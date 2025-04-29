    Обзор прессы

СИМУЛЯЦИЯ КАДРОВОЙ РАБОТЫ ХОВАЛЫГА

Правительственная малотиражка сообщила: «В Туве стартовал конкурс по формированию резерва управленческих кадров республики». Этот «резерв» управленческих кадров формируется для «оперативного замещения государственных должностей республики, таких, как министры, отдельных должностей государственной гражданской службы (руководители и заместители руководителей органов исполнительной власти), должностей руководителей государственных учреждений и государственных унитарных предприятий, а также для назначения в установленном порядке председателей администраций муниципальных районов и городских округов».

Участвовать в нём имеют право «граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 55 лет, имеющие высшее профессиональное образование и управленческий опыт не менее трёх лет на руководящих должностях». Кроме того, «обязательными требованиями являются отсутствие у кандидатов судимости и нахождения в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

Отбирать претендентов собираются в два этапа. «Первый включает оценочные мероприятия, второй – индивидуальное собеседование». Для того, чтобы пройти это сито, необходимы познания по части «Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Тыва, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе, о противодействии коррупции, знания и умения в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также степень владения государственным языком Российской Федерации (русским языком)». Лица, правильно ответившие более чем на 70% вопросов, «будут допущены ко второму этапу конкурса, где им предстоит выступить с 5-минутной устной презентацией своих предложений по организационным и (или) экономическим мерам улучшения показателей деятельности выбранного органа или организации».

По форме всё правильно, а по сути – издевательство.

Да, действительно, у нынешнего руководителя республики огромные проблемы с формированием правительственной команды. Поэтому за первые три года у него в различных министерствах менялись руководители по четыре-пять раз. Да и сейчас министерствами сельского хозяйства, образования и экономики «рулят» министры, не имеющие ни соответствующего образования, ни опыта работы, ни команды единомышленников. А те, которых он рекрутировал, большие мастаки разве что по присвоению бюджетных средств.

Поэтому для работы в правительстве Хаваныка нужны не знание русского языка, не наличие опыта работы по специальности, не соответствующее образование и даже не отсутствие судимости. Главное для претендента, желающего получить должность – наличие близкого родства с супругой главы республикой Айланой Ховалыг и криминальные навыки в освоении бюджетных средств. Тогда место в команде Ховалыга ему найдётся с гарантией. Вторым сортом идут кандидаты, с которыми Ховалыг ранее в мэрии и энергосбыте занимался сомнительным бизнесом.

А все эти условия типа пятиминутного доклада о видении будущего – это разговоры в пользу бедных. К тому же нынешний глава, не отличающийся ни умом, ни трудолюбием, подбирает себе помощников послабее себя, чтобы на их фоне выглядеть мудрым и толковым.

Так что у тех, кто дружит с головой, шансов получить должность в правительстве Ховалыга минимальные. Посмотрите на сегодняшнее окружение главы, и Вы поймёте, что в обществе придурков нормальному человеку не выжить. И тут ни образование, ни опыт, ни профессионализм уже не помогут. А они придумали какой-то «конкурс по формированию резерва управленческих кадров»...

КРИМИНАЛЬНЫЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ ОЦЕНИЛИ РАБОТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Глава правительства Тувы В. Ховалыг 15 апреля отчитался о своей работе перед депутатами Верховного Хурала Тувы. Он доложил, как о своеобразном подвиге, что за прошедший год только «в реализацию национальных проектов было вложено 43,5 млрд. рублей». При этом он сообщил, что в ушедшем году «построены шесть новых школ, четыре из которых открыли в прошлом году». А с нового учебного года «откроются ещё шесть школ, включая школу в с. Чодураа». При этом «на 27% снизилось количество изношенных и аварийных зданий школ».

Сложилось такое впечатление, что он отчитывается перед депутатами то ли в качестве министра образования, то ли министра строительства.

Доложил он как о своей победе, что «в марте прошедшего года на выборах Президента России избиратели Тувы подавляющим большинством голосов поддержали нашего национального лидера Владимира Путина». А в сентябре «он приехал в республику, чтобы отметить особую значимость важной исторической даты – 80-летие добровольного вхождения ТНР в состав СССР». При этом ни в каких торжественных мероприятиях по этому поводу Путин не участвовал, а «провёл совещание по социально-экономическому развитию республики и подписал перечень поручений по сохранению в Туве льготной ипотеки, строительству объектов социальной, сельскохозяйственной и коммунальной инфраструктуры, дополнительного финансирования социальных программ, реализуемых в интересах детей-сирот, инвалидов, многодетных семей, участников специальной военной операции и их семей».

Правда, воплотить в жизнь пока удалось только одно из них – по льготной ипотеке. Да и то с убогим лимитом в одну тысячу квартир. О таких событиях принято говорить «гора родила мышь».

