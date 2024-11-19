Кровавая разборка в ресторане

или Как депутаты «Единой России» и бандиты не поделили бюджет

Как-то незаметно минули три года и семь месяцев после вступления В.Ховалыга в должность главы республики 7 апреля 2021 года. Срок, в общем-то, немалый, учитывая, что по Конституции Тувы весь срок полномочий главы составляет жалкие пять лет. Наверное, поэтому президент Ш.Ооржак руководил Тувой 16 лет, а глава Ш.Кара-оол – 14. Сколько лет удастся удерживать республику в своих руках нынешнему руководителю, пока неясно, поскольку претендентов на его кресло уже предостаточно. И могут появиться новые. Так что перспективы оставить за собой начальственное кресло на второй срок у действующего главы достаточно туманны. Но при любом исходе борьбы за власть в принципе уже можно подводить некие промежуточные итоги правления В.Ховалыга.

ЧЁРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Чтобы меня не обвинили в предвзятости к нынешней власти, сразу оговорюсь: наследие Владиславу Товарищтайовичу досталось архисложное. Его предшественник Кара-оол при тотальной беспринципной поддержке нашего замечательного земляка Сергея Шойгу за 14 лет царствования на троне наворотил столько дел, что разгребать эти авгиевы конюшни следующим руководителям республики придется ещё достаточно долго.

Ну, а главными «достижениями» руководства со стороны Шолбана Кара-оола, пожалуй, можно считать очевидную криминализацию тувинского общества. В итоге его последовательной продуманной в этой части деятельности во власть в регионе пробрались уголовники откровенно антирусского шовинистического и даже откровенно сепаратистского толка типа Шолбан-оола Иргита или Каадыр-оола Бичелдея. Это повлекло к новой, уже второй волне массового оттока русскоязычного населения за пределы республики и острому дефициту инженерных и управленческих кадров. Впрочем, это процесс продолжается и в наше время при новом руководстве. И как результат изменения национального состава в регионе – резкое обнищание всего населения Тувы. Настолько очевидное, что это не смогла не заметить федеральная власть. А повсеместное засорение органов власти Тувы некомпетентными друзьями главы, его подельниками и родственниками, когда бывший прокурор занимал должность министра здравоохранения, а вор-националист – министра образования, не могло не привести к падению качества управления народным хозяйством. Особенно учитывая, что Кара-оол, будучи руководителем откровенно слабым и весьма посредственным, при проведении собственной линии вынужден был делать ставку на криминалитет, состоящий из обычных бандитов и частично – спортсменов. Для этого даже он инициировал принятие ряда законов, позволяющих правительству напрямую финансировать лояльные ему преступные сообщества. В этом он успешно опирался на спикера тувинского парламента единоросса Кан-оола Даваа и его однопартийцев-депутатов.

В итоге, 14 лет «слаженной работы» главы и спикера по криминализации тувинского общества и разграблению республики даром не прошли. Чего не скажешь о личном обогащении самого Кара-оола, который за время руководства значительно нарастил объём недвижимости, принадлежащей его семье и ближайшему окружению. Что, впрочем, не прекратилось и после его отставки. И это превратило его в самого зажиточного чиновника Тувы, при покровительстве прокуратуры региона завладевшего многими государственными активами, в том числе гостиницами, ресторанами, квартирами, АЗС и пр.

В общем, «уважаемый Шолбан Валерьевич» на деле оказался в личном плане «эффективным бизнесменом», а в смысле управления – никудышным руководителем. Уровень его некомпетентности был настолько очевиден, что 15-минутного разговора с ним в аэропорту Кызыла премьер-министра М. Мишустина оказалось достаточным, чтобы сделать однозначный вывод: главу региона нужно, как можно быстрее, менять, пока не случилось серьёзной беды. Не помогла даже всесторонняя и безоговорочная поддержка нашего звёздного земляка – министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу, который намеревался в очередной раз продлить его сидение в начальственном кресле. На этот раз даже такая «крыша» не сработала – и в итоге Кара-оол всё же остался без должности. А на его место замглавы Администрации Президента (АП) С.Кириенко неожиданно для многих «продавил» кандидатуру Владислава Ховалыга, представив его главе государства как «опытного хозяйственника» из «большой энергетики». Это, несмотря на то, что Шойгу и Кара-оол были уверены: никаких перемен в республике не будет.

