    Обзор прессы

ПУБЛИЧНОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ

«Во Дворце молодёжи города Кызыла прошёл первый региональный обучающий форум по национальной политике». Он был организован «федеральным Агентством по делам национальностей». Поскольку мероприятие было организовано федеральными властями на федеральные деньги, в адрес участников поступил «приветственный адрес от имени главы Тувы Владислава Ховалыга», в котором, в частности, наш глава с пафосом, достойным лучшего применения, написал: «национальное единство многонациональной России играет огромную роль в обеспечении мирного и процветающего будущего нашей страны. Совместными усилиями, построив диалог между собой, мы сможем укрепить и сохранить наше единство и сплочение различных этносов».

Что это такое и с чем его едят, поняли немногие. Но главное было в том, что в некотором роде Владислав Товарищтайович заявил, что он – за единство и равноправие всех народов, населяющих Туву. В любом случае он – это совсем не шовинисты типа Каадыр-оола Бичелдея, Шолбана Кара-оола или Шолбан-оола Иргита. Но его декларация, что Тува уже является «ярким примером многонационального региона, где в мире и согласии проживают представители более 80 национальностей» было потрясающим. Регион, в котором из-за специфической политики властей из 32% русского населения осталось менее 5%, называть «ярким примером» дружбы народов и уважением меньшинства со стороны большинства, при всём богатстве русского языка – явно большое преувеличение. Особенно учитывая, что и нынешняя власть в своей кадровой политике продолжает линию вышеперечисленных шовинистов, демонстрируя воинствующий национализм.

Помнится, ещё в 1998 году первый секретарь тувинского Обкома КПСС по телевидению объявил о новой национальной политике в Туве, объявив, что он – интернационалист, но если будет освобождаться должность, которую занимал русский, то на его место будут назначать тувинца, поскольку он лучше понимает менталитет титульного народа. Прошла четверть века, и власти Тувы льют крокодиловы слёзы по поводу разграбленных флагманов тувинской экономики комбинатов «Тувакобальт» и «Туваасбест» и доведённого до отчаяния сельского хозяйства республики в связи с массовым оттоком русскоязычного населения республики. А теперь аналогичная ситуация и со специалистами в области жилищно-коммунального хозяйства, образования и медицины.

Но и сейчас, спустя четверть века, вместо создания условий для нормальной жизни представителей русскоязычного населения, мы видим яркие примеры «выдавливания» ещё пока оставшихся в Туве русских специалистов и трудоустройство на их место сомнительных личностей коренной национальности. Самый свежий пример – увольнение русских зампреда правительства и министра образования и замена их на безвестных невнятных чиновников, зато из числа людей титульной нации. При этом власти как бы не понимают необходимости объяснения, почему в течение последних трёх лет идёт методичная замена русских руководителей на тувинских, кому выгодна подобная внутренняя политика правительства Тувы. И как с такими кадрами В.Ховалыг намеревается жить и работать в составе Российской Федерации.

Примечательно, что на мероприятие пригласили человека из соседней Хакасии – Юрия Чертыкова, который рассказал, что его регион «стал площадкой для обмена опытом, повышения квалификации и выработки новых подходов к решению актуальных вопросов межнациональных отношений». Но как нам поможет опыт соседнего региона, где русских не становится меньше и где первые руководители представляют русскоязычное население республики? И где власти реально, а не на бумаге, «уделяют особое внимание выстраиванию правильных межэтнических отношений, основанных на дружбе народов». Где «удается мирно сосуществовать, достигать взаимопонимания среди людей разной веры, разной культуры». Где «нет соперничества и вражды», а «государственная политика даёт возможность реализовывать людям свои национальные особенности, чтобы все ощущали себя гражданами России».

