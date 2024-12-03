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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 36, 3 декабря / Сергей Конвиз: Все войны когда-нибудь заканчиваются
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№36, 3 декабря 2024 года.
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Сергей Конвиз: Все войны когда-нибудь заканчиваются

Все войны когда-нибудь заканчиваются

После того, как Россия ударила болванкой ракеты «Орешник»по заводу «Южмаш», что находится в городе Днепре, ранее называвшимся Днепропетровском, и после соответствующего заявления президента Путина, у многих появилось ощущение, что мир вернулся к ситуации 1962 года, когда разразился т.н. Карибский кризис, угрожавший миру ядерной войной. Но, похоже, опасения оказались напрасными. Лидеры Запада это событие никак не комментируют, а их окружение демонстрирует намерение продолжать оказывать всестороннюю поддержку президенту Зеленскому. В этом плане моё предположение, что Путину для подтверждения своих намерений заставить Киев капитулировать придётся нанести превентивный удар где-нибудь по Лондону, пока кажется достаточно реалистичным.

Вслед за США сначала Великобритания, а затем и Франция дали своё разрешение Зеленскому наносить удары западными ракетами по территории России. Сопротивляется пока только канцлер ФРГ Шольц. Но, похоже, это приведёт к тому, что на ближайших выборах он потерпит сокрушительное поражение. Тогда к власти придёт коалиция из людей, которые уже сейчас заявляют, что необходимо дать Украине новейшие немецкие крылатые ракеты «Таурус» с разрешением ВСУ применять их против России по своему усмотрению.

Недавно вспыхнула пропагандистская шумиха вокруг поставок США противопехотных мин Украине. Как известно, ни Украина, ни США никогда не являлись стороной Оттавского договора о запрещении противопехотных мин ненаправленного действия. Правда, в 2014 году Барак Обама временно запретил использование американскими вооружёнными силами противопехотных мин. Однако Дональд Трамп в 2020 году этот запрет отменил.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...

Сейчас мы изучаем множество спекуляций по поводу новоизбранного президента США Дональда Трампа. Ещё совсем недавно в правящей элите России были большие надежды на то, что Трамп «осушит вашингтонское болото». Потому отношения России и США примут иной, более благожелательный для нас характер. Ну, всё как это произошло после предыдущего избрания Трампа президентом.

Помнится, тогда разочарование было горьким: сначала Трамп вышел из договора по ликвидации ракет малой и средней дальности. В 2017 году Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО. Через три года он благословил вступление в альянс Северной Македонии. Тем самым окружив дружественную нам православную Сербию странами НАТО. 20 июня 2017 года Дональд Трамп встретился с Президентом Украины Петром Порошенко. В ходе встречи Трамп заявил о поддержке США территориальной целостности Украины, о поддержке проведения на Украине реформ. Также Президент США отметил важность мирного урегулирования конфликта в Донбассе в рамках минских соглашений. Трамп сообщил своему украинскому коллеге, что США вовлечены в дела Украины.

При этом Трамп на словах всегда был для нас дружелюбным и благожелательным. Российским властям он нравился, потому что умел подавать несбыточные надежды. Так он поступает и сейчас. Но эта иллюзия лояльности Трампа к России обманчива. К примеру, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно хвалил президента Путина как сильного лидера. И призывал к улучшению отношений с Москвой. После инаугурации он, находясь в состоянии эйфории, даже приказал сотрудникам Госдепартамента разработать планы немедленной отмены санкций против России. Однако в итоге эти санкции не только не были сняты – санкционная политика США при Трампе в значительной степени ужесточилась. Тогда как Путин, так и другие руководители с горечью отмечали, что после вступления Трампа в январе 2017 года в должность президента американо-российские отношения, которые и без того находились на самом низком уровне после окончания «холодной войны», ещё больше ухудшились.

ПЛАН ТРАМПА: «КНУТ» ДЛЯ РОССИИ И «ПРЯНИК» ДЛЯ УКРАИНЫ

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп много раз обещал завершить российско-украинское военное противостояние в 24 часа. Теперь многих интересует, как он будет исполнять своё обещание. Буквально на днях будущий спецпосланник по мирному урегулированию войны в Украине Кит Келлог обозначил свою позицию. Ранее Келлог критиковал администрацию президента Джо Байдена и Запад в целом за нерасторопность в помощи Украине. А теперь он является ярым сторонником линии Трампа по Украине, который объявил: «Вашингтон должен продолжать вооружать Украину, чтобы сдержать Россию от наступления во время или после достижения соглашения».

При этом в США осознают, что Путин, скорее всего, не согласится ни на какое перемирие и будет требовать от Зеленского капитуляции. В таком случае, считает Трамп, «если РФ откажется от переговоров, США усилят поддержку Вооружённых сил Украины». Такая линия США соответствует провозглашённому принципу «обеспечения мира через силу». Как стало известно из публикаций в американских СМИ, Трамп планирует объявление перемирия на время переговоров и объявления 300-мильной демилитаризированной зоны от линии боевого соприкосновения. Фактически это означает, что все территории Украины, на которых сейчас находятся российские войска, должны быть освобождены от военнослужащих. А это – вся территория Донбасса и Крым.

