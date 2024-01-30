    Обзор прессы

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

СВО стала для российских властей очередной проверкой на прочность. Известно, что только маньякам свойственно желание убивать. Но обычные люди – совсем не такие. Все хотят жить мирной жизнью, воспитывать детей и быть спокойными за их судьбу. Но в условиях СВО понадобился какой-то дополнительный стимул для консолидации общества. В такой ситуации Кремль объявил 2023 год «Годом народной сплочённости». А СВО призвал называть Отечественной войной. Что это такое на самом деле, до сих пор толком никто не знает. Ну, а повторить опыт Отечественной войны вообще оказалось делом несбыточным. И вот 2023 год прошёл. Пора подводить итоги. И власти провели «торжественное мероприятие, посвящённое закрытию Года народной сплочённости».

Для солидности «Почётным гостем церемонии выступил Владислав Ховалыг», который «выразил сердечную благодарность всем, кто внёс лепту в общее дело». При этом подавляющая часть тувинского общества никакой особой «народной сплочённости» на себе почему-то не почувствовала. Народ по-прежнему также отчаянно пил и резал друг друга, чиновники растаскивали тощий республиканский бюджет, а правоохранители охраняли жуликов и сажали строителей. В общем, всё как всегда.

Но на мероприятие согнали неких никому не известных «волонтёров, общественников и предпринимателей», разбавив их для массовости «просто жителями». И объявили им, что «под эгидой Года народной сплочённости в 2023 году в Туве прошли сотни мероприятий разного уровня и направлений». Что это за «сотни мероприятий», распространятся не стали. Обозначили в целом как «массовые культурные и спортивные мероприятия, национальные, религиозные и трудовые праздники, конкурсы, масштабные фестивали, акции, конференции, отраслевые форумы», каждое из которых должно было бы оставить свой след в нашей памяти. Хотя простая арифметика подсказывает, что в таком случае в республике ежедневно должны были происходить различные «мероприятия», о которых широкая общественность не могла не знать. Однако широкомасштабные праздники «народной сплочённости» как-то прошли без участия народа. Скорее всего – лишь на бумаге талантливых чиновников. Что позволило продекларировать, что «сплочённость мы видели в самых разных сферах нашей жизни. Примеров тысячи», правда, почему-то «назвать всех невозможно».

Тем не менее, были отмечены некоторые особи, которые сумели на этом поприще отличиться. К примеру, «под бурные аплодисменты» глава республики вручил «благодарность» «представителю азербайджанской диаспоры в Туве директору ООО «БЕНКОНС» Заману Гаджиеву», который провалил сдачу детского сада в Кызыле по ул. Бай-Хаакской. Так что, выходит, мы тут всенародно «сплотились» вокруг то ли азербайджанской диаспоры, то ли их «ООО «БЕНКОНС».

Помнится, незадолго до развала Советского Союза партия власти также же демонстрировала небывалую «народную сплочённость» вокруг партии и правительства. Чем это закончилось, все знают.

БОРЕМСЯ С ВОЗДУХОМ

«ТП» сообщила, что «в Туве продолжается работа по переводу на централизованное теплоснабжение организаций и предприятий Кызыла, отапливаемых локальными котельными. За 2023 год к теплосети Кызылской ТЭЦ подключены 6 объектов». И теперь «котельные, от которых они обогревались, остановлены». Так что воздух в столице должен стать чище. А в перспективе «в 2024 году в списке на присоединение к системе централизованного теплоснабжения ещё 6 объектов. Это торговый дом «Арбын», школа №10, одно из учреждений Минздрава республики, пожарно-спасательная часть, Президентское кадетское училище и спорткомплекс «Субедей».

Правда, такие мероприятия вряд ли помогут изменить ситуацию в Кызыле кардинально. Поскольку 80% сажи, выбрасываемой в атмосферу столицы – это выбросы печей частного домо­владения. И потому кардинально решить эту проблему можно не столько закрытием котельных, сколько переводом отопления частных домов на газ и электричество. А в этой части никаких перемен не наблюдается, невзирая на громкие обещания.

«ХУРАЛИСТЫ» ВЫШЛИ НА БОЛЬШУЮ ДОРОГУ: СТАНЕТ ЛИ НА УЛИЦАХ БОЛЬШЕ ПОРЯДКА?

Из сообщений в «ТП» стало известно, что «депутаты Верховного Хурала РТ и сотрудники аппарата парламента Тувы возобновили участие в рейдовых мероприятиях по городу Кызылу в качестве дружинников». Сообщается, что «на дежурство от парламента Тувы вышли Председатель Верховного Хурала Кан-оол Даваа, руководитель аппарата Маадыр Успун и помощник Председателя Верховного Хурала Кумир Хуурак». В рамках борьбы с беспорядками «они посетили состоящие на учёте семьи, проверили обстановку в домах, условия проживания, соблюдение комендантского часа, запасы угля и дров, наличие продуктов питания».

О том, как это отразилось на криминогенной обстановке в городе, сообщений не поступало. Но в любом случае, от таких рейдов хуже не станет. А хуралисты ближе познакомятся с бытом избирателей, которых они имеют честь представлять.

МЭР КЫЗЫЛА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ

Еженедельник «ТИ» рассказал о «пресс-конференции мэра столицы, на которой Карим Сагаан-оол ответил на вопросы журналистов». Их интересовали перспективы создания «полигона твёрдых бытовых отходов», ситуация с «неконтролируемым выгулом собак», состояние дел с реализацией «программы по переселению из аварийных и ветхих домов», наличие у городских властей «манёвренного фонда», как обстоят дела с «субсидированием городских маршрутов пассажироперевозок» общественного транспорта. Также журналистов волновала реализация в столице «программы «Чистый город».

Следует отметить, что у мэра на все эти вопросы нашлись ясные ответы. Он доложил, что в соответствии с действующим законодательством «за полигон ТБО отвечает министерство экологии и природных ресурсов Тувы». Ему известно, что «в настоящее время идёт разработка ПСД». Завод будет расположен на «территории Пий-Хемского кожууна». Само строительство «планируется на 2026 год».

По поводу собак, он пояснил, что «законопроект отправлен в парламент, он касается утверждения порядка гуманного усыпления животных четырёх категорий: больные собаки, агрессивные, собаки, которые покусали людей и покалеченные».

По программе аварийного жилья «переселено 5373 человека из 165 домов или 1009 квартир». Осталось переселить «14 домов». По третьему этапу переселения «в Фонд развития территорий подготовлена и подана заявка». Что до манёвренного фонда, то «город располагает двумя квартирами, в которых на данный момент проживают семьи-погорельцы». Город планирует «увеличить фонд за счёт строительства двух домов по 56 квартир».

На субсидирование пассажирских перевозок выделено «100 миллионов рублей, из них 70 миллионов идёт на 100% субсидирование шести маршрутов, которые являются убыточными». Кроме того мэр сообщил, что «в 2024 году мэрия планирует приобрести 10 автобусов для городских маршрутов». В настоящее время «соотношение городского и коммерческого транспорта составляет 50/50».

Судя по всему, журналисты остались довольны встречей с мэром столицы.