Кроме того, как о эпохальном достижении Ховалыг сообщил о запуске проекта «Герои Тувы», «заявки на участие в котором подали более 600 участников СВО, подтвердив свой настрой на мирный труд». Также как о грандиозном событии глава рассказал депутатам про «2024 год как Год Семьи» и что «в республике был проведён Год здоровья». Какие результаты стоят за этими мероприятиями, сообщено не было.

Как о своём личном вкладе в развитие республики глава поведал о том, что «многодетные семьи республики составляют одну треть от общего числа семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет». Они вправе претендовать «на 11 видов поддержки».

Также глава не забыл упомянуть о том, что «в республике отмечается устойчивая динамика снижения уровня бедности населения». При этом он ничего не сказал о том, что это снижение идёт исключительно за счёт средств, выделяемых участникам СВО. И при этом республика по-прежнему является самым бедным регионом России. Зато в связи с тем, что около 30 тыс. молодых парней воюют на СВО, «уменьшилось число жителей, находящихся в поиске работы».

Как заявил глава, «рекордные результаты показывает строительство, продолжается рост сферы малого и среднего бизнеса, растёт товарооборот». Да, действительно, рост объёмов капиталовложений имеет место, но в основном за счёт освоения ипотечных средств для строительства жилья. А вот что касается сдачи готовых квартир, то тут дела обстоят явно неважно. К тому же сейчас уже до 40% заёмщиков не платят банкам по ипотечным кредитам, что грозит коллапсом строительства жилья в ближайшем будущем.

А вот проблеме инженерных сетей Ховалыг почему-то не уделил никакого внимания, хотя там ситуация складывается катастрофическая. Кызылу, где сосредоточено всё строительство, уже сейчас не хватает тепла, электричества и питьевой воды. Серьёзные проблемы со стоками нечистот и их переработкой на очистных сооружениях, перегруженных в несколько раз. Решением суда полигон отходов признан аварийным. Потому свозить туда мусор запрещено. Город буквально на днях захлебнётся в мусорном коллапсе. Ситуация архисложная, но правительство Тувы в этой части бездействует и не принимает никаких мер.

Тем не менее, вопреки реальному положению дел, Ховалыг, не моргнув глазом, заявляет: «В 2024 году мы активно работали по стратегическим вопросам развития республики». Он напомнил о том, что правительство «сотрудничает с ведущими госкорпорациями – «Россети», «Ростех», «Роснефть». Интересно, как Ховалыг «сотрудничает» с «Россетями», если у «Тываэнерго» полностью исключена статья инвестиционного финансирования?

Ховалыг заявляет, что «принято решение о строительстве новых котельных в городах Шагонаре и Ак-Довураке», поскольку «аварийная ситуация в Шагонаре актуализировала вопрос о замене котельных в этих городах». Решение-то может быть и есть, только финансирования нет даже на проектирование. А вопросу этому уже более 10 лет, но воз и ныне там.

«Всего на предстоящее пятилетие в рамках ИПСЭР предусмотрено более 6 млрд. рублей», – доложил глава. Только большую часть из них, скорее всего, разворуют точно также, как разворовали предыдущие 5 млрд. И судя по всему, это воровство при попустительстве федерального Центра, прокуратуры и МВД будет продолжено. Не случайно на Отчёте правительства в Улуг-Хемском районе правительственного докладчика министра А.Допуй-оола граждане спросили только об одном: «Когда прекратите воровать?» На него ответить он не смог. Видимо, тырить деньги не прекратят.

Как пытался уверить депутатов глава Ховалыг, «приоритетным направлением была работа в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Правда, закончилась она тем, что единственный в республике полигон ТКО закрыли. И теперь девать отходы просто некуда. Предложен вариант вывоза отходов в г.Черногорск Республики Хакасия за 420 км. Но для этого нет средств для перевозки, да и отсутствует соответствующее соглашение между правительствами двух регионов. Вот тебе и «приоритет»... Можно представить себе, что тогда творится по другим, не «приоритетным» направлениям.

Ховалыг признал, что «в текущем году предстоит сделать очень многое». Конечно, поскольку последние четыре года бездарно растрачены на воровство.

В заключение Ховалыг бодро провозгласил: «уверен в настрое депутатов на конструктивный диалог, слаженную командную работу во имя благополучия земляков, во имя нашей общей Победы!». Следом депутаты смело и решительно отчёт правительства утвердили. Оно и понятно. С одной стороны, наш парламент сформирован из людей, специально подобранных супругой главы Айланой Ховалыг именно с целью «одобрямс!», и состоит в значительной части из криминала, что выявилось при пьяной стрельбе в ресторане «Столичный». А с другой, они, скорее всего, по большей части и не поняли, о чём докладывал глава республики.