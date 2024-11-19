Сергей Конвиз: Сможет ли Трамп приблизить нас к окончанию военных действий в Украине?

Ну вот, похоже, и закончились досужие разговоры о том, чья победа на выборах президента Трампа или Харрис для России предпочтительней. Как Вы, наверное, помните, я в прошлом номере предположил, что победит, скорее всего, Камала Харрис, хотя для меня было бы предпочтительней победа Дональда Трампа. К удивлению многих, в том числе и самого Трампа, новым президентом будет именно он. Считаю, что это – к лучшему. Хотя, честно говоря, оба претендента относятся к России и Путину одинаково негативно. Так в чём дело?

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ

Конечно, многим близки идеи демократии, свободы собраний, слова и печати, конкуренция в политике и на рынке и т.д. И это – сильная сторона Демократической партии США. Но за последние четыре года администрация Байдена вела себя крайне непоследовательно, что в итоге и привело к затягиванию военных действий в Украине и огромным жертвам. В этом плане азартный и взрывной Трамп смотрится более предпочтительно. Что-что, а во взаимоотношениях на мировой арене он более последователен и решителен. Именно поэтому его избрание с таким восторгом восприняли на Тайване и в Израиле, с некоторой надеждой – в Украине, с ужасом в Иране и сдержанным пессимизмом в России и арабском мире. Теперь появилась надежда, что Китай уже не развяжет войну в Тайваньском проливе, в Иране будет окончательно закрыта тема создания ядерного оружия, а в Украине наконец воцарится хоть и временный, на 10-20 лет, но всё же мир.

Как известно, у Трампа имеется план за 24 часа усадить за стол переговоров Путина и Зеленского, прекратить боевые действия и подписать некий документ. К сведению, уже на следующий день после победы Дональда Трампа на выборах The Wall Street Journal сообщила, что его команда подготовила предложения по завершению конфликта. Но как это случится? Насколько известно, Трамп полагает, что территории, занятые российскими войсками, скорее всего, временно останутся за Россией, хотя и попадут под действие демилитаризованной зоны, где порядок будут контролировать независимые международные военные формирования.

Сейчас в российских СМИ из уст прокремлёвских пропагандистов слышно о том, что Путин не пойдёт на мирные переговоры ни под каким видом, если Украина не признает своё поражение и не объявит свою безоговорочную капитуляцию. Но сомнительно, чтобы Украина капитулировала даже под давлением Трампа. Я лично в это не верю по одной простой причине. Поражение Украины во всём мире будет воспринято как фиаско США со всеми вытекающими последствиями. На это самовлюблённый Трамп пойти точно не сможет. А значит, он начнёт запугивать Путина тем, что договорится с саудитами и уронит и без того падающую цену на нефть. Это может привести к девальвации рубля до 150 рублей за доллар. Тогда нам просто воевать с Украиной будет не на что, сколько ни поднимай налоги.

Кстати говоря, перспектива падения мировых цен на нефть с восторгом воспринимается у главных получателей российских энергоносителей – Китае и Индии. Об этом уже предупредил Министр нефти Саудовской Аравии, заявив о возможном падении цен на нефть марки Brent до $50 за баррель. А по некоторым пессимистичным прогнозам – даже до $40 за баррель. Российская нефть марки Urals на мировом рынке торгуется с дисконтом до 20%. Как многие знают, в бюджет России на 2025 год заложена цена нефти в $70 за баррель. Разницу между 40$ и 70$ за баррель можно компенсировать только девальвацией рубля. А она в этом случае составит цифру более 50%, как в Турции и Аргентине. Всё это бремя ляжет на население России. Не самая лучшая перспектива...

С другой стороны, эксперты указывают на возможный рычаг давления на Путина – поставку высокоточного дальнобойного оружия Украине с разрешением использования его по своему усмотрению. Это – очень серьёзный аргумент, игнорировать который даже наш президент не сможет. К тому же выход России на границы со странами ЕС наверняка очень сильно обеспокоит западное сообщество и усилит нестабильность в регионе. Запугивать Европу Трампу, конечно, можно. Но лишаться такого союзника на мировой арене даже ему не будет дозволено. Так что игнорировать мнение ЕС и НАТО Трампу не с руки.

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ!

Независимые эксперты указывают на существование как минимум двух геополитических стратегических треугольников. Первый – это США–КНР–Россия. США для победы над Китаем необходимо рассорить РФ и КНР. И это уже идёт полным ходом. Китай, как ни сопротивлялся, всё же подчиняется антироссийским санкциям США в такой отрасли, как банковская. Кроме того, он также в собственных интересах уронил цены на российский уголь и ограничил объём его импорта, что уже привело к закрытию ряда угольных предприятий в России, в том числе в Туве на Межегейском месторождении.

Другой аналогичный треугольник противоречий – это США–Россия–Иран. Страна аятолл, где царствуют нормы шариата, очень сильно раздражает США и лично Трампа. И тут для него будет очень важно внести раскол в наши отношения с соседом, используя давние нерешённые проблемы. Это для США гораздо дешевле, чем бомбить иранские ядерные объекты глубоко в горах.