ХАОТИЧНЫЕ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Однако даже после назначения Ховалыга врио главы поначалу ожиданий больших перемен как в кадрах, так и в криминальном способе управления республикой ни у Шойгу, ни у Кара-оола не появилось. И на это была воля нашего замечательного земляка, который, по некоторым сведениям, при первой же после его назначения личной встрече с В.Ховалыгом дал ему два дельных совета: «не наживать себе врагов», сохранив состав правительства, сформированного прежним главой. А также «не поддерживать его врагов в республике», имея в виду под «личными врагами», судя по всему, в первую очередь таких известных в республике людей, как Василий Оюн и Андриан Ооржак. Впрочем, точного списка «врагов Шойгу» в республике, похоже, не существует. Потому Ховалыгу приходится по ситуации постоянно менять его состав. Хотя злые языки говорят, что никакого наказа Шойгу в этой части никогда не существовало. А придуман он был весьма властной и влиятельной супругой главы Айланой Чечей-ооловной, которая, забросив врачевание, в паре с зампредом правительства по внутренней политике Айдыном Чюдюком очень увлечённо занимается формированием кадрового состава власти республики.

Впрочем, не нам судить, по наказам Шойгу или по настойчивым советам супруги, Ховалыг в своих решениях поначалу не решался кардинально менять состав правительства. А парламент региона, состоящий из представителей правящей партии ЕР, был сформирован ранее. Потому он с «врагами Шойгу» не дружил и кадры менял нерешительно и часто непоследовательно. К примеру, однажды он, не взвесив все «за» и «против», опрометчиво уволил близкого подельника доверенного лица Ш. Кара-оола министра спорта Субудая Монгуша. Но уже на следующий день после окрика то ли Кара-оола, то ли Шойгу, то ли Айланы Чечей-ооловны, своё несогласованное с кем надо решение отменил. И таких казусных случаев было немало.

Но всё это не могло не привести к двоевластию в республике, чего в АП терпеть не могли. Вот тогда-то и началась «ротация» членов правительства, которая продолжается до сих пор. Она, оглядываясь назад, оказалась ещё более неудачной, чем сохранение караооловской команды. Тем более, ей, судя по всему, конца-края не видно. Примером тому может служить карьерный путь известного в республике проходимца Уран-оола Ондара, который в своей чиновной судьбе теперь уже пошёл по второму кругу. Он, за короткий промежуток времени исполнявший обязанности министра сельского хозяйства, зампреда правительства и советника главы, теперь снова назначен министром. При этом сельское хозяйство республики деградирует такими темпами, как будто по республике прошёл темник Золотой Орды Мамай.

Впрочем, всё же следует отметить, что кадровое наследие Кара-оола оказалось настолько удручающим, что подобрать достойные кандидатуры на должности зампредов и министров правительства республики среди местных кадров для Ховалыга реально оказалось задачей трудновыполнимой. А привлечение в правительство специалистов из-за Саян на должность министра образования и зампредами правительства оказалось просто скандальным. От кадровой чехарды пострадали в первую очередь такие сферы деятельности, как сельское хозяйство, строительство, энергетика, управление государственным имуществом и образование, где министром назначен человек с мутным прошлым и без соответствующего образования. В этих ведомствах за последние 3,5 года министры менялись до шести (!) раз. Некоторые из них после отставки тут же становились фигурантами коррупционных уголовных дел. А в последнее время они уже не дожидаются, когда их уволят. Проработав кто 2,5 года, как министр экономики Айдыс Сат, кто 1,5 года, как зампред по сельскому хозяйству Алик Монгуш, а кто и месяц, как случилось с министром образования Еленой Самбалой, сами добровольно покинули свои начальственные кресла, уйдя в отставку.