Всё происходящее выглядело, как демонстрация условий жизни где-нибудь на Марсе или Юпитере. Потому не вызывало у присутствующих никакой реакции. Уж лучше бы послушали новоиспечённого министра образования Тувы Рената Ооржака, который очень переживает, что в национальной республике, где подавляющая часть населения не знает даже разговорного русского языка, люди плохо владеют и родным тувинским. Зато с интересом прослушали речи на тему «Укрепление гражданского единства» в стране, где фактически отсутствует гражданское общество, где депутаты местного парламента от партии ЕР даже в ресторан ходят с оружием и без промедления пускают его в ход. В этом плане о «гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений» можно судачить только в том смысле, что русские в эти рестораны давно не ходят, опасаясь стать мишенью для рассвирепевших тувинских депутатов-единороссов.

В КЫЗЫЛЕ БЕШЕНЫМИ СТАНОВЯТСЯ ДАЖЕ СОБАКИ

«ТП» сообщила, что «в столице Тувы идёт активная работа по ликвидации очага бешенства среди безнадзорных животных», так в конце октября т.г. «в Кызыле был выявлен признак бешенства у собаки». В связи с этим «глава Тувы Владислав Ховалыг дал указание всем ответственным службам принять максимум необходимых мер, в том числе обеспечить немедленное реагирование на тревожные сигналы от населения».

Это указание любопытно тем, что оно символизирует отношение в Туве властей и общества: «глава Тувы дал указание обеспечить немедленное реагирование на тревожные сигналы от населения». То есть без специального на то распоряжения главы ответственные органы власти ни за что не стали бы «реагировать на тревожные сигналы от населения». Это указывает на огромную пропасть между народом и властью, где обращать внимание на ропот населения можно только тогда, когда на то имеется высочайшее соизволение главы республики.

Но нужно признать, что в республике бездомные собаки ведут себя точно так же, как и люди. Они кучкуются в бедствующих районах и перебираются в сытую столицу абсолютно одинаково. Тут совершенно одинаково дичают и набираются бешенства.

Население города, атакованное стаями бездомных друзей человека, часто проклинают мэра Кызыла, не принимающего действенных мер против свободно разгуливающих четвероногих. И действительно: столько бездомных собак, сколько в Кызыле, в России, наверное, нет нигде. Только беда в том, что Сагаан-оол к этому безобразию имеет только косвенное отношение. Ведь глава республики В.Ховалыг все полномочия и бюджетное финансирование по решению собачьей проблемы передал министерству сельского хозяйства Тувы. Его теперь возглавляет известный в республике прохиндей и личный друг главы Уран-оол Ондар, который, если верить публикации, «активно работает над устранением угрозы». «В Кызыле идёт активная работа по отлову бродячих собак. 2 бригады в круглосуточном режиме изымают с улиц беспризорных животных». Правда, при этом безнадзорных собак на улицах столицы меньше не становится. И можно понять – почему. Потому, что Уран-оол Ондар всегда отличался составлением прекрасных отчётов при полном отсутствии конечного результата.

В ТУВЕ, НАКОНЕЦ, ЗАРАБОТАЛА ЗДРАВНИЦА – ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

На прошедшей неделе в республике «здравница «Чедер» принимала первых желающих оздоровиться» лечебными грязями. «В здравнице к услугам отдыхающих 180 койко-мест». Как сообщается, «продажи путёвок на отдых в знаменитой тувинской здравнице открылись 16 ноября». Поначалу «стоимость путёвки за сутки составляла 7 тыс. рублей и 49 тыс. руб. за недельный курс». «В стоимость путёвки за 7000 рублей в сутки входили проживание, трёхразовое питание и 4 укрепляющие процедуры». Так что, как заявляют организаторы, с его запуском «буквально в 30 минутах езды от столицы Тувы желающие могут получить эффект общеукрепляющих процедур, равноценный отдыху на знаменитой «Белокурихе».

Впрочем, знаменитую «Белокуриху» они вспомнили напрасно. И хотя «здравница сможет принимать 252 человека одномоментно», очередей из желающих оздоровиться замечено не было. Очень быстро стало ясным, что по такой жлобской цене и при таком сомнительном обслуживании мало кто пожелает туда ехать. И цену тут же снизили до «5 тыс. руб. в сутки». Все эти блага за миллиард бюджетных денег ИПСЭР, потраченных Робертом Доржу?