Практически ни у кого нет сомнений в том, что для Путина такой вариант мира неприемлем в принципе. Фактически это будет воспринято нашими патриотами как «обнуление» всех жертв, на которые пошёл Путин, начав свою спецоперацию. Так что я также полагаю, что план Трампа обречён на провал. А тогда Путин противопоставит себя Трампу. И всё пойдёт по сценарию первого президентского срока Трампа. Но тогда санкции, введённые против России администрацией Байдена, нам покажутся «цветочками».

После этого в России возникнет простой вопрос: зачем нам СВО, если цели демилитаризации и денацификации Украины не только не достигнуты, но и отдалились? А состояние экономики России фиксируется стоимостью доллара в рублях, которая перешагнула за 110 рублей и стремится к 150.

ЭКОНОМИКА РОССИИ: ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ ОСНОВАНИЙ?

Совсем не секрет, что 27 ноября курс доллара на рынке Forex приближался к 115 рублям, евро преодолел планку 120 рублей. Ещё неделю назад доллар был по 100. Как известно, биржевых торгов «недружественными» валютами в России нет, поэтому в разгар биржевой паники СМИ следили за рынком Forex – именно там котировки достигали самых высоких значений. Из-за санкций оценить реальное состояние российской валюты сложно, но экономисты соглашаются: обвал происходит, он аномален и требует вмешательства властей. Поскольку доллар в России официально на бирже не котируется, индикатором стоимости рубля является юань, который всё равно рассчитывается через доллар США. 27 ноября он дорожал до 15 рублей – это уровень марта 2022 года.

Однако Путин на сей счёт иного мнения. Выступая в Астане перед журналистами, он сказал: «В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем. И каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем, всё идёт по плану».

Напомню, что в 2014 году до присоединения Крыма, доллар торговался в России по цене менее 33 рублей. Неужели уже тогда Путин планировал, что рубль за 10 лет обвалится почти в четыре раза? Вряд ли. Такое нормальному человеку не приснится в страшном сне. Ведь это означает, что весь импорт подорожает не только на стоимость т.н. «параллельного импорта», когда товары везут с дополнительными издержками через Турцию, Китай, Киргизию и Казахстан, но и в связи с удорожанием курса рубля к доллару. Такое «утяжеление» в состоянии выдержать не любой кошелёк.

Но беда, как известно, не приходит одна. Подешевела нефть – основной экспортный продукт России. Если в начале осени баррель Brent торговался по $80, то после победы Трампа на выборах цена нефти упала до $73 за баррель. Но и это ещё не всё. В стране принят бюджет на 2025 год, в который заложены рекордные непроизводственные траты. На оборону и национальную безопасность в новом бюджете в сумме заложено примерно 8% от ВВП – 13,5 трлн. рублей на оборону, ещё 3,4 трлн. – на нацбезопасность и правоохранительную деятельность. Это рекордный показатель в истории современной России, равный более чем 40% всех расходов бюджета. Это также не может не влиять на покупательскую стоимость российского рубля.

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВЗЯТ КУРС НА МИР?

Избрание Трампа начало приносить свои плоды: израильская армия и террористы Хезболлы 27 ноября прекратили боевые действия, о чём объявили премьер-министр Израиля Нетаньяху и президент США Байден. В соответствии с соглашением, Израиль выведет свои войска из южного Ливана, а ливанская армия разместит свои войска к югу от реки Литании, что будет являться исполнением Резолюции Совбеза ООН 1701. По сведениям ООН, всего за почти 14-месячный развязанный проиранской Хезболлой конфликт погибло более 3600 ливанцев. Из 5,3 млн. жителей Ливана более миллиона стали беженцами. Теперь они под контролем военных Израиля также могут вернуться в места проживания. С израильской стороны перемещёнными лицами на севере страны стали почти 70 000 человек. Так что теперь беженцы с северных районов Израиля могут вернуться домой.

А в целом у Израиля в настоящее время развязаны руки, он сможет сосредоточить свои усилия на зачистке сектора Газа от палестинской террористической группировки ХАМАС и ликвидации иранской угрозы. Кстати, союзный Хезболле Иран приветствовал соглашение о прекращении огня в Ливане. Там, видимо, результаты выборов в США охладили горячие головы, мечтающие об уничтожении государства Израиль. По некоторым сведениям, оставшееся в живых немногочисленное руководство ХАМАСа также рассматривает возможность выхода на соглашение о прекращении огня в Газе. Но для этого им необходимо освободить заложников. Их числится 101 человек, но, сколько из них живы, точно неизвестно.

Пример наступления мира в Ливане после победы Трампа на выборах даёт повод надеяться, что и в Украине скоро наступит мир. На каких условиях – другой вопрос. Но всем, наверное, понятно, что никакой капитуляции от Зеленского нам не добиться. А это означает, что двум странам предстоит продолжить соседство, невзирая на то, что семена вражды народов посеяны и дали тучные всходы. Эта кровоточащая рана будет заживать десятилетиями. А нам придётся по-новому учиться жить с соседом, который нас ненавидит. Только этому соседу восстанавливать народное хозяйство будет помогать весь мир, а России кроме как на нищие КНДР, Иран и Афганистан рассчитывать ни на кого не приходится.

О том, кем, когда и на что будут возрождаться из руин города и деревни Украины, и кто за это всё заплатит, мы поговорим в другой раз.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.

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