На их место часто назначаются с подачи окружения супруги главы или зампреда по внутренней политике Чюдюка люди с сомнительной биографией, профессия которых никак не связана с подобным назначением. К примеру, недавно и.о. министра образования назначен некто Ренат Ооржак, который до этого ни дня не проработал ни в одном учебном заведении даже в качестве уборщицы или завхоза. Это назначение, как в своё время вышеупомянутого Бичелдея, вряд ли нормально воспримет Москва, где считают, что образованием должны руководить люди, имеющие диплом по профилю и соответствующий опыт работы по специальности.

О ситуации в образовании стоит сказать отдельно, поскольку эта тема напрямую связана с миграцией сельского населения в Кызыл для обеспечения детям более-менее приличного образования, позволяющего учиться в российских вузах. Речь тут не только о том, что сельские школьники, как правило, не говорят по-русски, что препятствует их профессиональному росту в будущем. Это в основном связано с тем, что в районах отсутствует русскоязычная среда, поэтому нет бытового общения на великом и могучем русском языке. А учить государственному языку по методике иностранного – это тупиковый путь. Он неминуемо приводит к изоляции людей от общения в русскоязычной среде.

К тому же и со знанием тувинского языка в нашем обществе тоже много проблем, поскольку основная масса тувинцев разговаривает на бытовом тувинском языке, а читать-писать умеют далеко не все. Всё это и готовит новое поколение тувинцев, не адаптированных к современной цивилизованной жизни. И куда такому молодому человеку податься, если не в рэкетиры? Так в республике и формируется криминальная среда, которая очень напоминает «лихие 90-е».

Однако следует понимать, что подбор кадров в состав правительства – естественная прерогатива главы правительства В.Ховалыга. В этом плане не очень вразумительная расстановка тех или других персон с изначальной сомнительной репутацией по начальственным креслам с чьей-то точки зрения – дело субъективное. Всё это кадровое безумие можно объяснить очень просто – глава самостоятельно формирует свою команду «под себя» из людей, которым он может доверять в полной мере. С ними ему комфортно руководить республикой, как собственным подворьем. Так, к примеру, часто поступает президент Путин, так ведут себя все остальные руководители страны. При этом становится очень важным, чтобы подчинённые раболепно смотрели начальнику в рот и слепо исполняли любые его указания, какими бы они ни казались странными или даже нелепыми. А если таких взаимоотношений как «я – начальник, ты – дурак» почему-то не складывается, как в случае с бывшим министром образования Еленой Хардиковой, то подчиненному, каким бы хорошим специалистом он ни был, поневоле придётся искать иной путь приложения своих талантов и сил.

Такая система подбора кадров достаточно надёжная. Она проверена в России 30-летним опытом хозяйствования, когда экономист-кибернетик Михаил Зурабов руководил Минздравом России, инженер железнодорожного транспорта Алексей Гордеев – сельским хозяйством, а инженер-строитель Сергей Шойгу – военным ведомством. Правда, как правило, такое непрофессиональное руководство нередко приводит к плачевным результатам, как в случае с СВО в Украине. Но это, как говорится, уже частности.

БАНДИТЫ ПОМЕРИЛИСЬ ДЛИНОЙ СТВОЛОВ

Но вернёмся к ситуации в Туве. Третьего ноября в Кызыле произошло знаковое событие – один тувинский борец по хурешу Айдын Монгуш в ресторане «Столичный», что в 50 метрах от здания Машзавода, где размещаются министерства правительства Тувы и мировой суд, отмечал свою победу в спорте – почётное звание. В ресторан, рассчитанный на четыре сотни гостей, были приглашены просто борцы и борцы, подобранные зампредом правительства Айдыном Чюдюком в состав Верховного Хурала Тувы. Верховенство власти в зале с чувством собственного величия олицетворял спикер тувинского парламента Кан-оол Даваа. Но, судя по всему, в том числе по составу приглашённых, борец и его победа были лишь поводом для сбора единомышленников спикера парламента. А главной целью гулянки борцов и политиков была демонстрация мощи новой элиты Тувы, формируемой под чутким руководством зампреда А. Чюдюка.

