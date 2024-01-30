    Перекрёсток мнений

Аноним, 24-01-2024 #1[ru]

Если кто-то еще не понял, что происходит с Россией, то смотрите, что президент разъясняет. Путин подписал указ, квалифицирующий как «незаконные» все продажи собственности и территорий иностранцам, осуществленные Россией в период ее имперского правления. Под эту категорию попадает и Польша, и Финляндия, и, конечно, Аляска. В соответствии с этим указом, Россия должна оформить указанные объекты и территории в свою собственность, а потом двинуться их освобождать. Вот только сначала Авдеевку возьмут – и вперед!

Аноним, 24-01-2024 #3[ru]

Из выступления С.В. Лаврова на заседании СБ ООН по Украине: «Большинство жителей Украины начинают понимать, кто их подлинный враг. И кто долгие годы морочил им голову, пугая Россией, насаждая ложь о нашей стране и «отменяя» нашу общую историю». Вот так.

Аноним, 24-01-2024 #5[ru]

Независимо от отношения к Надеж­дину, он подсветил важное: разницу между настоящим сбором подписей, который видно на улицах (всей планеты), и «рекордным сбором» за Путина, которого никто нигде не видел. Вот, например, вчера пропаганда бодро отрапортовала и показала видео, что, мол, поступили 95 коробок с подписями за Путина. Посмотрите видео... как легко поднимают доверенные лица эти коробки, полные бумагами за Путина. Словно и нет там ничего вовсе... Вот как реально выглядит эта поддержка...

Аноним, 26-01-2024 #2[ru]

Читать опусы Кара-оола, где он раздаёт свои глупые «советы», как бороться с коммунальными катаклизмами, просто смешно. Философ, который ничего не понимает в работе ЖКХ, который никогда не занимался делом, кроме торговли водкой, который организовал гуманитарную катастрофу в Хову-Аксах и спокойно в разгар аварийно-спасательных работ уехал отдыхать на тропические острова, даже при минимальном уровне совести этого делать не должен.

Аноним, 26-01-2024 #3[ru]

Если Кара-оол забыл, как он разморозил райцентр в Чеди-Холе, или думает, что все забыли, как он это совершил, он сильно ошибается. Более бестолкового губернатора, чем он, в Туве никогда не было, И не будет. Даже нынешний глава Ховалыг, который тоже слабо разбирается в народном хозяйстве, против него выглядит солидней.

Аноним, 26-01-2024 #4[ru]

Ну, довёл до ручки ТЭЦ в Хову-Аксах. Ну, разморозил в самые лютые морозы посёлок с 4 тысячами жителей. Ну, жители разбрелись по республике в поисках, где переждать зиму. Но зачем при этом выставлять себя таким идиотом? Кара-оол, он что – не понимает, что над ним все смеются?

Аноним, 26-01-2024 #5[ru]

Кара-оол всем пытается показать, какой Ховалыг бестолковый. И тем самым подсказать, что его нужно убирать. А сам своими глупыми постами доказывает, что уж лучше Ховалыг, чем такой, как Кара-оол. По крайней мере, при Ховалыге никаких катастроф в республике не наблюдается.

Аноним, 26-01-2024 #6[ru]

№5, ну да, конечно. Если не считать, что Ховалыг в отчаянной борьбе с Оюном окончательно разрушил единственную в республике птицефабрику. Да и в целом развалил сельское хозяйство республики.

Аноним, 26-01-2024 #7[ru]

Вообще-то разваливать птицефабрику начал Кара-оол при поддержке прокурора Боровкова. А Ховалыг только завершил разрушение птицеводства в республике.

Аноним, 26-01-2024 #8[ru]

И Кара-оол, и Ховалыг – это одно и тоже. Птенцы из гнезда Сергея Шойгу. Поэтому ни от одного, ни от другого ничего хорошего ожидать не приходится. Но если Путин поставит нового губера не из обоймы Шойгу, можно будет надеяться на улучшение.

Аноним, 26-01-2024 #9[ru]

#8 А чего искать-то? Пусть Василия Оюна поставит. Хуже точно не будет. Хоть сельское хозяйство Тувы спасёт.

