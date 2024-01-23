Язык мой – друг мой, язык мой – враг мой

Говорят: «Язык мой – друг мой, язык мой – враг мой». Не мною сказано, не мною начато и не мною закончится. Я не про то, чем закончится дело в Башкирии. Там всё началось с экологии. Но слово за слово... и разгорелся пожар. Толпы протестующих, Росгвардия, глава Хабиров... А ведь в это время разворачивается президентская выборная кампания и надо бы вести себя потише. Но язык – ведь это такое опасное дело.

Вот, давайте, к примеру, на нас посмотрим. Вернее, на нашего примечательного политического долгожителя Каадыр-оола Бичелдея, начавшего своё восхождение на лидерские позиции в конце 80-х годов прошлого столетия. Ещё когда жил и здравствовал СССР. Начинал он, кстати, тоже с похожей экологической темы – горы Хайыракан, около которой хотели построить цементный завод. Да что там, к тому времени уже было построено 70-80% завода, осталось только доналадить производственное оборудование. Но тут как тут появляется народный трибун Бичелдей... В общем, поэтому до сих пор Тува без строительных материалов. Цемент завозим, чёрт знает, откуда.

Ладно, пусть экология, пусть священная гора со своим сакральным смыслом... Хотя что-то не видно возле этой горы толп паломников и верующих в шаманизм с бубнами и колокольчиками. Так вот, нет чтобы Бичелдею на этом и остановиться: спас гору, ну и спасибо тебе... Следом он взялся за язык. В прямом и переносном смысле.

На языке защитил диссертацию – это нормально. Это даже хорошо: чем больше у нас учёных, тем нам престижнее. Потом Бича стал депутатом в Госдуме. И стал вводить разные бесполезные инициативы по русскому языку... А теперь, вернее, прошлым летом, на улице, которую мы называем на московский манер Арбатом, он взялся устраивать беседы о важном – каждую пятницу.

Не лично он был инициатором этих разговоров о важном на Арбате. Но учёные из ТИГПИ, нашего института гуманитарных исследований. Там как было. Для затравки поговорили о том, что народ спивается, деградирует, а потому надо вести воспитательную работу среди населения. В Кызыле, надо сказать, бездельный и праздношатающийся народ всегда собирается традиционно в центре. А это рядом с Центральным рынком, где и обустроили Арбат – улицу для художников, музыкантов и всяких там разных интеллигентов. И музыканты, и художники там были поначалу, но потом их постепенно вытеснили бомжи, карманники и алкоголики. Вот учёные из ТИГПИ и решили там проводить антиалкогольные лекции. Народу всегда было много, потому что все же бомжи с пьяницами с понедельника до понедельника там тусуются.

И, знаете, умные речи тувинских учёных понравились этой праздношатающейся публике. Особенно нравились горячие зажигательные призывы Ульяны Бичелдей. Она говорила о том, что надо чтить заповеди предков – тувинцы не пили до 40 лет... С другой стороны, тувинцы-то и жили только до сорока, редко кто побольше здравствовал.

Но я не об этом сейчас. Лекторов-ораторов на Арбате по пятницам было прилично. В основном это были женщины-словесницы, учёные и сотрудники разных научных и околонаучных учреждений. Они нет-нет, да и призывали не забывать родной язык. Лично я, если на то пошло, я присоединяюсь к ним, но с одной поправочкой и про русский язык. Мы же в России живём, а потому или лучше вообще про язык не говорить, а если и говорить, то про русский тоже надо. В России язык – это палка о двух концах. С одной – тувинский, с другой – русский язык. А на Арбате прошлым летом только про тувинский и говорили.

Нет, я не хочу сказать, что это хитромудрый Бича так придумал лекции по пятницам. Прямо не скажу, но подозреваю. Дойдёт ли в Башкирии до больших протестов, пока не совсем понятно. Но там ведь башкиры начали было за язык свой заступаться. Требовать вернуть его в школы... А у нас на Арбате безо всяких громких требований и лозунгов тихо-мирно по душам говорили про сохранение тувинского языка. И правильно говорили, но как-то уж очень провокационно получается. Вроде бы, не скрывались, собирались не где-то в закутках и подвалах, а на улице, в центре столицы в микрофоны перед толпой. Прямо как митинги языковые какие-то.

Не перестаю удивляться уму и опыту Бичелдея. Как он умеет так всё развернуть, повернуть и вывернуть, что в Туве это просто воспитательная беседа, а вот в Башкирии – запрещённая акция. Вот эта поговорка русская про язык, который до Киева доведёт, ведь сработала же... Зацепились вот языками две страны, а теперь это может грозить и нам прямо здесь.

Хотя, как посмотреть... Доктор филологических наук Бичелдей умеет посмотреть на язык со всех сторон. Особенно с той стороны, где чуть-чуть его прищемить и начнётся такой крик и гомон, что хоть отделяйся и отмежёвывайся. Есть у него своя группа преданных тётушек из учёных кругов. Они преданы ему много лет. Эти тётушки – прекрасные ораторы. И могут хоть кого заагитировать и запропагандировать на свою сторону. Особенно за тувинский язык.

Не думайте, что я тут решила запугивать вас на фоне башкирских событий. Совсем нет! Я просто знаю, если бы тётушки Бичелдея, говоря о тувинском языке, говорили ещё и про русский, то случился бы баланс межнациональный. Никто тогда бы не обратил внимания на Арбатские пятничные лекции прошлым летом. Все бы думали, что никакого толку от бичей не будет, воспитывай их или не воспитывай... А зря! Ведь что такое БИЧ – это Бывший Интеллигентный Человек. Бича, то есть Бичелдей, так его сокращенно называют, Бича знает, что бичи его поймут.

А страна у нас многонациональная. И этим всё сказано.

Очень вредная тувинка