В настоящее время 40 лет находящийся под жёсткими санкциями Иран с виду очень помогает России бороться с санкциями США и в борьбе с Украиной. На самом деле эта помощь едва различима, если не брать во внимание поставки комплектующих для иранских беспилотников. Потому главная цель поражения Ирана зарыта в ситуации вокруг Израиля. Иран не скрывает своей цели уничтожить еврейское государство. Но тем самым подставляется под удары израильских ВВС. Там полагают, что для перспективного на 20-30 лет спокойствия на Ближнем Востоке, для усмирения Хезболлы, хуситов и прочей террористической нечисти необходимо срочно решить иранскую проблему, пока персы не завладели ядерным оружием.

Как известно, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на ракетную атаку Ирана нанесла авиаудар по системе ПВО Ирана, уничтожив практически все системы С-300, тем самым нанеся России репутационный вред. Так что в настоящее время Иран перед Израилем, США и его союзниками в Средиземном море и Персидском заливе беззащитен для атаки с воздуха. Ни для кого не секрет, что США уже длительное время держат в Средиземном море и Персидском заливе четыре авианосные группы, в состав каждой из которых входят, помимо авианосца, ракетный крейсер, три эсминца, ударная атомная подводная лодка и танкер. Великобритания также отправила свой эсминец в Персидский залив. И в случае обострения ситуации вокруг Израиля вся эта военно-морская мощь может обрушиться на Иран и Йемен, где окопались проиранские хуситы, нападающие на торговые суда, идущие через Суэцкий канал в Красном море.

Как указывают авторитетные эксперты, тут для американцев проблема одна: как нанести эффективный удар по Ирану таким образом, чтобы это не взвинтило мировую цену на нефть. Задача, конечно не простая, учитывая, что соблазн разрушить экономику Ирана и тем самым поставить действующую власть аятолл под недовольство и без того нищего населения республики весьма велик, поскольку 80% всех доходов Ирана приходится на торговлю чёрным золотом. При этом вся промышленность Исламской республики работает на газовом топливе, которое перерабатывается на единственном в стране перерабатывающем терминале, никак не защищённом от удара с воздуха. Но проблема состоит в том, что компенсировать в полном объёме падение поставок нефти из Ирана вряд ли смогут даже увеличенные поставки на рынок таких стран, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн, вместе взятые.

Как рассорить Россию с Ираном и не взорвать цены на нефть на рынке – серьёзная внешнеполитическая геополитическая задача для администрации Трампа.

ВОЗЬМЁТ ЛИ ЗАПАД НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКРАИНУ?

Что же до Украины, то она, по мнению американских экспертов, в преддверии возможных мирных переговоров ставит на первое место вопрос гарантий безопасности. В этом плане они полагают, что позиция Украины на возможных переговорах будет опираться не на территориальные границы, которые, скорее всего, изменятся до вступления Трампа в должность, а на то, какие гарантии ей предоставят для соблюдения режима прекращения огня. Поскольку после нарушений условий Будапештского меморандума Украина Путину не верит. При этом Киев ни за что официально не откажется от своих претензий на какую-либо территорию, находящуюся под контролем вооружённых сил России.

Другой вопрос, интересующий украинские власти – это отсутствие препятствий экономическому восстановлению страны после заключения сделки. Важен и вопрос буферной зоны между армиями двух стран. Вопрос архисложный, поскольку он вплотную завязан на проблеме, за чей счёт будут восстанавливаться разрушенные объекты по обе стороны демаркационной линии. Путин наверняка будет сопротивляться тому, чтобы это произошло за счёт России. Но реалии таковы, что Запад для возрождения экономики Украины наверняка примет что-то наподобие «плана Маршалла» времён холодной мировой войны. В Европе и США наверняка найдутся десятки, если не сотни миллиардов на то, чтобы отстроить в Украине новые современные предприятия, привести в порядок энергетику и дороги. А остальное Украина восстановит сама.

Но вот для России никто ничего придумывать не станет. Эту часть территории нам придётся воссоздавать исключительно за свой счёт и при наличии санкций. А на это тоже потребуются огромные деньги, учитывая, что на отвоёванной у Украины территории всё нужно будет строить «с нуля»: и жильё, и дороги, и энергетику, и предприятия. Это будет реально очень тяжёлая ноша для нашего измученного СВО бюджета.

Ещё один непростой вопрос – тема членство Украины в НАТО. Все, конечно, помнят, что, собственно, с этого и началась вся заваруха на Украине, в результате которой граница НАТО не только не вернулась назад на запад, а значительно продвинулась на восток после вступления в альянс Швеции и Финляндии. Украина требует либо принять её в альянс, либо взять на себя обязательства по обеспечению её целостности. Как будут дальше развиваться события в этой части – покажет время. Но что понятно уже сейчас – украинский и российский народы рассорены на многие десятилетия вперёд. И это печально, поскольку мы ещё сравнительно совсем недавно были единым народом.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.