Газета напоминает, что разрушенная Шолбаном Кара-оолом здравница впервые заработала в 1932 году. Кара-оол так не любил директора куророта Калиндуу Чадамбаевича, что он незаконно увольнял его раз пять. Но тот каждый раз через суд возвращался. На его место Кара-оол назначил Тюлюша, который в настоящее время мотает срок на зоне за махинации с медикаментами. А пока Карлик воевал с неугодным директором, курорт пришёл в полное забвение и прекратил свою деятельность. И вот – возрождение старинного курорта «Чедер». Долго ли он протянет?

ДЕТИЩЕ ПУТИНА И ШОЙГУ ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ

Как сообщила «ТП», «15 ноября Тувинское республиканское отделение Русского географического общества провело Торжественное собрание и Круглый стол «80 лет с Россией: достижения географии и смежных наук», посвящённые 80-летию добровольного вхождения ТНР в состав СССР». На нём «Зампред Правительства Чечен Чоксум выразил огромную благодарность Русскому географическому обществу за внимание к историческому наследию Тувы и признание значимости такой знаменательной даты, как 80-летие добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР».

Мероприятие удивительно хотя бы тем, что СССР, куда входила ТНР, давно почил в бозе, прекратив свою деятельность. А дата – осталась. Отмечая юбилей, Чоксум вручил символические награды неизвестно откуда взявшимся русским «Чистякову, Баденкову, Семёнову и Килуновской». Затем «торжественное собрание завершилось вокально-танцевальным номером студентов ВТУ им. М.С. Щепкина». Немногие заметили, что на мероприятие не пригласили осужденных за имущественные преступления бывших руководителей регионального отделения РГО Каадыр-оола Бичелдея и Юрия Якушева, которого, по всей видимости, вскоре ожидает новая (и не одна!) судимость за мошенничество.

ВЛАСТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ МАНЯТ ТУВИНЦЕВ ОЧЕРЕДНОЙ МОРКОВКОЙ

«ТП» в который раз сообщает, что «планы В.Ховалыга по развитию транспортных коридоров в Монголию и Китай активно поддерживает федеральный центр». Это следует из заявления чиновника Мантурова, «отметившего стратегическую важность интеграционных процессов в рамках евразийского сотрудничества». Как заявил Ховалыг, «такое внимание федерального центра к его проекту гарантируют успешную реализацию Стратегии Главы Тувы».

Интересно, зачем Ховалыг снова вспомнил про этот проект? Что произошло? Неужели Москва дала на него денег? Или может, какой-нибудь Абрамович решил раскошелиться? Да нет, ничего подобного не произошло. И не могло произойти – лишних денег в казне воюющей державы нет. Просто Ховалыгу захотелось выглядеть солидно, вот он и вытащил на божий свет эту «железнодорожную морковку», чтобы в который раз поманить тувинский народ к новым свершениям.

По всей видимости, Ховалыг забыл притчу про мальчика, который без причины кричал: «волки!». Тувинцы до сих пор не забыли, когда что-то подобное им обещал бывший глава Кара-оол. Но у того хоть был козырь в рукаве – «золотой костыль» начала строительства дороги в далёком 2011 году в зимний сибирский мороз забивал сам Путин. А он, как известно, слов на ветер не бросает. Но годы шли один за другим, а дороги как не было, так и нет.

Но не следует Ховалыга считать простачком. Строительство «железки» – это не единственная «морковка» нашего главы. Подождите немного, и он вспомнит про обещание газификации и электрификации республики с целью борьбы с сажей. Вот весело будет! А пока на подходе «морковка» с обещанием 2% льготной ипотеки, благодаря которой все желающие смогут на халяву купить себе квартиру или построить отдельный дом. А что? Сам Путин же пообещал...