Сходка депутатов и членов правительства должна была продемонстрировать их сплочённость перед лицом других криминальных сообществ региона. Сборище было освещено личным участием в нём спикера регионального парламента, олицетворяющего за ресторанным столом республиканскую власть. При этом для Кан-оола Даваа гулянка в ресторане одновременно являлась нехитрым способом объединения всех депутатов под его крылом перед голосованием, которое должно было пройти в парламенте по кандидатуре члена Совета Федерации РФ от Республики Тыва. Не случайно в ней оказался и депутат от Сут-Холя, председатель комитета Верховного Хурала РТ Саян Ондар, который доводится племянником главе правительства В.Ховалыгу, в связи с чем его вес в этом сообществе был очевидным. Недруги главы на все лады кричат, что именно Владислав Ховалыг сделал его депутатом, хотя в этом округе с большим перевесом голосов избирателей шёл кандидат от партии «Справедливая Россия».

Как известно, народные избранники уже дважды не смогли приступить к процедуре наделения сенаторскими полномочиями ближайшего сподвижника Сергея Шойгу по МЧС, Московской области и Минобороны Руслана Цаликова. И всё из-за того, что руководитель СК РФ А.Бастрыкин недвусмысленно дал понять: протеже Шойгу самое место в СИЗО с последующим отбыванием срока в специальной тюрьме, а не в кресле российского сенатора. Если всё сложится так, как хочет глава СК РФ, то именно Цаликов и Шойгу могут стать основными виновниками кражи из оборонного бюджета страны 11 трлн. рублей. Такая опасность реальна хотя бы потому, что дети Шойгу, Цаликова и Воробьёва, владеющие ведущим в стране строительным холдингом «Самолёт», начали распродавать свои активы и выводить их за границу. А сам «Самолёт» свою инвестиционную деятельность сворачивает. Видимо, готовится к банкротству, чтобы спрятать концы. В такой ситуации у Цаликова больше шансов попасть в «Лефортово», чем в кресло сенатора Совета Федерации России.

Кстати, судя по всему, такого же мнения и глава республики, до поры до времени вынужденный подчиняться воле Шойгу. Так что заминка с одобрением кандидатуры в АП Ховалыгу только на руку. В связи с чем у местного бездельника спикера парламента появился шанс занять кресло, приготовленное для Цаликова. Но у Ховалыга на сей счёт могут возникнуть и иные мысли. Поэтому Кан-оолу Тимуровичу поддержка борцов в тувинском парламенте, среди которых немало представителей от криминала, была бы не лишней. Так что в ресторане «Столичный» Кан-оол Даваа был в качестве не просто предводителя хуральского депутатства, но заодно и соискателя должности сенатора.

Но правительственно-депутатская пьянка почему-то пошла не по сценарию. Правоохранительные органы на сей счёт молчат, а в блогах распространена информация о том, что в ходе попойки у некоторой части криминального депутатского сообщества вдруг возникли претензии к другой компании, одновременно гулявшей в ресторане. Они имели собственные взгляды на то, кто и почему должен руководить республикой и каким образом делить бюджетный пирог. А люди эти оказались не простыми завсегдатаями ресторана, а авторитетными боевиками известного криминального предпринимателя Иргита.

Эта группировка сейчас, после того, как лидеры АУЕ (запрещённая российскими властями экстремистская организация)«Кара-Шериг» были арестованы, вывезены в столицу и помещены в СИЗО Лефортово, активно концентрирует новый криминальный центр, конкурирующий со спортивной мафией. Потому-то заявления участников гульбы за столом спикера парламента Даваа, что теперь именно они – элита и новые хозяева республики, подвыпивших иргитовских бандюганов задели за живое. Всё это в итоге вылилось в потасовку. Но силы набирающих вес бандитов и криминальных депутатов-борцов с корочками членов ЕР оказались неравными с явным перевесом в пользу народных избранников, невзирая на то, что спикер Верховного Хурала Кан-оол Даваа, почуяв неладное, стремительно покинул место побоища, растаяв в неизвестном направлении.

Понеся временное поражение, иргитовские боевики вызвали подмогу. А та, вооружённая пистолетами-травматами, немедленно прибыла на место криминальной разборки на автомобилях с госномерами «010». Почуяв, что баланс сил качнулся в сторону новой бандитской элиты, криминальные депутаты тоже оказались не лыком шиты. Они не стали сидеть, сложа руки. Как выяснилось, эти народные избранники от правящей партии заранее подготовились к подобному повороту событий. Они прибыли в ресторан не с пустыми руками, а с многозарядными боевыми ружьями в салонах весьма недешевых автомобилей. Ну, а поскольку обе стороны оказались хорошо вооружёнными, между ними случилась перестрелка, в результате которой шесть человек с пулевыми ранениями поступили в Ресбольницу. В том числе девушка с изуродованным от выстрела лицом.