Аноним, 24-01-2024 #5[ru]

№1, Фалалеев, может быть, и не больно хорош, но крупных аварий при нем в Кызыле не припомню. Да и вода в Кызыле по качеству одна из лучших, наверное, во всей стране – не нужно дополнительно ставить фильтры или отстаивать от хлорки и другой химии. Сохранить всё это в беднейшем регионе страны в эпоху развитого путинизма – несомненное достижение!

Аноним, 24-01-2024 #6[ru]

Секрет сохранности коммунальных сетей в Кызыле, скорее всего, в том, что у нас до сих пор вообще не велось никакого многоэтажного строительства. Поэтому сети работали в штатном режиме, предусмотренном еще при СССР (или даже в ослабленном, учитывая кучу закрытых или недостроенных объектов, на которые рассчитывались мощности ТЭЦ и Водоканала). А вот сейчас начали массово строить жилые дома, но при этом коммунальные сети остаются теми же – старыми и изношенными. Так что коммунальные катастрофы у нас впереди. Запасайтесь печками-буржуйками и дровами. «Опыт» Кара-оола, который сейчас внедряется в Подмосковье, тут очень пригодится...

Аноним, 26-01-2024 #15[ru]

Читаешь чушь про Фалалеева, и диву даёшься. Такой человечек живёт в благоустроенном мире, пользуется всеми благами цивилизации. Его не беспокоят разные там аварии, как в других городах. А он при этом поливает грязью тех, кто ему это благоустройство обеспечивает. Да, нужно признать, что Фалалеев, Лукин и Троцан – это одни из последних специалистов, не покинувших республику из-за дискриминации русских, начатой Бичелдеем в 90-х. И слава Богу, что они не уезжают. А то останемся без света, тепла, воды и утонем в говне. Странно, что люди, с удовольствием воспринимая коммунальные блага, так пренебрежительно относятся к тем, кто их обеспечивает.

Аноним, 26-01-2024 #16[ru]

Скорее всего, дело тут в другом. Никто не сомневается в дееспособности руководителей Тываэнерго, ТЭЦ и Водоканала. Просто некоторых раздражает, что они – русские. Вот и все дела. А знаете, Семён Львович Конвиз, который, собственно, и начинал создание ЖКХ в республике, тоже не был тувинцем. Но ничего, получилось. И те сети, что были построены при нём, работают до сих пор. Хотя он умер где-то в далёком 1965 году.

Аноним, 26-01-2024 #17[ru]

Семён Львович – это отец издателя РИСКа Семёныча. Спасибо им обоим, за то, что они есть, делали и делают!

Аноним, 26-01-2024 #20[ru]

№17, конечно, Семён Львович – это фигура. Однако обратите внимание: в Государственном музее Тувы о нём даже упоминания нет. Как будто никакого родоначальника коммунального хозяйства республики Конвиза С.Л. никогда и не было.

Аноним, 26-01-2024 #21[ru]

20й, вы что хотите, чтобы шовинист Бичелдей рекламировал еврея Конвиза?!

Аноним, 26-01-2024 #22[ru]

Ну не Бичелдей же определяет, про кого говорить, а про кого – нет. Тут вопрос к главе республики Ховалыгу.

Аноним, 24-01-2024 #4[ru]

Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества за «фейки» о ВС РФ. «ЗА» проголосовали 395 депутатов... Ну и уже появился депутат с инициативой заселять «ветеранов СВО». История сделает очередной виток...

Аноним, 24-01-2024 #5[ru]

Путин потребовал от россиян многодетности после обвала рождаемости до минимума за 200 лет: «Главное предназначение семьи – рождение детей». А рожать когда – «до» конфискации квартир или уже «после»?

Аноним, 25-01-2024 #7[ru]

В России рекордно за 13 лет взлетели цены на гробы: За 2022-23 гг. изготовление гроба стало дороже на 22,2%. Рытье могил подорожало на 20,6%. Ничего особенного – просто гробовая промышленность России не справляется с военными и экономическими успехами страны. Люди страшно разбогатели – скупают яйца и гробы!

Аноним, 26-01-2024 #1[ru]

По-моему, тут всё ясно. Простые граждане взяли кредиты и оплатили государству в лице Гор­испол­кома г. Кызыла строительство жилого дома. Власти обещали построить дом за 2 года. За 20 лет построили 6 подъездов из 9. А потом сказали: всё, в стране закончились все деньги. Досвидос! Это и есть наглядный пример того, как наше российское государство относится к гражданам.

