерного роста не озвучивал. Но чем чёрт не шутит... Такого конкурента оставлять в кресле мэра столицы Ховалыг посчитал небезопасным. Правда, борьбу с мэром глава начал весьма странным способом.

Ему бы нужно было создать обстановку, подтверждающую ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны мэра. Однако Ховалыг вместо этого отнял у мэрии большую часть полномочий, передав их вместе с бюджетным финансированием республиканским структурам – Минжилкомхозу (вывоз мусора и организация работы общественного транспорта), Минземимуществу (распределение земельных участков) и Минсельхозу (борьба с бездомными собаками). И теперь по большому счёту и обвинить-то его в чём-то оказалось делом весьма сложным. В воровстве его никто за руку не поймал, бюджет мэрия исполняет аккуратно, родственниками в мэрии он себя не окружал. Что же до исполнения своих основных служебных обязанностей: распределения земельных участков, вывозе мусора, организации работы общественного транспорта и отлова безнадзорных собак, где, несомненно, существуют очевидные проблемы, то Ховалыг сам взвалил эти функции на себя. Поэтому спросить за это Сагаан-оола за это у него вряд ли получится.

А что до состояния дорог в Кызыле, то тут следует иметь в виду, что после того, как Ховалыг передал Сагаан-оолу мэрские полномочия, благодаря усилиям мэрии и ООО «Восток» в городе наконец-то появились новые асфальтированные дороги там, где раньше было не пройти – не проехать. Так что в итоге оказалось, что Казанцевой и Лопсану предъявить действующему мэру Кызыла по большому счёту и нечего.

Тем не менее, «под танк» бросили главу Кызыла Казанцеву, которая обратилась в суд с требованием расторжения соглашения с Сагаан-оолом «в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей». Следует отметить, что глава города – бывшая педагог, умеющая шить фартуки и аккомпанировать поющим, совсем не семи пядей во лбу. Прямо скажем – туповатая, нерешительная и не понимающая ничего в городском хозяйстве. Но Ховалыгу, имеющему большие проблемы с оттоком русскоязычного населения, на этой должности понадобился человек русский. Причём желательно – человек неумный и безынициативный. Потому выбор пал именно на Казанцеву, способностей которой хватает только на подписание памятных ордеров и поздравительных открыток. И она беспрекословно подписала всё, что ей дали, хлопнула ручками и удалилась.

Теперь Ховалыгу необходимо так «утоптать» суд, чтобы он вынес нужное ему решение. А это, поверьте, совсем не просто хотя бы потому, что Сагаан-оол в кресло мэра не с Луны свалился. Он занял должность не по счастливому стечению обстоятельств, как в 2021 году глава республики Ховалыг, а по рекомендации руководства партии «Единая Россия» при активном участии одного из основателей партии Сергея Шойгу. Которого, похоже, Ховалыг поспешил «похоронить» раньше времени.

Впрочем, об этом и других аспектах борьбы за кресло главы республики читайте в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин