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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 36, 3 декабря / Перекрёсток мнений
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№36, 3 декабря 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 27-11-2024 #2[ru]

Всё идёт по плану. Россия идёт на первом месте по продаже энергоносителей в ЕС. Вот сейчас ещё маленько продадим (почти за бесплатно) и купим красных карандашей. И как нарисуем, нарисуем красную линию охрененной толщины, охрененной ширины...

Аноним, 27-11-2024 #3[ru]

Прокурор, Генеральный, Краснов призвал жестко реагировать на состояние военных городков!? Это как? По закону или по понятиям? Или по хотелке??? Точно не по закону. Закона-то такого нет. Разрулите, уважаемый вождь!

Путен, 27-11-2024 #4[ru]

Чёта тема с орешником не взлетела ни хрена. Дал команду разработать новую, не имеющую аналогов в мире ракету, основанную на новейших физических принципах. Название уже придумал. СКВОРЕЧНИК.

Аноним, 28-11-2024 #5[ru]

«Рубль растет на фоне сообщения ЦБ о прекращении покупки валюты». Рубль уже по 114! Это что за рост такой? Цены на хлеб верх улетают... Ах, да, рост по-путински. Отрицательный рост – это тоже рост. Белое – это черное, черное – это белое. Это уже даже не лицемерие. Кривокривляние какое-то.

Аноним, 28-11-2024 #8[ru]

Путин заявил, что падение рубля идёт по плану: «Ситуация с курсом рубля в целом под контролем и оснований для паники точно нет». Дайте угадаем, доллар по 120 прописан на той же странице «плана СВО», где и потеря Курской области?

Аноним, 29-11-2024 #9[ru]

«Кремль стал удалять метаданные со всех видео с участием Путина. Они позволяли опознать «консервы», выдаваемые за свежие записи». Я бы на месте Путина напрягся. Они сейчас «консервов» с ним наготовят, а самого потом – в холодильник?..

Аноним, 29-11-2024 #10[ru]

Смешно то, что скорость полёта ракеты, которой хвастается Путин, оказалась не только её достоинством, но и её проблемой. По сути, сделавшей «Орешник» бесполезным. Получается, что она летит так быстро, что в результате у неё сгорают его собственные боеголовки. И он падает на землю грудой бесполезного металла.

Аноним, 30-11-2024 #11[ru]

Если Путин начнет требовать от судов реально наказывать коррупционеров, то режим развалится через неделю, так как он исключительно из них и состоит. Так что расстрелов, как в Китае, ожидать не стоит. Шойга – вор.

Свежий анекдот

Аноним, 27-11-2024 #1[ru]

Многодетная семья из Набережных Челнов назовет 15-го ребенка в честь новой баллистической ракеты «Орешник». Сама эта новость – дно, необратимость, надпись «Конец фильма». Тот реальный конец истории, который мерещился Фукуяме. Это последняя новость о России, которая имеет значение.

Аноним, 27-11-2024 #3[ru]

«У России есть супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ» – утверждает председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как думаете, что это – суперпадающий рубль или Валин перегар, который поражает всех в радиусе 50 метров? Или нескончаемый поток пушечного мяса, готового умереть за 200 тысяч?

Аноним, 28-11-2024 #4[ru]

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что ядерное оружие не должно вызывать страха, так как христиане не боятся конца света. Ну понятно: «Мы в рай, а они просто сдохнут»?

Аноним, 29-11-2024 #5[ru]

Это сколько же кирпичей, будучи десантником, нужно было разбить о свою голову этому престарелому защитнику выхухолей, чтобы додуматься публично обзывать президента России «орешником»? https://t.me/NTravkin/4189

Республика Тыва сегодня: Внешнее благолепие на фоне экономического коллапса

Аноним, 27-11-2024 #1[ru]

Эти камнеклады Лукин и Кыргыс довели до ручки строительную отрасль в Туве. Нужно гнать в шею обоих и чем быстрее, тем лучше!

Аноним, 28-11-2024 #2[ru]

Пустые никчемные люди, озабоченные лишь набиванием своих карманов.

Аноним, 28-11-2024 #3[ru]

Это все гомункулы шойги. Они могут думать только о своей прямой кишке. Так же как и их хозяин.

Аноним, 28-11-2024 #4[ru]

Этот Лукин в Кр-ске был каким то завхозом на АЗС. Потом его выгнали оттуда, а здесь в Тыве взяли по принципу: лишь бы взять русского!

Аноним, 28-11-2024 #5[ru]

Все просрут в ближайшее время с такими кадрами.

Аноним, 30-11-2024 #7[ru]

Ни один уважающий себя руководитель строительной организации не сядет за один стол ни с Кыргысом, ни тем более с Лукиным. О чем можно разговаривать с бесполезными людьми?

Коротко

Аноним, 27-11-2024 #1[ru]

«В правительстве предложили заставить россиян работать сверхурочно из-за дефицита рабочих рук» – попы РПЦ знают выход из этой непростой ситуации! Поп Ткачев хочет, чтобы мальчики работали с 7-8 лет: «Восьмилетний мужчина – это то, что нужно как раз нам, который будет работать и драться, будет строить, будет красить и будет рожать детей»... А потом они удивляются, почему их предшественников сбрасывали с колоколен...

Аноним, 27-11-2024 #4[ru]

ВЕСТИ: «Самолет авиакомпании «Азимут» не загорелся при жесткой посадке в Анталье – горело только вытекшее из поврежденного бака топливо, говорится в заявлении перевозчика по итогам предварительного расследования ЧП. В компании также заявили, что жесткая посадка была вызвана непрогнозируемым сдвигом ветра, а действия экипажа были правильными». Короче, разобрались – всё в порядке: самолёт не горел, пилоты молодцы, ну а ветер... ну а что ветер? Ветер-ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч! Дело закрываем!

Аноним, 27-11-2024 #5[ru]

Курс доллара США на международном валютном рынке Forex поднялся выше 114 рублей. Но не беда – В.В. Путин (см видео) ещё в 2014 объяснил «дорогим россиянам», что падение рубля важно и выгодно для РФ-государства с точки зрения уменьшения бремени фактических бюджетных расходов. https://t.me/Sandymustache/20290

Аноним, 27-11-2024 #6[ru]

«Россияне не заметят повышение курса доллара, потому что у них зарплата в рублях», – заявил Песков. А он точно разбирается в экономике?

Аноним, 27-11-2024 #7[ru]

Резкое ослабление рубля в ноябре может сильнее сказаться на росте цен в России, чем ожидает ЦБ, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По оценкам банка, рост курса на 10% «добавляет» к инфляции более 2 процентных пунктов. Да блин, кто тебя-то за язык тянул, а? Песков тут только-только людей успокоил...

Аноним, 28-11-2024 #9[ru]

«Учителям на Урале раздали сертификаты на покупку надгробий»... Есть в этом определённый символизм. А если вспомнить, что именно руками учителей власти обеспечивают себе победы на выборах, то есть в этом и элемент справедливости.

Обзор прессы

Аноним, 27-11-2024 #1[ru]

«В Кызыле бешеными становятся даже собаки»... «В российских регионах закончилось лекарство от бешенства» – хороший заголовок из СМИ. Это объясняет то, что делают в Украине жители российских регионов.

Аноним, 27-11-2024 #2[ru]

То, что в Российской Федерации наблюдаются «проблемы» с вакциной от бешенства было ясно при просмотре эфиров Соловьева еще много лет назад...

Аноним, 27-11-2024 #3[ru]

Ховалыг пишет: «...В зоне особого внимания Минобразования, которое уже взаимодействует с дирекцией по персоналу «Эльбрусметалл-лития», уровень квалификации преподавательского состава наших техникумов. С будущего года мы формируем горный кластер благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», что позволит выйти на новый уровень подготовки специалистов...»

У нас уже есть техникум Автодор, переименованный в Железнодорожный. Предлагаю переименовать его в «Литиевый» и направлять выпускников на новое место работы. Главное, чтобы не получилось, как с железнодорожниками – а то им сегодня тесно на двух 10-метровых шпалах большой толпой работать...

Сергей Конвиз: Ядерный апокалипсис вероятен, если Россия не одолеет Украину

Аноним, 27-11-2024 #3[ru]

В России появится водка под названием «Орешник». Теперь понятно, о каком серийном производстве говорил Пыня во время своего обращения...

Аноним, 27-11-2024 #4[ru]

В России появится новый праздник – день удара «Орешником» по Украине. «21 ноября скоро назовут «Днем Орешника». Название удачное – оно означает получить на орехи вовремя», – заявил Зюганов. Деды! Пейте, пожалуйста, орешник, чтобы не отлетел скворечник. Как у Зюганова и его госдумовской братии.

Аноним, 27-11-2024 #9[ru]

Заботливый Шолбан Кара-оол пишет: «Мы с вами понимаем, что ребята сегодня, выполняя свой солдатский труд, получают довольно хорошую зарплату. Не скажу, что она очень высокая, но хорошая зарплата. Их семьи, близкие, родные привыкли к определенному доходу. Как только он придет в мирную жизнь, тем более, если он не найдет себя в этой жизни, трудно ему будет. Это понятно. И если он не сможет обеспечить семье ту доходность, которая у него была, то представьте, в какую он психологическую ситуацию попадет. Все силы нужно направить на то, чтобы найти ту приемлемую для него возможность трудоустроиться и приносить доход домой...»

На гражданке «довольно хорошую зарплату» получают только депутаты Госдумы. Причем раза в 2-3 больше получают, чем солдаты, умирающие сегодня за Путина. Поэтому, учитывая, что к концу СВО от экономики РФ останутся только руины, предлагаю всех выживших ветеранов СВО трудоустроить в Думу! Но учитывая, что мест в Думе всего 450, а выживших будет явно больше, то нужно устроить между кандидатами что-то типа «Голодных игр» – выжить должны только 450 человек! Карлуше тоже придется поучаствовать и доказать свое право просиживать задницу и дальше в теплом местечке.

Аноним, 28-11-2024 #11[ru]

№9 Пускай этот пидор-шойгушонок Каракарлик говорит, что угодно. Тварь, от шойги получил полковника, а старшим офицерам Путин срок службы с 60 лет до 70 лет поднял. Почему не на фронте, сука? Иди, покажи, как ты в Афгане воевал, лживая мразь. И вы тывинские, афганцы, ходите на шабаши, которые эти братцы каракарлики устраивают 15 февраля. Сдаёте деньги на юбилейные медали, жрёте и пьёте. Вас купленными медалями на камеру награждают, что бы эти братья пиарились... Тьфу, позорники стрёмные.

Аноним, 29-11-2024 #14[ru]

Алеппо за 3 дня – это, конечно, мощнейше. У России случился свой Афганистан. Никакие сосланные на пенсию генералы не помогли, а сирийская армия драпает так, как и российская в Харьковской области. На что это повлияет и как меняет расклад сил – хрен его знает. Но, судя по вою в z-каналах, новости для России очень неприятные.

Аноним, 30-11-2024 #15[ru]

Каракарлик тварь захватил в Туве все земли.

Кто наживается на земельных проблемах тувинцев – 2

Аноним, 27-11-2024 #2[ru]

Вся власть – сборище бандитов и проходимцов... Следкомы, прокуратуры, полиция, Росгвардия, УФСИН, ФСК, ФСБ, суды... И все вместе они не могут навести порядок в стране. Четверть века у власти КГБ-разведчик Путин – и такой беспредел! Это что такое, ворьё и предатели. Ещё про какие-то законы нам главный раб говорит. Сам, видимо, такой. Никакого доверия ни к Путину ни к его чиновникам.

Аноним, 30-11-2024 #3[ru]

Этот депутат Лапсан – ближайший друг депутата Потапова – совсем совесть потерял. Он, говорят, рулит всем хуралом и какой-то там комиссией по земельным вопросам. И все земельные вопросы не за бесплатно решает этот Лапсан. А ФСБ куда смотрит? Отправьте к нему человечка с мечеными деньгами и возьмите при передаче! Неужели так сложно?

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