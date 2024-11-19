    Свежий анекдот

Мы гибкость цен не одобряем –Они всё время гнутся вверх...

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«У них президентом стал дед, живущий в плену иллюзий о былом величии».Госдума посочувствовала гражданам США.

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– Что вам больше всего нравится в жизни в России?– Что где-то живут ещё хуже!!!