КАКАЯ ИЗ БАНД В ИТОГЕ ПОБЕДИЛА?

В связи с такими обстоятельствами замять скандал с ресторанной дракой представителей власти и криминалитета не удалось. Уже во вторник, 5 ноября, министр внутренних дел Тувы Сергей Кондрашов публично доложил о случившемся. У пострадавших различные пулевые ранения – от раздробленного колена до простреленного лица. А главный инициатор конфликта племянник главы республики поступил в больницу аж с пятью (!) пулевыми ранениями.

Желание погасить скандал было очень сильным. Уже 7 ноября на внеочередной сессии парламента Ондара Саяна, по его заявлению, освободили от должности руководителя комитета Верховного Хурала по национальной, молодёжной политике, спорту, туризму и делам коренных малочисленных народов. Наверное, кому-то покажется странным, что такой «политик» при должности ходит в публичные места, вооружённый пистолетом. И пускает оружие в ход при малейшей опасности. Но в сегодняшней Туве это, скорее, традиция, чем исключение. Чем выше должность чиновника или депутата, тем вероятнее наличие у него огнестрельного или хотя бы холодного оружия. И не видеть подобное может только такой министр внутренних дел Тувы, как С.Кондрашов, который из карьерных соображений «не замечает», что на самом деле творится в коридорах тувинской власти.

Следует признать, что и раньше в парламенте Тувы было далеко не всё благопристойно. Примером могут служить публикации в СМИ о том, что один из братьев главы республики голым с пистолетом бегал по коридорам парламента. Но тогда никаких жертв не было. Времена меняются – теперь, как выяснилось, депутаты-единороссы ездят в рестораны с огнестрельным оружием. Более того – готовы применить его в любое время по любому поводу. Это наглядно показывает, какие нравы, в том числе в депутатской среде, существуют в нашем обществе. А скоро, по всей видимости, закончатся боевые действия в Украине. И с фронта в Туву вернутся десятки тысяч тувинцев, побывавших на СВО. А если у нас достаточно успешные депутаты парламента в случае чего хватаются за оружие и калечат граждан, то, что можно ожидать от тех, кто вернулся обожжённым из «горячей точки»?

Боевое применение оружия в ходе ресторанной гулянки – дело незаурядное. Но весьма показательное. Очень скоро именно этим людям предстоит решать, кто будет представлять республику в Совете Федерации России после того, как бывший член СФ РФ, которую многие в республике по публикациям в СМИ воспринимают как бывшую валютную проститутку, закончит свою сенаторскую карьеру. Известно, что помимо вероятного сидельца СИЗО Цаликова на это место метит и нынешний спикер парламента Даваа. Многих интересует: неужели и после этого инцидента в ресторане у него ещё остаются шансы держаться «на плаву»? Но главное: неужели и в правду избиратели Тувы проголосовали за такую власть единороссов, которая ездит по ресторанам с огнестрельным оружием и устраивает бандитские разборки по поводу дележа бюджета? Или это просто проделки Чюдюка и супруги главы?

Будем и дальше следить за карьерой единороссов. А также за тем, как будет расследоваться уголовное дело, возбужденное по факту бандитской разборки в ресторане «Столичный». Кстати, сейчас уже стало известно, что многие участники бойни заявили, что намерены уйти от ответственности, подав заявление о желании защитить родину на СВО. А что – имеют право. Только вынужден привести один показательный пример. Бывший начальник уголовного розыска Сарыг-Донгак и его подчинённый Кенден, которые заживо сожгли ни в чём неповинного Махмутова, получив огромные сроки, тоже ушли на СВО. Однако, при первом же штурме в зоне операции были убиты. Они теперь покоятся на Кызылском кладбище... Так что, как говорят у русских, Бог шельму метит. У меня пока всё.

Кондрат Пчёлкин