Аноним, 26-01-2024 #2[ru]

Зачем и кому нужны все эти пайщики вместе с их кооперативом? Пусть разбирают на панели для гаражей это барахло. Как сказал Народный фронт, эти недострои представляют большую опасность для населения!

Аноним, 26-01-2024 #3[ru]

А что, это какая-то новость? Вы одного не понимаете. Кто такие пайщики ЖСК – мусор в глазах чиновников. Вот если бы среди тех, кто заплатил государству деньги, но не получил квартир, оказались глава республики Ховалыг и мэр Кызыла Сагаан-оол, такой ситуации бы не было в принципе. Всё бы нашлось – и деньги, и подрядчики. А там среди пайщиков больших начальников нет. Простые граждане. Их и кинуть можно. Всё равно жаловаться некому.

Аноним, 26-01-2024 #4[ru]

Обратите внимание на одну деталь. Ладно Шериг-оол Ооржак – он пенсионер. К тому же 6 подъездов из 9 он всё же построил и ввёл. Нашёл деньги и всё прочее. А остальные далгалары? Шолбан Кара-оол, Владислав Ховалыг и Дина Оюн? Где они, что с ними? Как они спят? Спокойно? Мальчики кровавые по ночам не снятся? Как им живётся после всего этого?

Аноним, 26-01-2024 #5[ru]

Вы что, не видите – у них всё хорошо. Бывший глава республики Шолбан Кара-оол, «кинувший» пайщиков ЖСК-4, за развал работы лишился должности, однако не пропал совсем. Переведён девятым заместителем председателя Государственной Думы России. Бывшая Глава г. Кызыла Дина Оюн нарастила себе грудь до безобразия и неизвестно за какие заслуги пристроена членом Совета Федерации РФ. А бывший мэр г. Кызыла Владислав Ховалыг в награду за свершённое возвысился до кресла главы республики. Так что у них-то как раз всё хорошо. Это у пайщиков ЖСК – плохо.

Аноним, 26-01-2024 #7[ru]

А вы заметили, что Ховалыг и вся его шатия-братия даже заявки в Москву на финансирование недостроя не подали? Им, видимо, всё равно – над ними не каплет.

Аноним, 26-01-2024 #8[ru]

А я думаю, что бездействию Ховалыга и его министров по этому делу, должен дать юридическую оценку прокурор. Это бездействие преступно. По крайней мере халатность тут точно налицо. Не так ли, господин Дябкин? Или слабо настоящих преступников ловить? Врачей, учителей и строителей проще?

Аноним, 24-01-2024 #6[ru]

Лавров сделал мощную заявку на присуждение Нобелевской премии мира: «Жизни сотен тысяч украинцев будут спасены, если Киев прекратит воевать». Ну так есть еще более короткий путь к вожделенной премии! Если хохлы не хотят – прекратите воевать сами...

Аноним, 25-01-2024 #11[ru]

Расписание сына Шойгу: «косметолог, парикмахер, солярий». Мобилизация и парадное построение на Крещатике в планах «ути-путишки» отсутствуют https://t.me/Netvru/27558

Аноним, 25-01-2024 #12[ru]

Игоря Стрелкова-Гиркина приговорили к 4 годам колонии общего режима. Военного преступника признали виновным в «призывах к экстремизму в интернете». Да, его посадили именно за слова в интернете (он критиковал Путина и Шойгу), а не за то, что в 2014 году именно его отряд, по сути, начал войну на Донбассе. В интервью газете «Завтра» Стрелков открыто признался, что именно он «нажал спусковой крючок войны».

Аноним, 24-01-2024 #1[ru]

Ну кто не знает, что Бича – голубой? За это его и не любят. Даже зять, жадный Аяс

Аноним, 26-01-2024 #5[ru]

Жадный Аяс всегда на двух стульях пытается сидеть: день за белых, день за красных. То КШВ облизывает, то кого-нибудь другого.

Аноним, 27-01-2024 #6[ru]

Феномен глиста, мимикрировавшего в образе Бичелдея, уникален! Аналогов в мире нет! Этот самый феномен подлежит тщательнейшему изучению всей Тывинской наукой! Да и не только Тывинской, но и МИРОВОЙ!!! Сука! Ну чем не Нью-Васюки! Сине небо вниз тянули, тьфу ты, надорвалися (обосралися)!